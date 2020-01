You are reading กีฬา รักบี้

January 19, 2020

กีฬา รักบี้ ประวัติ ประโยชน์และกติกาพื้นฐานในการเล่น

กีฬา รักบี้ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า รักบี้ เป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ที่มีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนรักบี้ ตั้งอยู่ในเมืองรักบี้ เขตวอร์วิกเชียร์ อังกฤษ มีการเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้ เป็นครั้งแรกเมื่อปี 1826 โดยตอนนั้นเป็นการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลภายในของโรงเรียนรักบี้ มีผู้เล่นคนหนึ่งชื่อว่า วิลเลี่ยม เว็บบ์ เอลลิส ทำผิดกฎการแข่งขัน ที่วางเอาไว้นั่นคือการอุ้มลูกบอลแล้ว วิ่งไปข้างหน้าทั้งๆ ที่ตัวเขาเองไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้รักษาประตู ที่ใช้มือเล่นได้แถมยังวิ่ง ตรงไปจนถึงประตูฝ่ายตรงข้าม ไม่รู้ว่าการกระทำของเขานั้น จงใจหรือไม่แต่หลังเหตุการณ์ดังกล่าว สิ่งนี้ถูกพูดถึงในวงกว้าง กระทั่งการกระทำที่ว่าค่อยๆ แพร่หลายไปในหลาย โรงเรียนของอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา เด็กนักเรียนจากเคมบริดจ์ ได้นำเอาวิธีการ เล่นของเอลลิสไปจัดการแข่งขันใหม่เสีย เลยพร้อมให้ชื่อกีฬาที่จัดการ แข่งขันนี้ว่า รักบี้เกมส์ หลังจากนั้นกีฬารักบี้จึงค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงกฎกติกา เพื่อให้เหมาะสมเรื่อยมา พร้อมกันนี้รักบี้ ยังถือเป็นกีฬาต้นกำเนิด ของอเมริกันฟุตบอล และแคนาเดียนฟุตบอลด้วย

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นรักบี้

ได้ความแข็งแกร่งไปแบบเต็มๆ เนื่องจากการเล่นกีฬาประเภทนี้ต้องอาศัย ความแข็งแกร่ง ของคนเล่นสูงมาก หากใครไม่มีความแข็งแกร่ง มากพอคงยากหากคิดประสบความสำเร็จ ดังที่ตั้งใจเอาไว้

มีปฏิภาณไหว พริบในการคิดแบบรวดเร็ว ว่าควรต้องเลือกส่งหรือทำอย่างไร เพื่อโอกาสในการเข้าถึง ประตูฝ่ายตรงข้ามมากที่สุด

รู้จักการเล่นเป็นทีม เพราะรักบี้แม้ร่างกายแข็งแกร่งมาก ขนาดไหนทว่ามันไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยตัวคนเพียงคนเดียวแน่นอน ดังนั้นต้องเกิดความสามัคคี ซึ่งกันจึงจะทำให้การเล่นกีฬา ชนิดนี้ประสบความสำเร็จ

ได้เพื่อนใหม่ ได้เจอกับคนที่ยังไม่คุ้นเคย หากว่าได้เล่นในการแข่งขันบ่อยๆ

ฝึกความอดทน เพราะรักบี้นอกจากพละกำลัง ที่ต้องดีแล้วยังต้องอดทนต่อ การเจ็บหรือความรุนแรงบางอย่างที่คาดไม่ถึงด้วย หากผ่านไปได้จะยิ่งอดทนมากขึ้น

กติกาพื้นฐานการเล่นรักบี้

ขนาดสนามไม่เกิน 100 ม. กว้างไม่เกิน 70 ม. เขตประตูยาวไม่เกิน 22 ม.

ลูกบอลมีลักษณะรูปไข่ประกอบกันด้วยวัสดุ 4 ชิ้น ยาว 280 – 300 มม. วัสดุทำจากหนังหรือวัสดุสังเคราะห์คล้ายหนังง่ายต่อการโยนส่งและรับลูก

มีผู้เล่นฝั่งละ 15 คน อนุญาตให้มีน้อยกว่าได้แต่ต้องมีผู้เล่นในสกรัมอย่างน้อย 5 คน ตลอดเกม หากมีผู้เล่นบาดเจ็บจะเปลี่ยนได้ชั่วคราวแต่กรณีเปลี่ยนถาวรจะกลับไปลงเล่นไม่ได้อีก

เวลาในการแข่งขันแต่ละเกมต้องไม่เกิน 80 นาที บวกกับเวลาพิเศษหรือเวลาที่เสียไป แบ่งเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 40 นาทีไม่เกิน เวลาพักครึ่งไม่เกิน 10 นาที เวลาพิเศษของการเล่นรวมแล้วอาจมากกว่า 80 นาที

เตะลูกกึ่งกลางสนามไปให้ถึงเส้น 10 ม. ของฝ่ายตรงข้ามเมื่อตอนเริ่มครึ่งแรกและครึ่งหลัง วิธีเล่นในสนามคือเล่นด้วยการจับลูก วิ่งพร้อมลูก ส่งลูกให้คนอื่นเล่น ส่งลูกด้วยการเตะลูก แย่งลูก จับคู่ต่อสู้ สกรัม รัค แถวทุ่ม มอล เอาลูกวางเขตประตูฝ่ายตรงข้าม แต่การเล่นต้องห้ามผิดกติกา หากฝ่ายไหนทำคะแนนได้อีกฝ่ายจะมาตั้งเตะลูกใหม่ หากฝ่ายเริ่มเตะเข้าไปยังเส้น 10 ม. ฝ่ายตรงข้ามแล้วฝ่ายรับไม่เอาลูกออกมาเล่นโดยการกดลูกในเขตประตูตนเอง ให้ทำสกรัมกลางสนามแล้วฝ่ายตรงข้ามใส่ลูกสกรัม

หากวางทรัยได้ 5 คะแนน เตะลูกเข้าประตูหลังการวางทรัยได้อีก 2 คะแนน ถือว่าได้ 1 ประตู เตะลูกโทษเข้าได้ 3 คะแนน เตะลูกพร้อมดร็อปคิกได้ 3 คะแนน แต่ถ้าเตะลูกฟรีคิกแม้ยิงเข้าก็ไม่ได้คะแนน

หากนึกถึงกีฬาที่ไม่ได้ถึงกับใช้ความรุนแรงแต่เน้นเรื่องของการเข้าปะทะของร่างกาย กีฬารักบี้ถือเป็นกีฬาอันดับต้นๆ ที่คนทั่วไปนึกถึงเลยก็ว่าได้ นึกถึงพื้นฐานของกีฬาชนิดนี้ที่คนต้องเข้าปะทะกันทำให้เรามักเห็นนักกีฬารักบี้ตัวใหญ่ ตัวโตกันแบบล่ำบึ้กไปเลย ถือเป็นกีฬาอีกชนิดที่ได้รับความนิยมไม่น้อย แม้อาจไม่ได้เทียบเท่ากับกีฬามหาชนอย่างฟุตบอล บาสเกตบอล แต่ก็นับว่าน่าสนใจในการเล่นไม่น้อย

ตำแหน่งต่างๆในกีฬารักบี้ฟุตบอล

ผู้เล่นกองหน้ามีทั้งหมด 8คน

1 Left Prop พร็อบซ้าย แถวที่ 1

2 Hooker ฮุคเกอร์ แถวที่ 1

3 Right Prop พร็อบขวา แถวที่ 1

4 Left Lock ล็อคซ้าย แถวที่ 2

5 Right Prop ล็อคขวา แถวที่ 2

6 Left Flankers แฟลงเกอร์ซ้าย แถวที่ 3

7 Right Flankers แฟลงเกอร์ซ้าย แถวที่ 3

8 No 8 แถวที่ 3

ผู้เล่นกองหลังมีทั้งหมด 7 คน

9 Scrum –half สกรัมฮาฟ

10 ฟลายฮาฟ

11 ปีกซ้าย

12 Left centre หรือ อินไซด์ 1

13 Right centre หรือ อินไซด์ 2

14 ปีกขวา

15 ฟูลแบ็ค Full-back

กีฬา (sport)

เป็นกิจกรรมหรือการเล่น เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน หรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียด ทางจิต รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะ ที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนด โดยความเห็นที่ตรงกันโดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬา กอล์ฟ กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน

กีฬา หลายประเภทได้มีการจัดการแข่งขันในระดับเขต กีฬาว่ายน้ำ ประเทศ และระดับโลก ซึ่งกีฬาหลายชนิดได้มีการใส่เข้าและนำออกโดยการปรับปรุงของทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เช่น ฟุตบอล รักบี้ ลาครอสส์ หรือ โปโล

น้ำใจนักกีฬา

น้ำใจนักกีฬาเป็นทัศนคติที่มีความพยายามให้เกิดความยุติธรรมและอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนร่วมทีมหรือคู่แข่ง จรรยาบรรณและความเป็นหนึ่งเดียว และชัยชนะ

น้ำใจนักกีฬาแสดงถึงความปรารถนาว่ากิจกรรมจะสนุกในตัวเอง แนวคิดที่รู้จักกันดีจากนักข่าวกีฬาชื่อ แกรนต์แลนด์ ไรซ์ ว่า “ไม่สำคัญว่าคุณจะชนะหรือจะแพ้ แต่สำคัญว่าคุณจะเล่นอย่างไร” และแนวคิดโอลิมปิกสมัยใหม่โดย Pierre de Coubertin ว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่การชนะ แต่เป็นการมีส่วนร่วม” ต่างเป็นคำพูดทั่ว ๆ ไปที่อธิบายแนวคิดนี้