หนังไทย ส่วนอีต้องซอกในหัวข้อนี้สวมบทเป็นทนายอีกแล้วจ้ะ เรื่องปัจจุบันที่เขาสวมบทเป็นทนายเป็น While You Were Sleeping แต่ว่าในซีรีส์เรื่อง While You Were Sleeping เป็นทนายแนวแฟนตาซีที่รับทราบเรื่องราวผ่านความฝันทำให้อีต้องซอกมองเป็นทนายมือโปร แต่ว่าใน Big Mouth อีควรซอกจะต้องสวมบทบาทเป็นทนายที่ไม่ได้การได้ราวแต่ว่าเขาก็ทำออกมาเจริญ อีควรซอกเผยออกมาว่าเขาจะต้องทำการบ้านจำนวนมาก

ซึ่งในหัวข้อนี้อิมยุยงนอาและก็อีควรซอกจำต้องมาแสดงเป็นผัวเมียกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ออกจะใหม่สำหรับคนทั้งสอง แต่ว่าก็นับว่าทั้งสองทำออกมาเจริญมากมายอย่างยิ่งจริงๆ คนไหนที่เป็นแฟนๆของอิมยุยงนอาแล้วก็อีควรซอกจะต้องไม่พลาดจ้ะเนื่องจากอีกทั้งงามรวมทั้งหล่อจริงๆทั้งยังเมื่อพัคยอนจินโตขึ้นสิทธิพิเศษนั้นก็มากยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากคุณได้สมรสกับเพศชายที่มั่งมีและก็พร้อมที่จะชำระเงินช่วยเหลือคุณทุกสิ่ง

นักเขียนถูกใจในช่วงเวลาที่พัคยอนจินถามฮาโดยองว่าเพราะเหตุไรถึงมาสมรสกับคุณถึงแม้ว่ามีตัวเลือกสตรีให้เลือกมากซึ่งฮาโดยองก็ตอบมาว่า ในบรรดาหญิงที่มากมายของเขา “คุณใส่ชุดน้อยชิ้น แต่ว่าแต่ละชิ้นเป็น Dior” นี้ก็สะท้อนสังคมก้าวหน้าด้วยเหตุว่าบางคราวนิสัยของคนก็มิได้สำคัญเพียงแค่มั่งมี แต่งตัวดี รสนิยมดีก็มีคนเข้าพบแล้วก็มีความสนใจแล้วนั่นเองจ้ะ เสมือนในเวลาที่พวกเราเข้าช็อปแบรนด์เนมสักช็อปแม้กระนั้นโดนบุคลากรมองดูจากหัวถึงเท้าเพื่อตรึกตรองว่าควรจะทรีตพวกเราแบบไหนราวๆนั้นจ้ะ

หนังกำกับการแสดงโดย รอน ฮาวเวิร์ด จาก A Beautiful Mind รวมทั้ง Apollo 13 ซึ่งหากว่าคนไหนกันเคยได้ดูหนังแนวประวัติส่วนตัวของผู้กำกับ รอน ฮาวเวิร์ด 2 เรื่องข้างต้นมาก่อนแล้ว รวมถึง Frost/Nixon รวมทั้ง Cinderella Man คงจะจับงานสไตล์ของผู้กำกับคนนี้ออกว่า การเลือกขณะแต่ละตอนในชีวิตของบุคคลที่เขาอยากได้นำมาผลิตเป็นหนังนั้น ผู้กำกับการ รอน ฮาวเวิร์ด จะสามารถเลือกมาตัดต่อ และก็ ถ่ายทอด ได้อย่างน่าดึงดูด

และก็ส่งให้ตัวหนังทรงประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพากเพียร แล้วก็ Rush ก็ถือได้ว่าหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกัน หนังไทย ที่กล่าวถึงรายละเอียดการขับต้มของ 2 นักแข่งขัน ที่มีแรงกระตุ้นเป็นอีกข้าง ซึ่งผู้กำกับ รอน ฮาวเวิร์ด สามารถเสนอเอาการราวการประลอง แล้วก็ ดราม่า ชีวิตนักแข่งขัน มาผสมปนเปกันได้อย่างสนุกสนาน รวมทั้ง สนุก ในเวลาเดียวกัน ด้วยการตัดสลับตอนการปูบทให้ผู้แสดง รวมทั้ง ฉากการแข่งรถ F1 อันน่าละลานตา

รีวิวRush : สนามของคนจริง

ใกล้ตอนเทศกาลหนังรางวัลเข้าไปแล้ว รวมทั้งดูเหมือนหัวข้อนี้ก็จะเป็นตัวเปิดหนังตัวเต็งออสการ์ในบ้านพวกเรา สำหรับ Rush หนังรถแข่ง ฟอมูล่า 1 ผลิตขึ้นมาจากประวัติส่วนตัวของ 2 นักแข่งขันในตำนานอย่าง นิกิ เลาด้า รวมทั้ง เจมส์ ฮันท์ กับประวัติศาสตร์การแข่งขันที่ถึงใจถึงอารมณ์ รวมทั้ง เฉือดเชือนกันเยอะที่สุด ที่ช่วงนี้ได้อยู่บนแผ่นฟีลม์แล้วเป็นระเบียบเรียบร้อย

เรื่องราวเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 70 ยุคทองของการประลองรถยนต์ฟอร์มูล่า วัน มีนักขับเพียงแค่สองผู้ที่เปลี่ยนกันชนะจนกระทั่งมีคะแนนไล่เลี่ยกัน ซึ่งก็คือ เจมส์ ฮันท์ (คริส เฮมส์เวิร์ส จาก The Avengers, Thor แล้วก็ Cabin in the Woods) นักขับผู้ดีอังกฤษผู้เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ มั่นใจในตัวเองและไม่กลัวตาย หากผลสรุปแลกเปลี่ยนมาด้วยความมีชัย รวมทั้ง นิกิ เลาดา (แดเนียล บรูห์ จาก Inglorious Basterds)

นักขับคนออสเตรียคนที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถพิเศษสำหรับเพื่อการขับ รวมทั้งอยากความสมบูรณ์แบบตลอดระยะเวลา ด้วยไม่เหมือนกันในทัศนคติแล้วก็แนวความคิด ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องปะทะกันไม่เพียงแค่ในสนามสำหรับแข่งรถยนต์ แม้กระนั้นยังรวมทั้งชีวิตส่วนตัว ที่สนับสนุนพวกเขาไปสู่จุดแตกหักอีกทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจ? ตรงนี้ไม่มีทางลัดสู่ชัย หรือช่องว่างสำหรับข้อผิดพลาด แล้วก็คนที่ยืนอยู่จุดสุดยอดก็มีได้เพียงผู้เดียวแค่นั้น

ดังนั้นโดยรวมแล้วผมมีความคิดว่า You’re Next บางครั้งอาจจะเป็นหนังแนวไล่เฉือนที่ไม่สดใหม่ซะทีเดียว แม้กระนั้นมันก็สามารถต่อยอดจากเรื่องราวของเดิม ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงให้เปลี่ยนเป็นอะไรที่ไม่ซ้ำจากจำเจ ได้อย่างสนุกสนาน สาแก่ใจ แบบที่พวกเราไม่เคยได้ทราบสึกกันมานานแล้วเพราะว่าเขาจำต้องเอาอย่างเป็นตัวละคร Big Mouse ทำให้สีหน้าท่าทางที่แสดงเป็น 2 ลักษณะท่าทางนั่นเองจ้ะ โดยพวกเราจะสามารถพินิจได้จากอิริยาบถและก็แววตาที่แปรไปจ้ะ

ถ้าหากคุณถูกอกถูกใจภาพยนตร์หรือซีรีส์ฮอลลีวูด แน่นอนว่ามีภาพยนตร์และก็ซอมบี้อย่างมากมายที่จะทำให้คุณถูกใจ ภาพยนตร์ซอมบี้ทางตะวันตกมีลักษณะเฉพาะตัว เพราะว่าทางเรื่องได้ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีมาเป็นสาเหตุของการเกิดซอมบี้ ซึ่งหัวข้อนี้ก็สะท้อนให้มีความคิดเห็นว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้เป็นผลดีเสมอ มีผลใกล้กันที่ทำให้สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมจำต้องรับผลที่ตามมา หนึ่งในนั้นมาจากรังสีอะตอมที่ทำให้คนเป็นซอมบี้

ความรุนแรงในสถานที่เรียนของวัยรุ่นประเทศเกาหลี มักถูกนำเสนอผ่านหนังแล้วก็ซีรีส์ให้เราได้เห็นจำนวนมากหลายต่อหลายเรื่อง แม้แต่ในประเด็นนี้ก็เช่นกัน และก็สาวกประเทศเกาหลีคงพอรู้ว่าทางฝั่งเกาเขามีดราม่าทำนองนี้อยู่เนืองๆยิ่งตอน1-2 ปีให้หลังฝั่งเพลินใจประเทศเกาหลีก็มีดาวรุ่งที่กำลังพุ่งแรงโดนสอยตกในอากาศกันมาแล้วเหตุเพราะมีผู้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเคยเป็นหัวหน้าคอยสร้างความรุนแรงต่างๆในสถานที่เรียนมาก่อน

ซึ่งการเผยโฉมของเหยื่อความรุนแรงในครั้งนั้น ก็อาศัยจังหวะที่เขากำลังเริ่มจะมีความสบายที่สุดแลัวพังทลายมันลงมาให้ราบคาบ ไม่ได้มีความแตกต่างกับแนวทางการของมุนป่าอึน นางเอกในประเด็นนี้นอกจากนี้ธรรมดาแล้วภาพยนตร์ซอมบี้ของฝรั่งจะไม่มีดราม่าอะไรเยอะมากเท่ากับภาพยนตร์ซอมบี้ของประเทศเกาหลีจ้ะในแต่ละตอนเองก็จะมีการเปิดเผยความเกี่ยวพันของดาราหนังหลายกลุ่มที่โยงกันเทียวไปเทียวมา

โดยมีศูนย์กลางเดินเรื่องเป็นจอมโจรอัจฉริยะ เรย์ เวอร์นอน ที่แสดงนำโดยศิลปินผิวดำเยอะมากความรู้ความเข้าใจ จิอันคาร์โล เอสโปสิโต (Giancarlo Esposito) เวอร์นอนมีเงื่อนอดีตแค้นเคืองที่เป็นเวลายาวนานกับยุคเก่าเพื่อนรักร่วมจารกรรมอย่าง เดวีส์ ที่แสดงบทบาทโดย รูฟัส ซีเวลล์ (Rufus Sewell) จนกระทั่งทำให้เวอร์นอนจำเป็นจะต้องติดคุกหลายสิบปี ปล่อยฮันทุ่งนาห์ลูกหญิงที่ยังเล็กต้องกำพร้าอีกทั้งพ่อรวมถึงแม่

รุ่งอรุณวันแรกของการเป็นแฟนปลอม ปีเตอร์ไปรับสาวลอร่าแล้วก็คิตตี้ หนังไทย ดูท่าทางคิดตี้จะแฮปปี้ล้นหลามที่เห็นพี่สาวคุณมีแฟนสักหนึ่งครั้ง คุณก็จะได้ไปโรงเรียนแบบปลอดภัย และแล้ววันนี้เองลอร่าก็เป็นที่น่าพออกพอใจของทุกคนจากที่ไม่เคยมีตัวตนมาก่อนในฐานะแฟนสาวของปีเตอร์ ทั้งคู่ก็เลยจัดละครฉากใหญ่กลางโรงเรียนจนถึงทุกคนอิจฉาและก็หนึ่งในนั้นเป็นเจน เช่นเดียวกันกับคุณจะอึ้งไม่น้อย

แล้วหลังจากนั้นก็แล้ววันที่ต้องไปทริปสกีก็มาถึง มันตรงเวลาเดียวกันกับที่ลอร่ารู้ตัวเองแล้วว่าคุณนั้นมีใจให้ปีเตอร์จริงๆมันเกินเลยเทียวไปเทียวมากกว่าการที่คิดกับเขาเพียงแต่แฟนแบบเอาอย่างๆการไปทริปตอนนี้จะยิ่งเพิ่มพูนความรู้สึกขึ้นอีก คุณก็เลยอุตสาหะหลบหน้าปีเตอร์แล้วก็ทริปนี้เจนก็ไปด้วย ก็เลยสบโอกาสที่ปีเตอร์รวมทั้งเจนจะกลับมาคืนดีกัน ด้วยเหตุดังกล่าวคุณก็เลยจำเป็นที่จะต้องตระเตรียมถอยหลังให้ความรักโอกาสนี้ คุณงงงันและก็อึดอัดก็เลยเอาการนี้ไปขอความคิดเห็นกับลูคัส

ลูคัสบอกกับคุณว่าเขาแลเห็นสายตาที่ปีเตอร์มองคุณชั่งน้ำหนักมันต่างกับคนอื่นๆ มันเป็นสายตาของคนรัก คุณฟังอย่างงั้นก็ตระหนกตกใจรวมทั้งรีบไปพบปีเตอร์ที่รอคุณอยู่ในอ่างน้ำร้อนสุดโรแมนติก ลอร่าเบาๆเดินไปพบเขาแล้วขอประทานโทษที่คุณพยามยามตีจาก ปีเตอร์ได้ได้ช่องอธิบายเหตุผลที่ยอมทำทุกอย่างให้ท่านและจากที่ใช้เวลาด้วยกันมันทำให้ในขณะนี้ในเวลานี้เขาก็ “รู้สึก”

รีวิวจิตสัมผัส 3D : บาปฉ้อฉลบาป

เรื่องปัจจุบันนี้จากค่าย ไฟว์สตาร์ ที่มีอีกทั้ง ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์, รฐา โพธิ์งาม, ปู Blackhead และ น้องมายด์ วิรพร ใน จิตสัมผัส 3D ของผู้กำกับ กัลป์ หงษ์รัตนาภรณ์ ซึ่งยังคงถ่ายทำในระบบ 3D พร้อมทั้งความเป็นหนังสยองขวัญอยู่ดังเช่นว่าเดิมเรื่องราวของ เจต ผู้รอบรู้แล้วก็ความรู้ความเข้าใจแลเห็นวิญญาณและก็ล่วงรู้ ?บาป? ของผู้อื่นมาตั้งแต่เด็ก เขาแลเห็นเจ้ากรรมนายเวรของทุกคน ซึ่งมันทำให้เขากลายเป็นตัวประหลาดในสายตาบุคคลอื่น เขาก็เลยแอบไว้เป็นความลับ จุ๋ม (ญาญ่าญิ๋ง รฐา โพธิ์งาม)

แฟนสาวของเจตเป็นคนเดียวที่ล่วงรู้ว่าเจตมีความรู้นี้ จุ๋มไม่อยากให้เจตเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีของ แก้ว (มายด์ วิรพร จิรเวชเพราะกุล) สาววัยรุ่นที่ขับขี่รถโดยประมาทจนถึงนำมาซึ่งการทำให้มีคนถูกตาย แม้กระนั้นด้วยความสามารถพิเศษที่เจตมี ก็เลยทราบว่าตามที่เป็นจริงแล้ว เรื่องเศร้าครั้งนี้ไม่ใช่ อุบัติเหตุ เจตก็เลยใช้ความสามารถของเขาช่วยเหลือแก้ว แม้ว่ายิ่งเจตเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะแค่ไหน ก็เปรียบเสมือนมีบางสิ่งไล่ล่าแก้วอย่างไม่ลดละ ในขณะจุ๋มก็โดนคุกคามจากวิญญาณร้ายสิ่งเดียวกัน

เรื่องราวผ่านมายาวนานยาวนานหลายปีเดวีส์ตั้งเนื้อตั้งตัวตนใหม่ที่ชื่อ ซาลาส เขาเป็นเจ้าของบริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นยอด รวมถึงรับฮันท้องนาห์มาเป็นพนักงาน เวอร์นอนที่ยังโกรธแค้นยิ่งไม่ชอบใจที่เดวีส์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเขาไปแม้แต่ความรักของลูกผู้หญิงตัวเอง เขาก็เลยรวมคนร้ายมากเรื่องสามารถมาคิดแผนโจรกรรมตู้เซฟที่เจาะยากยอดเยี่ยมของเดวีส์เพื่อชิงเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์และทำลายชื่อเสียงของโบราณกาลเพื่อนรักไปพร้อม

ในยุคที่ บาป บาป บุญ คุณ โทษ จะดูราวกับว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเอาไว้หลอกเด็กเสียมากกว่า ก็เห็นจะมีหนัง ‘จิตสัมผัส 3D’ ที่ดูอย่างกับว่าจะจับนำเอาเรื่องกลุ่มนี้มาใช้ให้น่าวางใจ และส่อเจตนาในทางที่ดีอีกครั้ง และก็โน่นก็ดูเหมือนจะเป็นจุดขายจุดสำคัญ ที่ช่วยปรับ จิตสัมผัส สะดุดตาไม่ซ้ำใคร กับการนำเสนอเรื่องของ บาป บุญคุณ และจากนั้นก็ เรื่องของความศรัทธา ผ่านชายที่สามารถแลเห็นความตายล่วงหน้าเจตจะใช้ความสามารถของตนเองที่มี อยู่ ช่วยเหลือจุ๋ม แล้วก็แก้วได้หรือไม่ จำเป็นต้องติดตาม

ถึงแม้แล้วภาพฉาวเหม็นหึ่งก็ยังไม่จบเพราะเหตุว่ามีคนนำภาพในอ่างไปติดไว้ที่ล็อคเกอร์ ทุกคนในสถานที่เรียนต่างพากันเย้ยหยันรวมทั้งสมเพชเวทนาคุณในเวลาเดียวกัน คุณอายจนกว่าไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหน เพียงพอปีเตอร์รู้เรืองนี้เขาก็ประกาศกร้าวกลางโถงฟุตบาท หนังไทย ห้ามทุกคนกล่าวถึงคลิปนั้นอีก! (ฉากนี้ปีเตอร์เท่มากเลยจ้ะ) ปีเตอร์เดินหน้าขอคืนดีคุณเต็มที่ แม้กระนั้นคุณเองเป็นข้างที่เดินออกมาจากเขา และจึงควรมาจมอยู่กับความรู้สึกเศร้าหมองที่คุณเป็นคนเลือก

นั้นก็เนื่องจากว่าคุณกลัว คุณกลัวที่จะต้องเสียเขาไปพบกเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับคุณ ด้านคิตตี้ที่เห็นอกเห็นใจพี่สาวประทับใจที่จะจะต้องทนอยู่ในสภาวะนี้ คุณก็เลยไปจับกล่องๆหนึ่งที่ในนั้นเป็นกลอนที่ปีเตอร์คำมั่นสัญญาว่าจะเขียนให้ท่านทุกๆวันแม้ว่าคุณไม่เคยแม้แต่จะเปิดอ่านมันเลย อันที่จริงแล้วกลอนที่ปีเตอร์เขียนให้ท่านนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เขามีให้ท่าน แล้วก็นั้นก็เป็นคำสารภาพของเขา แม้ว่าคุณได้อ่านกลอนที่เขาเขียนให้ท่านเร็วกว่านี้สักนิดสักหน่อย

และจากนั้นก็บาปที่คอยตามติด ได้โดยการสัมผัสอีกทั้งทางร่างกายรวมทั้งทางจิต กลับไม่คิดจะเปลี่ยนมัน ไม่ยุ่งดีกว่า จวบจนกระทั่งลูกความสาววัยรุ่น และจากนั้นก็แฟนสาว ต้องถูกคุกคามจากวิญญาณ ด้วยเหตุผลที่ลึกลับ ซึ่งสิ่งที่ส่วนตัวชื่นชอบใน จิตสัมผัส 3D เป็นการที่ตัวหนังเล่าผ่านดาราหนังของ เจต ให้เปรียบเหมือนเป็นกระจกบาปของผู้อื่น แม้กระนั้นไม่สามารถที่จะส่องตัวเอง ก็เปรียบเหมือนกับผู้คน ที่ชอบใจ ติเตียน ด่าคนอื่นแต่ว่าไม่เคยหันมามองตัวเอง และเห็นด้วยข้อเท็จจริง

รีวิวโรแมนซ์ฉบับเร่งรัด : Crash Course in Romance

บอกเล่าเรื่องราวของนัมแฮงชอน (จอนโดยอน) อดีตนักกีฬาแฮนด์บอลกรุ๊ปชาติประเทศเกาหลี ซึ่งในตอนนี้ได้ผันตัวมาเปิดร้านขายเครื่องแนมโดยคุณตั้งชื่อว่า “ร้านเครื่องเคียงแห่งชาติ” นัมแฮงชอนเป็นหญิงสาวที่มีลักษณะท่าทางก็ดีก็มีคิดเป็นของตัวเอง หลังจากเปิดร้านขายของกินแล้วคุณยังหวังอีกว่าคุณจะสามารถทำอาชีพอื่นๆเพื่อต่อยอดได้ คุณก็เลยตกลงปลงใจเข้าชั้นเรียนที่ศูนย์การศึกษาเอกชนอีกครั้ง ซึ่งที่ตรงนี้เป็นที่สำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เหมือนกันกับระบบ 3D ของหนัง ที่จัดได้ว่าเป็นจุดขายสำคัญ ก็จัดว่าทำออกมาได้ดีมากยิ่งกว่า 407 เที่ยวบินผี แล้วก็ สามนาฬิกา 3D เพราะเหตุว่าตัวหนังมีหลายฉากที่สามารถใช้ความสามารถของระบบ 3D ได้เป็นอย่างมาก แสดงถึงความ ตื้น ลึก ดก บาง ได้อย่างไม่น้อยหน้า ราวการแสดงของ 3 นักแสดงนำทั้ง ป้อง ที่วัตน์, ญาญ่าญิ๋ง และก็ มายด์ วิรพร ก็ต่างถ่ายทอดศิลปินของตนเองออกมาได้อย่างน่าสนใจในระดับเดียวกัน

แต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดซึ่งก็คือ เราไม่เคยรู้เลยว่าเหยื่อจะรู้สึกเจ็บปวดมากแค่ไหน ไม่มีผู้ใดเคยรู้ว่าการรอคอยช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อการแก้แค้นนั้น เหยื่อแต่ละคนจำเป็นต้องผ่านอะไรมาบ้าง ด้วยความที่ถึงแม้ว่าจะสนใจจินตนาการก็ไม่มีทางที่ใครกันแน่จะคิดภาพออกได้เลย ถ้าหากไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้สึกนั้นให้เราได้มอง ซึ่งคิมอึนซุก นักเขียนบทเรื่องนี้ได้พรีเซนเทชั่นเอาไว้หมดแล้ว และจากนั้นก็ถ่ายทอดออกมาด้วยผลงานดูแลของอันกิลโฮแล้วหลังจากนั้นก็การแสดงของซงฮเยคโย

นางเอกเบอร์ต้นของประเทศเกาหลีที่ถ่ายทอดออกมาได้ถึงอารมณ์จนกระทั่งผู้ชมสามารถเชื่อตามความรู้สึกของผู้แสดงได้ทุกท่าที สถานที่ที่นี้ทำให้นัมแฮงชอนได้เจอกับชเวชียอล (จองคยองโฮ)คุณอาจจะไม่ต้องมานั่งอยู่ในสภาวะนี้ โอกาสนี้ก็ถึงตาลอร่าจำเป็นที่จะต้องออกโรงขอคืนดีปีเตอร์กันบ้างแล้ว ความรู้สึกดีๆที่คุณมีกลับไม่ถูกรับรู้จากผู้ชายคนที่คุณรัก

หนังบอกผลลัพธ์ของบาปออกมาอย่างโจ่งแจ้ง แล้วก็บ่นด่าพร่ำสอนถึงผลของการปฏิบัติ ที่อยู่ประจำตัวเราตลอดเวลา รอเวลาที่จะทวงคืน, กรรมวิธีการแก้บาปที่คนไม่ใช่น้อยอาจคุ้นกันดี แล้วก็ในส่วนของการสอบสวนคดีที่เบาๆปะติดปะต่อเป็นภาพใหญ่ ฉายให้ลงความเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้น มูลเหตุเป็นอย่างไร ดำเนินไปพร้อมกับการแหย่เย้าทางเพศ เมื่อทนายเด็กหนุ่ม ต้องคุ้นเคยกับลูกความสาว กระทั่งความสัมพันธ์ของคู่สมรสใกล้คำว่าพังทลายทะลาย

ชเวชียอลเป็นคุณคุณครูที่ฉลาดมากในด้านคณิต เขาเป็นคนเป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่งในศูนย์การศึกษาเอกชน เนื่องด้วยเขาเป็นคนงามและก็มีความเชี่ยวชาญการสอนที่ยอดเยี่ยม ชเวชียอลทำงานมากแล้วหลังจากนั้นก็ทุ่มเทให้กับการสอนอย่างมากเพราะมันทำให้เขาได้เงิน ถึงแม้ว่ายิ่งเขาบรรลุผลสำเร็จมากแค่ไหนก็ยิ่งทำให้เขากลายเป็นคนหวั่นไหวได้ง่าย เริ่มปากร้ายแล้วก็เริ่มไม่สนใจผู้คนรอบข้างเยอะขึ้นกว่าเดิม จวบจนกระทั่งเขาได้เจอกับนัมแฮงชอนที่มีลักษณะท่าทางเชิงบวกอยู่เสมอ

กับคุณด้วยเหมือนกัน จากนั้นลอร่า จีนก็ก้าวลงไปในอ่างที่ปีเตอร์แช่อยู่แล้วทั้งสองก็บรรจงจุ่มพิโคนปิ้งนุ่มนวล ดูอย่างกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะจบแฮปปี้แอนดิ้งแม้กระนั้นแล้วลอร่าก็มารู้ครั้งหลังว่าก่อนปีเตอร์จะมาเจอคุณ เขาก็ไปที่ห้องของเจนมาก่อน นั้นยิ่งทำประโยชน์รู้สึกแย่ไปอีกรวมถึงจังหวะนั้นก็แอบมีมือดีถ่ายคลิปคุณตอนที่กำลังนัวกับปีเตอร์ในอ่าง ฉากรักกระตุ้นร้อนปล่อยว่อนไปทั่ว แต่โชคดีที่มาร์โกพี่สาวคุณได้ยื่นมือช่วยเหลือและรีบจบปัญหาก่อนที่จะแย่ไปกว่านี้

รีวิว ซีรีส์ประเทศเกาหลี The Glory

เป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของอดีตเหยื่อที่เคยได้พบเจอกับเหตุการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนจวบจนกระทั่งทำให้หมดอนาคตที่คาดหวังไว้ ทำให้ท่านต้องการที่จะล้างแค้นทุกคนที่ทำให้ท่านจึงควรกลายเป็นแบบนี้ ซีรีส์หัวข้อนี้ผ่านการแสดงโดยนักแสดงแนวหน้าของประเทศเกาหลีเจ้าแม่รอมคอมอย่าง “ซงฮเยคโย” จ้ะ และยังมีนักแสดงหลักมากเรื่องมากความสามารถ อีกเยอะมากทั้ง อีโดฮยอน, ยอมฮเยรัน, อิมจียอน, พัคซองฮุน, คิมฮีออรา รวมถึง จองซองอิล

ทั้งลอร่าและก็ปีเตอร์ต่างก็ออกไปไหนต่อไหนด้วยกันบ่อยขึ้นบ่อยเจนก็ยิ่งหึงแล้วก็ปรารถนาทวงของของคุณคืน ปีเตอร์ทั้งโพสรูปคุณในไอจี อีกทั้งตั้งรูปคุณไว้เป็นภาพหน้าจอเพื่อความสมจริงสมจัง แล้วไม่นานคุณก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของกรุ๊ปเพื่อนพ้องปีเตอร์ แล้วก็ปีเตอร์เองก็มองดูกับคิตตี้และครอบครัวของลอร่ารุ่งเรืองทีเดียวฉะนั้นก็เลยทำให้เขาเริ่มติดใจคุณ เรื่องราวความรักสุดวุ่นวายจะจบลงอย่างไร สามารถไปรับมองกันได้ในวันที่ 14 มกราคมนี้จ้ะ

คิมอึนซุก นางเอกของเรื่องเป็นเยี่ยมในเหยือที่ถูกทารุณบาป แล้วก็คุณตกลงปลงใจแล้วว่าคุณจะไม่ฆ่าตัวตายแบบเหยื่อคนอื่นๆแม้กระนั้นตลอดระยะเวลานาทีคุณจะใช้มันเพื่อไปให้ถึงวันหนึ่งที่คุณได้ชำระแค้นผู้ทำกับคุณอย่างสะใจ ซีรีส์เล่าตั้งแต่ความรุนแรงที่คุณได้รับอย่างเวอร์วัง ว่าโอ้โหนี่เด็กมัธยมเขาทำกันขนาดนี้เลยหรอ แล้วคุณครูยังจะเมินหน้าต่อเรื่องอย่างงี้ได้ยังไง บ้าน่า ชีวิตจริงไม่มีทางเป็นไปได้ทำกันขนาดนี้หรอก หากว่าคุณกำลังจะมีความนึกคิดว่าบทเขียนอะไรออกมาได้เกินจริงไปๆมากมาย

ที่จริงทั้งลอร่าแล้วหลังจากนั้นก็ปีเตอร์ต่างก็มีปัญหาครอบครัวที่ต่างก็ขาดส่วนหนึ่งส่วนใดของครอบครัวไป คุณผู้เสียแม่ไปตั้งแต่เด็กแล้วก็เขาที่บิดามารดาแยกทางกันรวมถึงพ่อก็ไปสมรสใหม่ สำหรับหัวข้อนี้แล้วดูเหมือนกับว่าทั้งคู่จะเข้าดวงใจกันและกัน และครั้งใดก็ตามกล่าวเรื่องนี้สายตาของปีเตอร์ที่มองคุณก็เปลี่ยนไปเพราะมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นอะไรจะเวอร์ขนาดนี้ เราก็มีความจำเก่าๆจากหน้าข้อมูลระดับประเทศของประเทศเกาหลีมาย้ำเตือนว่า เรื่องราวทำนองนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

รวมถึงหลายๆครั้งที่หนังกำลังดำเนินไปจริงจัง ก็ถูกหักให้กลายเป็นความขบขันไปเฉยเลย หนังไทย ผู้ชมก็ลุ้นดวงใจคว่ำไปเหอะ บางดาราหนังที่ดูเหมือนจะมีอะไร ปูมาให้น่าสงสัย กลับถูกไม่เอาใจใส่ไป พาเราไปผิดทาง คิดว่าเดาถูกแล้วกลับโดนยุแหย่ ถึงแม้หลายความขุ่นข้องหมองใจทั้งหลายก็จะถูกคลี่คลายโดยไม่ต้องเปิดเพลงวนกลับไปกลับมารวมทั้งโยกหัวมีเหยื่อหลายรายจำต้องพ่ายแพ้ไปแล้วก็เลือกเสียชีวิตตัวเอง แม้กระนั้นก็มีเหยื่ออีกหลายรายที่ทนอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าวสาหัสนั้นและรอวันเอาคืนแบบมุนป่าอึน

เนื่องจากว่าในภาคแรกนั้นผู้แสดงฝ่ายชายชายหนุ่มอีกทั้ง 5 ที่ลอร่าได้เขียนจดหมายถึงนั้นถูกมีการเสนอขึ้นมาเกริ่นถึงไว้บ้างแล้ว และบางคนก็มีบทบาทหลักอย่างปีเตอร์แล้วก็หน้าที่รองอย่างลูคัสและก็จอร์จ แต่มีอีกหนึ่งดาราที่ถูกกั๊กเอาไว้ อย่างหน้าที่ของจอห์นจนกว่าในที่สุดเขาก็มาโผล่อีกรอบนึงในภาคที่ 2แกล้งเบาๆไปจนกว่าทำร้ายร่างกายให้เจ็บ พวกที่ระดับความรุนแรงไม่ได้ด้อยไปกว่าที่มุนป่าดงอึนนางเอกของเรื่องถูกกระทำเอาซะเลย

รีวิวThe Mortal Instruments: City of Bones

ในปีนี้มีหนังที่อุตสาหะจะเดินตามรอย Twilight ด้วยกันถึง 3 เรื่อง โดย 2 เรื่องนั้นได้เข้าฉายไปเมื่อต้นปีแล้วอย่าง Beautiful Creatures รวมถึง The Host ซึ่ง The Mortal Instuments: City of Bones ก็จัดว่าเยี่ยมใน 3 นั้นแบบเดียวกัน โดยหนังสร้างขึ้นจากนิยายแนวแอ็คชั่น แฟนตาซี โรแมนตำหนิค ที่มีด้วยกันทั้งหมด 5 เล่มนั้นเองเป็นข่าวเสียใจเมื่อความรุนแรงพวกนั้นถูกเปิดเผย ตั้งแต่การเช็ดกล้อเลียน

โนอาห์ เซนต่อว่านีโอ หรือ ปีเตอร์ คาวินสกี หนุ่มที่มีรอยยิ้มแจ่มใส รวมทั้งเป็นเอกลักษณ์ และสายตาที่หวาน หนังไทย ทำให้ฉากเลิฟซีนแต่ละฉากออกมาอย่างเหมือนจริงมากเพิ่มขึ้นและบางฉากโนอาห์ก็ด้นสน เพิ่มเติมไปอารมณ์ของตัวละคร คิตตี้ น้องสาวของลอร่าได้รับบทโดย แอนท้องนา เคธตาร์ต ที่สวมบทนี้มีความชอบธรรมชาติล้นหลามๆสมวัย ถือได้ว่าเป็นทั้งคนเดินหมากเริ่มเรื่องแล้วก็ตัวกลับเกมในถัดมา แม้กระนั้นทุกฉากที่คุณออกมาเป็นไม่น่าเบื่อเลยนะ

เรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่ชื่อแคลล้น (ลิลลี่ คอลลินส์) ซึ่งแลเห็นการฆาตกรรมในไนท์คลับ จากมือของหนุ่มที่มีอาวุธแล้วหลังจากนั้นก็รอยสักแปลก หากแม้กลายเป็นว่ามีเพียงแต่คุณคนเดียวที่พบเห็น รวมทั้งศพที่ถูกฆ่าก็หายไปเฉยๆแคลล้นได้เจอกับเด็กวัยหนุ่มคนนั้นอีกครั้ง รู้ว่าเขาชื่อเจซ (เจมี่ แคมป์เบล โบเวอร์) ซึ่งบอกความจริงแก่คุณว่าคุณไม่ควรแลเห็นเขา

เพราะเหตุว่าเขาเป็นมือสังหารราตรีกาล ครึ่งมนุษย์ครึ่งทวยเทพ ที่อยู่ในอีกโลกที่ซ้อนกับโลกมนุษย์ มีหน้าที่คอยกำจัดเปรตต่างๆมนุษย์ปกติไม่ควรมองเห็นโลกที่นี้ แต่แล้วจู่ๆแม่ของแคลี่ก็ล่องหนไปอย่างลึกลับ แล้วหลังจากนั้นก็มีใจความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นมาของคุณ เจซก็เลยควรต้องพาแคลี่ไปยังเมืองกระดูกเพื่อเฉลย จนกว่าทำให้ท่านเข้าไปผัวพันกับเรื่องราวต่างๆในโลกลึกลับใบนี้อีกด้วย

หนังกำกับการแสดงโดย ฮาราลด์ ซวาร์ต จาก The Karate Kid ฉบับรีเมค ซึ่งได้ดาราภาพยนตร์สาวที่กำลังเป็นขวัญใจวัยรุ่นอย่าง ลิลลี่ คอลลินส์ รวมทั้ง ผู้ชายหน้าใส เจมี่ โบเวอร์ มารับบทเป็นคู่พระนาง ซึ่งส่วนตัวผมก็เคยอ่าน City of Bones อยู่แทบจะราวครึ่งเล่ม ซึ่งส่วนตัวนั้นรู้สึกว่าในตัวอย่างหนังสือตอนดำเนินเรื่องจัดได้ว่ารื้นเริงกำลังดีแต่โชคร้ายเมื่อไปสู่โลกของ นักล่าเงา แล้ว เปลี่ยนเป็นแถวแฟนตาซีที่ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ๆไปจากเรื่องอื่นๆสักเท่าไหร่นัก

ด้วยเหตุนั้นเวลาที่ดูหนัง ก็เลยประสงค์ให้มันเบิกบานกว่าหนังสือในระดับนึง เพราะว่าเพราะว่าชื่อผู้กำกับ ที่ชอบใจผลงานเก่าอย่าง The Karate Kid ค่อนจะมากอย่างยิ่งจริงๆหนังเสียดสีสังคมรวมทั้งเหตุในบ้านเราแบบว่าแลเห็นแล้วคุ้นๆมีบางฉากที่ชอบใจโน่นเป็น การที่บอกว่าสถานที่ที่มีอยู่จริงในบ้านเรานั้นมีบางสิ่งอยู่ในอีกมิติหนึ่งรอคอยหุ้มห่อๆอยู่ บางครั้งก็อาจจะเกิดเหตุที่เล่าต่อๆกันมาแต่ว่ามันมีอยู่จริง

น่าจะมีคนไหนกันจับพล็อตนี้เอาไปทำหนังต่อนะการที่จับนักแสดงทวีปเอเชียอย่าง ลาน่า คอนดอร์ มาเล่นบท ลอร่า จีน ในซีรีย์ฝรั่งนั้นมีให้เห็นมากสักเท่าไรนัก แล้วก็ในประเด็นนี้ก็ได้พูดถึงลอร่า จีนที่มีเชื้อสายประเทศเกาหลี การนำเสนอเรื่องราวความรักวัยรุ่นที่รอคอยแทรกด้วยความเป็นทวีปเอเชียเข้าไปทีละนิดจนกระทั่งแปลงเป็นองค์ประกอบที่กลมกล่อมละมุนละไม ถูกกันดีเลยจ้ะ

รีวิว ซีรีส์ประเทศเกาหลี Reborn Rich

เป็นซีรีส์ที่ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ขายดิบขายดีเรื่อง “Youngest Son of a Conglomerate (재벌집 막내아들)” ที่ผ่านการเขียนโดย “ซานกยอง” ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเว็บตูนแล้วด้วยจ้ะทุกคนสามารถไปอ่านกันได้ เป็นแนวดราม่า แฟนตาซีที่จะบอกเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ได้จัดการให้กับญาติแชโบลมาเป็นเวลานาน เขาถูกฆาตกรรม แม้กระนั้นทุกๆอย่างสลับกันเพราะเขายังไม่ตายและก็ได้ตื่นมาอย่างปาฏิหาริย์ในตอน คริสต์ศักราช 1987

โดยตัวเขากลับอยู่ร่างของหลานชายคนสุดท้องของเชื้อสายแชโบลที่เป็นคนฆ่าเขานั่นเองตอนหลังการเปิดตัวซีซันแรก ใน Netflix ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม ซีรีส์เรื่อง The Glory ก็มีผู้ชมมากกว่า 25.4 ล้านคนทั่วโลกในเวลาแค่ 3 วัน ทั้งซีรีส์ยังติดอันดับท็อป 10 ชาร์ตจาก 19 ประเทศด้วยจ้ะ ถ้าเกิดอยากรู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้ดีอย่างไรไปอ่านต่อกันได้เลยจ๊าแน่นอนว่าระหว่างทางนั้นกรุ๊ปโจรกรรมเองก็จึงควรเผชิญกับปัญหาหลากหลายชนิด มอบโอกาสให้การ์เซียเขียนบทแต่ละตอนให้มีไฮไลต์เป็นของตนเอง

ดังเช่นตอนหนึ่งอาจมีหัวข้อการชิงไหวพริบกับเอฟบีไอ บางตอนเป็นภารกิจย่อยที่กรุ๊ปควรต้องออกโจรกรรมรอบๆค้าเพชรเพื่อหาเงินทุนมาทำแผนใหญ่ อื่นๆอีกมากมาย โดยเหตุนั้นแต่ละตอนของซีรีส์ก็เลยมีจุดเด่นของตน espndeportesmiami โดยเงื่อนใหญ่สุดที่ขยันหมั่นเพียรฉาบบรรยากาศไว้ในทุกตอนเป็นมีการชิงเหลี่ยมทรยศหักหลังข้างในกรุ๊ปปล้นที่ต่างคนก็มีความลับซ่อนไว้ ไม่รู้เรื่องว่าคนใดกันเป็นคนไหนอยู่ด้วย