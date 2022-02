The King: Eternal Monarch ซีรีส์เกาหลีแฟนตาซี มหากาพย์ที่เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในปี 2020 จัดว่าเป็นซีรีย์เกาหลีที่ทำมาสำหรับผู้ที่ชอบใจแนวรักโรแมนติก-แฟนตาซี เหตุเพราะประเด็นนี้จะก่อให้คุณครึกครื้นไปกับเรื่องราวเหนือจินตนาการ ที่เต็มไปด้วยแอ็คชั่นโลดโผนและเรื่องราวของโลกคู่ขนาน ที่มีอยู่สองสภาวะปัจจุบันที่มีอยู่ร่วมกันคือ เกาหลีใต้ในตอนนี้และอาณาจักรโคเรีย สถานะการณ์บอกเล่าถึง อีกอน จักรพรรดิยุคใหม่แห่งอาณาจักรโคเรีย ที่เป็นโลกคู่ขนานกับสาธารณรัฐเกาหลี ถึงแม้ข้างนอกเขาจะดูเป็นหัวหน้าที่สมบูรณ์แบบ แต่เบื้องหน้าเบื้องหลังรูปลักษณ์อันสมบูรณ์แบบนี้มีบาดแผลลึกซ่อนอยู่ เมื่อตอนเขาอายุได้แปดขวบ พ่อของเขาถูกฆ่าตายเฉพาะหน้าต่อตาต่อมาการรัฐประหาร เขาก็เลยต้องการตามหากบฏที่ลอบปลงพระชมน์เสด็จพ่อของเขา และในวันหนึ่งเขาได้พบว่าตัวเราเองถูกผลักเข้าสู่โลกคู่ขยาวนานที่ซึ่งเขาได้พบกับ จองแทอึล ตำรวจนักสืบสาว ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งสองเข้าร่วมทีมกันเพื่อตามล่าอาชญากร และยังช่วยกันเพียรพยายามปิดประตูมิติที่เชื่อเรื่องมช่วงโลกทั้งสองของหมวดเขาด้วย เพื่อที่จะคุ้มครองป้องกันผู้คนไม่ให้ตกอยู่ภายในอันตราย

Made of Honor (2008) ถือเป็นหนังรัก ที่เหมาะกับแอบรักเพื่อจะน หรือติดอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า “เฟรนด์โซน” ถ่ายทอดสถานะการณ์ผ่านผู้แสดง “ทอม” ผู้ชายเจ้าชู้ที่ไม่ยินยอมอ่อนข้อลงเอยกับใครสักที เขามี “ฮันนาห์” เป็นเพื่อจะนผู้หญิงที่สนิทที่สุด ซึ่งจริงๆ แล้ว ทอมแอบหลงรักฮันนาห์มานาน แต่ไม่เคยสารรูปความในใจให้เธอทราบ จนกระทั่งวันหนึ่งฮันนาห์กำลังจะแต่งงาน และมีขอร้องให้ทอม ช่วยเป็นเพื่อนเจ้าสาว งานนี้ทอมต้องฝืนยิ้มทำให้รู้ความยินดี ช่วงเดียวกัน เขาก็หาแนวทางที่จะทำให้งานแต่งงานครั้งนี้หยุดลง หนังหัวข้อนี้คงจะมอบข้อคิดดีๆ ให้หลากหลาย ผู้คนที่เคยชินหัวใจของตนช้าเกินความจำเป็น

Mr. Queen ซีรีย์เกาหลีแนวย้อนณ เวลาเรื่องนี้ จะทำให้คุณหัวพวกเราะตั้งแต่ต้นจนจบ กับสถานะการณ์ที่ไม่ปกติของการเดินทางข้ามตอนที่ดำเนินงานได้อย่างมหัศจรรย์ จางบงฮวาน เชฟหนุ่มสุดฮอต เพลย์บอยจอมทะเล้นในวัย 33 ปี ที่ยึดมั่นและภูมิใจในความเป็นเพศชายของตัวเองแบบสุด ๆ เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและได้กลายเป็นเชฟประจำทำเนียบผู้บริหาราธิบดีเกาหลีใต้ หรือ Blue House แต่แล้วในวันหนึ่งเขาก็พบว่าตัวเองถูกส่งตัวมาไปสมัยโชซอน แต่ไม่น่าจะใช่ในสถานภาพตัวเขาเอง แต่กลับไปอยู่ด้านในร่างของว่าที่พระมเหสี คิมโซยอง ครั้นว่าเขาจะอยู่ด้านในร่างของพระมเหสีคิม แต่กลับปราศจากความทรงจำของเธอเลย ทั้งจิตวิญญาณ ความคิด รวมทั้งสัญชาตญาณความเป็นชายของเขายังอาจอยู่ครบ ในช่วงเวลาที่เขาพากเพียรจะปรับตัวให้เข้ากับสมัยนั้นในฐานะสตรี เขาก็กลับได้รู้ถึงความลึกลับบางสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังความมานะบากบั่นของราชินีมีความต้องการที่จะเป็นตัวของตน และความสับสนทางการเมืองของอาณาจักร ที่นำมาซึ่งการทำให้เขาควรต้องจัดการกับมันให้ได้ เป็นซีรีย์เกาหลีย้อนยุคอีกเรื่องที่ห้ามพลาด

เมื่อวิกฤตไวรัสปริศนา เปลี่ยนแปลงคนทั่วโลกให้กลายเป็นซอมบี้ ทางรอดเดียวของคนเราคือหยิบอาวุธแล้วซัดกับพวกมัน ถึงช่วงฝ่าวิกฤตท้าความตายสยบฝูงซอมบี้โหยกระขาดหายของเหล่านักรบเดนตายสุดคลั่ง “Blood Quantum คนคลั่งซัดซอมบี้” รูปยนตร์แอคชั่น-ซอมบี้สุดระทึกที่จะพาผู้ดูลุ้นไปกับทุกวินาทีกับการเอาชีวิตรอดของมวลมนุษยชาติ ในวันที่การกระจายของไวรัสได้เปลี่ยนแปลงคนทั่วโลกให้กระหายเลือด

Blood Quantum คนคลั่งซัดซอมบี้” กล่าวเล่าสถานะการณ์ของโลกภายหลังจากจำเป็นต้องเจอกับหายนะครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา เมื่อเชื้อไวรัสปริศนาที่แปลงคนทั่วไปให้กลับกลายเป็นซอมบี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลก ประเทศและชุมชนต่างๆ จึงควรปิดเมืองเพื่อปกป้องการแพร่กระจาย นี่คือสถานะการณ์ของชนเผ่าอินเดียนแดงหมู่หนึ่งที่มีภูมิคุ้มค่ากันไวรัสเหนือคนปกติ เทรย์เลอร์ (รับบทโดย ไมเคิล เกรย์ยาร์) นายอำเภอของชนเผ่ามิกแมค จึงจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องชุมชนของหมู่เขาให้รอดพ้นจากมหันตภัยครั้งนี้ แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อผู้รอดชีวิตกลุ่มอื่นได้เดินทางมาหลบภัยในแคมป์ของเผ่า เขาจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกเฟ้นระหว่างความปลอดภัยของทุกท่านในเผ่า กับการเปิดโอกาสให้ผู้อพยพเข้ามาแล้วเสี่ยงกับกับการสูญพันธุ์ของเผ่า ซึ่งคงจะหมายถึงว่าการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติ

Goblin คําสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ สถานะการณ์ของคิมชิน (กงยู) ผู้เป็นก็อบลินที่เป็นอมตะ มีเพียงเจ้าสาวของก็อบลินที่จะสามารถนำมาซึ่งการทำให้ก็อบลินหลุดจากการมีชีวิตที่เป็นอมตะ ซึ่งนั่นก็คือจีอึนทัก (คิมโกอึน) เพศหญิงสาววัย19 ปีผู้มีชีวิตรัดทดและกำเนิดมาพร้อมกับปานแดงข้างข้างหลัง และยังมีระดับความสามารถพิเศษสามารถในการสื่อสารกับวิญญาณได้ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าสาวก๊อบลินที่จะสามารถช่วยให้ก็อบลินพ้นจากชีวิตอมตะได้

goblin เหตุผลเสนอแนะ ถ้ากล่าวถึงซีรีส์เกาหลีแนวแฟนตาซีจะไม่เอ๋ยถึงเรื่องก็อบลินไม่ได้เลย ถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่คนไม่ใช่น้อยติดอกติดใจกัน แถมยังเป็นซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีที่มีนักแสดงที่น่าดึงดูด ทั้งหล่อและเท่ที่สุด เนื้อหาดี ชวนให้ลุ้นตลอดว่าสถานะการณ์จะดำเนินและจบอย่างไร ฉากสวย อย่าพลาดเลยจึงควรไปดูหัวข้อนี้เลยน้าา

Lady and the Tramp (2019) เลววัยกับไอ้ตูบ ชื่อเรื่องไทยที่ทุกท่านจะเคยชินกันอย่างดีเยี่ยม เหตุการณ์ความน่ารักของสุนัขสาวที่ถูกเลี้ยงมาอย่างยอดเยี่ยมแต่กำเนิดน้อยใจก็เลยหนีออกจากบ้าน เนื่องมาจากเจ้าของมีทายาทที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นของตัวเอง การหนีไปจากบ้านในครั้งนี้ก็เลยทำให้เธอได้เจอกับ แทรมป์ สุนัขหนุ่มข้างถนนฮีโร่ผู้ที่ช่วยเหลือชีวิต และพาเธอไปเจอกับการผจญภัยในโลกใหม่ที่เธอไม่เคยแสดงตัวมาก่อน ทำให้มีการเกิดเกิดเรื่องความน่ารักและอบอุ่น จนกำเนิดเป็นความรักสำหรับหนังหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องเช่นเดียวกับน่ารัก ๆ ของสุนัขสองตัว ที่พลาดไม่ได้จริง ๆ

Abyss ลูกแก้วคืนวิญญาณ เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เป็นแถวแฟนตาซีสืบสวนสอบสวน ซึ่งได้เล่าถึงเรื่องราวของอัยการสาวโกเซยอน (พัคโบยอง)ที่ถูกฆาตกรรม ตอนเดียวกันชามิน ทายาทเศรษฐี (อันฮโยซอบ) ที่ผิดหวังในรูปร่างเค้าหน้าและความรักเขามีสถานะการณ์ที่นำมาซึ่งการทำให้เขาเสียชีวิตเช่นเดียวกัน และรวมทั้งได้รับพรจากลูกแก้ววิเศษจนจำเป็นที่จะต้องกลับร่างเป็นคนหนึ่ง และได้มาเหน้าจอเพื่อจะนสนิทอย่างโกเซยอน และนี่ก็เป็นจุดเริ่มที่นำมาซึ่งการทำให้หมวดหมู่เขาจำเป็นต้องมาช่วยกันตามล่าหาตัวฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าโกเซยอน

While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอ เป็นซีรีส์แนวกฏหมาย แฟนตาซี เกี่ยวกับนัมฮงจู (ซูจี) นักเนื้อหาข้อมูลข่าวสารสาวผู้สามารถเห็นได้ชัดเหตุการณ์ในภายภาคหน้าผ่านความฝันได้ ชองเเจชาน (ลีจงซอก) อัยการหนุ่มที่ได้ย้ายบ้านกับน้องชายมายังดิ่งข้ามบ้านของเธอ ชองแจชานได้ฝันถึงเธอและปรากฏเรื่องราวร้าย จึงได้เข้ามาช่วยเธอ และด้วยบทบาทการงานของหมวดเขานั้นจึงควรช่วยกันอยู่ตลอด ส่งผลให้หมวดเขารู้จักดีกันมากขึ้น และนำมาซึ่งการทำให้ทั้งคู่ได้เข้าร่วมมือกันเพื่อสืบหาข้อมูลบางสิ่ง

Mulan (2020) วีรสตรีแห่งแดนมังกร Mulan ชื่อที่ทุกคนรู้จักกันอย่างดีเยี่ยม เป็นสตรีสาวชาวบ้านที่มีความกล้าหาญและรักครอบครัว เมื่อองค์จักรพรรดิจีนได้ออกคำสั่งให้แต่ละบ้านทำการส่งเพศชายมาเป็นนักรบในกองทัพ แต่ด้วยครอบครัวของเธอกลับมีเพียงแค่พ่อวัยแก่ชราที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนัก ด้วยเหตุนั้น เธอจึงตกลงใจยอมเสียสละตัวของเราเองปลอมตัวเป็นชายแทนพ่อ เพื่อที่จะเข้าร่วมออกสนามรบในศึกครั้งนี้ด้วย นี่จึงเป็นจุดเริ่มที่ส่งผลให้เธอได้แปรเปลี่ยนเป็นวีรผู้หญิงที่ถูกกล่าวขานจนถึงปัจจุบัน

Tale of the nine tailed ตำนานรักจิ้งจอกเก้าหาง เกิดเรื่องราวของอียอน (อีดงอุค) จิ้งหน้าจอกเก้าหางผู้มีชีวิตมาแล้วพันปี ที่มีความรักต่อหญิงสาวที่เป็นมนุษย์ ดความตายก็นำมาซึ่งการทำให้เขาทั้งคู่ต้องพลัดพรากจากกัน และเขาก็ได้เหมือนกันแต่รอคอยเพศหญิงที่ตนรักกลับชาติมากำเนิดใหม่มาเป็นเวลากว่า 600 ปี จนขณะผ่านไปอียอนได้มาเจอนัมจีอา (โจโบอา) ได้โปรดกรุณาิวเซอร์รายการทีวีเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ คัดเลือกหาเรื่องเหนือธรรมชาติ เธอมีภาพร่างลักษณะเหมือนกันกับหญิงเป็นที่รักที่จากไปของอียอน และแล้วชะตาชีวิตได้พาทั้งสองมาประสบกันส่งผลให้พวกเขาทั้งสองจะต้องมาช่วยกันสืบหาเรื่องราวลี้ลับอะไรบางอย่างณ เวลาเดียวกันก็มีลูกครึ่งมนุษย์และจิ้งจอกเก้าหาง ผู้เป็นน้องชายของอียอน นามว่าอีรัง (คิมบอม) ก็ได้เข้ามาขัดขวางทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อียอนทำ ทำให้เกิดอุปสรรคและเหตุการณ์วุ่นตามมา

Midnight In Paris ผลงานการกำกับของ วู้ดดี้ อัลเลน หนึ่งในผู้กำกับมากความสามารถของวงการรูปยนตร์ฮอลลีวูดประเด็นนี้ได้นักแสดงคุณภาพอย่าง โอเว่น วิลสัน และราเชล แม็คอดัมส์ มาร่วมทำให้รู้นำในแนวโรแมนติกคอมเมดี้น่ารักสดใส แถมยังได้ “คาร์ลา บรูนี ซาร์โกซี” ซูเปอร์โมเดลสุรูปสตรีลำดับที่หนึ่งของชาวต่างชาติเศส มาเข้าร่วมบ่งชี้ด้วย ซึ่ง Midnight In Paris ว่าด้วยเรื่องของคู่รักชาวอเมริกันที่ได้ท่องเที่ยวกรุงปารีส แต่ทว่ากลับมีเรื่องวุ่นวาย ๆ เกิดมากยิ่งขึ้นมายจนจำเป็นจะต้องเจ็บเศียรเวียนเกล้าไปตาม ๆ กัน

The Man From Earth คือเรื่องที่เกี่ยวกับคงจะารย์คนหนึ่งที่รวบรวมเพื่อนทางความรู้ของเขาเพื่อจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ว่า มนุษย์ถ้ำมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่มาที่ไปศาสตร์ และการกลายพันธุ์ของยีนมนุษย์ถ้ำก็นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากไม่น้อยเลยทีเดียวถึงมนุษย์ในสมัยเดี๋ยวนี้ การพิสูจน์นี้จึงนำไปสู่การสนทนาที่น่าสนใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเสียชีวิตและความเป็นมาศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ