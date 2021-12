dawn of the beast 2021

dawn of the beast 2021 ผู้กำกับ – บรูซ เวมเพิล (The Retreat, Monstrous)แสดงนำโดย ฟรานเชสก้า แอนเดอร์สัน (Groupie, Grip), Adrian Burke (Ghost Girl, Younger), Chris Cimperman (Lake Retreat, The Nerd) วันที่วางขาย – 2021 คะแนน – 3/5 ฉันชอบตามล่าหนังสยองขวัญแนวอินดี้ที่สร้างความวิกลจริต ภาพยนตร์อินดี้มักมีปัญหากับการเล่าเรื่องด้วยงบประมาณหรือไม่มีงบประมาณเลย บางคนบากบั่นปกปิดการขาดงบประมาณด้วยเลือดเลียนแบบหรือภาพเปลือยแต่ฉันชอบภาพยนตร์ที่ปกปิดข้อผิดพลาดของพวกเขาด้วยอารมณ์ขัน อย่างที่กล่าวไปนี้

บางคราวคุณจะได้รับหนังอินดี้ ที่มีเรื่องราวมากมายก่ายกอง กระทั่งคุณไม่เคยพิจารณางบประมาณ dawn of the beast พวกเขาใช้เงินอย่างชาญฉลาดและก็ทำให้ทุกเงินมีค่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ฉันได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำหรับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Dawn of the Beast ปี 2021 จากผู้กำกับบรูซ เวมเพิลเรื่อง Monstrous แบบอย่างหนังหัวข้อนี้ขายให้ฉัน โดยเหตุนั้น ฉันก็เลยเอื้อมมือออกไปพบลิงค์ สำหรับฉายภาพยนตร์ ฉันมิได้มุ่งหวังหนังสยองขวัญขัดมันแบบงี้

ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามกรุ๊ปผู้ที่พอใจบิ๊กฟุตที่เข้าไปในป่าลึกเพื่อหวังว่าจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยาก อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆกลับกลับอย่างไม่คาดคิดเมื่อเจอศพที่เน่ามากมาย สิ่งต่างๆกลายเป็นคนแปลกหน้า เมื่อพวกเขาเจอหนังสือเก่า เร็วนี้ๆ พวกเขาก็พบว่าบิ๊กฟุตมีจริง และเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงแค่ตัวเดียวที่ติดตามป่า dawnof the beast 2021 เราเคยเห็นการตวัดหนังอินดี้บิ๊กฟุตหลายทีในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ แต่ไม่เคยมีการสะบัดบิ๊กฟุต กับเวนดิหรูหรา ประเด็นนี้บันเทิงใจมากมาย แต่ว่าน่าจะดีกว่านี้มาก มันมีช่วงเวลาดีๆ

แม้กระนั้นก็มีหลายคราที่พลาดไปเช่นกันการแสดงในหัวข้อนี้ ยอดเยี่ยมในข้อร้องเรียนที่ใหญ่ที่สุด ของฉัน ผู้แสดงทุ่มเทกับหน้าที่ของพวกเขาจริงๆแม้กระนั้นฉากหลายๆฉากก็มองท่วมท้นมาก ผู้แสดงดูไม่สุภาพและไม่ทำอะไรที่สำคัญสำหรับการเดินเรื่อง ด้วยเรื่องราวที่ดุร้ายเช่นนี้ คุณคาดหมายให้ตัวละครหนึ่งหรือสองตัวโดดเด่นกว่าบุคคลอื่นเรื่องราวสำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันมุ่งหวัง พวกเรามีฉากบิ๊กฟุตที่นำสมัยผสมกับเวนดิโกส รวมทั้ง Evil Dead นิดหน่อย ฉันชอบฉากนี้แล้วก็มันเข้ากันได้มากแค่ไหน ฉันแค่หวังว่าเราจะมีเวนดิเก๋รวมทั้งแอ็คชั่นบิ๊กฟุตมากยิ่งกว่านี้ จุดขายทั้งปวงของหนังเรื่องนี้คือประเด็นนี้ และมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของเวลาในรูปภาพยนตร์ เพียงแค่นั้น นอกจากนั้น

ฟิล์มสามารถใช้การตัดแต่งที่ดีได้ บางฉากก็ยาวรวมทั้ง น่ารำคาญเหลือเกิน บทสำหรับพูดนั้นดูน่าเบื่อในบางครั้งทำให้ฉากที่วาดออกมาแล้วรู้สึกยาวขึ้นสุดท้าย ภาพยนตร์หัวข้อนี้มีเอฟเฟกต์ที่ใช้งานได้จริงและก็เอฟเฟกต์สิ่งมีชีวิต ภาพก็ชัดเหมือนกัน แต่ว่าฉากต่อสู้นั้นไม่นานพอที่จะชื่นชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ฉันสามารถใช้มากกว่านี้ โดยรวมแล้ว Dawn of the Beast จะไม่เหมาะสำหรับทุกคน จริงๆแล้ว ฉันมองเห็นพวกท่านบางบุคคลเอ่ยถึงเรื่องนี้ แต่หากคุณอยู่ในอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางส่วน

ฉันขอชี้แนะหนังโป๊บ้าๆนี้เป็นอย่างยิ่ง คุณจะไม่เห็นอะไรอย่างงี้ในบางครั้ง Dawn of the Beast เริ่มต้นด้วยการบอกพวกเราว่าในส่วนใดส่วนหนึ่งของการพบเจอ Bigfoot ภาคอีสานนั้นค่อนข้างธรรมดาระหว่างวันที่ 4 ก.ย.ถึง 2 ต.ค. รายงานผู้สูญหายและก็การตายที่น่าสงสัยก็เหมือนกัน ประชาชนเรียกมันว่า Dead Month แล้วก็บทนำของภาพยนตร์หัวข้อนี้ทำให้เราได้มองเห็น dawn of the beast movie แบบอย่างเลือดว่าเพราะเหตุใดสิบปีถัดมา ดร.เดนนิส แคสแดน (วิลลาร์ด มอร์แกน, แมด คาวเกิร์ล) และก็ออซ (เลจอน วูดส์, Tomorrow You’re Gone) นำกรุ๊ปนักศึกษาจบปริญญาตรีเข้าไปในป่าเดียวกัน แม้แต่การเตือนจากเถ้าแก่ในพื้นที่ว่ามี “ความไร้มนุษยธรรมที่ไม่อาจจะนำเสนอได้ในป่า” ก็ไม่อาจจะหยุดพวกเขาได้ สิ่งที่พวกเขาพบจะก่อให้พวกเขาอยากได้มัน

ได้รีทีมผู้กำกับ Bruce Wemple และก็นักประพันธ์ Anna Shields

ผู้ซึ่งมอบภาพยนตร์เรื่อง Monstrous ของ Bigfoot ให้เรา ครั้งนี้พวกเขาได้เพิ่มเวนดิโก จากภาพยนตร์เรื่อง The Retreat เรื่องก่อนหน้าของ Wemple และโยนกลุ่มมนุษย์ที่อยู่กึ่งกลาง ทั้งผองฟังดูดี แม้กระนั้น Dawn of the Beast เริ่มด้วยหิน ตัวละครส่วนมากน่าเบื่อ หน่ายที่สุด และสำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตแล้ว พวกมันก็มิได้ฉลาดปราดเปรื่อง สิ่งแรก พวกเขาเดินเตร่ไปตามเส้นทางในป่า ที่ไม่คุ้นเคย แล้วหลังจากนั้น พวกเขาก็ตกลงใจที่จะไม่รายงานศพที่พวกเขาพบด้วยเหตุว่าเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ตรงนั้นโกรธแค้นยะหนึ่งแล้ว อีกสองสามวันจะไม่มีความสำคัญใช่ไหม

การตัดสินใจนั้น จะกลับมาหลอกหลอน พวกเขาจริงๆ สุดท้าย สิ่งต่างๆก็น่าสนใจขึ้น แม้ว่าจะไม่สมเหตุสมผลเสมอ เวนดิโกเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ชี้แจงลักษณะบางสิ่งของ Evil Dead รวมทั้งภาพยนตร์เหล่านั้นดูเหมือนจะมีผลกระทบต่อ Dawn of the Beast มากพอๆกับภาพยนตร์เรื่อง Bigfoot Wemple และ Shields เลียนแบบภาพมายาที่พิศดารและการกระทำของเหยื่อของเวนดิโก

เหมือนกันกับห้องโดยสารที่ถูกล้อมและเอาชีวิตรอดจนถึงการวางเป้าหมายตอนเวลาเช้าจากพวกเขา มีต่อให้หนังสือ ที่เขียนด้วยลายมือและภาพประกอบที่น่าสยดสยอง The Forest Unseen เพื่อเพิ่มความเหมือนกันเครื่องแต่งกายสำหรับทั้งบิ๊กฟุตและเวนดิโกสนั้นดีเลิศหากว่าเราจะมองเห็นเพศชายขนดกตัวใหญ่เป็นส่วนมากตั้งแต่อกขึ้นไป มีเอฟเฟกต์ คราบรอยเลือดที่จัดฉากอย่างยอดเยี่ยม และใช้งานได้จริงเช่นเดียวกัน

รวมทั้งร่างกายที่ทิ่มอยู่บนก้านไม้ผ่านกะโหลกศีรษะและทางปากแล้วก็การตัดหัว ผลกระทบจากไฟเผาและการระเบิดในช่วงท้ายหากว่า CGI จะอ่อนแอก็ตามเอฟเฟกต์ค่อนข้างน้อยเกิดขึ้นเมื่อ Bigfoot ต่อสู้กับฝูงเวนดิกอส รวมถึงการแทงอีกอันแล้วก็หัวที่แบนบาง มันไม่ใช่ Godzilla vs Kong แต่ว่าเป็นฉากที่สุดยอด มันทิ้งฉันไว้กับคำถามว่า โดยปกติคนที่เชื่อสำหรับในการมีอยู่ของมันว่าบิ๊กฟุตเป็นมนุษย์สายพันธุ์แรก

เพราะเหตุใด The Wendigo ก็เลยไม่สามารถใช้พลัง ของมันกับมันได้?

เป็นภาพยนตร์ที่น่าเฝ้ามอง แล้วก็สนุกสนานที่สุด แต่ว่าก็ทำเป็น และก็คงจะดียิ่งกว่านี้มาก บทจะต้องกระชับมากยิ่งกว่าเดิมในองก์แรก จำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้เร็วขึ้นหรือใช้เวลานั้นในการพัฒนานักแสดงจริงๆตัวละครที่ไม่น่าสนใจจำนวนหนึ่งที่ทำการตัดสินใจที่โง่เขลานั้นไม่เข้าเกณฑ์ ดูเหมือนว่า Wemple จะทำได้เหมาะสมที่สุด สำหรับการถ่ายทำสคริปต์ ของตนเอง ในความเป็นจริงแล้ว ภาพยนตร์ เรื่องโปรดของเขา ยังคงเป็นเรื่อง Lake Artifact หวังว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรถัดไปขั้นต่ำเขาก็ร่วมเขียน

Dawn of the Beast ฉายรอบรอบปฐมฤกษ์ในแบบอย่างดีวีดีแล้วก็ดิจิทัล 6 เมษายนจาก Uncork’d Entertainment คุณสามารถพิจารณาหน้า Facebook ของพวกเขาสำหรับเนื้อหาดูเหมือนกับว่าตำนานของบิ๊กฟุตจะไม่หายไป ทุกๆทศวรรษดูเหมือนจะมีการพบเห็นสัตว์ประหลาดใหม่รวมทั้งภาพยนตร์ใหม่มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งทศวรรษนี้ก็ไม่ต่างอะไรกัน…

ที่จริง Dawn of the Beast ไม่ใช่ภาพยนตร์ Bigfoot เรื่องแรกที่เราตรวจทาน ในปีที่ผ่านมารวมทั้งจะไม่ใช่ เรื่องในที่สุดอย่าง ไม่ต้องสงสัยอันที่จริงแล้วเหตุผลตรงนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์ Bigfoot เรื่องแรกที่เราวิเคราะห์ในปีให้หลังเพราะว่าเมื่อ 8 เดือนที่แล้วพวกเราได้กล่าวถึงภาพยนตร์ Bigfoot เรื่อง Monstrous ซึ่งควบคุมโดย Bruce Wemple แล้วก็เขียนบทโดย Anna Shields และก็เดาอะไร? Dawn of the Beast ก็มาจากทั้งสองด้วยเหมือนกัน ! และก็พวกเขาได้โยนเวนดิกอสจากภาพยนตร์เรื่อง The Retreat อีกหัวข้อของ Wemple เข้ามาประสมประสาน ทำให้เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรก เท่าที่ฉันรู้ ที่มีบิ๊กฟุตและเวนดิโก!

