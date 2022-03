ดูหนังฟรีออนไลน์ใหม่ 2022

ดูหนังฟรีออนไลน์ใหม่ 2022 เรื่อง Tales by Light สารคดี Netflix ที่นำรายการโดยช่างภาพนิ่งและช่างวิดิโอ หมวดหมู่เขาควรจะเป็นถ่ายทอดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบพบเห็นผ่านเลนส์กล้อง และส่งสารน์อะไรบางอย่างให้กับคนชม ไม่ว่าจะเกิดเรื่องของความงดงาม หรือจะเป็นเรื่องที่เปราะบางสิ่งบางอย่างวัฒนธรรม ด้วยความที่โฆษกเป็นช่างรูป นำมาซึ่งการทำให้รูปในรายการนี้สวยงามอย่างยิ่งจริงๆ และยังได้มุมมองแบบติสท์ ๆ ที่มีต่อโลกอีกด้วย แถมยังได้เปิดตาเปิดใจไปกับสถานะการณ์ต่าง ๆ อย่างวิธีใช้ชีวิตที่พวกเราไม่คุ้นชินของเด็ก ๆ ที่ยากไร้ในบังกลาเทศ, การอนุรักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองชนเผ่าในออสเตรเลีย หรือจะเป็นการทำวิชาความรู้จักกับเหล่าฉลามก็มี

New Year Blues

New Year Blues ชื่อเรื่องไทย “ทิ้งเศร้าปีเก่า มูฟออนปีใหม่ ให้รักเราสดใสกว่าที่มี” หัวข้อนี้เป็นแนว โรแมนติก คอมเมดี้ คงจะไม่ได้น่าหัวเราะจนน้ำตาเล็ด แต่จะแฝงความโปกฮาเข้าไปนิดๆ หน่อยๆ ดูหนังฟรีออนไลน์ใหม่ 2022 แต่โดยรวมแล้วโทนของเรื่องจะเป็นแบบฟิลกู๊ดและให้ความเข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้ซะมากยิ่งกว่า เป็นเรื่องดังของคู่รักที่ต่างกันทั้ง 4 คู่ ที่อยู่กันคนละมุมโลก และต่างก็มีข้อขัดข้องความรู้สึกที่อยากได้และความไม่สบายใจที่ต่างกันมาก และกลับควรต้องมาประสบพบปัญหาในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ที่แทนที่จะมีความน่ายินดีในระยะเวลานี้กลับจำเป็นที่จะต้องมาเจอกับอุปสรรคกลุ้มอกกลุ้มใจเสียนี่ ควรต้องมาลุ้นกันว่าเขาทั้งสิ้นจะสามารถก้าวข้ามผ่านข้อขัดข้องตรงนี้ไปได้มั๊ย

Circle: Two Worlds Connected (2017)

เรื่องนี้ออกจะล้ำนิดนึง พล็อตเรื่องแปลกใหม่ ดูหนังฟรีออนไลน์ เป็นซีรี่ย์เกาหลีแนวไซไฟเกี่ยวกับโลกอนาคต เนื้อเรื่องช่วงปี 2017 พี่น้องฝาแฝดไปพบเจอเอเลี่ยนสาว แต่อยู่ๆ ก็หายตัวไปพร้อมพ่อของหมวดเขา พอเติบโตแฝดพี่ถูกหาว่าเป็นบ้าและจะต้องติดคุก เนื่องด้วยสะกดรอยตามเพศหญิง ซึ่งเธอหน้าเหมือนเอเลี่ยนสาวคนนั้นมาก และคิดว่าเธอเกี่ยวเนื่องกับคดีการฆ่าตัวตาย ดูหนังฟรีออนไลน์ใหม่ 2022 จนกระทั่งเธอหายตัวไป นำมาซึ่งการทำให้แฝดน้องจำเป็นจะต้องออกตามหา

ตัดมาที่ปี 2037 ที่ซึ่งมีโลกปกติกับโลกอัจฉริยะ โลกอัจฉริยะคือโลกแห่งเทคโนโลยีที่ต่างไปจากเดิม ที่ไร้อาชญากรมานาน จนเกิดต้นเหตุฆาตกรรมขึ้นพระเอกอีกคนในโลกนี้ต้องเข้าไปสืบคดี เรื่องนี้คือหักมุมแล้วหักมุมอีก ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนิดนึง เชื่อมโยงกันณ เวลาสมัยก่อนกับตอนนี้ แต่รื้นเริงมากๆ กงซึงยอนสวย มีเสน่ห์มากเรื่องนี้

Chocolate (2019)

ซีรี่ย์แนวโรแมนติก เรื่องย่อคือพระเอกมีความฝันต้องการเป็นเชฟตั้งแต่เด็ก เคยได้ทำอาหารให้นางเอกทาน แต่พอโตมามีปัจจัยให้ได้กลายมาเป็นศัลยแพทย์หนุ่มสุดเย็นชา และนางเอกได้กลายมาเป็นเชฟเหตุเพราะถูกใจรสชาติอาหารของพระเอกที่เคยส่งผลให้ทานสมัยเด็ก ทั้งสองจึงควรมาปฏิบัติการในสถานพักรู้สึกตัวดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสุด เมื่อทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันและได้เริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นเยียวยาดวงใจกันอีกรอบ

Forest of Secrets (Stranger)

ซีรีส์ที่มีจุดหักมุมจำนวนไม่น้อยจนคาดหมายไม่ถูกว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไป ดูหนังฟรีออนไลน์ใหม่ 2022 เมื่อคดีฆาตกรรมของ พัคมูซอง (อดออมฮโยซอบ) ที่เดิมนั้นดูเหมือนจะเกิดจากการชิงทรัพย์ทั่วไป ทว่ากลับไม่ใช่อย่างที่คิด เพราะผู้ตายนั้นเป็นผู้ที่กุมความลับเกี่ยวกับการรับสินบนของนักธุรกิจ เจ้าหน้าที่รัฐและอัยการ ซึ่งพอเริ่มต้นสืบคดีไปเรื่อยๆ ๆ ก็จะต้องประสบกับเงื่อนงำที่โยงใยไปถึงตัวการเบื้องลึกเบื้องหลังฉาก รวมทั้งต้นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องฆ่าปิดปาก หมวดหมู่เขาจงใจซ่อนอะไรไว้ และความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่เป็นยังไงกันแน่ ?

เรื่องนี้นำแสดงโดยโจซึงอูและแพชมนา ดูหนังฟรีออนไลน์ 2021 นักส่อให้เห็นมากความสามารถที่จะมาประชันกันในบทบาทของอัยการหนุ่มไฟแรงและตำรวจสายสืบที่จะมาเข้าร่วมค้นหาที่แท้ไปพร้อม ๆ กัน หากกล่าวเรื่องการดำเนินเรื่องก็ถือได้ว่าเข้มข้นและไม่ค่อยมุ่งเน้น Love Line แค่ไหน รวมถึงจุดพลิกล็อกหลากหลาย ๆ อย่างในกรณีที่เชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยเดาไม่ถูกและคาดไม่ถึงอย่างแน่ๆ เป็นอีกเรื่องที่ห้ามพลาดเลยจ้ะ

Voice

เมื่อเสียงผ่านสายด่วนเป็นหลักฐานเดียวที่ชี้ตัวฆาตกรที่จริงจริงได้ เป็นซีรีส์ที่ครองตำแหน่งเรตติ้งสูงสุดของช่องเคเบิ้ลต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์ในณ เวลาที่กำลังออนแอร์เลยจ้ะ ด้วยการดำเนินเรื่องสุดเจ๋งอย่างวิธีการใช้ระดับความสามารถพิเศษของนางเอก คังควอนจู (อีฮานา) ซึ่งเธออ้างอิงว่าเธอจำเสียงคนร้ายได้และขึ้นให้การกับศาลว่าคนร้ายในคดีฆาตกรรมที่เอามาดำเนินคดีนั้นไม่น่า ดูหนังฟรีออนไลน์ใหม่ 2022 ใช่คนร้ายตัวจริง ภายหลังที่ภรรยาของมูจินฮยอก (จางฮยอก) กำลังถูกตามฆ่าและได้โทรมาขอความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์สายด่วนที่เธอเป็นคนรับสายในเวลานั้นพอดี ซึ่งทำให้มูจินฮยอกมีความคิดเริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นที่จะสืบหาฆาตกรตัวจริงให้ได้

สำหรับประเด็นนี้ถือเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างเข้มข้น ดุเดือด เลือดสาด และมีฉากความเร่าร้อนอยู่ไม่นิดหน่อยเลย จนในต่อจากนั้นนั้นทางคณะทำงานจำเป็นที่จะต้องขอปรับเรทจาก 15+ เป็น 19+ ในขณะช่วงท้าย ๆ เพื่อที่จะได้ไม่จำเป็นต้องตัดบางซีนออกเพราะว่าควรจะเป็นให้คนชมได้รับอรรถรสกันไปเต็ม ๆ และด้วยกระแสตอบรับที่เกินคาดก็ส่งผลให้กลุ่มผู้สร้างตัดสินใจทำภาคต่อ และมีออกมาให้แฟน ๆ ได้ชมกันถึง 3 ซีซั่นกันเลยทีเดียวค่ะ

The boy in the striped Pajamas 2008

The Boy in the Striped Pyjamas มีชื่อเรื่องภาษาไทยว่า เด็กชายในชุดนอนลายทาง เป็นหนังสงครามแนวดรามา เนื้อเรื่องไม่ได้มีฉากแอกชั่นสงครามแบบออกรบ แต่ให้แสดงตัวชีวิตของคนในค่ายกักกันที่น่าสะเทือนใจ โดยการเล่าเรื่องของเด็กชาย 2 คน ที่คนหนึ่งเป็นเด็กชาวยิวอยู่ในค่ายกักกัน และอีกคนเป็นลูกของทหารนาซี ทีทั้งคู่บังเอิญเป็นเพื่อจะนกัน หนังได้พาไปชมความไม่มีเดียงสาของเด็ก และพลักพวกเราตกลงมาพร้อมกับความหายนะที่ไม่ได้อยากให้กำเนิดขึ้นอยู่กับเด็กทั้งสอง

สำหรับคนที่ใจไม่แข็งพอและไม่อยากทำร้ายตัวของเราเอง หนังหัวข้อนี้ไม่ขอบอกต่อ เนื่องจากว่าขณะจบนั้นไร้ Happy Ending หนังประเด็นนี้สร้างมาจากนิยายของ John Boyne (และหนังสือชื่อเดียวกับหนัง) เมื่อดูประเด็นนี้จบ แอดมินสัมัสได้ว่าคนเขียนควรจะเป็นสื่อถึง กงกรรมกงเกวียน ว่าทำกับคนใดไว้ สักวันสิ่งนั้นก็กำเนิดขึ้นกับตนเอง

ถ้าใครที่ตัดสินใจดู ก็บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังดีและทรงคุณค่าอีกเรื่อง ทั้งการทำให้รู้ ฉาก การกำกับทุกๆอย่างสมแล้วที่ได้รับเสียงวิจารณ์อย่างดีเยี่ยม ดังนี้คุณค่าที่ได้ชมแน่นอน แต่แอบเตรียมพร้อมหนังขบขันๆ ไว้ดูปิดท้าย เพราะเหตุว่ามันเศร้าและสะเทือนใจจนบอกไม่ออกอย่างยิ่งจริงๆ

Stranger Things

เรื่อง Stranger Things นั้นเป็นซีรีส์แนววิทยาศาสตร์และสยองขวัญ กำกับโดยสองพี่น้องตระกูลดัฟเฟอร์ ซึ่งบรรลุความสำเร็จจนชนะสิ่งตอบแทนใหญ่ในเวทีอื่น ๆ มาแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งเสน่ห์มีอีกหนึ่งอย่างของหัวข้อนี้คือการใช้เพลงจากระหว่างปี 80 เข้ามาประสมในบางฉากอีกด้วยเนื่องจากเนื้อเรื่องจะเอ๋ยถึงนั้นเกิดขึ้นในเมืองสมมุติฮอว์กินส์ ในรัฐอินดีแอนา ระหว่างปี 80 เปิดเรื่องมาด้วยแก๊งค์เด็กเนิร์ดทั้ง 4 คน ที่ใช้ชีวิตตามปกติของเด็กในวัยนั้น

แล้วหลังจากนั้นวันหนึ่ง วิล ซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งค์เด็กเนิร์ดได้ขาดหายตัวไปเช่นไร้ร่องรอยระหว่างทางกลับไปอยู่ที่บ้าน แม่ของวิลและแก๊งค์เด็กเนิร์ดก็เลยได้ออกตามหาวิลอย่างสุดความสามารถ รวมถึงไปการวิงวอนองค์กรรัฐในพื้นที่ให้ช่วยกันออกตามหาวิล ซึ่งในขณะที่ทุกท่านกำลังสืบค้นหาวิลนั้นพวกเขาได้ประสบกับ อิเลฟเวน เด็กสาวปริศนาซึ่งสามารถใช้พลังจิตได้และอิเลฟเวนนั่นเองคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ปริศนาต่าง ๆ เกี่ยวกับวิลแจ่มชัดขึ้น แก๊งค์เด็กเนิร์ดจะสามารถเหน้าจอกันอีกสักรอบได้มั๊ยและวิลจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นั้นก็ควรต้องติดตามกันให้ได้นะขอรับ

Thunder Force

Thunder Force ชื่อไทย “ฮีโร่ผู้หญิงสุดพัง ผู้ทานไก่ดิบ!” ควรต้องกล่าวว่าหนังเรื่องนี้รายละเอียดไม่ค่อยได้อะไร นอกจากนั้นมุ่งเน้นแต่จะขายมุกตลกขบขันๆ ให้คนชมมากไปนิด และเน้นที่บท “เมลิสซา แม็กคาร์ธี” เยอะไปหน่อย และไม่ค่อยจะได้แสดงตัวอะไรแปลกใหม่สำหรับเพื่อการชี้ให้เห็นของเธอคนนี้ เหตุเพราะชมจะคุ้นชินกับบบทเฉิ่มๆ เปิ่นๆ ซะมากมายยิ่งกว่า แต่หากดูแบบไม่คิดเยอะเน้นขำล่ะก็ได้ถือได้ว่าผ่าน!

เป็นเรื่องของ “เอมิลี่” (ออคตาเวีย สเปนเซอร์) เด็กเนิร์ด และ “ลิเดีย” (เมลิสซ่า แม็คคาร์ทนีย์) สาวขาลุย โดย “เอมิลี่” สูญเสียบิดาและมารดาจากเรื่องราวที่มนุษย์พลังพิเศษได้ก่อการร้าย ส่งผลให้เธอใส่ใจว่าในภายภาคหน้าจะประดิษฐ์นวัตกรรมที่แปลงมนุษย์ธรรมดาให้มีพลังวิเศษ เพื่อที่จะไปต่อสู้กับมนุษย์พลังพิเศษนี้ให้ได้ และเมื่อทั้งสองเติบโตกระทั่ง “ลิเดีย” เจอว่า “เอมิลี่” เป็นนักศึกษาค้นคว้าที่มีบริษัทของ โทนี่ สตาร์ค ซึ่งเธอกำลังสืบค้นคว้ากรรมวิธีทดทดสอบเปลี่ยนแปลงระบบพันธุกรรม ความซุ่มซ่ามของเธอเป็นปัจจัยให้เรื่องชุลมุนกำเนิดขึ้นจนได้

Breaking Bad

เรื่อง Breaking Bad นั้นเป็นซีรีส์แนวอาชญากรรม กำกับโดย วินซ์ กิลลิแกน โดยเนื้อเรื่องนั้นเอ่ยถึง วอลเตอร์ ไวต์ มีอาชีพครูสอนวิชาเคมีที่มีความรอบทราบและมากด้วยการทำงานที่ผ่านมาในโรงเล่าเรียนมัธยมปลายหนแห่งึ่ง ชีวิตของเขานั้นก็ดำเนินมาโดยธรรมดาจนถึงหลังตรวจพบว่าตนเป็นโรคมะเร็งปอดจำพวกที่ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ แต่เขาไม่กล้าพอที่จะกล่าวครอบครัวและเริ่มต้นคิดถึงเรื่องสภาวะการเงินในครอบครัวที่มีข้อขัดข้องมาอย่างนาน เขาคิดขึ้นได้ว่าครอบครัวจำเป็นจะต้องเจอกับข้อขัดข้องด้านการเงินแน่ ๆ ถึงแม้เขาจากไปโดยไม่ทำอะไรให้ครอบครัว

เขาจึงได้คิดแนวทางที่จะหาเงินก้อนท้ายที่สุดทิ้งไว้ให้กับครอบครัวก่อนที่ระหว่างนั้นจะมาถึง โดยทางที่เขาได้เลือกเดินในช่วงเวลาสุดท้ายนั้นคือการผลิตและขายยาเสพติดเมตแอมเฟตามีนร่วมกับอดีตคนที่มาเรียน เจสซี พิงก์แมน ด้วยความรู้และเรื่องในอดีตที่ผ่านมาทางด้านเคมีของเขาบวกกับเส้นสายและวิชาความรู้เกี่ยวกับองค์กรยาเสพติดของอดีตสมัยผู้ที่มาเรียนทำให้ยาเสพติดของหมู่เขาเป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่ง แต่ยิ่งไปกว่านั้นเงินที่พวกเขาหามาได้นั้นยังมาพร้อมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้า พวกเขาทั้งคู่จะมาสามารถบรรลุความสำเร็จที่ตั้งไว้ได้หรือเปล่านั้นจะต้องติดตามดูกันให้ได้นะครับ

