หนังใหม่ 2022 ชนโรง เรื่อง สมรภูมินอกลวดหนาม | Outside the Wire ในอนาคตอันใกล้ นักบินโดรนมือฉมังถูกส่งตัวมายังสมรภูมิและจำเป็นจะต้องทำภารกิจร่วมกับทหารหุ่นยนต์รุ่นใหม่ลับสุดยอดเพื่อจะจบสิ้นยั้งวิกฤตนิวเคลียร์ที่กำลังก่อตัวขึ้น

Sweet & Sour

ขอเริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องแรกกับหนังเกาหลี เดี๋ยวนี้ ที่ฮอตฮิต! เป็นกระแสในบ้านเรามาก ๆ ถึงขนาดเคยติดชั้นเชิง 1 ที่ได้รับความนิยม ผู้ดูคนไทย ชมสูงที่สุดใน Netflix ด้วยกับเรื่อง Sweet & Sour ที่ว่าด้วยเรื่องความรักของคนวัยปฏิบัติการที่ทั้งต้องการ lucky in game และ lucky in love ไปพร้อม ๆ กัน

แต่หยิบปลาสองมือไม่ทำให้สุดเลยสักอย่างแบบนี้มันจะรอดหรือไม่นะ? งั้นคนไหนที่กำลังมีความรักแบบรักระยะไกล วัยจัดการงานแบบนี้แล้วล่ะก็ เรามาเช็คความรักของเพื่อน ๆ ด้วยการดูหนังประเด็นนี้กันสักหน่อยดีกว่าจ้ะ หนังชนโรง 2022 ว่ารักของเราขณะนี้กำลังหวานหรือหมดอายุจนเปรี้ยว กันไปแล้ว … แอบกระซิบบอกนิดนึงว่าจำเป็นต้องห้ามกระพริบตาหรือเนื้อหาของเรื่องสักณ เวลาเลยนะจ๊ะ ไม่อย่างนั้นโดนแกงหม้อเบ้อเริ่มแน่ๆ!!

EXTRACTION คนระห่ำภารกิจเดือด

ภาพยนตร์เน็กฟลิกซ์เอกสารยักษ์ นำบ่งชี้โดยพี่หมี คริส เฮมส์เวิร์ธ รับบททหารรับว่าจ้างผู้ผ่านสมรภูมิมาอย่างโชกโชน ถูกส่งตัวไปบังกลาเทศเพื่อช่วยลูกชายเจ้าพ่อค้ายาที่ถูกลักพาตัว ภารกิจนี้เปลี่ยนเป็นบทลองจิตวิญญาณเพื่อที่จะเอาชีวิตรอด

โลเกชั่นถ่ายทำเรื่องนี้ ถ่ายในประเทศไทย หนังใหม่ 2022 ชนโรง แต่จำพยายามให้เป็นฉากในประเทศแถบเอเซียใต้แทน (ถ้าใครจำกันได้เวลาปี 2018 มีข้อมูลข่าวสารว่า คริส เฮมส์เวิร์ธ มาถ่ายรูปยนต์ ก็คือเรื่องนี้ล่ะ) แถมยังได้สองพี่น้อง แอนโทนี และโจ รุสโซ ผู้กำกับจากหนังดังอย่าง Avengers: End Game มาร่วมงานด้วย พูดเลยมีฉากแอคชั่นสุดมันแบบ Long Shot ให้ดูกันอย่างตื่นเต้น คว้าปืนแล้วไประห่ำกัน

The Batman 2022

The Batman 2022 รูปยนตร์แบบฟอร์มยักษ์เรื่องแรกแห่งปีที่กวาดคะแนนจาก Rotten Tomatoes ได้สูงปรี๊ด สถานะการณ์ของ ทายาทที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเศรษฐีที่อยากออกมาป้องกันอาชญากรรมและความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในเมืองก็อธแธม แต่แนวทางที่เค้าใช้นั้นมันค่อนข้างจะจะโหดร้ายและป่าเถื่อนมาก นอกนั้นเหตุการณ์เริ่มจะยากขึ้นเมื่อเบื้องหลังความชั่วร้ายที่กำเนิดขึ้นนั้นมันเชื่อมโยงกับตระกูลของเค้าซะเอง

ชนดีกรีขยะปฏิวัติจักรวาล | Space Sweepers

โลกที่อยู่ไม่ได้ สวรรค์ก็ไปไม่ถึง ในปี 2092 หมู่เขาห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาดจึงควรขายขยะอวกาศและหุ่นยนต์เด็กสาวตนหนึ่งเพื่อความอยู่รอด เป็นหนังภาพยนตร์โลกอนาคต

Vegabond เจาะแผนลับเครือข่ายนรก

ชมกันแบบลุ้นๆ กับ ชาดัลกอน สตันท์แมนที่สูญเสียหลานจากเรื่องราวเครื่องบินระเบิด เขาก็เลยออกตามหาอันที่จริง แล้วก็เผชิญว่าเบื้องหลังนั้น โยงใยไปถึงเรื่องราวคอรัปชั่นลำดับชาติ เป็นซีรีย์ที่เด็ดทั้งฉากแอคชั่น หนังใหม่ 2022 ชนโรง การหักเหลี่ยมเฉือนคมที่เบิกบานลุ้นทุกขณะ

Juvenile Justice – ผู้หญิงเหล็กศาลเยาวชน (2022)

ซีรีส์ออริจินัล Netflix ที่คนไม่ใช่น้อยรอคอย เป็นเรื่องเหมือนกับของผู้พิพากษาผู้หญิงที่ประจำอยู่ศาลคดีอาญาเด็กและเยาวชน และเธอเองก็เกลียดอาญชากรรมเด็กมากพร้อมกับมีหมวดหมู่เด็กเปรตที่ใช้ช่องโหว่ของกฏหมายทำความไม่ถูกเยอะมาก แต่ก็ไม่รับโทษที่สมควรถึงแม้จะเป็นคดีฆาตกรรมเพราะว่าหมวดหมู่เขายังเป็นเด็ก

The Silent Sea (2021)

ซีรีส์ไซไฟฟอร์มยักษ์จากเกาหลี นำชี้ให้เห็นโดยกงยู เล่าสถานะการณ์ที่กำเนิดขึ้นในปี 2075 ภายหลังที่โลกเสื่อมโทรมลงด้วยภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในภายภาคหน้าอันใกล้

สิ่งมีชีวิตล้วนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะเหตุว่าขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ องค์การการบินและอวกาศแห่งชาติ (SSA) ของเกาหลี มองหาผลสรุปที่จะเป็นทางรอดของมนุษยชาติ หนังใหม่ 2022 ชนโรง โดยมีแผนจะส่งกลุ่มหัวกะทิขึ้นไปทำภารกิจตรวจตราบนดวงจันทร์เจ้าบทบาทหน่วยพิเศษทีมหัวกะทิก็เลยถูกส่งไปทำหน้าที่พิเศษ ณ สถานีวิจัยที่ถูกทิ้งร้างบนดวงจันทร์ หนังชนโรง 2021เต็มเรื่อง หมวดหมู่เขาจึงควรปฏิบัติหน้าที่ลับที่สถานีวิจัยบนศูนย์กลางของดวงจันทร์ ปลายทางของหมวดหมู่เขาคือสถานีวิจัยบัลแฮที่ปิดตัวลงหลังกำเนิดอุบัติต้นสายปลายเหตุเมื่อ 5 ปีก่อน ทีมหัวกะทิขึ้นบินสู่ห้วงอวกาศด้วยภารกิจสำคัญคือเก็บตัวอย่างสำคัญในสถานีและกลับมายังโลกแต่หมวดหมู่เขากลับพบเหตุการณ์ประหลาด ร่างไม่มีวิญญาณจำนวนมากที่ไม่รู้สาต้นเหตุการตาย และการศึกษาค้นพบสัญญาณชีวภาพที่ไม่สามารถที่จะชี้เฉพาะตัวตนได้ฉุดให้ทั้งกลุ่มตกอยู่ภายในความสับสน

Ghost Doctor

ซีรีย์เกาหลี ช่อง tvN Ghost Doctor เกิดเรื่องดังของแพทย์สองคนที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว! ทั้งภูมิหลัง ทักษะ หรือบุคลิกภาพ แต่จบสิ้นลงด้วยการคลุกเคล้าร่างกายและจิตวิญญาณเข้าร่วมกัน โดยชายองมิน (รับบทโดย Rain) ศัลยแพทย์จิตใจและทรวงอกที่ได้รับฉายาว่าหัตถ์เทวดา เขามีนิสัยเย่อหยิ่งและอัตตา แต่แล้วชายองมินกลับเข้าไปพัวพันกับคดีหนึ่งและ กำเนิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ทำให้วิญญาณของเขาเข้าไปอยู่ภายในร่างของ โกซึงทัก (รับบทโดย คิมบอม) นายแพทย์น้องใหม่

The Dark knight Rises

หากดู Batman 2022 จบตามแต่ใจยังไม่มูฟออน หนังชนโรง 2022 พากย์ไทย ให้มาต่อที่ภาคเดิมนี้เลยค่ะ อีกทั้งยังติดอันดับ 8 ใน Top 10 Thailand on Netflix ด้วยนะ เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่แบทแมนขาดหายตัวไปยาวนานถึง 8 ปี ในยามนี้บ้านเมืองเต็มไปด้วยความไม่เป็นระเบียบ มีวายร้ายหน้าใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่ไม่ขาด ทางบรูซ เวย์นเองที่ขังตนเองอยู่ภายในห้องไม่อยากประสบพบเห็นกับใคร จะกลับมารับหน้าที่ฮีโร่สายโหดอีกสักครั้งมั๊ย ต้องเข้าไปติดตามใน The Dark knight Rises นะคะ

Downton Abbey ซีรี่ย์แนวย้อนยุคจากประเทศอังกฤษ เอ่ยถึงครอบครัว Crowley ที่เป็นเจ้าของคฤหาสน์ชื่อว่า Downton Abbey เหตุการณ์เริ่มต้นในเวลาโดยประมาณศตวรรษที่ 20 โดยผู้นำครอบครัวคือ Earl of Grantham กับภรรยาซึ่งเป็นลูกสาวของเศรษฐีอเมริกัน ทั้งคู่มีลูกร่วมกัน 3 คน ทั้งนี้ ตามกฏหมายของอังกฤษในสมัยนั้น ทั้งตำแหน่งและสมบัติต่างๆ หนังใหม่ 2022 ชนโรง จึงต้องควรตกทอดให้แก่รุ่นลูกหลานที่เป็นเพศชายเพียงแค่นั้น หัวข้อนี้สำเร็จให้สมบัติไปตกแก่ญาติที่หลงเหลืออยู่เพียงคนเดียว ผู้เป็นทยายความหนุ่ม ที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบชนลำดับชั้นกลาง ทั้งนี้ ภรรยาและแม่ของ Earl of Grantham จำเป็นที่จะต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อที่จะคุ้มครองปกป้องสมบัติของครอบครัวเอาไว้

All of Us Are Dead

ซีรีย์เกาหลีน่าดู All of Us Are Dead เป็นเรื่องอย่างกับของซอมบี้ที่ยกทัพมาบุกถึงโรงเรียน จะคัดสรรค์หนีไป ตายก่อน หรือ ร่วมมือกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดไปร่วมกัน? มาด้วยกันสู้ซอมบี้ในรั้วโรงเรียนมัธยม กับ ซีรีย์เกาหลี 2022 ระทึกขวัญเรื่องใหม่ ทาง Netflix

Sacred Games

ซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมที่เล่าเหตุการณ์ของ ซาร์เทจ ซิงห์ ตำรวจหนุ่มที่ได้รับโทรศัพท์จากบุคคลลึกลับที่ขาดหายตัวไปยาวนานกว่า 10 ปี พร้อมกับข่าวร้ายที่ว่าประเทศอินเดียกำลังจะเกิดขาดหายนะขึ้น และซาร์เทจมีขณะเพียง 25 วันแค่นั้น ในการช่วยเหลือผู้คนในประเทศให้ไม่มีอันตราย หัวข้อนี้เป็น Original Series ของ Netflix ตัวพล็อตก็คือน่าสนใจมาก และที่สำคัญประเด็นนี้ยังเป็นซีรีส์อินเดียที่ติดระดับซีรีส์ยอดนิยมใน Netflix ด้วย ภาพสวยและนำสมัยมาก การันตีว่าดูประเด็นนี้แล้วประเด็นและรูปจำที่มีต่อซีรีส์อินเดียจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน

Insider

ขอเริ่มตั้งแต่ต้นด้วย ซีรีย์แนวแอคชั่น อย่างที่เรารู้กันดีว่า เป็นอีกหนึ่งแนวซีรีย์ ที่กำลังเป็นกระแสใน รีวิว ซี รี่ ย์ เกาหลี บรรยายไทย ในปีนี้เป็นอีกหนึ่งปี ที่มีซีรีย์แนวแอคชั่นรื้นเริง ๆ ให้ชมไม่น้อยเลยทีเดียว โดยยิ่งไปกว่านั้นในเรื่อง Insider เรื่องราวความบันเทิงใจของ คิมโยฮัน ชะตาที่ถูกพลิกผัน ในเวลาการสืบสวนคดี จากตุลาการฝึกหัด กลับกลายเป็นนักโทษ

ในระหว่างที่เขา อยู่ภายในเรือนจำ เขาพยายามหาทาง ไปจากเรือนจำและแก้แค้น สำหรับเพื่อการใช้สติอันถ้วนถี่ของเขา ข้างในเรื่องนี้ เราจะปรากฏความฉลาดหลักแหลม และมีสติในการจัดการกับปัญหาจำเพาะหน้า อยู่เสมอมาเข้าร่วมลุ้นและเอาใจช่วย คิมโยฮันกันว่า เขาจะสามารถ ทำได้ได้ผลมั๊ยในซีรีย์ Insider

