ดูหนังออนไลน์ชัด เรื่อง Belle ชีวิตของเด็กสาวมัธยมปลายผู้สูญเสียคุณแม่ไปจนไม่สามารถร้องเพลงได้ วันหนึ่งเธอได้ก้าวไปสู่โลกเสมือน ในนั้นเธอสามารถใช้อีกตัวตนหนึ่งและร้องเพลงออกมาได้ จนส่งผลให้เธอมีชื่อเสียงโด่งเช่นเดียวกับในชั่วพริบตา ก่อนจะมีตัวตนคำถามคนหนึ่งมาทำให้คอนเสิร์ตของเธอพังลง

Love Designer 2020

เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก ดราม่า อาซืพ แฟชั่น โมเดิร์น เนื้อเรื่อง โจวฟ่าง ทำให้ทราบโดย ตี้ลี่เร่อปา วางแบบเนอร์สาวสวยผู้สตรอง หลักแหลมไหวพริบดี เป็นคนจริงใจ ถูกแฟนหนุ่มที่กำลังจะแต่งงานด้วย หลอกจนหมดตัว และยังทิ้งความซวยไว้ให้เธอถึงขั้นควรต้องขึ้นโรงขึ้นศาลพัวพันฟ้องร้องกับ บอสซ่งหลิน ทำให้รู้โดย หวงจิ่งอวิ่ CEO บริษัทด้านแฟชั่นยักษ์ใหญ่ มาดเข้ม หล่อเท่ สายลุย ปากแข็ง ทั้งสองเป็นคู่กัดที่ควรต้องร่วมมือกันดำเนินงาน พอจำเป็นจะต้องเจอกันหลายครั้งๆจนหลอมรวมจนพัฒนาเป็นความคุ้นเคยจนกระตุ้นให้เกิดกลุ้มอกกลุ้มใจใย และกลับกลายเป็นความรักสุดท้าย

รีวิวข้างหลังดู

การดำเนินเรื่อง เรื่อยๆไม่ช้าไม่เร็วทันใจหากว่าเนื้อเรื่องจะไม่แปลกใหม่ แต่ก็ไม่ซ้ำเรื่องอื่น และรวมทั้งสามารถชมเพลิดเพลินใจๆได้การทำให้ทราบของนักบ่งบอกนักทำให้ทราบเข้าถึงนักแสดงได้ดิบได้ดี ยิ่งได้นางเอกมากฝือมืออย่าง ตี้ลี่เร่อปา มาเล่นบทนางเอก ยิ่งน่าดึงดูด ด้วยความที่ภาพร่างสูงหุ่นนางแบบมันทำให้เข้ากับ ซีรีส์มากๆ พระเอกก็เล่นไดอินมาก พระนางเคมีเข้ากันสุด ๆ ยิ่งพอทั้งคู้ได้รักกันนี้นำมาซึ่งการทำให้ฟินสุดๆ

ฉากการถ่ายทำมีวิวสวยๆให้แสดงตัว เสื้อผ้าน่าผมนี้ไม่ต้องเอ๋ยถึง สะดุดตามาก เพราะเหตุว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับวงการแฟชั่น ผู้ผลิตได้เอาแฟชั่นของแบรนด์อันดับโลกมา โชว์ให้ได้ดูกันในเรื่องจำนวนไม่น้อยมากมายแบรนประโยชน์จากการดู ได้ทราบถึงอาชีพ โมเดิร์น ดีไซเนอร์เสื้อผ้าแฟชั่น การเข้าถึงอาชีพดีไซเนอร์และประเด็นความคิดขออาชีพนี้

Annabelle Creation : แอนนาเบลล์ กำเนิดตุ๊กตาผี

เรื่องย่อ ภาพยนตร์เรื่อง “Annabelle: Creation” ผลงานจากนิวไลน์ ซีเนม่า เข้าร่วมกับ เดวิด เอฟ. แซนด์เบิร์ก (“Lights Out”) ที่มากำกับภาพยนตร์ภาคต่อที่บรรลุความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เมื่อปี 2014 เรื่อง “Annabelle” ซึ่งสร้างความหลอนให้บ็อกซ์ออฟฟิศทั้งโลกในขณะที่มีการฉายไปเกือบจะ 257 ล้านเหรียญ รูปยนตร์ภาคใหม่จะอำนวยการสร้างและจัดทำขึ้นโดยปีเตอร์ ซาฟราน และ เจมส์ วาน ที่ร่วมงานกันในรูปยนตร์เรื่อง “The Conjuring” อีกสักรอบ

ในรูปยนตร์เรื่อง "Annabelle: Creation" เกิดเรื่องเช่นเดียวกับหลายๆปีภายหลังจากบุตรสาวตัวเล็กน้อยของหมวดหมู่เขาเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้า ผู้สร้างตุ๊กตาและภรรยาของเขาได้เชิญแม่ชีกับเด็กหญิงอีกคนไม่ใช่น้อยจากสถานรับเลี้ยงลูกกำพร้ามาที่บ้านพวกเขา หลังแล้วต่อจากนั้นจึงตกเป็นจุดหมายของ แอนนาเบล ตุ๊กตาผีสิงที่ผู้ผลิตตุ๊กตาเป็นคนทำขึ้นมา

The Nevers (12 เมษายน)

นอกเหนือจากนี้นี้ HBO GO ยังได้นำซีรีส์เรื่องใหม่ The Nevers ซีรีส์ดราม่าแนววิทยาศาสตร์มถ้าาพย์เรื่องใหม่ที่ HBO ภูมิใจแนะนำ นำแสดงโดย Laura Donnelly, Olivia Williams, James Norton และนักบ่งบอกแถวหน้าอีกมากมาย The Nevers เล่าเรื่องย้อนยุคในณ เวลาการครองราชย์ของวิกตอเรีย กับพลังสมรรถนะพิเศษเหนือมนุษย์ของกลุ่มสตรีที่คุ้นเคยกันในชื่อเรื่อง The Touched รู้สึกพลังความสามารถของหมู่เธอกับภารกิจที่อาจเปลี่ยนโลกได้ตั้งแต่ 12 เมษายน เป็นต้นไป ค้ำประกันความบันเทิงใจแน่นอน

และเพื่อผู้บริโภคชาวอีสานทั้งหลายๆจัดแจงตัวรับดูรูปยนตร์เรื่อง Joker และ Spider-Man: Far From Home ในภาคภาษาอีสาน ซึ่ง HBO GO ได้บรรจุเสียงเพิ่มให้ผู้ใช้ได้รับชมแบบม่วนซื่น เต็มเรื่องพากย์ไทย ดูความสนุกสนานตามถ้อยคำบ้านเฮาได้ตั้งแต่ 9 เมษายน ฯลฯไป

เพื่อ MONOMAX เดือนนี้ได้นำซีรีส์ราวอย่าง The Lost Tomb ที่ออกอากาศวันแรกที่จีนก็สร้างกระแสในโลกโซเชียลได้อย่างล้นหลาม ด้วยเหตุว่าเหล่าแฟนๆต่างเอ่ยถึงฝีมือและความหล่อของนักแสดงกันแบบถล่มทลาย ก็เลยจัดเต็มนำมาให้ชมกันครบทั้ง 3 ซีซั่นตลอดเดือนเมษายน พร้อมเรื่องอื่นๆที่น่าชมไม่แพ้กัน

Marvel’s Black widow : เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สั้นๆเมาเร็วทันใจตั้งตารออยู่พอเหมาะสมเลยก็ได้และนี่จับเป็นอีกหนึ่งฮีโร่หญิงที่จะเกิดการเล่าเรื่องราวภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ civil War และกินวงกว้างเรื่องราวใน Avengers Infinity War ด้วยซึ่งที่เรียกได้ว่าหนังประเด็นนี้นักวิชาการจำนวนเยอะที่สุดและควรต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความน่าดึงดูดเป็นจำนวนมาก

ธุรกิจปิดเกมแค้นหา (Itaewon Class)

อีกหนึ่งซีรีย์เรื่องเยี่ยมจากแดนกิมจิ ที่ทำออกมาได้เข้มข้น ครบรส พร้อมยกซดกันแบบไม่ควรต้องปรุงเลยทีเดียว อีกทั้งงานนี้ยังได้ "พัค ซอ จุน" นักทำให้ทราบมากความสามารถที่โด่งอย่างกับสุดขีดจากรูปยนตร์ "มือนรกพระเจ้าคลั่ง" มารับบทเป็น "พัคแซรอย" หนุ่มเล็กน้อยวัย 16 ปี ที่เข้าไปมีเรื่องมีราวกับลูกชายของผู้บริหาร "ชางกา" บริษัทผู้ผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ของประเทศ

จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตของเขาและพ่ออย่างแพร่หลาย คงกล่าวได้ว่าทำลายชีวิตครอบครัวของเขาอย่างไม่เหลือกชิ้นดีเลยก็ว่าได้ เนื่องจากพ่อของ แซรอย เป็นพนักงานของบริษัทชางกา ซึ่งต่อจากนั้นถูกบีบให้ไปจากบริษัท นอกเหนือจากนั้นยังถูก“ชางกึนวอน” ขับรถชนกระทั่งแก่ความตาย นำมาซึ่งการทำให้พัคแซรอย บุกไปทำร้ายคู่กรณีถึงที่พักผ่อน

มีผลให้เขาควรต้องเขาไประงับความแสืบค้นในสถานกักกันเป็นเวลาถึง 3 ปี ภายหลังที่แซรอยกลับมามีอิสรภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาค่อนข้างจะเหนื่อยยากจนมองไม่เห็นได้ชัดวิถีทางสำหรับเพื่อการกลับมาชำระแค้นหาได้เลย แม้กระนั้นดูอย่างกับว่าพระเจ้าจะยังไม่ปิดโอกาสของเขาเสียทีเดียว เมื่อวันหนึ่งเขามีจังหวะทำร้านขายของอาหาร “ทันบัม” ในย่านอิแทวอน ซึ่งนี่กลายเป็นจุดกำเนิดของความเข้มข้นในเกมส์ธุรกิจที่ต่างฝ่ายต่างงัดเอาแผนการทุกแบบอย่างมาประหารกันเพื่อที่จะห่วยงชิงความเป็นเยี่ยม สุดท้ายแล้ว “พัคแซรอย” จะล้างแสืบค้นโค่น “ชางกา” ลงจากบัลลังก์ได้เป็นผลมั๊ย รวมทั้งเรื่องของดวงใจที่แปรเปลี่ยนเป็นรักสามเส้าจะมีบทสรุปยังไง ท่านผู้ดูสามารถติดตามข้อสรุปกลุ่มนี้ผ่านหนทาง Netflix กันได้เลย

Bad Boys for Life (2020)

​แบดบอยส์คู่หูขวางนรก ได้กลับมาซ่าอีกสักที ความตลกขบขันร้าย การต่อสู้สุดอันตรายในแบบที่คุณเองก็คาดคาดเดาหมู่เขาไม่ได้…ใน Bad Boys for Life

มาร์คัสอุตสาหะจะปลดเกษียณตัวเองจากงาน เพื่อใช้เวลากับครอบครัว ภัยคุกคาม ที่อันตรายก็ได้เช่นกันเห็นได้ชัดขึ้น เมื่อชีวิตของไมค์ตกอยู่ในอันตราย คู่หูสุดซี้จะทิ้งกันได้ยังไง เนื่องจากไมค์ก็เป็นครอบครัวของเขาคนหนึ่ง และเขาก็จะไม่ปลดปล่อยให้ไมค์ไปทำหน้าที่นั้นคนเดียว

WONDER WOMAN 2

ขอแปลงบรรยากาศจากงานซัมเมอร์มาขายกันในตอนเทศกาลฮอลิเดย์กันบ้าง กับการพลิกมาอีกสักทีของขุ่นแม่แกล กาโดต ในหนังที่ส่งผลให้นางเปรี้ยงปังถึงขีดสุด พูดได้เลยว่าเป็นผู้นำงานพลังผู้หญิงแห่งยุคไปแล้วเรียบร้อยพร้อมขึ้นแท่นแม่ทุกสถาบัน !! จากความสำเร็จลำดับ 800 กว่าล้านดอลล่าร์ทั่วโลกที่ส่งผลให้หนังเปลี่ยนเป็นงานฮีโร่เพศหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงสุด จำเป็นที่จะต้องมารอชมกันว่าความจับใจที่หอมหวนนั้นจะยังคงส่งกลิ่นตลบอบอวลได้โดยตลอดบ้างมั๊ย

แพตตี เจนกิ้นส์ ที่แปรเปลี่ยนเป็นเจ้าของค่าจ้างแพงที่สุดในบรรดาผู้กำกับสตรียุคนี้กลับมารับบทบาทเดิมอีกสักรอบสำหรับเพื่อการสร้างสรรค์เหตุการณ์ของภาคต่อท้องนางค้ำประกันความสนุกมากกว่าเดิม พร้อมเพิ่มเติมความเข้มข้นด้วยเรื่องราวที่น่าจะพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปพบเจอกับวันเดอร์วูแมนในระหว่างสงครามเย็น โดยมีรายงานออกมาว่าจะเกิดการสลับไทม์ไลน์จากเมื่อก่อนนี้เข้าสู่ตอนนี้มากขึ้นด้วย | ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยลุ้นให้ตัวร้ายในภาคใหม่นหมองี้เป็นคนที่ทำงานในวงการบันเทิงพลังสตรีชั้นปังๆสักราย ซึ่งก็มีแนวโน้มที่แพตตีจะเรียกใช้บริการนักชี้ให้เห็นที่เคยร่วมงานกันมาอย่างชาร์ลิซ เธรอน คือหากแม่มาจริงนี่ มันควรจะเป็นภาคที่พีคโคตรๆอย่างแน่นอน

The Last Duel “อีกเรื่องเล่าจากประวัติศาสตร์ โดยผู้กำกับริดลีย์ สก็อตต์”

ไปเรียนรู้ความเป็นมาศาสตร์กับริดลีย์ สก็อทท์กันอีกสักครั้ง หนนี้เป็นหนังเรื่องลำดับที่สองที่เกี่ยวกับการดวล โดยจะเกาะติดชีวิตในศตวรรษที่ 14 ของอัศวิน ฌอง เดอ คาร์รูจส์ (แม็ทท์ เดมอน) กับฌาคส์ เลอ กรีส์ (อดัม ไดรเวอร์) ผู้ติดตาม ที่ถูกสั่งให้สู้กันจนตายตามคำบัญชาของพระเจ้าชาร์ลส์ที่หก (เบน อัฟเฟล็ค) หลังคาร์รูจส์บอกหาว่าเลอ กรีส์ ข่มขืนมาร์เกริต (โจดี คอเมอร์) ภรรยาของเขา

ไม่ควรพลาด: ครั้งใดก็ตามสก็อทท์เปิดสอนความเป็นมาศาสตร์ ต่อให้ไม่น่าจะใช่งานที่บรรลุความสำเร็จ แต่คัดค้านไม่ได้เลยว่า ไม่น่าจะใช่งานที่ดี Gladiator, Kingdom of Heaven เป็นแบบอย่างที่ดี

The Hunt (2020)

เจ้าของกิจการสาวซาดิสต์ที่หยิบชาวบ้านมาให้มหาเศรษฐีล่าเป็นเกมกีฬาในตัวอย่างหนังบู๊เขย่าขวัญ คนแปลกหน้าทั้ง 12 คน กลายมาเป็นเหยื่อถูกล่าโดยกลุ่มดูดีเป็นพิเศษในป่าลึก ที่หมู่เขาจำเป็นต้องหาเคล็ดลับเอาด้วยรอด

