ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย แนะนำ The Equalizer (พญายมไม่มีเงา) สมัยก่อนสายพระรอยแดงจำต้องกลับมา เพื่อล้างแค้นแทนเด็กผู้หญิงผู้เคราะห์ร้าย โรเบิร์ต ผู้ชายผู้ลึกลับมักถูกใจใช้เวลาเวลากลางคืนเพื่ออ่านหนังสือในคาเฟ่ ซึ่งทำให้เขาได้เจอรวมทั้งใกล้ชิดกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง คุณเป็นเด็กหญิงที่มีความต้องการ

แม้กระนั้นช่วงเวลาเดียวกันก็เลือกเดินทางไม่ถูกด้วยการทำงานขายบริการทางเพศ วันหนึ่ง เมื่อคุณไม่บางทีอาจตอบสนองในสิ่งที่ต้องการของพวกกลุ่มมาเฟียรัสเซียซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมคุณได้ คุณก็เลยถูกฝึกซ้อมจวนตาย เรื่องนี้ทำให้โรเบิร์ตไม่บางทีอาจทนเฉยได้อีกต่อไป เขาก็เลยแงะความถนัดของสมัยก่อนสายมือสังหารระดับตำนานออกมาเพื่อทวงแค้นแทนเด็กหญิงผู้เคราะห์ร้าย

THE COUNT OF MONTE CRISTO (2002) : ดวลรัก ดับโกรธแค้น ​เอ็ดมอนด์ ดังเตส์ (จิม คาวิเซล) ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย กลาสีเรือปกติคนหนึ่ง เขากำลังจัดแจงที่จะสมรสกับสาวสวย เมอร์เซเดส ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างพังทลายลง เมื่อ เฟอร์นัน มอนเดโก (กาย เพียร์ซ) เพื่อนเกลอของเขา ที่ต้องการครองนางเหมือนกัน

ได้คิดคดปรักปรำเขาและก็ส่งตัวไปขังไว้ที่เกาะเรือนจำเมืองนรก “ชาโตว์ ดัลฟ์” เอ็ดมอนด์ทนทรมานอยู่ในตารางนานถึง 13 ปี กับฝันร้ายของความโกรธเคืองโกรธจากการเช็ดกหักหลัง ความไม่ยุติธรรม แล้วก็ความแค้นที่มีต่อผู้คนที่ทรยศเขา ด้วยความให้การช่วยเหลือของสหายร่วมตารางที่เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นกัน เอ็ดมอนด์คิดแผนหลบซ่อนจากเรือนจำและก็ทำเป็นเสร็จ

John Wick เล่าของมือสังหารรักสุนัขที่พึ่งจะวางมือจากอาชีพด้วยเหตุว่าสูญเสียเมีย แต่ว่าจู่ๆก็มีลูกของมาเฟียขาใหญ่มาฆ่าสุนัขของจอน ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับทรัพย์สมบัติชิ้นท้ายที่สุดที่เมียทิ้งเอาไว้ให้ เขาเลยจะต้องทำทั้งหมดทุกอย่างเพื่อทวงแค้นเอาคืนให้ถีงที่สุด

ความรู้สึกที่มอง สุดมากมาย เอาจริงเอาจังมากมาย เข้มข้นมากมาย ตื่นเต้นมากมาย ลุ้นมากมาย กับหนังเงินลงทุนต่ำที่มีพลอตเรื่องเพียงแค่ตามทวงแค้นผู้ที่ฆ่าสุนัขของจอน ที่กระแสดี ผู้ชมถูกใจ แอ็คติ้งกับฉากแอ็คชัน รวมทั้งบทสำหรับพูดในโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ปัง ยอมหัวใจการแสดงของคีอา รีนูฟที่มาสวมบทเป็น john wick ที่ฉากบู๊โคตรได้ หนังสนุกสนานและก็ลุ้นมากมายกระทั่งมีภาคต่อถึงสามภาค แต่ว่าภาคที่นักเขียนถูกใจเยอะที่สุดให้ภาคแรกสุด ไม่มีภาคไหนลุ้นและก็สนุกสนานเท่าภาคแรกอีกแล้ว แถมภาคข้างหลังๆเห็นว่าเรื่องราวแอบออกสมุทรนิดเดียว แถมยังแอบๆเกินจริงเว่อร์ๆ

ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย Blood Father (2016)

จอห์น ลิงค์สมัยก่อนผู้ต้องขังและก็สิงรถจักรยานยนต์ที่ภายหลังจากพ้นตารางได้หันมาเลี้ยงชีพเป็นช่างสักลายแต่ว่าแล้ววันดีคืนดี ลิเดีย บุตรสาวที่ที่ล่องหนไปนานเป็นปีๆของลิงค์ได้โทรมาหาเขาพร้อมทั้งปัญหาประจำตัวลิเดียกำลังถูกกลุ่มค้าสิ่งเสพติดระหว่างประเทศตามล่า เพราะว่าคุณพันพัวกับเงินของพ่อค้ายาที่หายไปลิงค์ก็เลยไม่มีวันเลือกเว้นแต่จะต้องทำทุกสิ่งเพื่อคุ้มครองปกป้องชีวิตของบุตรสาวของเขาจากการเช็ดกตามฆ่าของกลุ่มค้ายาชั่วร้าย

THERE’S SOMEONE INSIDE YOUR HOUSE ต่อมาจ้ะ หากคนไหนที่ถูกใจแนว Scream มาดูที่หัวข้อนี้เลยจ๊ะ เรื่องราวความโกลาหลและก็ความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในสถานที่เรียนไฮสคูลที่นึง เมื่อนักเตะสุดฮอตที่สถานที่เรียนถูกฆาตกรรมปัญหา พร้อมกับเปิดเผยความลับของคนตาย รวมทั้งทำอย่างงี้กับเหยื่ออีกหลายๆคน ก็เลยทำให้อดสงสัยมิได้ว่าคนไหนกันแน่ที่เป็นคนฆ่า แล้วมีจุดหมายอะไรที่ทำแบบงี้

YOU สำหรับคนไหนกันที่เป็นแฟนๆฆาตกรต่อเนื่องอย่างพี่โจในเรื่อง You นั้นมามันกันต่อใน Season 3 เลยจ้ะพึ่งเข้ามาใน Netflix เมื่อวานนี้หยกๆเลย ส่วนคนใดที่ยังมิได้มอง คนเขียนขอเป็นอีก 1 เสียงที่ขอเสนอแนะจ้ะ เรื่องราวของโจ หนุ่มที่แอบรักสาวไม่คุ้นหน้าคนนึง ถูกใจถึงกับขนาดที่ว่าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้คุณมาอยู่ข้างกาย ไม่ว่าควรต้องฆ่าผู้ใดกันแน่อีกซักกี่ศพเค้าก็ทำเป็น ขอแค่เพียงไม่มีผู้ใดมากัดกันทางรักของเค้าก็เพียงพอ

Pinocchio (2014)

เรื่องราวดราม่าของครอบครัวดารานำชายที่จำต้องพังทลายลงเพราะว่าผู้สื่อข่าวบากบั่นใส่สีปั้นข่าวสารให้บิดาของดารานำชายเปลี่ยนเป็นผู้ต้องหาคดีไฟลุก ทำให้ทุกคนในครอบครัวกลายเป็นเชลยสังคม แม่เลยตกลงใจพาผู้แสดงนำชายไปกระโดดน้ำตาย แต่ว่าปู่นางเอกช่วยผู้แสดงนำชายไว้ได้ เลยได้เลี้ยงพระเอกกับนางเอกมาได้ร่วมกันจนกระทั่งโต แล้วก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กัน

นางเอกเป็นโรคพิน็อกคิโอพูดเท็จมิได้ มีความต้องการต้องการเป็นผู้รายงานข่าว เมื่อจบการศึกษามาทั้งสองก็เลยได้มาเป็นผู้รายงานข่าวประจำที่เขตเดียวกัน โดยดารานำชายหวังแก้เผ็ดให้บิดา และก็ได้มารู้ที่ข้างหลังว่าแม่ของนางเอกเป็นคนปั้นข่าวสารให้ร้ายบิดาตนเอง เรื่องราวเข้มข้น พระนางเคมีถูกกันดีเลิศ ความฟินเรียกว่าจิกหมอนจ้ะ คนใดกันยังมิได้มองห้ามพลาด

Memories of Murder (2003) ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย ประเทศเกาหลี อีกหนึ่งผลงานชิ้นโบว์แดงของ บง จุนโฮ ผู้กำกับดีกรีออสการ์จาก Parasite สร้างขึ้นจากคดีการสังหารตลอดฉวาซงอแง ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศเกาหลีในตอนปี 1986-1991 แม้กระนั้นไม่สามารถที่จะเรียกตัวผู้ร้ายได้ รวมทั้งพึ่งมีการเผยหน้าผู้ต้องสงสัยทำให้เกิดการยอมรับของคนร้ายกระทั่งพึ่งปิดคดีได้ในปี 2019

โดยภาพยนตร์เล่าผ่านผู้พิทักษ์สันติราษฎร์สามผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สืบคดีนี้ กลับกำเนิดจุดบกพร่องสำหรับในการดำเนินงาน จังหวะที่จะตามหาตัวผู้ร้ายพบแล้วก็ค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยบง จุนโฮ เฉลี่ยวฉลาดสำหรับในการถือเอาใจความสำคัญที่เอาจริงเอาจังมาผสมกับอารมณ์ขันเป็นช่วงๆทำให้ดูแล้วไม่รู้จักสึกเครียดกับเรื่องมากเกินความจำเป็น เนื่องจากฉากการสังหารในเรื่องเป็นดูแล้วรู้สึกอึดอัดแทนตัวเหยื่อมากมาย ส่วนในส่วนท้ายนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเยี่ยมในฉากจบที่เงียบ ดาร์ก แม้กระนั้นทรงประสิทธิภาพที่สุดของแวดวงหนังประเทศเกาหลีอย่างยิ่งจริงๆ

The Ghost (2004) ยังหลอนไม่หาย!… ก็แค่กรุ๊ปเพื่อนพ้องสาวท่องเที่ยวน้ำตกกันตามประสา แม้กระนั้นไม่เคยรู้ไปทำอิท่าไหนเข้า หลบหลู่หรืออะไรมารึไม่ พอกลับมาสหายๆก็ทยอยหายไปครั้งละคนๆ

หนังผีสยองขวัญจากดินแดนกิมจหัวข้อนี้เล่าราวของกรุ๊ปเด็กนักเรียนม.ปลายหญิง ที่นัดหมายกันท่องเที่ยวน้ำตกกันในตอนวันหยุด แต่ว่าไม่รู้จักว่ากำเนิดอะไรขึ้น จู่ๆภายหลังวันนั้นเด็กนักเรียนในกรุ๊ปนั้นก็พากันตายกันไปอย่างเป็นปัญหา รวมทั้งจะทิ้งร่องรอยเป็นคราบเปื้อนน้ำเสียเอาไว้ พอเพียงเรียงร้อยต่อเรื่องราวได้ ผู้ที่เหลือก็กำเนิดขนหัวยืนขึ้นมา ด้วยความวิตกกังวลว่าตัวเองขะเป็นผู้ดชคดีคนถัดไปที่จะถูกบวงสรวงให้กับคำแช่งหรือบางอย่างรึเปล่า

MA เรื่องราวของเด็กหนุ่มสาวกรุ๊ปหนึ่งที่ต้องการดื่มเหล้าแต่ว่าอายุยังไม่ถึง ก็เลยได้วานสาวใหญ่ผิวสีคนนึงที่พึ่งพิงจะเจอะกัน เข้าไปซื้อให้ ซึ่งสาวผิวสีคนนี้ก็ได้กำเนิดเป็นห่วงเป็นใยกลัวว่าเด็กกลุ่มนี้เมาแล้วจะเกิดอุบัติเหตุ ก็เลยได้ชักชวนมาจัดงานเลี้ยงที่บ้านในชั้นที่อยู่ใต้ดิน (ใจดีเวอร์) แม้กระนั้นจากนั้นดูราวกับว่าป้าคนนี้ยังรอตามติดกับกลุ่มวัยรุ่นอยู่เรื่อยแถมยังท่าทีไม่น่าวางใจอีกต่างหาก

หนังชำระแค้น Salt (งามฆ่า) ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย เมื่อสายคนหนึ่งหมดสิ้นทั้งหมดทุกอย่าง คุณก็เลยจะต้องไล่ล่าเพื่อตัวคุณเอง

เอเวอร์ลีน ซอลท์ เป็นสาย CIA ที่ได้รับการปล่อยตัวจากการทรมาทรกรรมในประเทศเกาหลีเหนือภายหลังจากภารกิจล้มเหลว โดยมีผัวที่เป็นนักวิชากีฏวิทยาซึ่งไม่ทราบว่าคุณเป็นสายวิ่งเต้นให้ ถัดมาซอลท์ก็เลยบอกกับผัวถึงตัวตนที่จริงจริงของคุณ รวมทั้งทั้งสองหวังว่าจะดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสุขสบาย แต่ว่าต่อจากนั้นไม่นาน ชายคนหนึ่งซึ่งกล่าวว่าตนเองเป็นสายระดับที่ถือว่าสูงของรัสเซียก็กล่าวว่า ซอลท์ เป็นสายสองหน้า ทั้งยังผัวของคุณก็ล่องหนไปอีกด้วย คุณก็เลยจะต้องแอบหนีการไล่ล่า รวมทั้งตามหาเรื่องจริงไปพร้อมเพียงกัน

REVENGE เป็นอีกหนึ่งหนังที่ทำให้อิชั้นรู้สึกจึ้ง อึ้งกับความมัน ความนัว หากคนใดกันแน่ที่ถูกใจแนวล้างแค้น ดิบๆโหดร้ายๆเลือดสาด ชี้แนะเลยจ้ะ เรื่องราวของเจน กิ๊กสาวของมหาเศรษฐีที่ได้ท่องเที่ยวฟินๆบนที่พักกึ่งกลางทะเลทราย แม้กระนั้นเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนกระทั่งทำให้น้องเจนกำเนิดต้องการกลับไปอยู่บ้านขึ้นมา แล้วก็ถ้าหากคุณพี่ไม่เรียกเฮลิคอปเตอร์มารับ น้องเจนจะโทรไปฟ้องเมียหลวงคุณพี่ งานนี้มีหรอที่น้องเจนจะรอด… ขอบอกเพียงเท่านี้ สักครู่จะกล่าวหาเล่าจบเรื่อง

Let the Right One In (2008)

ประเทศสวีเดน หนังอินดี้แนวโรแมนติก-แวมไพร์เชื้อชาติประเทศสวีเดน เล่าจุดเริ่มแรกเรื่องราวความเชื่อมโยงรวมทั้งความรักของ ออสการ์ ชายหนุ่มวัย 12 ปีที่กลายเป็นเหยื่อถูกสหายแกล้งตลอดระยะเวลา กับ อีลาย เด็กหญิงที่เขาบังเอิญพบแล้วพบว่าคุณอาศัยอยู่ห้องด้านข้างเขานี่เอง ระหว่างนั้นก็มีข่าวสารเจอศพผู้เสียชีวิตอย่างปัญหามากไม่น้อยเลยทีเดียวในเมือง กระทั่ง อีลาย เผยกับ ออสการ์

ว่าคุณเป็นแวมไพร์และก็ต้องดื่มเลือดมนุษย์เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อ แม้กระนั้นก็มิได้ทำให้ออสการ์รักคุณลดน้อยลง ด้วยเหตุว่า อีลาย เป็นไร้คนที่อยู่เคียงคู่เขา แล้วก็มอบความกล้าให้เขาต่อสู้กับพวกเด็กเกกมะเหรก

อย่างที่เค้าไม่เคยคิดจะทำมาก่อน หนังเสนอบรรยากาศเหงาหงอยๆเศร้าหมองๆในเมืองหนาวได้จับอกจับใจ อีกทั้งเกิดเรื่องราวของแวมไพร์ที่หลักสำคัญค่อนข้างจะสดใหม่ ไม่ซ้ำกับคนใดกันแม้ว่าจะเป็นความรักของวัยเด็ก แม้กระนั้นเรื่องราวที่พบกลางทางนั้นไม่เด็กเลยแม้แต่น้อย แถมยังมีฉากชั่วร้ายๆและก็เส้นเรื่องเกี่ยวกับการเอาคืนมาให้ลุ้นระทึก สรุปรวมๆเป็นกลมกล่อมละมุนละไมเอามากๆขนากฮอลลีวูดยังซื้อไปรีเมคใหม่เกิดเรื่อง Let Me In (2012) อย่างยิ่งจริงๆ

Nightmare Teacher 2016 คำสาปแช่งหรืออาถรรพณ์? เมื่ออาจารย์ชายหนุ่มคนวหม่ย้ายมาที่ห้องเรียนที่นี้ จู่ๆก็เกิดเหตุบางสิ่งให้นักเรียนในชั้นเรียนเบาๆล่องหนไปครั้งละคนๆอย่างไม่รู้จักต้นเหตุ

หัวข้อนี้ยังไงมองกันหรือยัง? เรื่องมันมีอยู่ว่าที่คลาสเรียนมัธยมของเด็กนักเรียนประเทศเกาหลีมีเรื่องมีราวแปลกเกิดขึ้น ซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ที่อาจารย์คนใหม่ เข้ามาทำแทนคุณครูที่ปรึกษาคนก่อนที่จะมีเหตุให้จำต้องเข้ารักษาตัวในโรงหมอ ซึ่งหากว่าคุณครูคนใหม่จะมองไม่ได้ต่างอะไรจากคุณครูธรรมดาทั่วๆไป ถ้าเกิดแม้กระนั้นมีความประพฤติไม่น่าไว้วางใจบางสิ่ง หนึ่งในนั้นเป็นชอบเรียกเด็กนักเรียนในชั้นเข้าไปเจอเป็นการส่วนตัวอยู่เป็นประจำจากนั้น ผู้เรียนผู้ที่ถูกเรียกไปชอบล่องหนราวกับผีลักไปหลบซ่อน!

Furious 7 (2015 เจมส์ วาน)

ผลงานที่พิสูจน์ให้มีความเห็นว่าเจสัน สเตทแธม หรูได้ทั้งยังในบทผู้แสดงนำชายรวมทั้งโจรในประเด็นนี้ที่เปลี่ยนเป็นหนังทำเงินสูงสุดของแฟรนไชส์ และก็ทำเงินสูงสุดในชีวิตลักษณะการทำงานของเขา

Taken 2 (เทคเคน 2 ฅนคม ล่าไม่ยั้ง) ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย โกรธแค้นมาโกรธแค้นกลับ เมื่อตัวร้ายต้องตามล่าเพื่อทวงความแค้นที่มีต่อเขา

สืบต่อตำนานป๋าสุดโหดเหี้ยม จากการเกื้อกูลบุตรสาวของไบรอัน ไม่ลส์ ที่ประเทศฝรั่งเศส ทำให้ตัวร้ายตัวสำคัญถูกตาย แต่ว่า บิดาของตัวร้ายรายนั้นมิได้อยู่เฉย แต่ว่าถ้าเกิดสั่งสมความแค้น เลือกจะที่จะลักพาตัวเขารวมทั้งเมียเพื่อจะฆ่า ในคราวนี้ ไบรอันก็เลยจำเป็นต้องแงะทุกความรู้ความเข้าใจ ในฐานะอดีตกาลสาย CIA มือแม่นออกมาใช้อีกทีเพื่อตนเองแล้วก็ครอบครัวผ่านวิกฤตคราวนี้ รวมทั้งตามล่าหาผู้ที่ลักพาตัวเขา เพื่อสะสางและก็จบความแค้นที่มีมาอย่างช้านานกันพลาดท่า

GUARDIANS OF THE GALAXY (2014): รวมประเภทนักสู้ปกป้องจักรวาล ​ภาพยนตร์แอ็คชั่น-ไซไฟ ที่เต็มไปด้วยการเสี่ยงอันตรายในอวกาศของมาร์เวล “Guardians of the Galaxy – การ์เดี้ยนส์ ออฟ เดอะ กาแล็กซี่ รวมจำพวกนักสู้ปกป้องจักรวาล” ได้ขยายจักรวาลภาพยนตร์ของมาร์เวลออกไปเมืองนอกกาแล็กซี่ ที่ซึ่งปีเตอร์ ควิลล์ – นักผจญภัยจอมกะล่อนพบว่าตนเองกำลังถูกตามล่าจากนักล่าเงินรางวัลแบบพลิกแผ่นดิน ภายหลังที่ลักขโมยวัตถุทรงกลมลึกลับที่เป็นที่เรียกร้องของ โรแนน คนร้ายที่เอาจริงเอาจังจะรุกรามจักรวาลทั้งปวง เพื่อคุ้มครองปกป้องจักรวาลจากการคุกคามของโรแนนผู้ชั่ว

ดับโกรธแค้น เมื่อเพศหญิงคนหนึ่งถูกทิ้งกึ่งกลางทะเลทราย ภายหลังโดนประทุษร้ายกระทั่งปางตาย คุณก็เลยจำต้องทำทุกสิ่งเพื่อทวงแค้นชายสามผู้ที่เป็นคนทำแบบหฤโหด

ความรู้สึกที่มอง เริ่มเรื่องแบบเรื่อยล่ะ ไม่มีอะไร แอบน่ารำคาญใน 20 นาทีแรก ตอนเกริ่นนำนิสัยของนักแสดง แม้กระนั้นพอเพียงพ้น 20 แรกไปเพียงแค่นั้นเลย กลายเป็นความเหี้ยมโหดอำมหิตที่มนุษย์ทำต่อกันแบบตาสว่างเลย น่าสะพรึงกลัวมากมายๆจ้ะ รวมทั้งโหดเหี้ยมมากมายด้วย รายละเอียดของเรื่องมีความร้ายแรงอยู่ เหมาะกับผู้ชมที่อายุ 18 ปีขึ้นไป หนังโคตรลุ้น โคตรสนุก รวมทั้งโคตรเสียวเลย ว่านักแสดงในเรื่องจะรอดตายไปได้มั้ย จากสามแสบแดนนรกที่อยู่ๆก็ทิ้งคุณซะงั้น ดีทั้งยังประสิทธิภาพหนังแล้วก็การแสดงจริงๆ

DON’T BREATHE จบท้ายด้วยหนังแนวไล่ฆ่าบ้าบิ่นกันจ้ะ หนังประเด็นนี้ ไม่ใช่แค่ลุ้นกระทั่งอ่อนเพลียนะ แม้กระนั้นประสาทจะรับประทานไปกับขโมยด้วย Don’t Breathe เรื่องราวของโจร 3 ผู้ที่ไปชิงทรัพย์บ้านคนตาบอดแก่ แม้กระนั้นหารู้ไม่ว่า ตาลุงคนนี้ความสามารถระดับมือสังหาร บอกเลยว่าถ้าเกิดเข้ามาบ้านนี้แล้ว จะรอดกลับไปแบบครบ 32 รึเปล่า หรือเปล่าบางทีอาจไม่มีลมหายใจออกไปเลยก็เป็นไปได้

The Last Castle 2001: กบฏป้อมดุร้าย

วาระสุดท้ายที่ไม่น่าเป็นได้ในอาชีพอันเจริญก้าวหน้าของนายพล เออร์วิน (โรเบิร์ต เร็ดฟอร์ด) เขาถูกไปศาลทหารรวมทั้งถูกปลด เออร์วินได้รับการวินิจฉัยให้ติดคุกทหารที่มีการป้องกันแน่นหนาที่สุด ซึ่งคุมเข้มโดยพันเอกวินเทอร์ (เจมส์ แกนดอลฟินี) วินเทอร์จำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจนี้ ถึงแม้เขาจะเคยเชื่อถือสมัยก่อนนายพลวีรบุรุษผู้นี้ แม้กระนั้นไม่นานนัก ความยำเกรงนั้นกลายเป็นความข้องใจ เขาเริ่มไม่เป็นมิตร ช่วงเวลาเดียวกันเออร์วินเองก็เริ่มประจันหน้ากับผู้คุมวินเทอร์ด้วยแนวทางของเขาเอง ผู้คุมวินเทอร์แกล้งทุกช่องทางเพื่อเออร์วินเสียท่า แม้กระนั้นสิ่งที่ผู้คุมวินเทอร์ทำ รังแต่ว่าจะท้าแล้วก็กระตุ้นให้เออร์วินยืนขึ้นมาต่อสู้

Ruler : Master of The Mask (2017) ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย อีกหนึ่งซีปรี่ย์แนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ประเทศเกาหลีสุดเข้มข้น ในสมัยโชชอนศตวรรษที่ 18 เรื่องราวขององค์รัชทายาทอีชอนที่จำต้องรอใส่หน้ากากรวมทั้งออกไปรบตบมือกับกรุ๊ปเจ้าขุนมูลนายผู้กุมอำนาจ ที่บากบั่นควบคุมประเด็นการดูแลรวมทั้งจัดแจงเรื่องน้ำภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว ทำให้พสกนิกรลำบาก เรื่องราวมีเงื่อนให้สงสัยรวมทั้งน่าติดตาม บันเทิงใจมากมาย มีอีกทั้งหัวข้อการเอาคืนให้บิดาของนางเอก รวมทั้งการสับเปลี่ยนตัวขององค์รัชทายาท พูดได้ว่าครบรสในเรื่องเดียวเลย ห้ามพลาดจ้ะ

Split – จิตหลุดโลก (2016) โรคหลายบุคลิกลักษณะเป็นกรุ๊ปโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นภาวการณ์ความไม่ดีเหมือนปกติของความประพฤติแสดงออก คนที่มีอาการป่วยเป็นโรคนี้จะมีบุคลลิกมากยิ่งกว่าสองบุคลลิกขึ้นไป รวมทั้งแต่ละลักษณะท่าทางจะถูกแยกออกมาจากกันอย่างสิ้นเชิง โดยต้นเหตุของโรคชอบเกิดขึ้นจากการได้รับความร้ายแรงในวัยเด็ก ทำให้ผู้เจ็บป่วยจะต้องสร้างฐานะตนอีกท่าทางขึ้นมาเพื่อหลบความเจ็บที่ได้รับ

Split เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับแรงผลักดันมากมายจากข้อเท็จจริง เขียนบทแล้วก็ควบคุมโดย เอ็ม. ไนต์ ชยามาลาน ผู้กำกับที่เคยสร้างความตรึงใจให้หลายๆคนมาแล้วจากเรื่อง The Sixth Sense และก็ Unbreakable

Split นับสำเร็จงานเรื่องปัจจุบันที่นับว่ากลับมาทวงกลับคำพูดวิภาควิจารณ์ด้านบวกอย่างเต็มองอาจภาคภูมิให้กับ เอ็ม. ไนต์ ภายหลังที่ภาพยนตร์หลายๆเรื่องไม่สร้างรายได้แล้วก็ได้รับข้อวิจารณ์ในด้านลบจนกระทั่งทำให้พวกเราเกือบจะลืมชื่อเขาไปแล้ว

To End All Wars (2001)

ค่ายเมืองนรกสะพานแม่น้ำแคว การรบที่สร้างขึ้นมาจากความเป็นจริงของร้อยเอก เอ้อร์เนสท์ กอร์ดอน นายทหารชายหนุ่มชาวสก็อตต์ ผู้กลายเป็นเชลยสงครามของทหารประเทศญี่ปุ่นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ภาพยนตร์ชีวิตทุนสร้าง 14 ล้านดอลลาร์ ผลงานของ เดวิด คันนิงหมูแฮม ผู้กำกับคนอเมริกัน แสดงนำโดย โรเบิร์ต คาร์ไลล์ , คีเฟอร์ ซัทคุณร์แลนด์ แล้วก็ เซียราน แม็คเมนาไม่น ในบทเหล่าทหารผู้ต้องขัง ผู้ค้นพบสามวิถีทางที่ผิดแผกแตกต่างของการดำรงชีวิต ซึ่งจะเปิดเผยให้มองเห็นถึงความมานะบากบั่นอย่างที่สุดของผู้คน สำหรับเพื่อการไขว่คว้าหาอิสระที่อยู่ในเงื้อมมือของพญายม เมื่อกอร์ดอน รวมทั้งผองเพื่อนพ้องทหารโดนจับเป็นตัวประกันโดยทหารประเทศญี่ปุ่น

Law Abiding Citizen เล่าราวของเพศชายที่ถูกขโมยชิงทรัพย์บ้านแล้วก็ฆ่าชูห้องครัวแม้กระนั้นข้อบังคับกลับลงทัณฑ์ผู้ที่กระทำความผิดสถานที่ค่อยสุด ผัวแล้วก็คนเป็นบิดาผู้สูญเสียทุกสิ่งก็เลยรับมิได้รวมทั้งเล่นบทเป็นศาลเตี้ยเพื่อลงทัณฑ์ฆาตกรเอง

ความรู้สึกที่มอง หนังประเด็นนี้เป็นหนังเก่าที่นักเขียนเคยมองยุคเด็ก รวมทั้งฉากจบเกือบสร้างตำนานในความจำผู้ชมเสมือนหนังเรื่อง The Mist ได้เลย ถ้าเกิดไม่ติดว่านักแสดงและก็ผู้กำกับโลกงามเกินสำหรับในการตัดจบแบบสูตรสำเร็จหนังแก้เผ็ดที่ทุกสิ่งทุกอย่าง Happy Ending รวมทั้งทุกๆคนในเรื่องแฮปปี้ ซึ่งโชคร้ายมากมายๆถูกใจอินเนอร์การแสดงของพบราร์ด บัตเลอร์ เห็นว่าทำเป็นดีสุด ทำให้ผู้ชมลุ้นไปด้วยตลอดทั้งเรื่องว่าเขาจะได้รับความชอบธรรมจากสิ่งที่เขามิได้ทำมั้ย สนุกสนานจนกระทั่งตัวติดหน้าจอสุด โชคร้ายที่ตัวหนังมิได้อยู่ในความจำของผู้ชมนานขนาดนั้น

Death Wish (มือสังหารโคตรอึด) เมื่อฟางเส้นท้ายที่สุดขาดลง espndeportesmiami จากหมอก็พร้อมมาจับอาวุธฆ่าให้หมดสิ้น พอล เคอร์ซีย์ ศัลยแพทย์อุบัติเหตุมากมายความสามารถในนิวยอร์กได้เจอเคสการดูแลรักษาที่มาจากอาชญากรรมเยอะขึ้นจนถึงวันหนึ่งเขาแล้วก็ครอบครัวจะต้องกลายเป็นเหยื่อเสียเอง เมื่อลูซี่ เมียของเขา

ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้าย รวมทั้งจอร์แดน บุตรสาวของเขายังโดนทำร้ายเกือบตายอยู่ใน ICU เพียงแต่เนื่องจากอยากชิงทรัพย์ ร้ายยิ่งกว่านั้น สายสืบในคดีนี้กลับไม่มีน้ำยาไม่บางทีอาจหาผู้ร้ายมาลงทัณฑ์ได้สักคน เมื่อเป็นแบบนี้ พอลก็เลยเลือกก้าวผ่านจรรยาบรรณแพทย์สุดที่รักษาคน กลายเป็นมือสังหารตามกำจัดเศษเดนทั้งเมืองแทน

Cruella (คุณครูเอลล่า) ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย จุดกำเนิดของการเป็นจอมคนร้ายสุดคลาสสิกอย่าง’ “คุณครูเอลล่า” ประเด็นนี้เกิดเรื่องราวของเด็กสาวเอสเตลล่า ผู้เกิดขึ้นมามีผมสองสีเป็น ขาวแล้วก็ดำ คุณเป็นเด็กอัจฉริยะแล้วก็ซนตามประสา แต่ เนื่องจากว่าคุณสูญเสียแม่ที่เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าไป ทำให้คุณแปลงเป็นเด็กเร่ร่อน ขโมยร่วมกับเพื่อนพ้อง เมื่อโตจึ้นคุณก็ถูกบารอนเนส เจ้าแม่แฟชั่นดึงตัวไปดำเนินงานในฐานะแฟชั่นดีไซเนอร์ ระหว่างนั้นก็เกิดเหตุราวแตกแยกขัดแย้งระหว่างบารอนเนสกับเอสเตลล่า แม้กระนั้นจุดแตกหักที่ทำให้คุณแปลงเป็นจอมคนร้าย อาจารย์เอลล่า เป็นภายหลังได้ทราบว่าบารอนเนสอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังการเสียชีวิตของแม่ จนกระทั่งกำเนิดเป็นการแข่งขันในแวดวงแฟชั่นของทั้งสอง

THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI 1957: สะพานผ่านแม่น้ำแคว ผลิตจากนิยายภาษาประเทศฝรั่งเศสชื่อ “Le Pont de la Rivière Kwai” (หรือ The Bridge over the River Kwai) ของปิเครื่องปรับอากาศ บูเล

อดีตกาลทหารที่เคยออกรบชาวประเทศฝรั่งเศสที่กลายเป็นตัวประกันของกองกองทัพประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นแรงงานสร้างสะพานผ่านแม่น้ำแควรวมทั้งรางรถไฟสายมรณะ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง โดยชี้ให้เห็นว่า การสู้รบมีแม้กระนั้นการสูญเสียของทุกฝ่าย

Missing You (2012 เรื่องราวของนางเอกในตอนเด็กดำรงชีวิตทุกข์ยากลำบากมากมายเพราะเหตุว่าบิดาโดนจับในฐานะคนร้าย โดนแต่ว่าเพื่อนพ้องแกล้ง มีเพื่อนพ้องผู้เดียวเป็นดารานำชาย ทั้งสองเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กัน แต่ว่าแล้วเรื่องกำเนิดกลับ นางเอกถูกฆาตกรลักพาตัว ดารานำชายมองเห็นเรื่องราวเลยหนีและก็ตามคนมาช่วย แต่ว่าก็ไม่ทันคนร้ายที่โดนจับตัวได้รับว่าได้ข่มขมแล้วก็ฆ่านางเอกและก็ทิ้งศพไปแล้ว แต่ว่าดารานำชายก็ยังไม่ปักใจเชื่อ

ผ่านมายาวนานหลายปีดารานำชายได้มาเป็นตำรวจ แล้วก็ได้มาพบกับนางเอกอีกทีในฐานะดีไซเนอร์สาวที่ปลอมตัวตนใหม่ทั้งหมดทั้งปวง นางเอกรู้เรื่องดารานำชายไม่ถูกเกี่ยวกับความหลัง ทำให้อีกทั้งนึกถึงรวมทั้งโกรธแค้นต้องการเอาคืน รวมทั้งกลับมาแก้เผ็ดพวกฆาตกรที่เคยจับไปด้วย ไปติดตามเรื่องราวของทั้งสองกันจ้ะว่าจะคืออะไรต่อ ไม่ต้องการสปอย แม้กระนั้นกล่าวได้ว่าทั้งยังบันเทิงใจแล้วก็ระทดมากมายๆผู้แสดงเล่นดีเยี่ยมๆ

Mad Max (1979) ดูหนังออนไลน์ พากย์ไทย ผลงานเรื่องยอดเยี่ยมของผู้กำกับ จอร์จ ไม่ลเลอร์ (George Miller) ที่รู้จักทั่วถึงในกลุ่มนักดูหนังรุ่นก่อนและก็ใหม่ โดยเรื่องราวของ Mad Max เกิดขึ้นในสมัยดิสโทเปียของออสเตรเลีย เล่า โชคชะตาของ แม็กซ์ ที่เดินทางผ่านดินแดนอันล่มสลาย เพื่อแก้เผ็ดกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์จอมบ้าที่พรากชีวิตลูกภรรยาไปจากเขา หนังเวอร์ชั่นนี้แสดงนำโดย เมล กิบสัน (Mel Gibson)

The Limey (1999) เมื่อผู้ชายอังกฤษอย่าง วิลสัน ทราบดีว่าบุตรสาวของตนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในลอสแอนเจลิส เขาขึ้นเครื่องรอบแรกมายังอเมริกาเพื่อสะสางในสิ่งที่เขาสงสัย โดยเขามั่นใจว่าบุตรสาวของตนเองถูกฆ่าตาย แล้วก็ปรารถนาล้างแค้นผู้ที่เป็นตัวการของประเด็นนี้ให้ได้ เขาลงมือคาดคั้นข้อเท็จจริงอย่างไม่หวาดหวั่น ใช้การทรมาทรกรรม หรือฆ่าผู้ใดก็ช่างที่ยโสโอหังมากีดกั้นเขา