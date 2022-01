หนังใหม่ชนโรงพากย์ไทย

หนังใหม่ชนโรงพากย์ไทย หนังไทยที่ได้ค่าตอบแทนจากการเข้าฉายในเทศกาลหนัง ทั่วทั่วทั้งโลก ทั้งค่าทดแทน Grand Prize (Best Film) จากงาน TOKYO FILMeX ประเทศญี่ปุ่น, ค่าตอบแทน Special Mention Award จากงาน Five Flavours Film Festival เมืองวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ และสิ่งตอบแทน Bisato Award for Best Screenplay

จากงาน Venice International Film Festival ประเทศอิตาลี โดยผู้กำกับ จักรวาล นิลธำรงค์ (Vanishing Point, 2548) เล่าสถานะการณ์ของสตรีชราที่จำเป็นมากจะต้องดูแลสามีในขณะท้ายที่สุดของชีวิตและเป็นระยะเวลาที่เธอได้มองถอยกลับไปยังแต่ก่อนที่ทั้งขมขื่นและเปี่ยมสุข

เรื่องราวภาคต่อของโลกสัตว์วิเศษที่ทุกท่านรอคอยกลับมาอีกรอบ หนังใหม่เข้าโรง ในภาคนี้จะเล่าเรื่องของ “ศาสตราจารย์อัลบัส ดัมเใบเสร็จดอร์” ที่จึงควรจบสิ้นพฤติกรรมอันไม่ดีของพ่อมดศาสตร์มืดอย่าง “เกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์” ซึ่งเป็นในอดีตสมัยเพื่อจะนรักของตัวเอง ดัมเใบเสร็จดอร์จึงมอบหมายให้ “นิวท์ สคามันเดอร์” นักสัตว์วิเศษวิทยา มาร่วมภารกิจเสี่ยงอันตราย

จักรวาลซุปเปอร์ฮีโร่ยังคงวุ่น เมื่อทุกท่านยังไม่รู้จักดี “Multiverse” ดีพอ หนังใหม่ชนโรงพากย์ไทย แต่และรวมทั้งควรต้องเจอกับปัจจัยอุบัติครั้งใหม่ ที่ส่งผลให้พหุจักรวาลถูกเปิดออกอีกสักที ทำให้มีการเกิดแนวทางการทำให้ Doctor Strange ห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาดจำเป็นจะต้องทำทุกหนทางเพื่อจะยับยั้งมหันตภัยสุดยุ่งเหยิงที่กำลังจะกำเนิดขึ้น

ช่วงเวลาที่กำลังนับถอยข้างข้างหลังการล่มสลายของโลก กินโทกิ, ทาคาสุงิ, คาซึระซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกันมาก่อนต่างก็มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจสึกอยู่ด้านในใจ แต่คนที่ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้าหมู่เขา คือผู้คนที่มีสายสัมพันธ์อันน่าเศร้า…อาจารย์ผู้สั่งสอนพวกกินโทกิ อีกลักษณะท่าทางหนึ่งของโยชิกะ โชโย “อุทสึโระ” นั่นเอง… เพื่อคุ้มค่ากันหมวดหมู่กินโทกิ ชินปาจิ, คางุระ, ชินเซ็นกุมิ และผู้คนในคาบุกิโจ

ถัดมาจ้ะ Yumi’s cells ซีรีส์ที่กล่าวเล่าสถานะการณ์เคล็ดลับใช้ชีวิตอันสุดแสนจะทั่วไปที่ไม่ธรรมดาของยูมิ สาวน้อยที่อกหนักหนักมากจนนำไปสู่วิธีการทำให้เซลล์ความรัก (1 ในเซลล์ที่อยู่ข้างในความคิดหรือส่วนที่ใช้ในการคิดของเราน่ะจ้ะ หนังใหม่ชนโรง 2021 ที่มีทั้งเซลล์ความหิว เซลล์อารมณ์)กำเนิดโคม่า จนไม่สามารถมีความสุขสบายสำราญกับรักครั้งใหม่ได้ ก็เลยทำให้มีการเกิดกระบวนการทำให้เซลล์ต่างๆที่เหลือควรต้องเข้าร่วมมือกันช่วยยูมิให้มีความสุขสบายสำราญอย่างสุดระดับความสามารถ

Spencer

การกลับบทบาทครั้งสำคัญของ Kristen Stewart ในบท Diana เจ้าผู้หญิงแห่งเวลส์ในช่วงเวลาที่กำลังกำเนิดสับสนในชีวิตจากอุปสรรคเรื้อรังข้างในราชวงศ์และต้องมีให้ได้จึงควรเผชิญกับแรงเสียดทานจากสังคมด้านนอก โดยหนังจะเล่าเหตุการณ์ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียง 3 วันที่เกิดขึ้นในณ เวลาเดือนธันวาคมปี 1991 ก่อนที่จะเธอจะตัดสินใจที่จะแยกทางจาก เจ้าชาย Charls (Jack Farthing) และแสดงให้เห็นความประสงค์ที่จะพาโอรสทั้ง 2 ไปเลี้ยงดูอย่างเป็นอิสระที่ลอนดอน เพื่อจะไม่ให้ถูกกดขี่ข่มเหงให้ตกอยู่ภายใต้ระบบสถาบันกษัตริย์อีกต่อจากนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันยากลำบากที่คนไม่เคยได้ยินว่าเธอรับรู้ดังเช่นว่าไร

หนึ่งในแฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จจำนวนเยอะที่สุดในโลก กับเหตุการณ์ของ Jurassic World ภาค 3 กำกับรูปยนตร์โดย “โคลิน เทรวอร์โรว์” และหมู่นักชี้ให้เห็นหลัก “คริส แพรตต์” กลับมาอีกที เริ่มต้นด้วยการผจญภัยดินแดนไดโนเสาร์ เหตุการณ์ของพันธุกรรมน่าสืบค้นหา โดยในภาพนี้ผู้กำกับเผยว่า ควรต้องการสร้างให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์ และมีความสมจริงเสริมเติมเพิ่มขึ้นกว่าที่เคยเป็น

การผจญภัยครั้งใหม่ได้เริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้น ออกสู่ท้องมหาสมุทรอันไกลโพ้น เพื่อจะออกตามล่าหาขุมเงินขุมทองแห่งราชวงศ์โกรยอที่หายสาบสูญไป โจรสลัดกับเหล่าลูกเรือแห่งน่านน้ำทะเลเหลือง ได้เริ่มต้นเปิดศึกและไล่ล่ากันเพื่อจะชิงแย่งความยอดเยี่ยมอีกสักรอบ | เข้าฉาย 26 เดือนมกราคม 2022 (เกาหลีใต้ – ในโรงรูปยนตร์) ยอดเยี่ยมในโครงการหนังฟอร์มยักษ์ของวงการหนังเกาหลีทีเดียว เพื่อที่จะหนังแอคชั่นภาคต่อ “The Pirates 2”

A LOVE SO BEAUTIFUL

ซีรีส์ที่ดูแล้วสดใส ทำเอาฟินไปทั้งเรื่อง เหตุการณ์ของชินซลอี สาวน้อยผมสั้นสดใสที่แสนจะซุ่มซ่าม ทำไรก็ไม่ราบรื่น ได้แอบจับจิตชาฮอน หนุ่มข้างบ้านสุดหล่อสุเนี้ยบมาเป็นณ ช่วงยาวนานถึง 17 ปี (ก็คงจะถูกใจตั้งกะกำเนิดแหละค่ะ) แม้กระนั้นชาฮอนกลับไม่ให้ความสนใจ แถมยังเย็นชาบรรจุ ใจร้ายสุดๆ คด้วยประการฉะนี้เรื่องราวเริ่มวุ่นขึ้นเมื่อเด็กนักเรียนใหม่ที่ย้ายมากลับถูกใจชินซลอีเข้าเต็มจิตใจ เลยกระตุ้นให้เกิดวิธีการทำให้เพศชายเย็นชาแถวนี้ร้อนรนจนจะต้องทำไรซักอย่าง (ปล เรื่องนี้รีเมคมาจากของจีนนะคะ ทดพยายามไปหาชมกันได้)

เริ่มต้นจากเทศกาลรูปยนตร์ CROSSCUT ASIA special edition ซึ่งจะมีรายชื่อภาพยนตร์เอเชียเกี่ยวกับอาหารทั้งปวงทั้งมวล 7 เรื่อง อาทิ Wanton Mee โดยผู้กำกับชื่อเรื่องเหมือนกันกับชาวสิงคโปร์ Eric Khoo รูปยนตร์ได้ถูกนำไปฉายอย่างบ่อยมากในเทศกาลรูปยนตร์ในต่างประเทศ หนังโรแมนติกคอมเมดี้ Namets! (Yummy!) โดยผู้กำกับ Jay Abello ที่โชว์ระดับความสามารถกระบวนการทำอาหารของหมู่เกาะฟิลลิปปินส์ และ Aruna & Her Palate รูปยนตร์สัญชาติอินโดนีเซีย โดยผู้กำกับ Edwin ที่ได้รับสิ่งตอบแทน Golden Leopard จากเทศกาลภาพยนตร์ Lacarno International Film Festival ในปี 2021 ก่อนหน้านี้

เทพเจ้าสายฟ้า “ธอร์ บุตรแห่งโอดิน” เดินทางไปยังอวกาศแสนไกล พร้อมทั้งเหล่า Guardian of Galaxy ถัดจากนั้นจบศึกอันช้าช้านานกับธานอส แม้จะยังไม่มีการเผยเนื้อเรื่องว่าจะดำเนินไปในแนวทางใด แต่แฟนๆ คาดว่าจะมีสถานะการณ์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะเชื่อมต่อให้จักรวาลฮีโร่มีความสมบูรณ์เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้น

ตำยาวนานวันฮาโลวีนสยองที่ฉายภาคแรกมาตั้งแต่ปี 1978 กำลังจะเดินทางมาถึงข้อสรุป เมื่อ “ไมเคิล เมเยอร์ส” ยิ่งสังหารคนมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเพียงแค่นั้น แต่เหตุการณ์ความอึดตายยากจนเหนือมนุษย์ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อจากนี้ไป

SECRET ROYAL INSPECTOR! จะเป็นยังไงเมื่อบัณฑิตสุดยอดนักชิมได้กลายมาเป็นผู้ตรวจการลับที่อายุนิดหน่อยที่สุด แถมยังโดนย้ายให้ไปจัดการงานในที่ไกลห่างอีก ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้จับเป็นจุดเปลี่ยนแก่บัณฑิตหนุ่มเลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุว่าว่าว่าไปถึงวันแรกก็ได้เช่นกันด้วยเหมือนกันทำคดีใหญ่เลย ปล.หัวข้อนี้เป็นซีรีส์ตลกโปกฮานะคะ ฮาตั้งแต่เปิดเรื่องมาเลย เล่นใหญ่กันไปหมด นำเสนอให้ชมเลยค่ะ!

Major Grom Plague Doctor ฮีโร่ปราบวายร้าย

หนังแอคชั่นผจญภัยตำรับรัสเซีย ที่ต้องมีให้ได้ที่จึงต้องควรกล่าวเลยว่าผู้ใดที่ชอบใจหนังแนวสายบู๊จำเป็นมากที่จำเป็นจะต้องห้ามพลาด เกิดเรื่องราวกับเกียวกับฮีโร่ศาลเตี้ยสวมหน้ากากเพื่อจะเปิดมหกรรมฆ่าต่อเนื่องจนส่งผลให้ทั้งเมืองจำเป็นที่จะต้องวุ่น ซึ่งมีแค่เพียงนักสืบนอกคอก และคู่หูมือใหม่แค่นั้นที่จะสิ้นสุดยั้งอาชญากรรมครั้งนี้ได้

หนังซีรีส์สยองขวัญชุดใหม่ที่ได้สร้างขึ้นมา หนังใหม่ชนโรงพากย์ไทย จากนิยายของ R. L. Stine “Fear Street” ที่มีออกมาถึง 3 ภาคร่วมกัน ยกยกตัวอย่างเช่น 1994, 1978 และ 1666 เป็นการเล่าเรื่องราวสยองจากอาถรรพ์แม่มด ซาราห์ เฟียร์ ที่เกี่ยวโยงกับต้นเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องในเมืองเชดีไซด์ (Shadyside) ร่วม 300 ปี

หนังใหม่ที่แฟนๆ รอคอยกันเยอะที่สุด ว่ามหากาพย์หัวข้อนี้จะเดินหน้าถัดไปอาทิเช่นไร โดยในภาคนี้เป็นการเปลี่ยนมาอีกรอบของดินแดนลึกลับที่เต็มไปด้วยสุดยอดเทคโนโลยี และซ่อนตัวมาอย่างนาน แต่ในครั้งนี้หมวดเขาขาดไม่ได้ที่จำเป็นจะต้องประสบกับความปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งเหตุการณ์สุดท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้น

“กล่าวโลกให้รู้ว่า…กูรักมึง” รูปยนตร์ดราม่าแอ็คชั่นโรแมนติกสะท้อนสังคม ที่มาพร้อมกลิ่นไอสมัย 90 โดยผู้กำกับ “พชร์ อานนท์” จาก “เพื่อจะน กูรักมึงว่ะ” สถานะการณ์ความเกี่ยวเนื่องและความรักของลูกผู้ชาย บ้ง (เพิร์ธ ธนพนธ์) และ เข่ง (บาส สุรเดช) เด็กวัยรุ่นสองคนจากสองโลกใบที่ห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาดจำเป็นที่จะต้องโคจรมาเจอกัน พร้อมฝ่าฟันกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เข้าไปพัวพันและโดนไล่ล่าจากแก๊งอันธพาล นำโดย “นิก คุณาธิป” สู่บททำให้ประสบที่จริง ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของหมวดหมู่เค้าไปชั่วกัลปาวสาน

เรื่องราวของ ไมเคิล มอร์เบียส นักชีวเคมีชายผู้เพียรพยายามหาเทคนิครักษาโรคเลือดหายากของตัวเองเองเอง จนท้ายสุดเขาก็พบเคล็ดเทคนิคจากค้างคาว แต่นอกแล้วหลังจากนั้นที่มันจะสามารถรักษาเขาได้แล้ว มันยังส่งผลให้เขาอดทนเหนือมนุษย์ มีพลังวิเศษ และเป็นแวมไพร์จอมกระขาดหายเลือดด้วย

ได้ณ เวลาฉบากบั่นครบรอบ 50 ปี กับผลงานชิ้นเอกของ ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในตำช้านานของตระกูล Corleone กับภาพยนตร์คลาสสิก The Godfather ตำนานเจ้าพ่อที่กลับคืนสู่โรงภาพยนตร์อีกสักรอบหนึ่ง

ตำช้านาน Aquaman (นำบ่งชี้โดย เจสัน โมโมอา) จะกลับมาอีกสักรอบ เรื่องราวภาคต่อสุดยิ่งใหญ่ของราชาใต้สมุทร ซึ่งในภาคนี้จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและท้าทายมากยิ่งกว่าเดิม มีเนื้อหาของผู้ทำให้รู้ รวมทั้งอาวุธและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเสริมให้แฟนๆ ตื่นตาตื่นใจเสริมเติมขึ้น

หนังใหม่นหมอง่าดู 2022 บางเรื่องคงจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าฉายในภายภาคหน้า เหตุเพราะว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรเช็กเฉพาะเจาะจงวันเข้าฉายจากหน้าเว็บไซต์ของโรงภาพยนตร์อีกสักที

