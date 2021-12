หนังฝรั่งแนววิทยาศาสตร์

หนังฝรั่งแนววิทยาศาสตร์ Snowpiercer ภาพยนตร์แนวแอ็คชั่น-ไซไฟ ที่ออกมาในช่วงปลายปี 2013 แสดงนำโดย คริส อีแวนส์ (The Avengers), เจมี่ เบลล์ (Billy Elliot), ทิลด้า สวินตัน (The Chronicle of Narnia) และ ซองคังโฮ (The Host) ผลงานการโกอินเตอร์ของ บองจุนโฮ ผู้กำกับ The Hostเรื่องราวของ Snowpiercer เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช 2031 หลังจากความพยายามในการสกัดกั้นวิกฤตโลกร้อนไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำเแข็งอีกทีรวมทั้งทำลายสิ่งมีชีวิตทุกจำพวกบนโลก เหลือแค่เพียงแค่รถไฟหัวจักรที่ชื่อว่า “สโนว์เพียซเซอร์” ที่ออกเดินทางรอบโลกอย่างไร้เป้าหมาย โดยใช้พลังงาน “เครื่องจักรนิรันดร” ขับเคลื่อนไปด้านหน้าด้วยลักษณะอากาศข้างนอก ถึงกระนั้นข้างในขบวนรถไฟเองก็กำเนิดเป็นสังคมใหม่ มีการแบ่งชนชั้นและก็ริดรอนสิทธิของมนุษย์ ซึ่งทำให้การปฏิวัติจากชนชั้นล่างเกิดอุบัติขึ้น

The martian (2015) – เดอะ มาร์เชียน กู้ตาย 140 ล้านไมล์แม้ผู้ใดกันที่ถูกใจเรื่องราวของดาวอังคาร

ก็ห้ามพลาดกับเรื่องนี้เด็ดขาด ซึ่งเรื่องนี้มีเรื่องราวการเอาตัวรอดบนดาวอังคารของนักบินชายหนุ่มภายหลังที่เขาโดนลมพายุพัดจนกระทั่งเพื่อนฝูงๆมีความคิดว่าเขาตายไปแล้ว และก็ขึ้นยานกลับ ปรากฎว่าเขายังมีชีวิตอยู่บนดาวอังคาร ซึ่งแน่นอนว่ามีเวลาจำกัด การเอาตัวรอดให้นานที่สุดจึงเริ่มขึ้นตราบจนกระทั่งท้องนาซ่าจะส่งยานมารับเขากลับไปอยู่ที่บ้านด้วย ประเด็นนี้ไม่มีเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรซับซ้อนมากมายก่ายกองค่ะ จะเน้นย้ำไปที่การเอาตัวรอด การประสานงาน การติดต่อสื่อสารของนักแสดงเสียมากกว่า ดูเข้าใจง่ายและสนุก ลุ้นไปกับผู้แสดงนำชายในวันแล้ววันเล่า ลองหามามองจ้ะ ยืนยันว่าบันเทิงใจเชียว แถมหนังหัวข้อนี้ยังเอามาจากหนังสืออีกด้วย คนไหนอ่านหนังสือแล้วมาดูหนังก็ได้อรรถรสไปอีกในลัษณะหนึ่ง

Gravity (2013)แบบอย่างหนังเซอร์ไววัลที่ซัทอัพเรื่องราวอยู่นอกอวกาศ

แล้วก็มีส่วนประกอบความเป็นไซไฟสมจริงสมจังที่สุดเรื่องหนึ่งนับตั้งแต่ 2001: Space Odyssey ซึ่งประกันได้จาก 7 รางวัลออสการ์ที่เหมารวมด้านงานภาพ เสียง แล้วก็เทคนิคพิเศษ ทั้งยังผู้กำกับอย่าง James Cameron ยังเคยให้สัมภาษณ์กับทาง Variety ไว้ว่า “เป็นหนังไซไฟอวกาศที่มีงานภาพดีเลิศที่สุดเท่าที่เคยมีมา” โดยวางพล็อตง่ายๆเกี่ยวกับวิศวกรสาวกับนักบินอวกาศที่เผชิญย่อยยับภัยระหว่างทำหน้าที่ในอวกาศ หนังฝรั่งแนววิทยาศาสตร์ และโฟกัสไปยังการเอาตัวรอดของตัวละครภายใต้สถานการณ์ไม่มีแรงโน้มถ่วง ที่ค่อยๆปลดปล่อยความเคร่งเครียดของตัวละครรวมทั้งสร้างความลุ้นระทึกจากสถานการณ์บีบบังคับได้อย่างสมจริงสมจัง

The Space between Us (2017)รักของพวกเราห่างกันเพียงแค่ดาวอังคาร เป็นหนังอวกาศแนววิทยาศาสตร์ ผจญภัยและก็ดราม่า เริ่มจากกรุ๊ปนักบินอวกาศทุ่งนาซ่าที่เดินทางไปยังดาวอังคาร ในฐานะคนกรุ๊ปแรกที่จะไปอาศัยบนดาวดวงอื่น แต่นักบินอวกาศหญิงหนึ่งในนั้นตั้งครรภ์ เมื่อคลอดเด็กชายออกมา คุณก็เสียชีวิตลง ทำให้เด็กผู้ชายคนนี้เป็นความลับ วันหนึ่งเขาได้เดินทางกลับมายังโลกเพื่อตามหาพ่อของตน โดยได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนสาวที่ติดต่อกันทางออนไลน์ตั้งแต่ตอนอยู่บนดาวอังคาร

IO Last on Earth (2019): ผู้ยืนหยัดคนในที่สุดอีกหนึ่งหนังเอาตัวรอดที่ห้ามพลาดเหมือนกัน

ซึ่งหัวข้อนี้เป็นหนังแนวสายอินดี้ เรื่องราวของสาวนักวิทยาศาสตร์คนสุดท้ายที่ยังอยู่บนโลกที่เป็นพิษ ในขณะคนอื่นทิ้งโลกไปยังอาณานิคมนอกโลก คุณยังอยู่เพราะเหตุว่าเชื่อว่าจะสามารถหาวิธีเปลี่ยนแปลงโลกให้กลับมาดังเดิมได้ กระทั่งวันนึงเธอก็ได้เจอกับเด็กหนุ่มผู้มาเยือน เธอจำต้องเลือกว่าจะยังยืนหยัดกับอุดมการณ์ของตนเองบนโลกที่เป็นพิษขึ้นแต่ละวัน หรือไปขึ้นยานลำสุดท้ายออกมาจากโลกกับเขา แน่นอนว่าจะหักมุมไหม สามารถติดตามได้บน Netflix

Source Code (2011)นักแสดง: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wrightผู้กำกับ: Duncan Jones (Moon, Mute, Warcraft)ทุนสร้าง/รายได้ทั่วทั้งโลก: 32 / 147 ล้านเหรียญฯหมวดของความไซไฟ: หนังย้อนเวลาวนลูป-มิติคู่ขนานบันเทิงใจอย่างไร: หนังฝรั่งแนววิทยาศาสตร์ หนึ่งในหนังวนลูปตายแล้วตายอีกที่สนุกที่สุดเรื่องหนึ่ง และจะเรียกว่าหนังหักมุมกลายๆก็ไม่ผิดนัก เนื่องจากสำหรับคนใดที่ได้ดูครั้งแรก

เมื่อมองไปถึงกลางๆเรื่องก็คงช็อกเท่าๆกับ “โคลเตอร์” ผู้แสดงนำชายในเรื่องเช่นเดียวกัน โคลเตอร์ที่ร่วมงานทดสอบของรัฐบาลในการแอบแฝงความนึกคิดเข้าไปยังร่างของบุคคลอื่น แล้วก็มีเวลา 8 นาที ในร่างนั้นเพื่อหาทางยั้งเหตุการณ์ระเบิดรถไฟที่เดินทางไปชิคาโก แต่แน่นอนว่า เขาไม่สามารถที่จะหาผู้ร้ายที่วางระเบิดหรือยับยั้งการปะทุนั้นได้ รวมทั้งเมื่อใดก็ตามเขาตายทุกอย่างก็จะกลับไปเริ่มต้นใหม่ในเฮลิคอปเตอร์ที่ตกอยู่ในอัฟกานิสถาน โดยเขาต้องคุยกับนายทหารหญิงปลายสายที่ดูมีลับลมคมไหนกับภารกิจแสนงงเต็กนี้

Blade Runner นั้นถือเป็นภาพยนตร์ไซไฟจากฮอลลีวู๊ดที่เยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยสร้างขึ้นอย่างยิ่งจริงๆ ภาพยนตร์หัวข้อนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1982 กำกับโดย ริดลี่ สก็อต และถัดมาก็มีภาคต่อเพิ่มขึ้นมาอีก โดยเนื้อเรื่องเป็นการอธิบายถึงโลกอนาคตในเมืองลอสแอนเจอลิส ที่มีการดัดแปลงแก้ไขกรรมพันธุ์และดีไซน์มนุษย์เทียม “Replicants” หนังฝรั่งแนววิทยาศาสตร์ จากบริษัทไทเรล คอปเปอเรชั่น มนุษย์เทียมเปรียบได้เสมือนดั่งแรงงานทาสอีกทั้งบนโลกและก็นิคมบนดาวอื่น

มนุษย์เทียมนิดหน่อยก็เลยเกิดการต่อต้านรวมทั้งหนีมายังโลก ส่งผลให้เกิดการไล่ล่าและก็ฆ่า (ปลดประจำการ) สำหรับเหล่าหน่วยปฎิบัติการพิเศษที่รู้จักกันในชื่อ “Blade Runner” โดยเนื้อเรื่องเน้นไปยังกรุ๊ปมนุษย์เทียมที่หนีพ้นได้ปริมาณ 6 คน นำโดย รอย เบตตี้ (รัทพบร์ ฮอร์เอ้อร์) รวมทั้งรวมถึงอดีตกาลเบรดรันเนอร์อย่างริชาร์ด เดคก้า (แฮร์ริสัน ฟอร์ด) ซึ่งไม่เต็มใจที่ตกลงรับที่หน้าที่ไล่ล่ามนุษย์เทียม ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะคืออะไรก็จำเป็นต้องไปติดตามชมกัน

Geostorm ( 2017 ) : จีโอสตอร์ม เมฆีกระหน่ำโลกหนังแนวโลกแตกกล่าวร้ายอวกาศเข้าไป

เมื่อโลกมองหาความปลอดภัย นานาประเทศส่งดาวเทียมซึ่งสามารถควบคุมลักษณะอากาศขึ้นไปบนชั้นอวกาศ บางครั้งอาจจะไม่ได้ตรงตามหลักข้อเท็จจริง มองเอาสนุกๆได้ แต่ดันมีเรื่องผิดพลาดที่ส่งผลให้เกิดความวิบัติ กลับมาทำลายสภาพอากาศบนโลก ด้วยเหตุนั้นจึงได้ส่งคนที่สร้างมันขึ้นมาขึ้นเขาดาวเทียมเพื่อแก้ไขก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป หนังบางครั้งอาจจะไม่มีเหตุผลในหลายๆตอนแม้กระนั้นดูเอาความเบิกบานใจ ฉากต่างๆจัดว่างามใช้ได้ ภาพสวย เดินเรื่องเร็วดี จัดว่าผ่านค่ะ ทดลองหามาดูกัน

Moon (2009)หนังฮาร์ดไซไฟจากทุนสร้างเพียงแค่ 5 ล้านเหรียญ ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพของตัวบทจากการวางปมที่น่าเชื่อถือรวมทั้งเชื่อมโยงไปยังพล็อตทวิสต์ได้อย่างมีเชิงชั้น โดยเล่นหัวข้อการขาดแคลนทรัพยากรที่ก่อให้เกิดการส่งมนุษย์ไปนอกโลกเพื่อสืบหาแหล่งอารยธรรมใหม่ และหนังจุดโฟกัสไปยังชายคนหนึ่งซึ่งดำเนินการบนพระจันทร์รวมทั้งกำลังจะได้กลับโลกข้างหลังหมดสัญญาจ้างกับบริษัทสังกัดเดิม โดยดีเยี่ยมที่สุดของหนังจะเป็นการเล่นกับความรู้สึกของนักแสดงที่ค่อยๆพรีเซ็นท์เรื่องราวที่ดูปกติกับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำใหม่ไปซ้ำมาในแต่ละวัน ก่อนเกิดจุดหักเหสำคัญในช่วงกลางเรื่องที่มีผลเสียโดยตรงต่อสถาพทางจิตใจและบรรยากาศของหนังที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

Gravity มฤตยูแรงโน้มถ่วง เป็นหนังวิทยาศาสตร์ที่พรีเซ็นท์สภาพของห้วงอวกาศผ่านสองตัวละครหลักเป็น ดร.ไรอัน สโตน วิศวกรทางด้านการแพทย์ และก็แมตต์ โควัลสกี้ นักบินอวกาศประสบการณ์สูง ทั้งสองทำงานร่วมกันบนอวกาศ แต่ว่าแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิด ขยะอวกาศพุ่งเข้าชนยานของพวกเขา กระทั่งทำให้ทั้งสองจะต้องเลื่อนลอยกึ่งกลางอวกาศอันมืดมิด เป็นความท้าที่ทั้งคู่ต้องหาทางกลับโลกให้ได้

Ex Machina (2015)หัวใจหลักที่ Alex Garland เคยสะท้อนผ่านงานเขียนบทหนังไซไฟอย่าง Never Let Me Go เป็นการตั้งแง่ด้านคุณงามความดีและจรรยาบรรณผ่านเหล่ามนุษย์โคลน หรือย้อนไปที่ 28 Days Later ก็เคยตรวจความเป็นคนภายใต้ฉากหลังของโลกล่มสลาย ซึ่ง Ex Machina เป็นงานดูแลเรื่องแรกที่ยังคงไว้ซึ่งหัวข้อสำคัญจากงานนิพนธ์บทเรื่องก่อนๆแต่ว่าจะพาไปตรวจสอบในระดับที่ลึกกว่าเดิมโดยถามความเป็นมนุษย์ต่อปัญญาประดิษฐ์

รวมทั้งวางพล็อตเกี่ยวกับชายหนุ่มโปรแกรมเมอร์รวมทั้งประธานบริษัทซอร์ฟแวร์ที่กำลังทำศึกษาค้นคว้าหุ่นปัญญาประดิษฐ์ภายในห้องแลปลับ ซึ่งจุดเด่นของหนังคือการสำรวจความเป็นคนของหุ่นยนต์ที่เบาๆแสดงถึงความชัดเจนผ่านการตอบสนองบทสนทนารวมทั้งความคิดโดยเบื้องลึก ที่ส่งผลให้เกิดไคลแม็กซ์ที่สร้างความเข้าใจถึงเส้นแบ่งความเป็นคนและหุ่นยนต์เป็นหนังย้อนเวลารวมทั้งมิติคู่ขนานที่ตอนมองในโรงอาจจำเป็นต้องร้องออกมาในเวลาที่หนังเฉลยคำตอบว่า เล่นกันแบบนี้เลยหรอ!

เนื่องจากว่าจัดว่าหักทฤษฎีเวลาของหนังส่วนมากพอควร รวมถึงยังไม่เคยมองเห็นคนใดกล้าพรีเซ็นท์หนังย้อนเวลาด้วยมุมมองนี้ ขี้บ่นกว่านี้อาจจะสปอยล์แล้วก็ต้องการให้ดูรอบแรกเองมากกว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยดู เรื่องย่อก็คือ ดารานำชายเป็นข้าราชการทางการที่เรียกว่า Temporal Agent ประจำหน่วยงานที่ชื่อว่า Predestination ที่ทำงานยับยั้งอาชญากรรม ด้วยการเดินทางย้อนเวลาไปยับยั้งเหตุก่อนเกิดเหตุการณ์จริง เขาปฏิบัติหน้าที่ฝึกฝนเจ้าหน้าที่หญิงคนใหม่ เวลาเดียวกันก็เกิดเหตุมือระเบิดก่อกวน ทำให้ทั้งคู่ร่วมมือกันสำหรับการตามยั้งอาชญากรรายนี้

แม้กระนั้นก็พบว่าต้องตามหลังอยู่ก้าวหนึ่งเสมอนังแนวโลกแตกใส่ความอวกาศเข้าไป

