หนังวิทยาศาสตร์ netflix คนเปลี่ยนหัวคน (1985)ภาพยนตร์ Re-Animator ดัดแปลงแก้ไขมาจากงานด้านการเขียนของ เอช. พี. เลิฟครั้งฟต์ หรือ โฮเวิร์ด ฟิลิปส์ เลิฟคราวฟต์ นักเขียนนิยายคนอเมริกันที่สะดุดตาในหัวข้อการเขียนนิยายที่มีส่วนผสมระหว่างความสยองขวัญ วิทยาศาสตร์ รวมทั้งแฟนตาซี ซึ่งผลงานมีอำนาจของเขาคือตำนานคธูลู หนัง วิทยาศาสตร์ netflix ตัวประหลาดอันน่าสยองหลากต้นแบบ

Re-Animator

นิยามตัวเองว่าเป็นภาพยนตร์ Science-fiction horror comedy film ควบคุมโดยสจ๊วต กอร์ดอน อีกหนึ่งผู้กำกับที่มากด้วยผลงานภาพยนตร์สยองขวัญ ไม่ว่าจะเป็น From Beyond, Castle Freak แล้วก็ The Dentistภาพยนตร์เปิดฉากมาที่ห้องทดลองแห่งหนึ่ง ภายในนั้นกำลังเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อ เฮอร์เบิร์ต เวสต์ นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่อง แม้กระนั้นชอบทำอะไรที่เกินขอบเขต เขากำลังทดลองยาของเขา หนังวิทยาศาสตร์ netflix ซึ่งสร้างสรรค์มาเพื่อฟื้นผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาฉีดมันใส่ ดร.กูเบอร์ แต่การทดสอบครั้งนี้ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร่

ภายหลัง ดร.ข้าเบอร์เสียชีวิต เขาจึงย้ายไปยังโรงพยาบาลอีกแห่ง ที่นี่เขาได้เจอกับแดเนียล เคน นักเรียนแพทย์มีฝีมือ ใฝ่หาวิชาความรู้และก็การบรรลุผลทางการแพทย์ ไม่นานภายหลังเจอกันพวกเขาก็ร่วมมือกันลงมือทดลองยาที่ถูกพัฒนาขึ้น ประจวบกันกับที่เคนมีหน้าที่ดูแลแผนกเก็บศพของโรงหมอ ฉะนั้น พวกเขาจึงกระทำทดลองกับศพจริงๆได้อย่างง่ายดายแม้กระนั้นยาก็ยังส่งผลใกล้กันอยู่

ศพที่ฟื้นขึ้นมาไม่สามารถควบคุมได้ แถมยังดุร้ายและก็อาละวาดกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างพินาศ ถึงแบบนั้นเวสต์ก็ยังภูมิอกกระหยิ่มใจกับผลงานตนเอง เขาไม่หยุดมือลงกล้วยๆถึงแม้ว่าจะศพอีกสิบศพจะก่อความปั่นป่วนแล้ว ก็ป่วนปั่นเพียงใด หนัง ไซ ไฟ วิทยาศาสตร์ เขาเต็มอกเต็มใจจะก่อให้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง พวกเขาจึงจำต้องต่อกรกับเรื่องยากๆที่ตนเองก่อขึ้น

Jurassic Park – กำเนิดใหม่ไดโนเสาร์ (1993)

Jurassic Park เป็นภาพยนตร์ที่มีต้นกำเนิดมาจากนิยายในชื่อเดียวกัน ซึ่งเขียนโดย ไมเคิล ไครช์ตัน นายแพทย์มากความสามารถที่เป็นอีกทั้งคนเขียน ผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์และผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ ผลงานของเขาได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหลายต่อหลายเล่ม ดังเช่น 545 เที่ยวบินแดนนรก, ข้ามเวลา ฝ่ามิติอันตราย, กรรมพันธุ์อันตราย และก็จอมสลัดสุดขอบฟ้า เป็นต้น

ฉบับหนังสือพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ.1990 ถัดมาไม่นาน ในปี ค.ศ.1993 ผู้กำกับหนังชื่อดังอย่าง สตีเวน สปีลเบิร์ก ก็เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ตำนานไดโนเสาร์นั้นเริ่มมาจากมหาเศรษฐี จอห์น แฮมมอนด์ ผู้จัดตั้งและซีอีโอของบริษัทอินเจน เขามีความต้องการจะเปิดสวนสัตว์ที่ไม่ใช่แค่สวนสัตว์ธรรมดา แม้กระนั้นเป็นสวนสัตว์ที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ ที่ที่จะเป็นแหล่งฟื้นสัตว์ล้านปีให้กลับมาโลดแล่นบนโลกอีกที

DUNE (2021)

มองนจากนิยายขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าของ แฟรงค์ เฮอร์เบิร์ต เปิดตำนานการเดินทางสุดเข้มข้นของเหล่าผู้กล้า เรื่องราวของเครือญาติ อาครั้งย์เดส ผู้ทรงเกียรติ ภายหลังพวกเขาได้เข้ามาดูแลดาวอันรกร้างที่เรียกว่า “อาราคิส” ที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิต spice หายากอันล้ำค่า พวกเขาถูกทรยศหักหลัง เพื่อเปิดศึกชิงบัลลังก์ แล้วมันก็ตกมาเป็นหน้าที่ของเด็กหนุ่ม พอล อาหนย์เดส ที่จะจำเป็นต้องยืนขึ้นมาต้านการล้มล่มอำนาจของจักรพัตราธิราชแห่งกาแล็กซี โดยไม่มีอะไรเลย เว้นก็แม้กระนั้นหมู่ชนเผ่าเร่รอนบนดาวอันรกร้าง ชะตาชีวิตสุดประหลาด ที่ให้เราได้ติดตาม

ALIEN (1979) : เอเลี่ยนริปลี่ย์ (ซิกอร์นี่ย์ วีเวอร์)

หญิงเหล็ก ผู้ต้องประมือกับสัตว์ร้ายแห่งจักรวาล ศัตรูคู่ต่อสู้ชั่วกัลปวสานของเธอ ความสยองเริ่มขึ้นเมื่อลูกเรือของยานอวกาศนอสโทรบด ได้รับสัญญาณติดต่อจากดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งอันไกลโพ้น และก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่ขยายพันธุ์ด้วยการฝังไข่ของมันภายในร่างกายมนุษย์ ตอนนี้ลูกเรือทั้งหมดทั้งปวงไม่เพียงจำต้องต่อสู่เพื่อเอาชีวิตรอด แม้กระนั้นยังจะต้องต่อสู้เพื่อเชื้อสายมนุษย์อีกด้วย​

ALIENS (1986): เอเลี่ยน 2 ฝูงมฤตยูนอกโลก

ริปลี่ย์ (ซิกข์อร์นี่ย์ วีเวอร์) มนุษย์หญิงเพียงผู้เดียวที่สามารถต่อกรกับเอเลี่ยนได้ การยืนยันของริปลี่ย์เกี่ยวกับเอเลี่ยน และก็ชะตาชีวิตของลูกยานของคุณเป็นที่คลางแคลงจิตใจ จนกระทั่งเมื่อการขาดการติดต่อของนิคมอวกาศบนดาว LV-426 ได้นำคุณรวมทั้งทีมนาวิกโยธินแห่งอนาคตเดินทางไปตรวจ ตรงนั้น สิ่งมีชีวิตที่รอคอยพวกเขาอยู่ไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่ง แต่ว่ามีนับพัน

Source Code (2011) ดารา: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright ผู้กำกับ: Duncan Jones (Moon, Mute, Warcraft)ทุนสร้าง/รายได้ทั้งโลก: 32 / 147 ล้านเหรียญฯหมวดของความไซไฟ: หนังย้อนเวลาวนลูป-มิติคู่ขนานบันเทิงใจยังไง: หนึ่งในหนังวนลูปตายแล้วตายอีกที่สนุกสนานที่สุดเรื่องหนึ่ง

รวมทั้งจะเรียกว่าหนังหักมุมเปลี่ยนๆก็ไม่ผิดนัก เนื่องจากว่าสำหรับคนไหนกันแน่ที่ได้ดูทีแรก เมื่อดูไปถึงกลางเรื่องก็น่าจะช็อคเท่ากับ “โคลเตอร์” ดารานำชายในเรื่องเช่นเดียวกัน วัวลเตอร์ที่ร่วมงานทดสอบของรัฐบาลสำหรับในการแอบแฝงความนึกคิดเข้าไปยังร่างของบุคคลอื่น และมีเวลา 8 นาที ในร่างนั้นเพื่อหาทางยั้งเหตุการณ์ระเบิดรถไฟที่เดินทางไปชิคาโก

แม้กระนั้นแน่ๆว่า เขาไม่อาจจะหาคนร้ายที่วางระเบิดหรือยั้งการปะทุนั้นได้ และก็เมื่อใดก็ตามเขาตายทุกอย่างก็จะกลับไปเริ่มใหม่ในเฮลิคอปเตอร์ที่ตกอยู่ในอัฟกานิสถาน โดยเขาจำต้องคุยกับนายทหารหญิงปลายสายที่ดูมีลับลมคมไหนกับภารกิจแสนงวยงงนี้

Sphere “มหาภัยสะกดโลก”

เป็นภาพยนตร์แนวตื่นเต้นแนวจิตวิทยาจากประเทศอเมริกา ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. 2541 หนังเรื่องนี้ได้ผลิตมาจากนวนิยายชื่อเดียวกัน โดยมี 3 ผู้แสดงนำฝ่ายชื่อดังอย่าง ชารอน สโตน, ดัสติน ฮอฟแมน และซามูเอล แจ็คสัน ประชันบทบาทได้เข้มข้น

ก็บางครั้งก็อาจจะรู้สึกไม่ฉงนใจนักเวลาได้เห็นข่าวสารวิทยาการใหม่ หนังวิทยาศาสตร์ netflix การค้นพบดาวดวงใหม่ หรือ A.I. ที่เฉลี่ยวฉลาดขึ้นทุกทีในขณะนี้ เพราะว่าความจริงใน พ.ศ. นี้ ล้วนแต่เคยถูกเอ๋ยถึงในหนังไซไฟมาแล้วทั้งหมดทั้งปวง และก็อะไรที่ยังไม่กำเนิดก็คงจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เหมือนกัน เนื่องจากวิชาความรู้ไม่มีความจำเป็นเท่าจินตนาการหนังไซไฟจึงเปรียบดังต้นธาราที่จินตนาการของนักวิทยาศาสตร์กิ่งก้านสาขาต่างๆสำหรับเพื่อการทดสอบค้นคว้าถึง “ความน่าจะเป็นไปได้” เผื่อว่า เรื่องราวที่ฝันไว้ในหนังอาจจะส่งผลให้เกิดขึ้นจริงในอีกสิบอีกร้อยปีด้านหน้า

และนี่คือ 10 หนังไซไฟที่ยอดเยี่ยมในรอบ 10 ปีให้หลัง (อ้างอิงตามคะแนนของเว็บไซต์ iMDB และขอเลือกมาเฉพาะหนังต้นฉบับที่ไม่ใช่ภาคต่อและก็หนังซูเปอร์ฮีโร แม้ว่าจะมีองค์ประกอบบางส่วนเป็นหนังไซไฟก็ตาม) รวมทั้งหลายเรื่องดูได้แล้วบน Netflixถ้าอ่านหนังเหมาะสมที่สุดแล้ว อยากรู้ไหมว่า “10 “หนังไซไฟ” อิหยังวะ? สุดห่วยในรอบ 10 ปี” มีเรื่องอะไรบ้าง อ่านถึงที่เหมาะนี่เลยหรือต้องการอ่านรายนามหนังไซไฟน่าดูเพิ่มอีก ก็เข้าไปอ่านได้ที่

เปิดรายนามหนังไซไฟที่ “ดีที่สุด” ของศตวรรษ 21 ที่คนชอบดูหนังห้ามพลาด!

แฮมมอนด์จัดตั้งหน่วยงานวิจัยที่พร้อมไปด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์เพื่อคิดค้นรวมทั้งหาวิธีให้กำเนิดไดโนเสาร์อย่างเป็นจริงเป็นจัง การบรรลุเป้าหมายนั้นเข้ามาเมื่อกลุ่มได้พบกับฟอสซิลยุงในยุคดึกดำบรรพ์ ด้วยความก้าวล้ำทางวิทยาศาตร์ พวกเขาจึงสกัดดีเอ็นเอจากเลือดไดโนเสาร์ที่อยู่ในยุงนั่นได้ และก็เพาะพันธุ์มันกระทั่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา สวนสัตว์ไดโนเสาร์จึงถือกำเนิดขึ้นบนเกาะอิสลา นูบลาร์ก่อนจะมีการเปิดสวนสัตว์อย่างเป็นทางการ

หมูแฮมมอนด์ได้ชวนคณะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ที่นี้ แต่ว่าและจากนั้นก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น เมื่อจู่ๆนักเขียนโปรแกรมคนหนึ่งของหน่วยงานวิจัยพากเพียรขโมยตัวอ่อนของไดโนเสาร์ไปให้บริษัทคู่แข่งขัน เขาก็เลยปิดระบบความปลอดภัยของสวนสัตว์ เมื่อกระแสไฟฟ้าไม่ทำงาน ทั้งยังเกาะก็มีการอัมพาต ผู้คนตกอยู่ในความมืดมนและก็อันตรายจากสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้น ไดโนเสาร์ทั้งหลายแหล่กระจัดกระจายอยู่นอกเขตความปลอดภัย และพวกมันพร้อมเข้าโจมตีทุกสิ่งมีชีวิตเบื้องหน้า

