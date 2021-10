อาหารเสริม 2021

อาหารเสริม 2021 รับผลิตอาหารเสริม สร้างแบรนด์ของตนเอง เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยงบประมาณต่ำ วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและก็เครื่องสำอาง ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า อาหาร เสริม 2021 บริการครบจบที่เดียวทุกกรรมวิธี ตั้งแต่ การวางเป้าหมายสินค้า, ออกแบบ, ปรับปรุง, การสร้าง, การจัดการ รวมถึงการร่วมคิดแผนทางการตลาด ช่องทางการจำหน่ายต่างๆด้วยเหตุว่าพวกเราคือ หุ้นส่วนที่ดี… ที่สุด ของคุณ

8 ขั้นตอน (8 Steps) การให้บริการ OEM / ODM สินค้าอาหารเสริมแล้วก็เครื่องแต่งตัวของพวกเรา

1: Concept Product

ลูกค้าตระเตรียมข้อมูลสิ่งที่มีความต้องการที่จะผลิตอาหารเสริม หรือขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และก็ เครื่องสำอาง ว่าอยากได้สั่งผลิตภัณฑ์แนวไหน ราคาเท่าใด ได้ผลลัพธ์แบบใด หรือขอคำแนะนำกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์

2: Product formulation

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และก็เครื่องแต่งหน้า ทำการคิดค้นสูตร จัดเตรียมรวมทั้งเลือกใช้ส่วนผสมที่ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ตรงตามความอยากของ ลูกค้าโดยเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงที่สุดในกรอบของราคาที่เหมาะสมแล้วก็กรุ๊ป จุดมุ่งหมายทางการตลาดที่ลูกค้ากำหนด

3: Example prep

ในเรื่องที่ลูกค้าอยากสินค้าตัวอย่างทดลองใช้ ทางข้างวิจัยและพัฒนา จะกระทำเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องแต่งตัว จัดส่งให้แก่ลูกค้า ภายหลังจากสรุปส่วนผสมของผลิตภัณ์แล้วก็แบบอย่างได้แล้ว ทางบริษัทจะทำตีราคา

4: เขียนแจ้ง อย. และ จดทะเบียนเครื่อยงหมายกิจการค้า

ภายหลังจากสรุปส่วนผสมรวมทั้งชื่อของผลิตภัณ์อาหารเสริม และก็เครื่องแต่งหน้า ได้แล้ว ทางลูกค้าทำจ่ายเงินเงินมัดจำ ปริมาณ 50% แล้วก็เซ็นสัญญาจ้างผลิต ทางบริษัทก็จะปฏิบัติการขึ้นบัญชีกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ รวดเร็วทันใจที่สุด เพื่อได้รับการอณุมัติเตียนข้างใน 60-120 วันทำการ รวมถึงการจดทะเบียนยี่ห้อ (หากลูกค้าต้องการ)

5: วางแบบบรรจุภัณฑ์

ทางข้างงานวางแบบจะดีไซน์แบบบรรจุภัณฑ์ตามความปรารถนาของลูกค้า และก็พรีเซ็นท์ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ในต้นแบบภาพ 3D ให้แก่ลูกค้า

6: ผลิตสินค้าโรงงานรับผลิตอาหารเสริม

มีกระบวนการผลิตสินค้าที่ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ใช้เครื่องจักรที่นำสมัย มีการตรวจตราประสิทธิภาพวัตถุดิบอย่างเข้มงวด โดยใช้ใบการันตีการตรวจพินิจพิจารณา (Certificate of Analysis : COA) ในทุกล๊อต และใช้ระบบสำหรับในการบริหารจัดแจงโกดังเก็บสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First In-First Out : FIFO) เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

7: บรรจุหีบห่อ

เมื่อสินค้าผ่านการผลิตเสร็จสมบูรณ์ ทาง อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ จะทำการบรรจุหีบห่อ ห่อฟิล์ม และก็บรรจุลงกล่องก่อนจัดส่งไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ

8: ตรวจดู ส่งมอบ สินค้าและชำระเงิน

ส่วนที่เหลือเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถสำรวจสภาพสินค้าว่าตรงตามข้อกำหนดหรือมีสิ่งใดบกพร่องจาก แนวทางการผลิตหรือไม่ ลูกค้าจึงจ่ายเงินที่เหลืออีก 50%

ถ้าเกิดอยากมีผลิตภัณฑ์/แบรนด์เป็นของตนเอง จำต้องทำอย่างไรบ้าง

1.ลูกค้าควรจะเตรียมทดลองเล่าเรียนเนื้อหาเบื้องต้นก่อนว่าต้องการมีผลิตภัณฑ์อะไร ดังเช่น

2.จำพวกสินค้า อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, วิตามิน, ยา, สมุนไพร, ครีม, เครื่องแต่งหน้า ฯลฯ

3.สูตร คุณประโยชน์ คุณค่า หน้าที่ของสินค้า

4.แบบผลิตภัณฑ์ เป็นเม็ดฟู่ ผงฟู่ เจลลี่ อัดเม็ด แคปซูล ผงชงดื่ม หรือ ครีม

5.ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียงที่อยากได้แบบอย่างบรรจุภัณฑ์

เม็ดใส่กระปุกพลาสติกใสสีน้ำตาลอ่อน สีขาวขุ่น มีซองกันชื้น ฝาเกลียว หรือฝาฉีก ฝากด ฉลาก กล่อง การออกเบบรวมทั้งพิมพ์จะทำมาให้ หรือให้โรงงานหา การซีลจะใช้ ฟิล์มถ่ายรูปหด กาว หรือสติกเกอร์ เม็ด/แคปซูล ใน บริสเตอร์ฟรอย์ด ขนาด 5,10,15 ในซองอลูมินัมเพื่อกันความชุ่มชื้น แล้วก็การบรรจุกล่อง การ ซีลกล่อง ด้วยฟิล์มหด สติกเกอร์ หรือกาว โดยใช้กับกล่องฉีก เป็นต้น

กรณีลูกค้ามีวัตถุดิบหรือสารสกัดเองอยู่แล้ว

แม้กระนั้นอยากที่จะให้เราผลิตให้ สามารถทำเป็นมั้ยในกรณีนี้ถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีเอกสาร COA, Specification, หรือเอกสารการันตีต่างๆทางพวกเราจะต้องขอรบกวนลูกค้าให้ทางคนขายวัตถุดิบหรือสารสกัดพวกนั้นติดต่อกับ เราอีกครั้ง เพื่อพวกเราสามารถประสานงานเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็คุณสมบัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน รับผลิต ดังนี้ถ้าหากลูกค้าไม่มีเอกสารรับประกัน ทางพวกเราจะไม่รับตัววัตถุดิบหรือสารสกัดนั้นๆมาผลิต แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้ายืนยันต้องการผลิต พวกเราจะนำวัตถุดิบของเรามาใช้ผลิตแทน

บริการทางด้านงานออกแบบ มีอะไรบ้าง

ทางพวกเรามีคณะทำงานออกแบบโดยเฉพาะอีกทั้ง Graphic Designer รวมทั้ง Packaging Designer ซึ่งสามารถให้บริการดีไซน์ตั้งแต่ ตัวสิ่งของแล้วก็แบบบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า โลโก้/ยี่ห้อสินค้า/แบรนด์ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และก็สื่อเกื้อหนุนวิธีขายต่างๆยกตัวอย่างเช่น โบรแน่นอน โปสเตอร์ นามบัตร X-stand Roll-up ป้ายไวนิล ฯลฯ โดยพวกเราจะทำปทราบฟ (Proof) แล้วก็แบบจำลอง (Mock up) ให้ทางลูกค้าก่อนการผลิตจริงทุกครั้ง ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกขอ Artwork จากเราไปสั่งพิมพ์เองหรือจะใช้บริการพิมพ์จากพวกเราโดยตรงเลยก็ได้

อยากทราบว่า OEM กับ ODM เป็นยังไง แล้วไม่เหมือนกันเช่นไร

OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer ซึ่งก็คือการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์ต่างๆตามแบบที่ลูกค้าระบุ โดยใช้การผลิตของพวกเรารวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการผลิตด้วย ชอบเป็นโรงงานเปิดใหม่ๆหรือโรงงานที่ไม่เน้นการสร้างแบรนด์ของตนเอง และโรงงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญสำหรับการดีไซน์ผลิตภัณฑ์

ODM ย่อมาจาก Original Design Manufacturer หมายความว่าการสร้างของโรงงานที่มีรูปแบบการพัฒนาออกแบบ รูปแบบสินค้าได้เอง และเอาผลิตภัณฑ์พวกนั้นไปเสนอขายให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง ชอบเป็นโรงงานที่พัฒนามาจาก OEM ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ด้วยดีไซน์ ซึ่งวางแบบพวกนี้จะเป็น Exclusive หรือ non exclusive ก็ได้

OBM ย่อมาจากคำว่า Original Brand Manufacturer หมายคือการสร้างที่มีการสร้างแบรนด์ของตนเอง เป็นโรงงานที่พัฒนาได้เต็มกำลังแล้ว หากจะซื้อสินค้า ก็จำเป็นต้องซื้อภายใต้แบรนด์ของโรงงานเท่านั้น

4 สิ่งที่ควรทำเมื่อคิดจะเปิด ธุรกิจอาหารเสริม

รวมทั้งเครื่องสำอางธุรกิจอาหารเสริมรวมทั้งเครื่องแต่งหน้า ในตอนนี้มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากทีเดียวเนื่องจากว่ายุคนี้ผู้คนหันมาดูแลตนเองกันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเพศชายก็ตาม ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจจำนวนไม่ใช่น้อยอยากนำเงินมาลงทุนทำธุรกิจประเภทนี้ เพราะสำเร็จกำไรทดแทนที่คุ้มค่า

แม้ร้านขายของมีจุดขายและผลิตภัณฑ์ที่เด่นและมีเอกลักษณ์มากพอเพียง เมื่อก่อนที่พวกเราจะเริ่มทำธุรกิจใดๆก็ตาม พวกเราควรศึกษาเรียนรู้ข้อมูลให้ดีซะก่อน แม้คุณเป็นคนนึงที่อยากได้เปิดธุรกิจอาหารเสริมแล้วก็เครื่องแต่งหน้าเป็นของตัวเอง เราขอแนะนำให้คุณอ่านเนื้อหานี้เพื่อเรียนรู้ถึงโอกาสสำหรับในการสร้างรายได้รวมทั้งพัฒนาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

1.เจ้าของกิจการควรจะกำหนดแผนการว่าปรารถนาทำ ธุรกิจเครื่องแต่งหน้า หรืออาหารเสริมจำพวกใดและก็กลุ่มเป้าหมายเป็นเพศใด รวมทั้งควรศึกษาเพราะธุรกิจจำพวกไหนที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น อาหารเสริมจำพวก ลดน้ำหนัก หรือ อาหารเสริมชนิดช่วยเพิ่มความขาว กระจ่างใส กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเพศเมียวัยนิสิตหรือวัยทำงาน ส่วนอาหารเสริมจำพวกเพิ่มกล้ามเนื้อ ก็เหมาะกับเพศชายหรือบุคคลที่ต้องการฟิตร่างกายเพื่อสร้างกล้าม เป็นต้น

2.เมื่อสามารถเลือกจำพวกได้และจากนั้นก็ควรคิดชื่อแบรนด์ที่เหมาะสม เป็นชื่อเฉพาะที่ไม่ยาวหรือเปล่าสั้นกระทั่งเหลือเกิน มีความเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าจดจำได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น เสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้าน และสื่อให้ลูกค้ารู้ได้ในทันทีว่าร้านค้าของเราค้าขายสินค้าชนิดใด

3.พิจารณาถึงเงินทุนของเราว่ามีมากมายน้อยแค่ไหน ถ้าหากเราปรารถนาประหยัดงบประมาณก็ควรจ้างโรงงานที่รับผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทที่เราอยากแทนที่จะเปิดโรงงานผลิตอาหารเสริมเอง แต่ก่อนที่จะเลือกผลิตกับโรงงานใดก็ตาม พวกเราควรศึกษาเรียนรู้ถึงข้อมูลรวมทั้งภูมิหลังของบริษัทนั้นว่ามีความน่าเชื่อถือมากมายน้อยแค่ไหน เป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนมั่นคงทางด้านการเงินและก็มีภาพลักษณ์ที่ดีไหม และเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ตามมาตรฐานตามหลักสากลหรือไม่ เพื่อที่ผลิตภัณฑ์ของเราจะได้ผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพ สะอาดและก็ไม่เป็นอันตราย

4.นอกเหนือจากนี้ สิ่งจำเป็นที่พวกเราควรจะให้ความสนใจมากมายๆก็คือกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อเย้ายวนใจให้ผู้คนเข้ามาใช้บริการ พวกเราควรจะจัดเตรียมแผนการที่มีคุณภาพเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อคุ้มครองปกป้องการขาดทุน สร้างผลกำไรและก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านของพวกเรา แต่ว่าถ้าเราไม่ทราบว่าควรเริ่มคิดแผนอย่างไรดี

เราก็สามารถเลือกใช้บริการ One Stop Service แบบครบวงจรกับ โรงงานผลิตอาหารเสริม ที่ให้บริการได้ในทันที เพื่อผู้ชำนาญช่วยวางแผนที่ดีและก็มีประสิทธิภาพให้กับแบรนด์ของพวกเราสิ่งจำเป็นที่สุดก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจใดๆก็ตามคือการศึกษาหาข้อมูลรวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนซะก่อน เพื่อที่เราจะได้รู้ถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียเปรียบของธุรกิจชนิดนั้นๆทั้งยังยังควรจะกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจเอาไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นแผนการประชาสัมพันธ์ร้าน เกื้อหนุนการขาย เลือกกลุ่มเป้าหมาย เลือกผลิตกับโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ตามมาตรฐาน การบริการที่มีประสิทธิภาพและก็กลอุบายต่างๆที่สามารถจะช่วยให้ร้านของพวกเราเป็นนิยมและก็มีภาพลักษณ์ที่ดีนั่นเองค่ะ

