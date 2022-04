พอต Voopoo Vinci เป็นชุดระบบพ็อดที่มีปริมาตรแบตเตอรี่ในตัว 800mAh และมีกำลังขับเคลื่อนอาจจะที่ 15W พอต Voopoo Vinci ตัวเครื่องสร้างด้วยสังกะสีอัลลอยด์ด้วยกระบวนการพ่นสีจึงงามสะดุดตาและพกพาได้ ด้วยฝักที่มองเห็นได้ขนาด 2 มล. ซึ่งมีกระบวนการจำนวนด้านข้างและโครงสร้างคุ้มครองป้องกันการรั่วจะช่วยให้คุณสูบไอได้สบายและน่าทึ่ง นอกเหนือจากนั้นตลับพ็อดยังสร้างขึ้นด้วยขดลวด 0.8ohm เพื่อที่จะให้คุณได้รับรสชาติที่บริสุทธิ์และไออ่อน ๆ คุณสามารถปรับการไหลของอากาศได้อย่างสะดวกสบายด้วยการสลับการไหลเวียนของอากาศที่ไม่รู้จบบนตัวดัดแปลง

พอต Voopoo Vinci 15W Pod Kit [ แท้ ] | บุหรี่ไฟฟ้าพอด วูปู วินชี สิบห้าวัตต์

VOOPOO VINCI Pod Kit เป็นชุดระบบพอดที่มีความจุแบตเตอรี่ในตัว 800mAh และมีกำลังวัตตื 15W ตัวเครื่องสร้างด้วยสังกะสีอัลลอยด์รูปทรงด้านนอกชมสะดุดตารวมถึงลายสีสันสวยงามแถมยังเล็กพกพาไม่ยากอีกต่างหาก หัวพอดจุน้ำยาได้ 2 มล. วิธีการสูบสามารถสูบได้อัตโนมัติโดยไม่จำเป็นที่จะต้องกดในส่วนการเติมน้ำยาจะเติมหัวจุกยางด้านข้างของหัวพอดหัวจุกยาวสามารถคุ้มครองป้องกันการรั่วซึมได้ดีมากและขดลวดที่มาพร้อมทั้งหัวพอดควรค่าโอม 0.8ohm เหมาะสำหรับบรรจุน้ำยาจำพวกแบบให้เปล่า ไม่คิดมูลค่าใดๆเบสและซอลต์นิคและยังสามารถปรับรูลมเพื่อจะปรับเปลี่ยนฟิวการสูบได้อีกรอบ่ตัวเครื่องมุมข้างทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้รสชาติที่ลูกค้างานจับอกจับใจ

คุณสมบัติ

ยี่ห้อ : VOOPOO

รุ่น : VINCI 15W

เครื่องไม้เครื่องมือตัวเครื่อง : โลหะผสมสังกะสี

ขนาด : 24 * 14 * 93 มม

ความจุฝัก : 2 มล

ความต้านทาน : 0.8ohm

ความจุแบตเตอรี่ : 800mAh

เติมน้ำยาจุกยางดำข้างหัวพอด

ปรับรูลมข้างตัวเครื่อง

กำลังวัตต์สูงสุด : 15W

พกพาไม่ยากและทรงสวยพอเหมาะมือ

ฟิวสูบนุ่มโล่งปรับรูลมได้

สูบโดยอัตโนมัติไม่มีปุ่มกด

การชาร์จ Type-C

ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับ

1 * กล่องพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือ VINCI Pod ( สีที่คุณคัดสรรค์ )

1* หัวพอดพร้อมคอยล์ ( 0.8ohm ) VINCI Pod Cartridge

1 * สายเคเใบเสร็จรับเงิน Type-C

1* คู่มือวิธีการใช้งาน

การสูบบุหรี่ไฟฟ้า Sub Ohm คืออะไร?

เมื่อผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มต้นซื้อกล่องบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ โดยธรรมดาจะใช้ช่วงไม่นานนักก่อนที่หมวดเขาจะเริ่มสงสัยว่า “การสูบบุหรี่ไฟฟ้า Sub Ohm คืออะไร? และฉันควรจะจะให้ความสนใจด้วยเหรอ?” สำหรับความหมายที่แจ้งชัดและรัดกุม คำนี้หมายความว่าเวอร์ชั่นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเฉพาะซึ่งรวมถึงวิธีใช้คอยล์ในอะตอมบุหรี่ไฟฟ้าแบบพิเศษและดีกรีความต้านทานไฟฟ้าที่ต่ำยิ่งกว่าหนึ่งโอห์ม เพื่อผู้ที่คงจำการศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของโอห์มในลำดับขั้นเล่าเรียนวิทยาศาสตร์เกรดมัธยมปลายได้ คุณทราบอยู่แล้วว่าการเล่นกับไฟฟ้าทุกประเภทคงอาจจะเป็นอันตค่าตอบแทน

ตามนโยบายทางวิทยาศาสตร์ขั้นเบื้องต้นนี้ แหล่งจ่ายแรงดันไฟแบบไม่แปรผัน (ดังเช่น แบตเตอรี่ในบุหรี่ไฟฟ้าปากกา) สามารถผลิตกำลังวัตต์ (หรือกำลังไฟฟ้า) ได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อพวกเราลดระดับโอห์ม (ค่าความต้านทาน) พูดมีอีกหนึ่งอย่างก็คือ ถ้าเราลดโอห์มลง พวกเราก็จะได้วัสดุบุหรี่ไฟฟ้าที่มีพลังเพิ่มมากขึ้น และพลังงานที่มากขึ้นโดยส่วนมากจะหมายถึงว่าความร้อนที่สูงขึ้นสำหรับการเผาหรือเปล่า้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เพราะอะไรก็เลยไม่มีผู้ใดมีความสนใจว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะร้อนขึ้นบ้างมั๊ย? นั่นเป็นข้อสงสัยที่ดีที่สุดเนื่องด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้า Sub Ohm มีทั้งส่วนที่ดีและข้อเสียอย่างแน่ๆ

การสูบบุหรี่ไฟฟ้า Sub Ohm: ส่วนที่ดี

การเพิ่มรสชาติ

สมมุติว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าซื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีรสชาติไม่หวานเท่ากับที่มีการโฆษณาเอาไว้ เทคนิคหนึ่งสำหรับการเพิ่มเติมรสชาติคือการเอาน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไปไว้ในตู้เสื้อผ้ามืดๆหรือแช่เอาไว้ภายในตู้เย็นสักสองสามสัปดาห์ อีกแนวทางหนึ่งที่รวดเร็วกว่าคือการสูบแบบ Sub Ohm เพราะเหตุว่าคุณกำลังเผาบ้างมั๊ย้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น พวกมันจึงให้รสชาติที่หวานกว่า เติมเต็มมากกว่า และเข้มข้นมากมายยิ่งกว่าด้วย

ให้ควันระเหยที่มากขึ้น

ด้วยปัจจัยผลเดียวกันกับที่ความร้อนที่สูงขึ้นนำมาซึ่งการทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีรสชาติดีขึ้น มันจึงมีทิศทางที่จะผลิตควันระเหยที่มากและหนาแน่นขึ้น สำหรับนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการทำงานที่ผ่านมาซึ่งมีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการไล่ล่าเมฆ เมฆที่ใหญ่กว่านั้นก็จับสำเร็จข้างเคียงที่ดี สำหต่อกรใหม่หัดดื่ม ระวังด้วยว่าความร้อนที่เพิ่มเติมอีกขึ้นจากอะตอมบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้กำเนิดเมฆควันระเหยที่ร้อนกว่าปกติมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ริมฝีปากมั๊ย้ได้ไม่ยาก หากคุณมิได้ใช้เทคโนโลยีที่สมควรในการสูบแบบ Sub Ohm

การสูบบุหรี่ไฟฟ้า Sub Ohm: ข้อเสีย

Mouth-to-Lung Hit

ควันระเหยที่ร้อนและหนาขึ้นมีลัษณะทิศทางที่จะกระแทกคออย่างเร่าร้อนเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเราสูบแบบ Sub Ohm ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเรียกสิ่งนี้ว่า “Mouth-to-Lung Hit” ต้องใช้ระหว่างพอเหมาะสมสำหรับเพื่อการทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการสูบไม่เหมือนเดิมนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุผลหนึ่งที่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ส่วนมากจะเตือนมือใหม่ให้เลี่ยงการสูบแบบ Sub Ohm กระทั่งหมวดเขาจะฟื้นตัวเต็มที่จากการสูบบุหรี่สินค้ายาสูบ

ควันระเหยที่มากจนเกินไปคงจะทำให้เกิดผลกระทบต่อกิตติศัพท์ของคุณ

พลเมืองที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่เข้าใจจริงๆ ว่าเมฆสีสว่างขนาดใหญ่ที่พุ่งไปจากปากของคุณนั้นเป็นเพียงไอน้ำแทนที่จะเป็นควันบุหรี่ ดังนั้น ถ้าคุณถูกใจแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าของคุณในห้องน้ำของบริษัทในระยะเวลาอาหารช่วงเวลากลางวัน การสูบแบบ Sub Ohm คงจะไม่น่าใช่ความนึกคิดที่ดีที่สุด

ขอน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก!!

การสูบแบบ Sub Ohm นั้นใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเยอะๆอย่างที่ไม่มีใครทำ จำเป็นจะต้องใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าปริมาณมากสำหรับเพื่อการสร้างเมฆขนาดใหญ่เหล่านั้น! และความร้อนที่สูงมากขึ้นของอะตอมบุหรี่ไฟฟ้าก็ส่งผลให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าระเหยไปเร็วขึ้นอีก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุผลที่นำมาซึ่งการทำให้พวกเราได้รสชาติที่พิเศษมาก สำหรับมือใหม่ที่มีงบประมาณที่ค่อนข้างจะจะจำกัดนั้น คิดอย่างประณีตก่อนจะร่วมกระแสความชื่นชอบนี้

คุณควรทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่จะเริ่มสูบแบบ Sub Ohm ยังเป็นความคิดที่ดีที่จะทำความเข้าใจจากผู้ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าที่มีประการณ์ที่รู้ถึงข้อควรจะระวังด้านความปลอดภัยที่ต้องมีให้ได้ อุตสาหกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้มีกล่องบุหรี่ไฟฟ้าแบบปรับวัตต์ คอยล์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกเยอะมากที่ใช้งานไม่ยาก น่าสนใจ และปลอดภัยเป็นอย่างมาก แต่เมื่อจำเป็นที่จะต้องจัดการกับไฟฟ้า คุณควรจะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งตลอดเวลา สุดท้ายคุณคงจะไม่อยากที่จะเป็นเหยื่อรายต่อไปของ “บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด” ที่กำลังแพร่ระบาดบน Twitter ใช่ไหม

ข้อสงสัยและปัญหาที่เจอบ่อย การสูบบุหรี่ไฟฟ้ากระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิด Popcorn Lung บ้างมั๊ย?

ในไม่ช้าชุมชนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจเผชิญกับรายงานข่าวเชิงลบเกี่ยวกับผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ตีพิมพ์ของ “การศึกษา” ที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์แห่งแคนาดา (CMAJ) การรายงานเนื้อหาข้อมูลข่าวสารและพาดหัวเรื่องเนื้อหาข้อมูลข่าวสารของสื่อกระแสหลักที่เกี่ยวพันจะฟื้นคืนชีพแนวความคิดสมคบคิดที่มีมาช้านานและได้ถูกหักล้างซ้ำๆซากๆ โดยกล่าวอ้างว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากระตุ้นให้เกิด Popcorn Lung

ผู้สนับสนุนและผู้ที่ชอบใจบุหรี่ไฟฟ้าได้หายใจด้วยความโล่งใจในตอนก่อนหน้าที่ผ่านมาเหตุเพราะภัยคุกคามจากการห้ามรสชาติในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเกรดชาติโดยฝ่ายจัดการของทรัมป์ดูเหมือนจะอ่อนแอลง สำนักข่าวสารข้อมูลต่างๆ ตัวอย่างเช่น CNN, The New York Times, The Washington Post และ Fox News เริ่มต้นรายงานในสัปดาห์นี้ว่าผู้บริหาราธิบดีควรจะเป็นระงับแผนเดิมของเขาไว้ เหตุเพราะกลัวว่าอาจขัดขวางความอุตสาหะสำหรับเพื่อการคัดสรรค์ตั้งในปี 2020 ของเขา

ทรัมป์ประกาศความตั้งใจที่จะแบนรสชาติน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในวันที่ 11 กันยายน 2019 ณ จุดสูงสุดของภาวะฮิสทีเรียระดับชาติที่รายล้อมด้วยการค้นพบโรคปอดจำพวกใหม่และลึกลับซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ “การสูบบุหรี่ไฟฟ้า” เมื่อข่าวเริ่มต้นค่อย ๆ กรองไปสู่สื่อกระแสหลักว่าองค์ประกอบเชิงสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหน้าเบื้องหลังความหวาดกลัวของระบบทางเดินขาดหายใจนี้ไม่น่าจะใช่สินค้าบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารนิโคตินที่ควบคุมโดย FDA แต่สำเร็จิตภัณฑ์ที่แถมยังมีสารเสพติด THC ที่ขายในตลาดมืด ทรัมป์จึงบอกลดน้อยลงเกี่ยวกับการห้ามที่คงกำเนิดขึ้น

ปัจจุบันนี้นักขยับเขยื้อนต่อต้านการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความคิดเห็นว่าความเพียรพยายามอย่างผิดๆ ในการต่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินสำหรับโรคปอดที่เกิดขึ้นใหม่นั้นไม่บรรลุผลมีความต้องการ ปรากฏได้ชัดว่าพวกเขากำลังเพียรพยายามใช้ชั้นเชิงใหม่ โดยการหลอกลวงต่อความกลัวของมวลชนที่แพร่หลายอยู่แล้วโดยเท้าความว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอันตรายต่อปอดมากยิ่งกว่าการสูบบุหรี่ ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ CMAJ ในขณะนี้บ่งบอกว่าเกิดการค้นพบ “การบาดเจ็บปวดที่เกี่ยวเนื่องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าต้นแบบใหม่ที่ราวกับ ‘Popcorn Lung’”

“เมื่อเร็วๆ นี้ เกิดการแจกแจงหลากหลายกรณีของ ‘การบาดปวดที่ปอดที่เกี่ยวโยงกับวิธีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือสินค้าไอระเหย’ (EVALI) อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยรายนี้เสนอแนะอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวพันกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่ราวกับ ‘Popcorn Lung’ ซึ่งเป็นอาการที่เผชิญในคนงานที่สัมผัสสารไดอะซิทิลแต่งกลิ่นรสทางเคมี ซึ่งเป็นส่วนที่นำมารวมกันที่ใช้ในป็อปคอร์นไมโครเวฟ ถ้าสูดดมเข้าไป สารเคมีจะมีผลให้เกิดหลอดลมฝอยอักเสบ ซึ่งมีเค้าหน้าจำเพาะคือทางเดินขาดหายใจขนาดเล็กของปอดมีการอักเสบและอุดตัน”

คนใดคือผู้ป่วยลึกลับรายนี้ที่ถูกกล่าวถึงในรายงาน CMAJ? แต่แน่นอนว่าเขาเป็นเพียงวัยรุ่นอายุ 17 ปีจากแคนาดา เพื่อที่จะความแจ่มชัด การสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยผู้เยาว์เป็นสิ่งผิดกฎข้อปฏิบัติหมายทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศเพื่อที่จะนบ้านทางตอนเหนือ

การสรุปที่รวมเอาเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีลักษณะท่าทางที่จะดึงความพึงพอใจของนักเนื้อหาข้อมูลข่าวสารและนักอ่านของหมู่เขา น่าเสียดายที่การศึกษาเรียนรู้ของ CMJA ได้รับการพิสูจน์หักล้างโดยนักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานด้านสาธารณสุขหลากหลายแห่งในขณะหลายปีให้หลัง รวมถึงโดย Public Health England ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรที่เปรียบเท่ากับ FDA ในสหรัฐอเมริกา ยิ่งไปกว่านั้นนี้ เว็บของรัฐบาลแคนาดา – บ้านกำเนิดของผู้เขียนร่วม CMAJ – บอกว่า “ไม่มีรายงานการเกิด Popcorn Lung เนื่องจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า”

espndeportesmiami