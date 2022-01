สำหรับผู้ที่รักการดูหนัง ชอบมองภาพยนตร์และซีปรี่ย์ดังๆจะให้เลือกแอพมองซีปรี่ย์สักอันก็อาจจะปวดศรีษะเลือกผิด เพราะแอพพลิเคชั่นดูหนังสตรีมมิ่งแม้กระนั้นเจ้าก็มีข้อดี รวมทั้งยังราคาแพงไม่เหมือนกัน คนใดกันเลือกผิด YouTrip มาสรุปให้ฟังกับ 11 แอพดูหนัง 2021 แบบไหนเหมาะกับเราที่สุด มาม๊ะ มาดูข้อมูลประกอบกิจการตกลงใจไปพร้อมเลยน้าาา[br][br][br]ยุคนี้ไม่ว่าใครก็รู้สึกชื่นชอบการ ดูหนังผ่านเน็ต ชิลๆอยู่ที่บ้านมากกว่าการไปมองนอกบ้าน เพราะด้วยความสบายสบาย รวมทั้งยังดูได้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์อีกด้วย ซึ่งก็มีเว็บดูหนังฟรีที่ให้บริการมากมายเว็บร่วมกัน แม้คุณกำลังมองหาเว็บดูหนังที่น่าสนใจที่สุดอยู่ละก็ วันนี้พวกเรามี 10 ชั้นเว็บไซต์ดูหนังฟรีมาเสนอแนะกันด้วย จะมีเว็บไซต์ไหนบ้างไปดูกันเลย[br][br]รีวิว App ดูหนังที่ได้รับความนิยม มีครบทั้ง App ดูหนังฟรี แอปดูหนัง 4k ฟรี ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์เกิดขึ้นมหาศาล หลายค่าย หลายบริษัท แข่งกันทำตลาดมากมาย จนเราเลือกกันแทบจะไม่ถูกเลยว่า App ดูหนังตัวไหนดียิ่งกว่ากันยังไง ซึ่งแต่ละแอปก็มีคุณสมบัติ ข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันออกไป เพราะว่ามีทั้งยัง App ที่ดูหนังฟรี แอปดูหนัง 4k ฟรี App ดูหนัง แบบจ่ายค่าบริการแบบรายเดือน – รายวัน , แบบบุฟเฟต์ รวมไปถึง แบบ On Demand เป็นรายครั้งหรือรายเรื่อง สำหรับหนังใหม่หรือหนังที่กำลังฮอตได้รับความนิยมติดกระแส พวกเราไปดูกันเลยว่าไลฟ์สไตล์ของเราเข้ากับ App ดูหนัง แอปไหน[br][br]หนังใหม่ Netflix แนะนำ เรื่องไหนน่าดู รวมหนังและซีรีส์เข้าใหม่สนุกสนานๆทั้งประเทศเกาหลี ไทย ฝรั่ง[br]ในบรรดาภาพยนตร์รวมทั้งซีรีส์ล้นหลามของ Netflix พวกเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า ลิสต์ 20 ชั้น ข้างล่างนี้ซึ่งมีอีกทั้งเรื่องใหม่ที่เข้าฉายรวมทั้งภาคต่อของเรื่องก่อนๆจะมีแนวไหน ชนิดใดกันบ้าง รับรองว่าบันเทิงใจเข้มข้น หลากรสหลายอารมณ์ ต้องใจกันรัวๆเลยจ๊า ![br][br]ถึงเวลาฉายเป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับมหากาพย์รถซิ่งที่ครองใจคนชอบดูหนังมาอย่างนาน ซึ่งในภาคที่แล้วดอม โทเร็ตโตจำต้องคิดคดทรยศทุกคนในทีมเล่นทำเอาแฟนคลับใจเสียกันอย่างยิ่งจริงๆ แต่ช่วงท้ายก็ได้เฉลยแล้วว่าดอมทำเพื่อช่วยเอเลนา และลูกชายของเขาแค่นั้น สำหรับภาคนี้ดอมรวมทั้งเล็ตตี้ได้ปลีกตัวออกไปใช้ชีวิตอย่างเงียบๆพร้อมไบรอันลูกชายตัวน้อยของทั้งคู่ แม้กระนั้นอันตรายก็ยังคงตามอยู่เสมอเมื่อจาคอป โทเร็ตโตหรือน้องชายแทๆของดอมได้ปรากฎตัวขึ้น แล้วก็ร่วมมือกับไซเฟอร์ อาชญากรจากฟาสต์ 8 โดยในภาคนี้มีเซฮพนาลัยส์จากกลุ่มผู้ผลิตเมื่อฮานได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ซึ่งยิ่งไปกว่านี้ยังมีอีก 3 ผู้แสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Tokyo Drift นอกจากนั้นฉากไล่ลาใน Fast and furious 9 คือภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเอง พูดได้ว่าเป็นหนังใหม่ 2021 ที่คนชอบดูหนังผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยจะต้องรออย่างไม่ต้องสงสัย ข้อสรุปของแฟรนไซน์นี้จะเป็นเยี่ยงไร เบื้อข้างหลังระหว่างความแค้นของสองลูกพี่ลูกน้องคืออะไร ติดตามได้ในรูปภาพยนตร์เรื่อง Fast and furious 9 เข้าฉายทุกโรงหนังในวันที่ 24 เมษายนนี้[br][br]เมื่อต้องเลือกระหว่างความรักกับอนาคตที่ใฝ่ฝัน คุณจะเลือกอะไร ?[br]เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์รักโรแมนติกของวัยรุ่นไฮสคูลที่ถูกปรับเปลี่ยนมาจากหนังสือ โดยเล่าราวของวัยรุ่นที่อยู่ในตอนปีในที่สุดก่อนเข้ามหาวิทยาลัยของ “ลาร่า จีนแล้วก็ปีเตอร์” จากการวางแผนที่ไม่เป็นไปตามแผน ทำให้เธอจำเป็นต้องตกลงใจบางอย่างระหว่างความรักและอนาคตของคุณ ซึ่งตัวภาพยนตร์สะท้อนความแตกต่างด้านวัฒนธรรมอย่างประเทศเกาหลีรวมทั้งอเมริกาได้อย่างพอดีผ่านความเกี่ยวเนื่องของทั้งสอง การท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชีวิต สามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกคิดถึงบรรยากาศ ความจำในวัยนั้นได้อีกรอบ[br][br]ถึงจะเริ่มคุ้นชินกับการนอนดูหนังบนโซฟาที่บ้านไปแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่มีให้มองบนแพลตฟอร์มสตรีมมิง โอเค บางเรื่องบางครั้งก็อาจจะตามมาภายหลังจากจบโปรแกรมฉายในโรง แต่ก็นั่นแหละ ที่ทำให้เรายังนึกถึงแล้วก็พร้อมที่จะซื้อตั๋วเข้าโรงภาพยนต์เสมอ นี่ยังไม่นับเรื่องอรรถรสรวมทั้งบรรยากาศที่หาได้จากการดูหนังในโรงเพียงแค่นั้นนะ[br][br]รวมทั้งอย่างที่รู้กันแล้วว่า ตั้งแต่วันที่ [b][i]1[/i][/b] ตุลาคมเป็นต้นไป โรงภาพยนต์จะกลับมาเปิดให้บริการแล้ว หลังจากปิดไปนานถึง 5 เดือน (ตั้งแต่ม.ย.) โพสต์นี้เราเลยรวมโปรแกรมหนังน่าดูตลอดเดือนตุลาคมจากโรงภาพยนต์ทั่วกรุงเทพมหานคร ทั้งยังโรงในเครือใหญ่ๆแล้วก็โรงหนังหนทาง มาอัปเดตให้คนชอบดูหนังจองตั๋วเข้าไปดูในโรงกันให้หายคิดถึง[br][br]จากส่วนท้ายของภาพยนตร์เรื่อง Captain America: Civil War ที่นาตาชาตัดสินจิตใจช่วยเหลือกัปตันอเมริกา กระทั่งทำให้คุณกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายผู้ละเมิดอนุสัญญาโซโคเวีย ซึ่งคนที่เป็นหัวหอกสำหรับเพื่อการออกตามล่าเธอคือนานยพลคอยสส์ หรือคนที่เสนอให้มีอนุสัญญาเพื่อเหล่าอเวนพบร์แอยู่ภายใต้อำนาจบังคับ ซึ่งในหนังใหม่ 2021 อย่างภาพยนตร์เรื่อง Black Widow พวกเราจะได้มองเห็นฉากการแอบหนีของทุ่งนาตาชาเพราะคุณไม่อาจจะอยู่ในสหรัฐอมเริกาได้อีกต่อไป โดยการแอบหนีครั้งนี้เธอถูกลอบจู่โจมจากคนร้ายปัญหาที่ใช้ชื่อว่า ทาส์กมาสเตอร์ สถานะการณ์จะจบอย่างไร คุณจะเอาชนะคนร้ายปัญหาได้ไหม ติดตามได้ในภาพยนตร์เรื่อง Black Widow เข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่ 29 เมษายนนี้

หนังใหม่ Netflix เสนอแนะ เรื่องไหนน่าดู ฉบับปัจจุบันปี 2021 รวมหนังและก็ซีรีส์เข้าใหม่สนุกสนานๆทั้งยังเกาหลี ไทย ฝรั่ง[br]ในตอนนี้ Netflix เรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสตรีมไม่งวิดีโอที่มาแรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะ ซึ่งโดดเด่นด้านความมากมายของภาพยนตร์, ละคร, ซีรีส์, สารคดีและแอนิเมชันที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกให้เหล่าสมาชิกได้รับชมกันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นแถวสอบสวนสืบสวน, ระทึกขวัญ, ดราม่า, คอมเมดี้, วิทยาศาสตร์, ครอบครัวหรือการ์ตูน นอกนั้นยังสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์และก็ซีรีส์เหล่านี้ลงบน iOS หรือ Android เก็บไว้มองโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยนะคะ[br][br][br]ในทุกเดือน Netflix ได้นำภาพยนตร์และก็ซีรีส์ที่มีเนื้อหาใหม่และน่าสนใจเข้ามาตลอด อย่าง Original Series ซึ่งสามารถรับชมได้ใน Netflix โดยยิ่งไปกว่านั้น จึงทำให้ผู้ชมอย่างพวกเราเลือกดูกันไม่ถูกกันอย่างยิ่งจริงๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวในวันนี้เราจะมาชี้เป้า 20 ชั้น หนังใหม่ Netflix ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ ความสนุกสนานครบรสรวมทั้งน่าติดตาม ให้ทุกคนได้ไปรับดูกันอย่างจุใจเลยจ้ะ[br][br]ไม่ว่าจะวันหยุด เวลาเลิกงาน หรือเวลาไหนๆใครหลายคนก็เลือกบรรเทาด้วยแนวทางดูหนัง รวมทั้งจะต้องบอกว่าในปัจจุบันนั้น ผู้คนจำนวนมากก็สะดวกที่จะใช้งานแท็บเล็ต และก็สมาร์ทโฟนมากกว่าคอมพิวเตอร์ เพราะว่าสามารถพกพาสบาย เชื่อมต่อออนไลน์ได้ทุกแห่ง วันนี้เราจึงจะมาชี้แนะแอพดูหนังฟรีออนไลน์ ที่พวกเราสามารถเปิดมองได้ทุกๆที่ไม่ว่าจะอยู่ไหน ดูเพลิดเพลินๆได้ทุกเมื่อ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย[br][br]App ดูหนัง แอปพลิเคชันที่คนไม่ใช่น้อยควรจะมีติดมือถือในยุค 5G ที่ความเพลิดเพลินต่างๆติดตามเราไปได้ทุกที่ เพียงมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต มีอินเทอร์เน็ต แล้วก็มี App ดูหนัง ดีๆสักแอป เพียงเท่านี้เอง พวกเราก็จะเสมือนมีโรงภาพยนตร์เคลื่อนอยู่กับเราไปทุกเมื่อ ให้ได้ฟินกันไปยาวๆแล้ว[br][br]เห็นมั้ยล่ะว่า! การดูหนังบันเทิงใจๆออนไลน์ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อยากจะดูตรงไหน ดูเมื่อไร ชอบหนังแนวไหน ละครซิทคอม ภาพยนตร์จีน หนังฝรั่งมีชื่อจากฮอลลีวู้ด ซีรีส์ประเทศเกาหลี รวมทั้งอีกมากมาย ก็ทำเป็นอย่างง่ายๆและสะดวกสบายมากๆเลย แล้วจะทราบว่าการมี App ดูหนัง อยู่ในโทรศัพท์มือถือนั้นเยียวยาได้ทุกอย่างจริงๆส่วนจะเป็นแอปไหน ฟรี หรือเสียตังค์ ใช้งานยากง่าย แต่ละแอปแตกต่างกันเช่นไร วันนี้พวกเราได้เก็บ App ดูหนัง สุดปัง 2022 โหลดฟรีไม่ต้องเสียเงิน พร้อมฟินกันเลย มาเสนอแนะกัน เพื่อที่จะได้ให้พวกเราได้ดูหนังใหม่ปัจจุบันได้ก่อนใคร พร้อมแล้วตามไปดูกันเลย[br][br]สมัย 20[b][i]1[/i][/b]9 นี้ นับเป็นโชคดีของคนชอบดูหนัง มองซีรีส์ เสียจริงๆเนื่องจากว่าจะมองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยคอนเทนต์สนุกสนานๆจากผู้สร้างแล้วก็ผู้ให้บริการที่นำมาให้รับดูมากมาย ซึ่งก็มีทั้งยังแบบมองฟรีแล้วก็จำต้องเสียค่าสมาชิก โดยวันนี้ พวกเราจะมาชี้แนะหนังรวมทั้งซีรีส์น่าดู พร้อมเว็บไซต์ที่ดูได้ฟรี ไม่ผิดกฎหมาย แถมไม่ต้องสมัครสมาชิกอีกด้วยค่ะ[br][br]เรื่องแรกที่จะเสนอแนะให้ดูได้แบบฟรีๆซึ่งเรื่องนี้นอกเหนือจากที่จะผลิตจากข้อเท็จจริงแล้ว ยังถือเป็นแหล่งกำเนิดของการแข่งกีฬาพาราลิมปิกในปี 1944 อีกด้วย ใช่แล้วจ้ะ The Best of Men (ยอดแพทย์ หัวใจทระนง) กับเรื่องราวเหล่าทหารผู้ที่บาดเจ็บกระทั่งเป็นอัมพาตต่างถูกทิ้งให้รอคอยวันตายอย่างช้าๆณ โรงหมอสโตก แมนเดอวิลล์ อังกฤษ แต่ว่าเมื่อคุณหมอลุดวิก กุตต์แมนน์ หมอชาวเยอรมัน ได้มีเข้ามาปฏิรูปการดูแลและรักษาผู้พิการ ทุกๆอย่างก็เปลี่ยนไป พวกเขาได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง แม้กระนั้นแนวทางนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดาย แพทย์จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าความพิการทางร่างกายนั้นสามารถเอาชนะได้ด้วยหัวใจ[br][br]