ดูซีรี่ย์ ฝรั่ง ซับไทย สำหรับใครที่รักการดูหนัง ชอบชมภาพยนตร์และซีรี่ย์เช่นเดียวกับ ๆ จะให้เลือกแอพชมซีรี่ย์สักอันก็อาจจะเจ็บหัวคัดเลือกไม่ถูก เนื่องจากว่าแอพพลิเคชั่นดูหนังหญิงมมิ่งแต่เจ้าก็มีจุดเด่น และยังมีมูลค่าแตกต่างกัน ใครคัดสรรค์ไม่ถูก YouTrip มาสรุปให้รับฟังกับ 11 แอพดูหนัง 2022 แบบไหนเหมาะสมกับพวกเราที่สุด มาม๊ะ มาดูข้อมูลรวมตัวกันการตกลงใจไปพร้อมเลยน้าาา

อินกับซีรีส์แนวไซไฟ-ระทึกขวัญ จัดเต็มบรรยากาศสมัย 80s เหตุการณ์ทริลเลอร์-ไซไฟที่เริ่มต้นในเมืองฮอว์กินส์ ยุค 80s เมื่อเด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า ‘วิล บายเยอร์’ ได้หายตัวไปอย่างลึกลับ ส่งผลให้แม่และพี่ชายของเขาจำเป็นต้องออกตามถ้าันให้วุ่น แต่ไม่ว่าจะหาอย่างไรก็ไม่เหน้าจอ ในขณะเดียวกัน แก๊งเพื่อนซี้ของวิลก็ได้เช่นกันเจอกับเด็กผู้หญิงลึกลับผู้มีพลังเหนือธรรมชาติที่จะเข้ามาช่วยพวกเขาหาตัววิล และประสบพบเห็นกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นรอบ ๆ เมืองแห่งนี้ เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากและคอสตูมที่ให้กลิ่นอายสมัย 80s ดูแล้วสัมผัสถึงความมีชีวิตชีวาค่ะฃ

กิมจิซีรีย์บันทึกเรื่องราวนี้ขอบอกต่อ 10 ซีรีย์ชาวต่างชาติโรแมนติก ซีรี่ย์ ฝรั่ง ซับไทย ฟินจิกหมอน ซึ้งน้ำตาแตก จัดเต็มทุกอารมณ์ที่คุณไม่แนะนำให้พลาด บันทึกเรื่องราวนี้ขอพาบินข้ามฝั่งมาทางแถบยุโรปกันบ้าง ซึ่งจะเอาใจคอซีรีย์คนต่างประเทศแนวรักโรแมนติกกันหน่อย ซึ่งมันก็จะมิได้โรแมนติกหวานขนาดนั้น ยังมีแอบดราม่าแอบซึ้ง หรือคอมเมดี้ฮา ๆ ก็มีมาให้ดูกัน ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นพูดเลย เนื้อหาควรต้องจับอกจับใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอน จะมีเรื่องราวบ้างไปดูกันเลย

อย่าริสร้างหุ่นยนต์ให้คิดได้เหมือนมนุษย์เรื่องท้ายสุด เราขอชี้แนะซีรีย์ฝรั่งแนวไซไฟ เมื่อบริษัทหนแห่งึ่งผลิตสถานซึ่งเรียกว่า “สวนรื้นเริง” โดยผู้ที่เข้าไปเล่นจะถูกเรียกว่า “สมาชิกใหม่” และจะทำอะไรกับ ‘ใคร’ ก็ได้เช่นกันในสวนเบิกบาน โดยที่ ‘คน’ พวกนั้นจะไร้ตอบโต้เด็ดเดี่ยว เพราะหมวดเขาคือ ‘หุ่นยนต์’ ที่จะไม่ทำร้ายมนุษย์นั่นเอง จนวันหนึ่งผู้พัฒนาตัดสินใจอัพเดตซอฟแวร์ที่ทำให้หุ่นยนต์มีจิตสำนึกเพื่อจะความสมจริงของสวนบันเทิงใจ ดู ซีรีย์ฝรั่ง พากย์ไทย ฟรี แต่กลับทำให้หมวดหมู่มันจำได้ว่าตนเองคือ ‘เหยื่อ’ ที่ถูกฆ่าและทารุณซ้ำแล้วซ้ำอีก และเริ่มต้นหาวิถีทางเพื่อได้เป็นอิสระ โดย “เขาวงกต” คือคำตอบเดียวของพวกมัน ปัจจุบันนี้อยู่กันที่ซีซั่นที่ 3 กับปริศนาที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ!

5 ซีรีย์ฝรั่งเกี่ยวกับหมอ ที่ชมเมื่อไหร่ก็สร้างแรงจูงใจให้ปรับปรุงตัวเราเอง

ซีรีย์เกี่ยวกับหมอ พยาบาล และการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเป็นอะไรที่ฮิตกันอยู่ทุกสมัยทุกสมัย แต่ที่ได้รับคำชมว่าเข้าถึงอารมณ์และฉากรักษาคนไข้ก็ชวนลุ้นระทึกคงจะจำเป็นที่จะต้องยกให้ ซีรีย์ชาวต่างชาติเกี่ยวกับหมอ แน่ๆ เนื่องจากว่าซีรีย์กลุ่มนี้ ไม่ว่าจะออนแอร์กี่เรื่องก็ได้เช่นกันรับคำดูทุกครั้ง แล้วก็มีมากมายรสชาติ หลายอารมณ์ ทั้งแนวดราม่า ตลกโปกฮาเบาความคิดในหัว ไปจนถึงระทึกชวนลุ้นกันทุกเวลา นอกจากนั้นนี้บางเรื่องยังเป็นซีรีย์ฝรั่ง พระเอกหล่อชวนฟินอีกด้วย แต่ไม่ว่าจะเป็นซีรีย์เกี่ยวกับหมอแนวไหน สิ่งที่มีด้วยเช่นกันก็คือการสอดแทรกบรรยากาศหลักการทำงานของหมอและพยาบาลได้อย่างสมจริง สาวๆ ใครกันแน่เริ่มสนใจซีรีย์เกี่ยวกับหมอขึ้นมาบ้างแล้ว ทดลองตาม DIY INSPIRE NOW ไปพิจารณาเช็กลิสต์ซีรีย์สนุกสนานและช่วยสร้างแรงจูงใจให้พวกเรากันดีกว่า

เมื่อพูดถึงซีรีย์คนต่างประเทศเกี่ยวกับหมออาจจะขาดหมอเฮาส์ จาก House M.D. ไปมิได้ เนื่องจากว่าพระเอกของเรื่องคือคุณหมอเกรกอรี่ เฮาส์ ที่มีบุคลิกไม่มีใครเหมือน เป็นคนปากร้ายแถมยังขวางโลกและมีความแน่ใจในตนเองแบบสุดโต่ง นอกจากนี้นี้ยังถูกใจตัดสินโรคออกมาผิดแผกแตกต่างจากความเห็นของหมอคนอื่นจนกำเนิดขัดแย้งกันประจำ เนื่องจากว่าแนวคิดของเขาโดยมากจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอันขนาดเล็กๆอ่อนอย่างมาก แถมยังชมหมิ่นเหม่ต่อกฎข้อบังคับของโรงพยาบาลและกระบวนหลักการทำงานของผู้อื่นอีกต่างหาก

แต่ที่แน่นอน ก็คือเรื่องความมือโปร กล้าคิดนอกกรอบของหมอเฮาส์ ส่งผลให้เขาช่วยชีวิตคนไข้มาหลายๆร้อยรายจนนำมาซึ่งการทำให้ทุกคนจำเป็นจะต้องยอมรับคุณหมอปากร้ายคนนี้สุดท้าย ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาลองคิดนอกกรอบและหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการไม่เหมือนเดิม อย่างหมอเฮาส์กันบ้างก็ไม่เสียขาดหายนะคะ

Ginny & Georgia ซีรีย์แนวโรแมนติก ดราม่า ออนแอร์ในปี 2021

เรื่องราวของสตรีม่ายสาวคนหนึ่งมีความต้องการจะเริ่มตั้งแต่ต้นใหม่อีกสักรอบ ภายหลังจากสามีของเธอนั้นได้เสียชีวิตลง เธอจึงออกสัญจรไปยังอีกเมืองหนึ่ง โดยพาลูกชายและบุตรสาวติดตามไปด้วย แล้วชีวิตใหม่ของเธอก็ได้เช่นกันเริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นขึ้นทั้งงาน ทั้งความรัก ซึ่งตัวลูกสาวของเธอเองก็ต้องเข้าเรียนที่ใหม่ เธอได้พบเพื่อจะนใหม่แล้วกำลังมีความรัก แต่แล้ววันหนึ่งบุตรสาวก็ได้ประสบความจริงบางสิ่งเกี่ยวกับแม่ของตัวเอง ที่ปิดบังมานานและนั่นก็ทำให้ความรู้สึกตอนสองแม่ลูกควรต้องแปรไป รวมทั้งผู้เป็นแม่ความลับอะไรบางอย่างที่ปกปิดไว้ยาวนานก็กำลังจะถูกเปิดเผยขึ้นด้วย แล้วหมวดเขาจะทำเช่นไรกับวิชาความรู้สึกนี้ เธอจะสามารถเคลียร์ใจกับลูกสาวได้หรือเปล่า

สำหรับท่านที่เป็นสาวกแนว Feminist พวกเราก็มีหนังดีๆ โดนๆ ที่เพื่อนๆ ห้ามพลาดเด็ดเดี่ยว ไม่ว่าจะเป็น The devil wears prada, Legally Blonde, Pitch Perfect, Isn’t It Romantic, Wonder Woman, Little, The Hunger Game และหนังที่ผลิตจากโครงร่างเรื่องจริงอย่าง Hidden Figures และ Elizabeth

เริ่มต้นกันที่ แอพดูหนัง 2022 Netfilx รับชมได้ทุกที่ที่ต้องการ มีครบทั้งสารคดี รายการวาไรตี้ ภาพยนตร์ ซีรี่ย์หลากหลายให้เฟ้นดู ครบทุกแนว ทั้งแนวโรแมนติก แนวแอคชั่น แนวสืบสวนสอบสวน แนวระทึกขวัญ แนวอนิเมะ ฯลฯ ที่เล่ามาเป็นแค่เพียงตัวอย่างเพียงแค่นั้นนะ เหตุเพราะในแอพจริง ๆ มีเยอะมากกว่านั้น สามารถคัดเลือกชมได้ตามความชอบเลย ควรต้องจ่ายรายเดือนเท่านั้นไม่สามารถที่จะชมโดยไม่ต้องเสียเงินได้นะจ๊ะ อ้อสามารถชมบนทีวีหน้าจอใหญ่ได้สะดวกและสบาย ๆ เนื่องด้วยสมาร์ททีวีบางค่ายก็มีปุ่มกดบนรีโมทเพื่อที่จะรองรับระบบของ Netflix เลยแหละ

แต่ท่านดสมัยมีเป้าหมายที่จะทำให้ตัวเองหลุดจากการจับคู่ของญาติผู้ใหญ่ เลยทำข้อตกลงกับดาฟนี่ว่าจะแสร้งว่าทั้งคู่รู้สึกชื่นชอบกัน จากแนวทางการทำแบบนี้จะทำให้ดาฟนี่เองเป็นจุดให้ความสนใจของชายหนุ่มหลายท่าน (เหตุเพราะผู้ชายมักจะต้องตาควรต้องใจกะบเพศหญิงที่มีคู่ควง-ท่านดสมัยบอก) ในส่วนของแอนโทนี่ก็ไม่เห็นได้ชัดด้วยที่ทั้งสองคบหาชมใจกัน

แต่เรื่องช่างอลวนทำให้ทั้งคู่ควรต้องแต่งงานกันจริงๆ (ซึ่งทั้งสองก็เริ่มต้นแอบถูกใจกันตั้งแต่เวลาแสร้งว่าคบกัน) ชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่ก็แซ่บมากจริง เรียกว่าฉากเลิฟซีนที่เจิมสถานที่ในพระราชวังเนี่ยทำเอาคนดูเขินแทน ชีวิตทั้งคู่ก็มีขึ้นมีลงเหมือนคู่แต่งงานทั่วๆไป และเขาทั้งคู่จะจัดแจงกับปมในวัยเด็กเล็กที่ติดตัวดสมัยมาได้หรือไม่ควรต้องไปตามดูกันค่ะ และมีอีกอย่างที่เรียกสีสันของซีซั่นนี้

ความเห็นส่วนตัวจากการชมซีรีย์ : หัวข้อนี้รายละเอียดไม่ยืดเยื้อ พระเอกและแอนโทนี่หล่อมาก มาดเข้มทำให้กระชากใจสาวๆไปเลย ส่วนนางเอกเป็นคนหลักแหลม แต่มีความใสๆเรื่องบนเตียงของเธอ กล่าวถึงฉาก เสื้อผ้า คอสตูม สวยงามอลังการ ผู้แสดงเอกเคมีเข้ากันดี ฉากวาบหวิวเยอะ (อารมณ์แบบกิจกรรมเข้าจังหวะเจิมบ้านใหม่ เยอะแยะ หลากหลายจุดในวัง)

เปิดตัวด้วยชีวิตการเป็นนักเรียนขณะสุดท้ายของเหล่านักแสดงที่ริเวอร์เดล ไฮ เรื่องราวหลากอารมณ์ ตั้งแต่งานพรอมที่ดูดีเป็นพิเศษตระการตา ไปจนกระทั่งพิธีจบการเรียน เข้าร่วมพูดลาผู้แสดงขอความกรุณาปรานีและรับรู้เส้นทางความสัมพันธ์ที่บางคู่อาจจะจำเป็นต้องพูดลา เมื่อแต่ละคนแยกกันไปตามเส้นทางชีวิตและสถาบันระดับปริญญาที่ตัวของเราเองคัดเลือก แล้วหลังจากนั้นเราจะปรากฏชาวแก๊งที่โตเป็นผู้ใหญ่ ทุกคนกลับมาที่ริเวอร์เดลเพื่อจะหลีกลี้ในอดีตที่ขมขื่น ชีวิตและความรักอาจจะยิ่งสลับซับซ้อนตามประสาคนวัย 20

ซีรีส์ขายฝันของสาวอเมริกันที่น่ารัก ดูเพลิดเพลินเจริญใจจนจบแบบไม่รู้ตัว “เอมิลี่ คูเปอร์” ผู้หญิงสาวชาวอเมริกันที่หลงใหลเมืองปารีสและอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น จนวันหนึ่งบริษัทของเธอถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทชาวต่างชาติเศส เธอก็เลยได้ถูกส่งตัวไปจัดการงานที่ปารีส ทว่าวิธีใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองในฝันแห่งนี้กลับไม่ไม่ยากอย่างที่คิด เอมิลี่จะต้องปรับตัวหลาย ๆ อย่างและยังจึงควรทำให้พบความจริงความสามารถการทำงานที่นี่อีกด้วย เป็นซีรีส์ขายฝันฉบับสาวอเมริกันที่เล่าเรื่องการดำเนินงาน มิตรภาพ และชีวิตรักของสาวเล็กน้อยที่จะมีผลให้คุณดูเพลิน รวมทั้งได้เเง่คิดสำหรับเพื่อการใช้ชีวิตและการดำเนินการงานไปในตัวด้วยจ้ะ

Sex Education

เรื่อง Sex Education นั้นเป็นซีรีส์แนวคอเมดี้และดราม่า โดยเนื้อเรื่องนั้นเอ่ยถึง โอทิส มิลเบิร์น เด็กนักเรียนมัธยมปลายที่มีข้อขัดข้องสำหรับเพื่อการได้ผลสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเราเอง แต่มีแม่เป็นผู้ชำนาญและนักบำบัดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ด้วยความที่ผู้เป็นแม่มีความชำนาญทางด้านนี้ วันหนึ่งโอทิสได้มีจังหวะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ของเพื่อจะนเด็กนักเรียนคนหนึ่งโดยบังเอิญ โอทิสได้ให้คำปรึกษาอย่างเชี่ยวชาญเนื่องจากเขาซึมซับความรู้เรื่องเพศมาตั้งแต่เด็กจากแม่ แล้วต่อจากนั้น เมฟ ไกลุ่มคำย์ เด็กสาวเพื่อที่จะนเข้าร่วมโรงเรียนรู้เค้าหน้าดีได้แสดงตัวแววการให้คำแนะนำเรื่องเซ็กซ์ของโอทิส ก็เลยชักชวนให้เขามาเปิดคลินิคเพื่อที่จะรับปรึกษาปัญหาด้านเพศของวัยรุ่นในโรงเล่าเรียนแบบลับ ๆ ในห้องน้ำเพื่อที่จะหาเงินค่าขนม

ถ้าหากว่าคุณกำลังรู้สึกว่าซีรีส์ประเด็นนี้เป็นซีรีส์หื่น ๆ เรื่องหนึ่งเพียงแค่นั้น คุณกำลังคิดไม่ถูกครับผมเหตุเพราะการเดินเรื่องของซีรีส์หัวข้อนี้ถือได้ว่าทำได้ดิบได้ดี แต่ที่เหนือกว่านั้นก็คือการแสดงให้เห็นมุมมองชีวิตและเรื่องเซ็กส์ของวัยรุ่น อีกทั้งยังสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ที่กำเนิดขึ้นจริงในณ เวลาชีวิตของวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ไม่มีความเข้าใจเรื่องเซ็กส์จนอาจจะทำให้เกิดปัญหาท้องก่อนวัยอันควรจะ ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในขณะวัยรุ่นที่ครอบครัวคงจะไม่รู้เรื่อง รวมไปถึงการสื่อสารณ เวลาบุคคล เป็นซีรีส์ที่ทั้งสนุกและได้วิชาการ ความเข้าใจถึงเพศเพิ่มขึ้น

เป็นอีกซีรีย์ netflix original เรื่องนึงที่ทาง Netflix ทำเอาไว้ได้ดิบได้ดีทีเดียว เรียกว่าทำเอาสาวๆต้องลุกขึ้นมาแต่งตัวจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบกันทีเดียว เพื่อนสาวๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ติดกันอย่างถอนรากไม่ขึ้น

เรื่องมันมีอยู่ว่า Emily (Lilly Collins) สาวสวยชาวอเมริกันที่มีความมั่นใจ ร่าเริง เป็นบุคลากรในบริษัทการตลาด ในชิคาโก ได้ถูกส่งไปดำเนินงานที่บริษัทในสาขาปารีส ชาวต่างชาติเศส (จริงๆแล้วไม่น่าจะใช่เธอหรอกที่จะต้องมา แต่ควรจะเป็นเจ้านายเธอ แต่ไม่อาจจะมาได้เพราะอะไรนั้น ควรต้องไปชมค่ะ) เธอจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจดูการตลาดของบริษัท แต่เมื่อมาที่ปารีสแล้วนั้นสิ่งที่เธอควรต้องประสบนั่นก็คือ Culture Shock ความต่างทางด้านวัฒนธรรม แนวคิดต่างๆของคน แล้วไหนจะปัญหาเกี่ยวกับวิธีใช้ศัพท์แสง

เพราะว่าเธอไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสสักแค่ไหน่นัก และชาวคนต่างประเทศเศสก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เกิดเรื่องที่ rude มากหากมาดำเนินงานตรงนี้แล้วบอกภาษาเค้ามิได้ แต่เธอก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็คงจะดีขึ้น ดูซีรี่ย์ ฝรั่ง ซับไทย เนื่องมาจากแฟนหนุ่มจะมาหาเธอ แต่แล้วเขาก็ไม่มา เหตุเพราะเขาคิดว่าความเกี่ยวเนื่องนี้ถ้าควรต้องดำเนินถัดไปคงไม่เวิร์คแน่นอน เหตุเพราะระยะทาง ความสัมพันธ์จึงจำเป็นจะต้องจบลง การทำงานของเอมิลี่นั้นก็มิได้ราบลื่นนัก เนื่องด้วยหัวหน้าในบริษัทนี้ไม่ได้ให้ความสัมคัญกับการตลาดทางโซเชี่ยลสักเยอะแค่ไหนนัก แต่เอมีลี่ก็ควรต้องทำให้รู้ขีดความสามารถและทำให้ความจริงนั้นปรากฎว่าโซเชี่ยลมันช่วยได้จริงๆเด้อ จนกล่าวได้ว่าเธอเริ่มมีผู้คนที่มีผลด้านโซเชี่ยลคนหนึ่ง หรือที่คุ้นหูกันว่า influencer

ด้วย Emily เป็นคนร่าเริงและเข้ากับคนไม่ยาก เธอจึง make friend กับ Mindy (Ashley Park) สาวจากลูกเศรษฐีจากแผ่นดินใหญ่ ที่หนีความอับอายบางอย่างมาอยู่ที่ปารีส (ความอับอายเรื่องนั้นคืออะไรนั้น จึงควรทดลองไปดูกันค่ะ) และอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนสนิทของ Emily นั่นก็คือ Camille (Camille Razat)

