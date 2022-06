หนังครอบครัว ดูฟรี ได้ทั้ง iOS และ Andriod เต็มเรื่อง ดูหนังใหม่ชนโรง

หนังครอบครัว The SpongeBob Movie: Sponge on the Run (2020)รูปยนตร์ SpongeBob: Sponge on the Run เป็นเรื่องเบิกบานที่ดีเยี่ยมที่สุดที่ไร้สาระและน่าหัวเราะอย่างสม่ำเสมอตลอด นักพากย์หลักทุกท่านมีความบริบูรณ์แบบสำหรับในการแสดงหน้าที่อันเป็นเครื่องหมายของหมวดเขาได้อย่างน่าเลื่อมใส และ Keanu Reeves ก็ยอดเยี่ยมมาก หนังครอบครัวสไตล์แอนิเมชั่นมีสีสันและน่าประทับใจจริงๆ ซาวด์แทร็กนั้นดีที่สุดด้วยจำนวนเมือกที่บันเทิงใจเยอะแยะ อย่างไรก็ดี ปรากฏได้ชัดว่ามันยากต่อการรักษาช่วงเวลาดำเนินงานของฟีเจอร์ โดยยิ่งไปกว่านั้นเป็นอย่างมากเนื่องมาจากดีกรีความฝันที่โปกฮาแต่ยาวและไม่มีจุดมุ่งหมายสำหรับเพื่อการเล่าเรื่อง หนัง ครอบครัว หัวข้อนี้สามารถหาดูได้บน Netflix พากย์ไทย

หนังครอบครัว The Terminal ด้วยรักและความสนิทสนม

วิกเตอร์ นาวอร์สกี้ ชาวยุโรปดวงอาทิตย์ออก ได้เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ เพราะพาสปอร์ตที่ไม่มีสังกัด ในเวลาเดียวกันบ้านเกิดของเขาเองก็เกิดต้นสายปลายเหตุร้ายกะทันหัน งานนี้หันข้างหลังกลับก็ไม่ได้ วิกเตอร์ จึงจึงควรติดอยู่ที่ สนามบินยาวนานาชาติ หน้าจอห์น เอฟ เคนเนดี้ กระทั่งสงครามที่บ้านกำเนิดจะหยุดลง และขึ้นเครื่องบินกลับ

เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารตลอดหลากหลายสัปดาห์ โลกใบย่อมของเขาเต็มไปด้วยความซับซ้อน มีทั้งเรื่องน่ายินดี หัวเราะ ความทะยานอยาก ความเพลินใจ ความมีโชค หรือแม้แต่ความรักกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแสนสวยอย่าง เอมิเลีย ซึ่งทั้งหมดชมจะไปได้สวย แต่อาจจะไม่น่าใช่เนื่องด้วย แฟรงก์ ดิกซัน เจ้าบทบาทประจำสนามบินรับรู้เบื่อหน่าย และเริ่มต้นมองว่าวิกเตอร์คือปัญหานั่นเอง

Upside Down นิยามรักปฏิวัติสองโลก

เหตุการณ์ความรักข้ามโลกของ อดัม เด็กหนุ่มธรรมดาๆ คนหนึ่งที่มีจดจำในวัยเด็กเล็กที่เขาจำได้แม่นและเป็นรักแรกเผชิญกับ อีเด็น เพศหญิงสาวที่มาจากโลกเบื้องบน อดัมใช้ชีวิตเรียบง่ายอาศัยอยู่ด้านในจักรวาลอันบิดเบี้ยว เมื่อวิถีแห่งแรงโน้มถ่วงได้ทำให้โลกถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน มีเพียงท้องฟ้าเบื้องบนเท่านั้นที่มาบรรจบเข้าถ้าัน ซึ่ง อดัม อาศัยอยู่ภายในโลกเบื้องล่างที่ ซึ่งเป็นที่ของคนชนชั้นกรรมกรอาศัยอยู่ กระทั่งความที่โชคเข้าข้างที่ได้ถูกเจาะจงให้ อดัม และ อีเด็น ได้ประสบกันอีกครั้ง หนังครอบครัว แต่ทั้งคู่คนจะเอาชนะแรงโน้มถ่วงได้อย่างไร? อีกอีกทั้งที่มีข้อห้ามตอนโลกทั้งคู่เป็นหนามกั้นณ เวลาทั้งสอง สุดท้ายแล้วทั้งอดัมและอีเด็นจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ไหม ความสมหวังจะจบอย่างแฮ้ปปี้เอ็นดิ้งรึเปล่า อาจจำเป็นต้องลุ้นกันใน Upside Down นิยามรักปฏิวัติสองโลก

VVITCH

ขอพลิกอารมณ์มาที่หนังจำพวกแม่มดสยองขวัญ บรรยากาศอึมครึม เกี่ยวกับครอบครัวที่โดนเนรเทศจากอาณานิคมเดิมที่เคยอาศัยอยู่ และจำเป็นที่จะต้องออกมาใช้ชีวิตกันเอง กลางป่าที่ห่างไกลผู้คน ซึ่งแรกๆ ก็เหมือนจะไร้อะไรกำเนิดขึ้น ครอบครัวใช้ชีวิตอยู่กันแบบทั่วไป แต่อยู่ๆ ลูกสาวคนโตของครอบครัวอย่าง โธมาซิน ดันทำน้องเล็กที่ยังแบเบาะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย แล้วหลังจากนั้นสถานะการณ์ก็ชั่วร้ายลงไปเรื่อย จากความระแวง และไม่เชื่อใจกันของคนในครอบครัว แถมยังไปโยงเอาเหตุการณ์ของแม่มดเข้ามาด้วย ซึ่งไม่แน่ว่าในครอบครัวนี้อาจจะจะมีแม่มดแฝงตัวอยู่ก็เป็นไปได้…

LITTLE WITCH ACADEMIA

พักผ่อนหายข้อความสยองขวัญไว้ก่อน หนังครอบครัว แวะมาดู Little Witch Academia กันจ้ะ เหตุการณ์ของเด็กสาวที่มีแม่มดเป็นไอดอล ก็เลยตั้งใจฝึกฝนฝนเพื่อจะได้เป็นแม่มด อีกทั้งที่เข้าไปเรียนรู้ในโรงศึกษาที่มีไว้เพื่อแม่มดโดยดิ่งด้วย แต่…ด้วยความที่เธอเป็นคนปกติ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเลยชุลมุนไปหมด แถมยังต้องอุตสาหะมากยิ่งกว่าคนอื่นด้วย

LADY BIRD (2017)

เจ้าของค่าตอบแทนลูกโลกทอง สาขา Best Motion Picture (Musical or Comedy) และ Best Actress (Musical or Comedy) และถูกพรีเซ็นท์ชื่อเรื่องเข้าชิงออสการ์ 5 รางวัล เรื่องราวในหนังเอ่ยถึงปี 2002 ช่วงหลังเหตุการณ์ 9/11 ชีวิตของวัยรุ่นสาวไฮสคูลหัวรั้นคนหนึ่งที่กำลังอยู่ด้านในเวลาเปลี่ยนแปลงผ่านเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เมื่อความฝันของเธอสวนทางกับสภาวะปัจจุบันนำมาซึ่งการทำให้ความสัมพันธ์ตอนแม่ต้องระส่ำระส่าย และสารพัดข้อขัดแย้งที่รุมเข้ามาในชีวิตที่สะท้อนให้แสดงตัวการควรจะเป็นความรักและการยอมรับจากครอบครัว

STEPMOM (1998)

ดราม่า ซึ้งกินใจ ไปกับฝีมือการทำให้ทราบของ Julia Roberts ที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ของเวิคกิ้ง วูแมน ผู้ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของ ครอบครัวหย่าร้าง โดยการเพียรพยายามเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกติดสามี แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับหมวดเขา นำมาซึ่งการทำให้แม่แท้ๆ ซึ่งรับบทโดย Susan Sarandon ต้องมาเทรนแม่เลี้ยงลูกเธอให้ปฏิบัติหน้าที่แม่แบบเต็มผู้แทนตัวเราเองที่กำลังจะเสียชีวิตเพราะเหตุว่าโรคร้าย ทุกท่านในครอบครัวจึงจำเป็นจะต้องศึกษาเพื่อจะโตขึ้นไปร่วมกัน

I Know Who Killed Me (2007)นักส่อให้เห็นนำ Lindsay Lohan ผู้กำกับ Chris Sivertson ระทึกขวัญไปกับรูปยนตร์ทริลเลอร์ ลึกลับ ที่เชื่อในความเชื่อมโยงเวลาแฝด ที่คนใดถูกใจแนวนี้จำเป็นที่จะต้องอย่าพลาด

Aubrey Fleming ถูกเผชิญว่าบาดเจ็บปวดสาหัสจากการถูกฆาตกรโรคจิตที่ลักพาสาวๆ ในเมืองไปทรมานและเชือดอย่างโหดเหี้ยมมาแล้วหลากหลายราย แต่เมื่อฟื้นขึ้นมา เพศหญิงสาวกลับพูดว่าเธอคือ Dakota Moss นักเต้นระบำในผับ ทำเอาทุกคนงงกันไปเป็นแนว ตอนที่ Dakota รู้สึกได้ว่าแฝดของเธอกำลังตกอยู่ด้านในอันตรายจากฆาตกรสุดโหด

The Spiderwick Chronicles (2008)

นักทำให้ทราบนำ Freddie Highmore, Sarah Bolgerผู้กำกับ Mark Waters

พาทุกท่านไปสู่โลกแฟนตาซี ที่ผลิตมาจากหนังสือเด็กขายดีของ Tony DiTerlizzi และ Holly BlackJared, Simon คู่แฝด และ Mallory พี่สาวจำเป็นที่จะต้องย้ายตามแม่เข้ามาอยู่ด้านในคฤหาสน์สไปเดอร์วิกของคุณทวดที่อยู่กลางป่า ก่อนที่เขาจะได้เผชิญคัมภีร์ประหลาด ที่เมื่อเปิดมันนำมาซึ่งการทำให้ปลดปลดปล่อยเจ้าบรรดาสัตว์ประหลาดที่อยู่รอบบ้าน ไม่ว่าจะเป็นก็อบลิน ไหนจะเหล่านางไม้ แถมเด็กๆ ยังจึงควรรับมือกับเจ้ายักษ์ตัวร้าย Mulgarath อีกด้วย

The Parent Trap (PG)

เหตุการณ์ของคู่แฝดตัวบางส่วนที่สร้างวีรกรรมสุดแสบสันเกือบจะทั้งเรื่อง หนังครอบครัว เกือบจะทุกๆที่ที่หมวดหมู่เธอไปอยู่ ภาพยนตร์นำชี้ให้เห็นโดย Lindsay Lohan ที่หากเป็นในโลกสภาวะปัจจุบัน นักแสดง Hallie และ Annie เด็กแฝดในเรื่องควรต้องเหน้าจอกับอุปสรรคจำนวนไม่ใช่น้อยแน่นอน เหตุเพราะหมวดเธอหลอกลวงผู้คนเอาไว้เยอะมากๆไปหมด คุณคงสงสัยว่าแล้วมันผิดกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายตรงไหนกันล่ะ? เอาล่ะการป่วนในค่ายที่ทั้งคู่ไปเข้าวีรกรรมเหล่านั้นหากเป็นยุคนี้เค้าเรียกกันว่าการ Bully หรือการกลั่นแกล้งคนอื่น

โอเคนั่นไม่ไม่ถูกกฎเกณฑ์หมาย แต่ที่ผิดจริงๆและถ้าเป็นคนธรรมดาในโลกความจริงปฏิบัติตามแล้วคงควรต้องรับโทษจำคุก 7-10 ปีเป็นอย่างต่ำก็คือ เวลาที่ทั้ง Hallie และ Annie สลับตัวกันซึ่งใช้พาสปอร์ทของอีกคนที่ไม่ใช่ของตัวเองเองสัญจรข้ามประเทศ และอีกสักครั้งเมื่อโดนแม่ของพวกเธอหยิบได้ จึงจะต้องเดินทางด้วยหนังสือสัญจรของบุคคลอื่นอีกสักที เท่ากับว่าก่อความไม่ถูกกรณีเดิมถึง 2 ครั้ง 2 คราเลยทีเดียว

THE ORIGINALS

ประเด็นนี้คงไม่ใช่แม่มดจ๋า แม้กระนั้นบรรยากาศเอยไรเอยค่อนข้างจะให้อารมณ์พอได้อยู่ค่ะ ซึ่งผู้ใดที่เป็นแฟน Vampire diaries ขอนำเสนอหัวข้อนี้เลยค่ะ ด้วยเหตุว่าว่าซีรีส์เรื่องนี้นั้นเป็นภาคที่แยกออกจากจักรวาล Vampire diaries โดยเนื้อเรื่องนั้นจะเล่าถึงความสัมพันธุ์อันซับซ้อน ดราม่าปนน้ำตะของเผ่าพันธุ์ต่างๆทั้ง แวมไพร์ และแม่มด คือควรต้องไปดูเองอะ ผู้เขียนก็ไม่สามารถอธิบายได้ ไม่งั้นจะเป็นการสปอยเอานะคะ

AMERICAN HORROR STORY: COVEN

ขอจบท้ายด้วย American Horror Story : Coven เหตุการณ์สุดมันของการฟาดฟันขณะแม่มดผิวสว่าง และ ผิวสี โดยเหตุการณ์นี้ค่อนข้างจะชมสมจริง (ในเรื่องของสังคมอเมริกายุคก่อนที่จะมีการเหยียดสีผิว แล้วคนผิวสีจึงควรตกเป็นทาสของคนผิวขาว) อีกทั้งแม่มดพวกนี้จำเป็นต้องปิดบังตัวตนที่จริงจริง มิเช่นนั้นนั้นจะถูกมนุษย์หยิบเผาทั้งเป็น (ตามตำยาวนานเลยที่ว่า อดีตสมัยถ้าคนใดเป็นแม่มดจะถูกหยิบเผา) แต่มันจริง บอกต่อจ้ะ

Wish Dragon

สิ่งแรกเลย: มันไม่น่าใช่ฉบับศัพท์แสงจีนของอะลาดิน แต่เป็นเรื่องดังในรูปแบบถ้อยคำจีนในขณะนี้ นักแสดงหลักมีชื่อเรื่องว่า ‘Din’ ตามตัวอักษรของ Alladin Din ไม่ใช่ชื่อเรื่องถ้อยคำจีนด้วยซ้ำ งง?

และอย่างลำดับที่สอง: ทำไมไม่มีใครเอ๋ยถึงว่า หนังครอบครัว เรื่องนี้มีช่องว่างเวลาคนจนกับคนที่โอกาสให้เลือกเยอะกับสังคมจีนที่กำลังปรับปรุงอย่างรวดเร็วทันใจ (ยกตัวอย่างเช่น เซี่ยงไฮ้) ยังไง? ไม่เพียงแต่นั้น แต่ยังเกี่ยวกับสังคมจีนในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเงินและอุปกรณ์เช่นไร?

หนังครอบครัว หัวข้อนี้มีความลึกเยอะๆ แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจนี้ เพราะหมวดหมู่เขาไม่เคยชินประเทศจีน หมู่เขาแสดงตัวแต่สิ่งอื่นที่ชาวจีนลอกเลียนแบบ และทำเป็นสินค้าลอกเลียนแบบที่ถูกกว่า ถอนหายใจซะอีก เป็นหนังครอบครัว ผจญภัย สามารถหาดูได้บน Netflix

espndeportesmiami