หนังแฟนตาซี ผจญภัย

2. Maleficent (2014-2019)หนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคแรกหรือภาคที่สองขอบอกว่าสนุกสนานทั้งคู่ภาคเลยมันเป็นเรื่องราวจากเรื่องเจ้าฟ้าหญิงนิทราและจากนั้นก็แปลผันหน้าเป็นหัวข้อนี้โดยที่ตัวร้ายของเรื่องจับแปลงเป็นคนดีหรือเทพธิดาแม่ที่รักนั่นเองสำหรับผู้ที่อยากดูเทพนิยายที่มันไม่น้ำเน่ามากเกินความจำเป็นไม่หวานซึ้งจนถึงเหลือเกินแอดแนะนำให้ดูหัวข้อนี้นะคะด้วยเหตุว่าพวกเราจะได้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของม่าม้าโจลีด้วย แล้วก็มันก็เป็นความรักที่ไม่ใช่เป็นความรักเพียงเจ้าฟ้าหญิงพระราชโอรสแค่นั้นแต่ว่ามันยังเป็นความรักของแม่และก็ลูกต่างสายพันธุ์กันด้วยภาพยนตร์โลกสมมติที่สะท้อนโลกอนาคตได้อย่างแม่นยำ ณ ในตอนนี้มนุษย์ทุกคนบนโลกน่าจะได้เห็นกันไปแล้วว่า โลกของพวกเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดไหน พร้อมด้วยเรื่องราวมากมายที่ประดังเขามาให้พวกเราถาม ว่าหรือนี่จะเป็นเพียงจุดกำเนิดของสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดให้คำตอบพวกเราได้ในชีวิตจริง แต่อย่างต่ำโลกภาพยนตร์ก็ได้ถือเอาเรื่องนี้ ทั้งยังความอะโพค้างลิปส์ (Apocalypse) แนวคิดแบบดิสโทเปียน (Dystopian) และเทคโนโลยีต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์กลุ่มนี้ ที่เราขอเลือกจับมาให้เห็นไทม์ไลน์กันอย่างคร่าวๆว่าอดีตกาล ปัจจุบันนี้ และก็อนาคตของโลกพวกเราจะเป็นอย่างไร[br]Metropolisถ้าเกิดจะพูดว่าภาพยนตร์สุดคลาสสิกประเด็นนี้เป็นต้นแบบรวมทั้งแรงดลใจให้กับการสร้างสรรค์งานในแนวไซ-ไฟ รวมทั้งฟิวพบริสติก ก็คงจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงอะไร โดยยิ่งไปกว่านั้นหากคิดว่าประเด็นนี้ถูกทำออกมาตั้งแต่ปี 20 ก็ยิ่งน่าอัศจรรย์กับความนึกคิดและก็จินตนาการของโลกปี 2026 ในอนาคต สิ่งที่เราเห็นในเรื่องเป็นศิลปะแบบอินดัสเทรียล (Industrial) ที่มีความดิบผสมกับความหรูหราโอ่อ่าวิจิตรตระการตาในแบบอาร์ตเดโค (Art Deco) และก็มีหุ่นยนต์สาวนามแมชชีนเนนเมนช์อันเลื่องชื่อ ที่เราคงจะคุ้นตาคุ้นหน้ากันดี อีกสิ่งที่ภาพยนตร์ประเด็นนี้พยากรณ์อนาคตไว้ได้อย่างใกล้เคียง ก็คงจะเป็นเรื่องของชนชั้นทางสังคม ที่ภายใต้ความหรูหราเลิศเลอ ความล้ำยุค ด้านในกลับขับเคลื่อนด้วยชนชั้นแรงงานสถานที่ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้คนชั้นสูงได้เสพย์สุขกัน[br]200[b][u]1[/u][/b]: A Space Odysseyต้นแบบของหนังไซ-ไฟอวกาศที่เปลี่ยนแปลงโลกภาพยนตร์ไปนิรันดร และก็การคาดคะเนอนาคตจากสมัย 60s ที่ออกฉาย สู่อีกเกือบจะ 36 ปีข้างหน้าในปี 2001 ที่แม้แต่นาซาเองยังออกมาประกาศว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างตรงกับความจริงสูงที่สุด กับการเดินทางสู่ห้วงอวกาศ และก็สิ่งที่สแตนลีย์ คูบริก ผู้กำกับได้ทำนาย และเสมือนจะเป็นการปูทางสู่วิถีชีวิตรวมทั้งเทคโนโลยีแบบขณะนี้ในปี 2020 ซึ่งนานเกือบ 60 ปีนับตั้งแต่ภาพยนตร์ออกฉาย เพราะเขาเลือกออกแบบโปรดักชั่นอีกทั้งการถ่ายทำและก็เครื่องนุ่งห่มจากทีมงานที่ชำนาญในเรื่องอวกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิได้เป็นการดำเนินงานแบบโปรดักชั่นภาพยนตร์ทั่วไป แล้วภาพยนตร์ประเด็นนี้ยังออกฉายเพียงแต่ 1 ปีก่อนการลงหยุดบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของยาน Apollo [b][i]1[/i][/b]1 ที่ยิ่งทำให้เรื่องอนาคตของการสำรวจอวกาศ รวมทั้งเทคโนโลยีในหัวข้อนี้สมจริงมากขึ้นไปอีกหนัง 5 เรื่องที่คุณจำต้องย้อนดู เมื่อรู้สึก “หมดไฟ”ตอนสำเร็จการศึกษาพวกเราหลายท่านต่างเต็มไปด้วยความฝัน มุ่งมาดว่าจะได้ดำเนินงานดีๆมีภาวะการเงินที่ดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งครอบครัว แม้กระนั้นพอเพียงมาทำงานเข้าจริงๆบางคราวโลกแห่งการทำงานมันก็มิได้เป็นอย่างที่คิด เจอความเคร่งเครียด แรงกดดันจากงาน จนกระทั่งครั้งคราวรู้สึกท้อแท้เบื่อ เราจึงอยากแนะนำ 5 หนังดีที่ควรมองในขณะที่เราหมดไฟ เพื่อช่วยสร้างแรงผลักดันรวมทั้งแรงฮึดสู้สำหรับการออกไปทำในสิ่งหวานใจกัน[br]1. The Secret Life of Walter Mitty (2013)เรื่องราวของวอลเตอร์ ไม่ตตี้ บุคลากรล้างรูปที่วารสาร LIFE ที่ใช้ชีวิตอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่มีจินตนาการถึงโลกที่บุคคลอื่นเข้าไม่ถึง วอลเตอร์ไม่เคยออกไปผจญภัยที่แหน่งใด แม้กระนั้นในหัวของเขาเต็มไปด้วยจินตนาการสุดล้ำอันปั่นป่วนมาจากความฝันในวัยเยาว์ที่อยากจะเผชิญภัย จนตราบเท่าเขาจะต้องออกเดินทางเพื่อตามหารูปที่หายไปจากคนถ่ายรูปลึกลับชื่อดัง ฌอน โอคอนแนล เรื่องราวนำพาให้เขาจะต้องดึงความอาจหาญของตัวเองออกมาครั้งแล้วครั้งเล่า พาตัวเองกระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ สู้กับฉลาม หรือแม้แต่จนกระทั่งไต่เขาหิมาลัยในแดนดุร้าย

หนัง แนะนำ ดูกับลูกได้ในช่วง movie nightช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดเทศกาลต่างๆถ้าคุณพ่อและก็รวมทั้งคุณแม่มิได้มีแพลุกลนไปไหนหรือทำอะไร ลองหาหนังดีๆมาดูกับลูกในตอนก่อนนอนเพื่อเติมเต็มความอบอุ่นภายในครอบครัว ทำให้ลูกสุขสบายรวมทั้งช่วงให้หลับสนิทมากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้มีหนังที่มีแง่คิดดีๆที่เหมาะสมกับการดูกับลูกรักในตอน Movie Night มาชี้แนะ จะมีเรื่องมีราวอะไรบ้างไปดูกันเลยนะ[br]1. Charlie and the Chocolate Factoryหนึ่งในผลงานอันน่ามหัศจรรย์ของทิม เบอร์ตัน ที่ผลิตจากวรรณกรรมของ โรอัลด์ อาห์ล ออกฉายในปี 2005 จนกระทั่งมาถึงวันนี้แทบ 13 ปีมาแล้ว ความคลาสสิคแล้วก็สีสันของหนังหัวข้อนี้ยังถูกกล่าวถึง ที่บอกเรื่องราวการเสี่ยงอันตรายของเด็กผู้ชาย ชาร์ลี ซึ่งเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นแต่มีจิตใจที่สวยสดงดงาม เขาใฝ่ฝันว่ากาลครั้งหนึ่งจะได้มีโอกาสเข้าไปชมโรงงานผลิตช็อกโกแลตแสนประหลาด ของ วิลลี่ วองก้า (รับบทบาทโดย จอห์นนี่ เด็ปป์) ที่ตลอด 50 ปี ของการเปิดกระทำการมาไม่เคยมีคนงานเข้าออกจากโรงงานนี้เลยสักครั้งแง่คิดจากเรื่อง ไม่มีความสุขที่ไหนดีไปกว่าที่บ้านและครอบครัวเป็นความอบอุ่นที่มีค่าที่สุด รวมทั้งสอนเรารู้ว่าหากได้โอกาสให้รีบคว้า เพราะว่าโอกาสบางครั้งบางคราว เงินก็ซื้อไม่ได้[br]2. E.T. the Extra-Terrestrial[br]E.T. The Extra-Terrestrial เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง เอลเลียทท์ เด็กชายผู้สันโดษ ที่อาศัยอยู่แถบปริมณฑลแคลิฟอร์เนีย กับแขกจากต่างดาว ที่แสนฉลาดปราดเปรื่องและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งมาหลงทางอยู่ในโลก เวลาที่เอลเลียทท์พากเพียรช่วยทำให้เพื่อนฝูงต่างดาวผู้นี้ ติดต่อกับดาวถิ่นกำเนิด เพื่อขอความช่วยเหลือนั้น ทั้งสองจำเป็นต้องหลบบรรดานักวิทยาศาสตร์ แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐบาล ที่พากเพียรไล่จับมนุษย์ดาวอื่นเพื่อนำไปค้นคว้า อันก่อให้เกิดการเสี่ยงอันตรายที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการข้อคิดเตือนใจจากเรื่อง มีทัศนคติที่ดีในเรื่องความมีเมตตา มีน้ำใจและปฎิบัติสิ่งดีๆต่อคนอื่น[br]3. The Polar Express[br]The Polar Express รถไฟสายดินแดนสร้าง เป็นเรื่องราวของเด็กน้อยในคืนวันคริสต์มาส เขารอของขวัญอย่างใจจดใจจ่อ แล้วเมื่อเวลานั้นมาถึง เขาก็ได้เห็นขบวนรถไฟมาจอดเทียบท่าที่หน้าบ้าน เขาตัดสินใจขึ้นรถไฟขบวนนี้โดยทันที เรื่องราวการผจญภัยสุดน่าพิศวงก็เลยเริ่มขึ้น เป็นหนังที่ทำออกมาเจริญ เนื้อหาน่าติดตาม ภาพสวย รวมทั้งเพลงน่าฟังมากมายๆค่ะข้อคิดจากเรื่อง การเชื่อถือในความดีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่[br]4. Upเมื่อ คาร์ล เฟรดริกเซน ปู่วัยขาสั่นอายุใกล้ 80 เริ่มเดินทางข้ามทวีปตามล่าหาฝัน กับการเสี่ยงภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่จะต้องเจอกับเหล่าร้ายรวมทั้งการตามล่ามากมาย ปู่สุดซ่าได้ค้นพบชีวิตการเป็นซูเปอร์วีรบุรุษนี่พึ่งเริ่มต้นเมื่อถึงวัยใกล้ฝั่งจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ทำให้การเสี่ยงภัยในครั้งนี้เป็นเหมือนฝันร้ายที่ไม่ได้อยากต้องการตื่นมาเจอเลยมันก็คือ รัสเซล ลูกเสือวัย 9 ขวบ นักผจญภัยที่เกิดมาพร้อมกับคำถามในทุกๆเรื่อง รวมทั้งเตรียมปั่นป่วนในทุกเหตุการณ์ มาดูกันว่าที่ว่าบ้าพลังนั้น คุณปู่ของพวกเราจะบ้ากับความยุ่งของเจ้าหนูรัสเซลก่อนจะได้ใช้พลังหรือเปล่าข้อคิดเตือนใจจากเรื่อง สิ่งที่มีความหมายที่สุดคือความรักความอบอุ่นจากบิดาแนะนำ หนังแฟนตาซี กระตุ้นต่อมจินตนาการสวัสดียามดึกค่ะ วันนี้แอดก็ว่างๆเหงาหงอยๆก็เลยนึกถึงเรื่องราวที่ต้องการจะฝันในช่วงเวลาที่นอนหลับไปแล้ว ฉันดูเพ้อมากมายปะ5555555 แน่นอนวันนี้แอดจะมาชี้แนะ หนังแฟนตาซี ที่มันสามารถกระตุ้นต่อมจินตนาการ และทำให้พวกเราสนุกไปกับโลกของในหนังได้ แอดจะได้นำกลับไปฝันในคืนวันนี้ จะมีเรื่องอะไรที่แอดต้องการจะเสนอแนะบ้างตามไปอ่านกันเลยจ้า[br][b][u]1[/u][/b]. Enchanted (2007)ด้วยความที่แอดต้องการเป็นเจ้าหญิงสักครั้งหนึ่งในชีวิตแอดก็เลยขอชี้แนะหนังแฟนตาซีที่สร้างความโรแมนติกและก็ความสนุกสนานให้กับทุกเพศทุกวัยได้ซึ่งก็คือเรื่อง Enchanted เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเนื้อเรื่องแนวเดียวกับสโนว์ไวท์เลย อยู่อยู่นางก็ได้พลิกผันแปลงชีวิตตนเองจากในเทพนิยายเปลี่ยนไปมาเป็นชีวิตอีกโลกหนึ่งที่เป็นชีวิตที่เป็นคนจริงๆหัวข้อนี้น่ารักมากรวมทั้งสรุปแล้วก็น่าดูมากมายทุกคนจำเป็นที่จะต้องมองให้ได้นะ