ภาพยนตร์ที่มี คริส อีแวนส์

ภาพยนตร์ที่มี คริส อีแวนส์ กำเนิดช่วงวันที่ 13 เดือนมิถุนายน 1981 เป็นผู้แสดงคนอเมริกัน แม้ว่าจะหลบหลีกมิได้ที่จะเชื่อมโยงเขากับกัปตันอเมริกา แม้กระนั้นเขาเริ่มอาชีพของเขาเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยหน้าที่ในซีรีส์ทางโทรทัศน์ดังเช่นว่า Opposite Sex ในปี 2000 ภายหลังแสดงตัวในรูปภาพยนตร์วัยรุ่นหลายเรื่อง รวมทั้ง Not Another Teen Movie ในปี 2001

ในฐานะวีรบุรุษของ Marvel หน้าที่แรกของเขาเป็น Human Torch ใน Fantastic Four (2005) รวมทั้ง Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) รวมทั้งถ้าไม่ใช่เพราะเหตุว่าความไม่ประสบผลสำเร็จเล็กน้อยของโปรเจ็กต์นั้นรวมทั้งการหยุดที่จะไม่ทำภาคต่อ เขาบางทีก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของกลุ่มนั้นจนถึงทุกวันนี้แทนที่จะถือโล่กัปตันอเมริกาอีแวนส์ได้เผยตัวในรูปภาพยนตร์ที่ดัดแปลงแก้ไข

จากหนังสือ: TMNT (2007), Scott Pilgrim vs. the World (2010) รวมทั้ง Snowpiercer (2013)ภายหลังที่เขาได้จบหน้าที่ The Avengers ภายหลัง Endgame ภาพยนตร์ที่เด่นที่สุด ภาพยนตร์ที่มี คริส อีแวนส์ เป็นแถวตื่นเต้นลึกลับเรื่อง “Knives Out” ปี 2019 และก็ในรูปภาพยนตร์แอ็กชั่นคอมเมดี้รวมทั้งซีรีส์โทรทัศน์​นี่เป็นรายนามภาพยนตร์ทั้งปวงจาก Chris Evans

Not Another Teen Movie 2001 เจคชายหนุ่มหล่อนักกีฬาประจำสถานศึกษาถูกพริสสิลลาแฟนที่เป็นดาวสถานศึกษาทิ้งไปคบกับ เลส ชายหนุ่มบ้ากล้องถ่ายภาพ เจคพนันกับเพื่อนพ้องว่าสามารถแปลงเพศหญิงเนิร์ดให้เปลี่ยนเป็นดาวสถานศึกษาได้ สาวเนิร์ดคนซึ่งก็คือเจนนี

เจนนีอยู่กับบิดาขี้เมาหยำเปและก็ไม่ทช์น้องชายที่แอบรักอแมนดา ไม่ทช์กับกรุ๊ปสหายเอาจริงเอาจังต้องการจะร่วมเพศให้ได้ ต่อมาไม่ทช์เขียนจดหมายบอกรักกระทั่งอแมนกระบี่อกจะใช้มือให้ เจคเล่นพลาดในเกมอเมริกันบอลทำให้ออสตินขาหัก วัวชให้เจคเป็นตัวสำรองห้ามเจคลงในสนามอีกCellular 2004

เจสซิก้า มาร์ติน (คิม บาสิงเกอร์) อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ และก็เป็นแม่ที่มีชีวิตสงบ แม้กระนั้นเหตุการณ์กลับกลับ เมื่อคุณถูกลักพาตัวไปยังที่ที่คุณไม่เคยทราบ

เจสซิก้าพากเพียรประกอบโทรศัพท์ที่แบ่งแยก รวมทั้งแอบสุ่มโทรเพื่อขอร้อง ไรอัน (คริส อีแวนส์) หนุ่มที่รับโทรศัพท์ แล้วก็พบว่าตัวเขาเองเป็นความคาดหมายเดียวที่คุณมี การสุ่มเดาโทรมายังโทรศัพท์ของเขา ทำให้เขาตกอยู่ท่ามกลางการพนันแข่งกับเวลา เพื่อช่วยหญิงคนหนึ่ง ไรอันตกอยู่ในโลกของการโกงและก็การสังหาร สำหรับในการตามหาและก็ช่วยคุณ ชีวิตของเจสซิก้าและก็ครอบครัวของคุณ ตกอยู่ในมือของเขา แต่ว่าอะไรหละที่กำลังคอยเขาอยู่? เขาจำต้องทำเพื่อทราบให้ได้!The Perfect Score 2004

เรื่องราวของเด็กนักเรียน 6 คน ที่เพียรพยายามบุกในศูนย์ออกข้อสอบ แล้วลักขโมยคำตอบออกมา พวกเขาล้วนต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกัน เป็นคุ้มครองป้องกันชีวิตของพวกเขาให้ผ่านการเช็ดกวัดด้วยข้อสอบที่ตั้งมาตรฐานอย่างไม่ยุติธรรม เมื่อแผนชิงทรัพย์ลุ้นระทึกเริ่มขึ้น ความสนิทสนมเพิ่มทวี สุดท้ายพวกเขาก็ได้เจอคำตอบที่จริงจริง ซึ่งอยู่ในตัวของพวกเขาแต่ละคนFantastic Four 2005

นักบินอวกาศสี่คนเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดไป เมื่อพวกเขาถูกกรุ๊ปก้อนเมฆรังสีคอสมิกจู่โจม ขณะนี้ รีด ริชาร์ดส์ สามารถยืดร่างกายของเขาได้เสมือนยางยืด ซู สตอร์ม เปลี่ยนเป็นเพศหญิงล่องหน จอห์นนี่ สตอร์ม เปลี่ยนเป็นสัมผัสของผู้คนรวมทั้ง เบ็น กริมม์ เปลี่ยนเป็นมนุษย์ที่ทำมาจากหิน แม้กระนั้นมีปัญหาหนึ่ง ผู้ที่ได้การสนับสนุนการเดินทาง วิกเตอร์ วอน มองม ก็ได้รับผลพวงเหมือนกัน รวมทั้งด้วยกำลังเต็มกำลัง เป็นอันมากอันตรายที่จะต้องหยุดก่อนจะสายเหลือเกินFatastic Four: Rise of the Silver Surfer 2007

ซิลเวอร์เซิรฟเฟอร์ ผู้ติดต่อสื่อสารผ่านจักรวาลสุดลึกลับที่มาเยี่ยมโลกมนุษย์พร้อมกลยุทธ์ล้างผลาญให้หมดสิ้น ในขณะซิลเวอร์เซิรฟเฟอร์ ตั้งใจจริงก่อความระส่ำระสายชุลมุนไปทั้งโลก รี้ด, ซู, จอห์นนี่ และก็เบน จำเป็นต้องด้วยกันไขปัญหาลึกลับให้เสร็จ ก่อนที่จะความคาดหวังทั้งมวลจะหมดสิ้นLondon 2005

การเสี่ยงภัยของ สิด เด็กหนุ่มที่ต้องการเอาชนะคู่รักเก่า ด้วยเหตุว่าเจ็บใจที่คุณได้ทิ้งกันไป สิด ที่ได้เปลี่ยนเป็นชายหนุ่มขี้เหล้าขี้ยารวมทั้งติดยาเสพติดอย่างมาก

ตั้งแต่คุณได้จากเขาไป กระทั่งวันหนึ่งเขาได้รับรู้ว่าคนรักเก่าของเขากำลังจัดงานงานเลี้ยงเลี้ยงอำลาก่อนที่จะคุณจะย้ายไปยังเมืองใหม่กับคู่รักใหม่ของคุณ ด้วยความขุ่นเคืองเขา ก็เลยเข้าไปทำลายของใช้ในอพาร์ตเมนต์ของคุณ และก็ยังแอบเข้าไปในงานงานเลี้ยงเลี้ยงอำลาอีกด้วย โดยลึกๆในใจสิดนอกเหนือจากความแค้นที่มีต่อคุณเขายังรักแล้วก็ยังหวังให้คุณกลับมาหาเขาอีก TMNT 2007

เหล่ากระบวนการนินจาเต่ากลับมารักษาความเป็นธรรมอีกรอบ! ภายหลังจากพวกนินจาเต่า ลีโอท้องนาร์โด, ไมเคิลแองเจโล, โดนาเทลโล รวมทั้ง ภาพยนตร์ที่มี คริส อีแวนส์ ราฟาเอล ปราบผู้ร้ายเสร็จ พวกเขาต่างแยกย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัว ท้ายที่สุด คุณครูสปลินเตอร์ รู้สึกหนักใจกับสิ่งพิศดารที่เกิดขึ้นข้างในนิวยอร์กสิตี้ จอมคนร้ายได้สะสมกำลังเพื่อจะครอบครองโลกใบนี้ คุณครูสปลินเตอร์ก็เลยเรียกพวกเขากลับมารวมตัวกันอีกที

มีแต่ว่าซูเปอร์นินจาเต่าเพียงแค่นั้นที่จะเลิกเรื่องร้ายและก็กำจัดจอมคนร้ายกลุ่มนี้ให้หมดไปจากโลกใบนี้ได้ การเสี่ยงภัยครั้งใหม่ของวิธีการนินจาเต่าก็เลยเกิดขึ้นSunshine 2007

เมื่อเหล่านักบินอวกาศของนานาประเทศได้ทำภารกิจที่แสนอันตราย ซึ่งดวงตะวันที่กำลังจะดับลงจนถึงทำให้เหล่ามนุษย์กำเนิดการสิ้นไปขึ้น ก็เลยมีการกู้ดวงอาทิตย์ขึ้นมาใหม่อีกรอบแม้กระนั้นไม่เป็นผลสำเร็จตรงเวลา 7 ปี จนถึงความปรารถนาท้ายที่สุดเป็นการส่งกลุ่มใหม่ขึ้นมาเพื่อการมี

ชีวิตอยู่ของโลกใบนี้The Nanny Diaries 2007

แอนนี่ที่ช่วงนี้เรียนที่มหาวิทยาลัย แม้กระนั้นคุณยังไม่แน่ไม่นอนว่าจะเลือกทางเท้าให้กับชีวิตของตนเช่นไรดี รวมทั้งควรเป็นคนดูแลของ เกรเยอร์ เด็กผู้ชายที่คุณช่วยเอาไว้ให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุ คุณหลงเสน่ห์ ฮาร์วาร์ด บ้านพักอยู่อาคารเดียวกันกับคุณ Street Kings 2008

​ทอม ลัดโลว์ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ลอส แองเจลิส ผู้มีความชำนาญที่ยังปรับพฤติกรรมภายหลังเมียที่รักเสียชีวิตไปได้ไม่เข้าที่เข้าทางนัก ยิ่งเมื่อมีหลักฐานผูกตัวว่าเขามีส่วนทำให้สหายตำรวจร่วมกันจะต้องถูกลงโทษ ทอมก็ยิ่งรู้สึกแตกต่างและก็ต้านลักษณะของวัฒนธรรมในสังคมตำรวจที่เขาเองเคยยึดปฏิบัติมาตลอดการรับราชการ ซึ่งสุดท้ายก็ทำให้เริ่มคลางแคลงทุกๆคนรอบข้างเขาว่าเชื่อถือได้วางใจมากแค่ไหนPush 2009

ดิวิชั่น หน่วยงานลับของรัฐบาลกระทำการเปลี่ยนกรรมพันธุ์ข้าราชการให้เป็นกองกองทัพนักสู้อำนาจจิต ถ้าหากคนใดกันแน่ไม่ยินยอมร่วมหน่วยงานนี้ก็จะถูกกำจัดอย่างใจร้ายนิค แกนท์ (คริส อีแวนส์) นักโทรจิตรุ่นที่ 2 หรือ จอมเปลี่ยนที่ ตั้งแต่ดิวิชั่นฆ่าบิดาเขาเมื่อหลายสิบปีกลาย เขาก็เลยดำรงชีวิตหลบๆแอบซ่อนๆอยู่ในประเทศฮ่องกง ประเทศที่มีราษฎรหนาแน่นและก็ไม่มีอันตรายที่สุดในโลกนี้สำหรับนักอำนาจจิตอย่างเขา ตราบเท่าที่เขาไม่เปิดเผยเรื่องพลังยอดเยี่ยมของตนเอง

แต่ว่านิคจำเป็นต้องเผยตัวเมื่อ แคสซี่ โฮล์มส์ (ดาโกต้า แฟนนิ่ง) สาวน้อยวัย 13 ปี ผู้มีญาณทิพย์ หรือสมญานาม ตาทิพย์ มาขอให้เขาช่วยตามหา คีร่า ฮัดสัน (ติดอยู่ไม่ลล่า เบลล์) ผู้ควบคุมจิตที่ซ่อนหนีไปได้ แล้วก็บางทีอาจจับกุญแจสำคัญที่จะลบล้างหน่วยงานดิวิชั่นผู้ควบคุมจิตเป็นคนที่มีพลังจิตที่น่าสะพรึงกลัวรวมทั้งทรงอำนาจที่สุด มันก็คือสามารถสั่งการคนอื่นๆได้ โดยล้างสมองให้ร้ายคิดที่ตนอยากที่จะให้บุคคลอื่นประพฤติตาม Scott Pilgrim Vs. the World 2010 : สก็อต พิลกขอบ กับศึกล้มกิ๊กเก่าเขย่าโลก

สก็อต พิลกขอบ เด็กวัยหนุ่มอายุ 22 ปี ที่กำลังตกงานและก็เป็นนักเล่นดนตรีวง

Sex Bob-omb วันหนึ่งเขาได้เจอกับสาวในฝัน โน่นเป็น ราโมน่า ฟลาวเวอร์ส เรื่องจีบคุณน่ะไม่ยากหรอก แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือ ฟลาวเวอร์สมีคู่รักเก่าถึง 7 คน แล้วก็ทั้งปวงโน่นก็เฮี้ยว

แสบซ่า รวมทั้งอาจจะไม่ยินยอมให้ฟลาวเวอร์มีคู่รักผู้ที่ 8 แน่นอนทางเดียวที่จะปราบดวงใจคุณเป็น จำต้องจัดแจงคู่รักเก่าทั้งปวง..The Losers 2010กองกำลังพิเศษของสหรัฐฯหน่วยหนึ่ง ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความรู้เฉพาะบุคคล ไม่มีผู้ใดระงับได้ เมื่อพวกเขามาอยู่รวมกัน หรือขั้นต่ำพวกเขาก็หวังแบบนั้น

สมาชิกพวกนั้น เป็นต้นว่า หัวหน้าทีม เคลย์ (เจฟฟรีย์ ดีน มอร์แกน) บิดามดคอมพิวเตอร์ เจนสังเวย (คริส อีแวนส์) ผู้ที่มีความชำนาญด้านระเบิด โร้ก (ไอดริส เอลบา) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านขนส่ง พูช (โคลัมบัส ชอร์ท) แล้วก็มือยิงปืนยาว คูการ์ (ออสการ์ แจท้องนาดา)พวกเขาถูกส่งตัวไปยังป่าแถบโบลิเวียในภารกิจค้นหาและก็เผาผลาญ แล้วพวกเขาก็พบว่าตนเองกำลังถูกหมายหัวจากศัตรูที่อดทน

ซึ่งพวกเขาทราบเพียงแต่ชื่อ เรียกว่า แม็กซ์ (เจสัน แพทริค) แล้วต่อจากนั้นกองกำลังก็ร่วมมือกับสายสาวสวยผู้มีแนวทางของตน ไอชา (โซอี้ ซัลดาน่า) พวกเขาต้องอำพรางตัวมิดชิดพร้อมด้วยสืบหาทะลุการคุ้มกันหนาแน่นไปถึงตัว แม็กซ์ ชายผู้ซึ่งจะชักชวนให้โลก

ด้วยอาวุธนำสมัย

Captain America: The First Avenger 2011สตีฟ โรเจอร์ส (คริส อีแวนส์) เด็กผู้ชายอ่อนแอที่เติบโตขึ้นมาในตอนสภาพเศรษฐกิจล่มจม ตอนสงครามโลกครั้งที่ 2

เนื่องจากว่ามีฐานะยากไร้ รวมทั้งร่างกายที่อ่อนแอ ทำให้เขาจำต้องต่อสู้ชีวิตอย่างลำบาก และก็เมื่อสงครามโลกขยายขอบเขตมาถึงอเมริกาเขาสมัครเข้ามาเป็นทหาร เพื่อรับใช้กองทัพ แต่ว่าเนื่องจากสภาพร่างกายที่อ่อนแอ เขาถูกปฏิเสฐจากทางกองทัพ แม้กระนั้นความตั้งใจจริงของโรเจอร์ ไปเข้าตา นายพลเชสเตอร์ ฟิลลิปส์ (ทอมมี่ ลี โจนส์) นายพลเชสเตอร์ ชักชวน โรเจอร์ มาร่วมโครงงานลับ

Operation Rebirth โปรเจคที่ทดสอบเกี่ยวกับการผลิตยอดเยี่ยมทหารด้วย Super Soldier Serum ทำให้ โรเจอร์ แปลงเป็นยอดเยี่ยมทหาร ที่มีใจรักชาติเต็มเปี่ยม ดูหนังไทยออนไลน์ แล้วก็ถูกส่งไปร่วมรบที่สนามรบที่ยุโรป ต้านกองทัพของ ฮิตเลอร์ เขาถูกวัยรุ่นคนหนึ่งทราบถึงตัวตนที่จริงจริง เด็กคนนั้นเป็นบัคกี้

บาร์นเนอร์ (เซบาสเตียน สแตน) ซึ่งวันหลังโรเจอร์ได้รับเขาเป็นคู่ซี้ระหว่างการรบกับ บารอน ไฮน์ริช ซีบด ทำให้ บัคกี้ หายสูญ ส่วนตัว โรเจอร์ ตกลงในห้วงสมุทรอาร์กติก ทำให้ร่างกายของเขาถูกแช่แข็งมาตลอดห้าสิบปี ก่อนจะถูกศึกษาและทำการค้นพบโดยเหล่า Avengers ตื่นสู่ช่วงปัจจุบัน!