doomovie ดูหนังใหม่ หนัง ดูหนังฟรี ดูหนัง เว็บดูหนังออนไลน์

doomovie Birds of Prey ว่ากันแบบตรงไปตรงมาครับผม ผมว่า Birds of Prey เนี่ย เป็นหนังที่บันเทิงใจที่สุดในบรรดาหนัง DC ที่ผมมองมาเลย ที่ผมพูดว่า “สนุกสนานที่สุด” เพราะนักแสดงทุกตัวมีเสน่ห์ การเดินเรื่องมันไม่มีเบื่อ มีคำพูดตลกหยอดมาตลอดทั้งเรื่อง และก็มีฉากแอคชั่นที่มันสะใจคนชอบดูหนังพลังภายในแน่ๆ แต่ว่าผมไม่อาจจะใช้คำว่า “ดีเยี่ยมที่สุด” กับหัวข้อนี้ได้ ด้วยเหตุว่าหนังมิได้พอดีเพอร์เฟคแบบที่ Wonder Woman ทำเอาไว้ หรือมิได้อัศจรรย์เสมือน Aquaman

แต่ Birds of Prey มีส่วนประกอบหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้าขั้น “แจ๋วแล้วก็เท่ห์” สุดๆ Birds of Prey เกิดเรื่องราวอีกด้านที่บอกกล่าวผ่านฮาร์ลีย์ด้วยตัวเอง ซึ่งมีเพียงแค่คุณแค่นั้นที่จะเล่าได้ เมื่อคนร้ายที่ถูกใจหลงตัวเองที่ก็อตแธมอปิ้ง โรมัน สิโอนิส แล้วก็ ซาส มือขวาจอมขยันของเขาพุ่งเป้าไปที่สาวน้อยที่ชื่อแคส ทั่วทั้งเมืองจำเป็นต้องเกิดเหตุการณ์วุ่นวายสำหรับเพื่อการตามหาคุณ

บนทางที่ขัดแย้งกันระหว่างฮาร์ลีย์ ฮันเทรส กางล็ค คานารี และก็ เรเน่ มอนโตคุณย่า doo movie ราวกับจะไม่มีวันเลือกอื่นใด นอกเหนือจากที่จะร่วมมือกันล้มโรมันให้ได้ ดูหนังผ่านเน็ต ผมขอยกย่องความก้าวหน้าของ DCEU ในตอนหลังๆพยายามนะครับ เนื่องจากว่าตอนต้นที่เริ่มกับ Man of Steel ก็ยังเพียงพอโอเค แต่ว่าเพียงพอมาถึง BvS กับ Suicide Squad เนี่ยผมว่าจักรวาลเริ่มซวดเซละ ต่อจากนั้นก็มาปังกับแม่ Wonder Woman

ก่อนที่จะตรงลงเหวอีกรอบกับ Justice League แต่ว่าแล้วความมุ่งหวังก็ปรากฎตัวขึ้นเมื่อ Aquaman ออกฉายและก็ประสบผลสำเร็จเป็นอันมากอีกทั้งในด้านรายได้รวมทั้งข้อวิจารณ์(รวมทั้งเป็นหนัง DCEU เรื่องแรกซึ่งสามารถทำรายได้ทะลุหลักพันล้าน) ต่อไปก็มี Shazam! ตามออกมาซึ่งก็ผลตอบรับก็จัดว่าดีในระดับนึง สำหรับ Birds of Prey นี้ หากแม้รายได้จะต่ำที่สุดในบรรดาหนัง DCEU ทั้งผอง แม้กระนั้นในด้านข้อวิจารณ์นั้นนับว่าออกมาดีเลยล่ะ

มาเอ่ยถึงตัวหนัง ผมว่าเวิร์คในระดับหนึ่งเลยจ๊ะ ถ้าหากถามคำถามว่าผมถูกใจอะไรเยอะที่สุดในเรื่อง ผมถูกใจ story ของหนังนะครับ หนังมีทั้งยังพล็อตหลักรวมทั้งพล็อตรอง พล็อตหลักเป็นฮาร์ลีย์ ควินน์จำต้องทำภารกิจฉกเพชรที่แคสซานดรา เคนลักขโมยมาจากโรมัน ไซโอนิสไปคืนผู้ครอบครองให้ได้ แต่ว่าพล็อตรองนั้นมีค่อนข้างจะมากมาย อีกทั้งการสืบคดีของข้าราชการมอนโทคุณย่า,

การทำงานให้ไซโอนิสของไดน่า แล้วก็การตามล่าทวงแค้นของเฮเลน่า พล็อตพวกนี้ได้ถูกเล่าพร้อมในตอนครึ่งแรก ซึ่งจะว่าไปถ้าหากผู้กำกับการ ไม่แจ๋วจริงผมว่าพังทลายแน่ๆนะครับ ก็จะต้องสรรเสริญ Cathy Yan สำหรับการควบคุมหนังใหญ่คราวแรกนะครับ จัดว่าทำออกมาได้น่าพอใจมากมาย

เหล่าผู้แสดงในเรื่องจัดว่าสร้างสีสันให้หนังมหาศาลขอรับ ฮาร์ลีย์ ควินน์นี่เป็นตัวชูโรงของหนังเลยก็ว่าได้ จำเป็นต้องขอชื่นชอบ Margot Robbie นะครับที่เล่นบทนี้ออกมาได้ทะเล้น บ้าๆบอๆ รวมทั้งน่ารักน่าเอ็นดูมากมาย หากไม่ใช่คุณผมก็แทบจะจำไม่ได้แล้วว่าคนใดกันจะมาเล่นแทนคุณได้ เรเน่ มอนโทคุณย่าก็จัดว่าดิบดี

แล้วก็ผมถูกใจที่ Rosie Perez เล่นบทนี้ได้เฟี้ยวฟ้าวมากมาย ส่วนกางล็ค แคนาเร่ รายนี้ผมว่าเด่นพอเหมาะพอควรเลย แถมการแสดงของ Jurnee Smollett-Bell ก็ดีแล้วมากมายๆอย่างฉากในบาร์ตรงกลางเรื่องนี่นับว่าคุณเล่นได้นิ่ง(แต่ว่าเจ็บลึก)มากมาย แต่ว่ารายที่ผมถูกใจสูงที่สุดก็คือฮันเทรส พี่สาวมึงออกน้อยแม้กระนั้นออกมาทีนี่แย่งซีนประชาชนได้มากเลย แถม Mary Elizabeth Winstead ก็สวยสะพรั่งพรูแถมเท่ห์สุดๆ

นักแสดงอื่นๆอย่างแคสซานดรา เคนที่แสดงโดยน้อง Ella Jay Basco นั้นก็โอเคนะครับ แม้กระนั้นโดนรัศมีสี่คนข้างบนกลบหมดเลยไม่ค่อยได้ส่องแสงเท่าใดแม้กระนั้นรายที่รัศมีจับมากมายๆก็คือ Ewan McGregor ในบทกางล็ค แมสก์ครับผม doomovie ฉากที่พี่มึงไปบอกให้ลูกน้องขึ้นไปเต้นบนโต๊ะนี่น่าสยองดีจริง แล้วก็ในที่สุดผมขอพื้นที่ดูคุณลุง Dana Lee ในบทด็อคครับ คุณลุงเอ็งออกมาน้อย แม้กระนั้นออกมาทีไรเหิมใจผมตลอด

ผมถูกใจแนวทางการเล่านะ ระยะแรกมันจะมองเมาๆนิดเดียว(ด้วยเหตุว่าคนเล่าเรื่องก็คือตัวฮาร์ลีย์ ควินน์ ซึ่งนางก็มองเมาๆอยู่แล้ว ดังนั้นคนขี้เมาๆเล่ามันก็จะราวนี้แหละ555) แต่มันทำให้หนังมองมีเสน่ห์ขึ้นเป็นกองเลยนะครับ เพราะเหตุว่าตัวหนังมันมิได้ต้องเล่าแบบมีกลเม็ดเด็ดพรายหรอก เพียงแค่เล่าให้มันสนุกสนานก็จัดว่าบรรลุผลสำเร็จแล้ว ซึ่งหนังมันก็ทำเป็นขอรับ หากแม้ครึ่งเรื่องแรกหนังจะเข้าเรื่องช้า

แม้กระนั้นมันมิได้น่ารำคาญเลยสักกะนิด เพราะว่ามันมีลูกเล่นพราวแพรวโผล่มาตลอด อย่างเช่น การ freeze frame หน้านักแสดงไว้แล้วหลังจากนั้นก็ใส่ข้อมูลลงไปในเฟรมเสมือนวิดีโอเกม หรือจะเป็นการหยุดฉากเพื่อย้อนไปเล่าพื้นเพของผู้แสดง doomovie อื่นๆอีกมากมาย พอเพียงถึงตอนช่วงหลัง หนังก็เริ่มไปสู่พล็อตหลัก ซึ่งก็คือการที่ฮาร์ลีย์ต้องตามหาแคสซานดรา เคนเพื่อเอาเพชรจากคุณมาให้ได้

ซึ่งระยะนี้ของหนังมันโคตรสนุกสนานเลยขอรับ ฉากแอคชั่นก็สนุกโคตรๆบางครั้งอาจจะเพราะเหตุว่าพวกเราไม่ค่อยมองเห็นฮาร์ลีย์มาบู๊ๆอย่างนี้เท่าใด(ใน Suicide Squad นางเพียงแค่เหวี่ยงไม้เบสบอลไปๆมาๆเท่านั้น นอกจากนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยเว้นเสียแต่ปากหมาทั้งยังเรื่อง) ยิ่งฉากไคล์แมกซ์ที่เหล่ากลุ่มนกผู้ตามล่าต้อมาร่วมกันต่อสู้นั้น มันมีความเป็น Feminism มากมายๆเลยนะครับ

ซึ่งมันก็มิได้ล้นกระทั่งน่ารังเกียจอะไร(แตกต่างจาก Charlie’s Angels ที่เน้นย้ำเรื่องนี้จนถึงมองดูหมิ่นเหยียดหยามไปในตัว) รีวิวหนังในส่วนของการแสดง ผมว่าดีเด่นทุกคนเลยครับผม Robbie นี่นอนมาอยู่แล้วกับบทนี้ กลับมาครั้งนี้จัดว่าคุณได้ทำอะไรเยอะแยะกว่าในขณะที่เล่น Suicide Squad เสียอีก, Perez ก็อย่างที่ว่านะครับ นางเฟี้ยวฟ้าวอยู่แล้ว, Smollett-Bell นี่ก็เกินคาดมากมาย

ตอนขับร้องเป็นเสน่ห์เปี่ยมล้น, Winstead นี่ผมถูกใจมากมายขอรับ เล่นได้ไม่มีอารยธรรมแล้วก็ดุถูกใจสุด ยิ่งคนไหนที่ตามคุณมาตั้งแต่ Die Hard เนี่ยจะยิ่งถูกใจคุณมากขึ้นไปอีก(บางครั้งบางคราวก็แอบคิดนะว่า ที่คุณเก่งขนาดนี้เนี่ย แม็คเคลุกลนเทรนคุณมาใช่มั้ย555) ส่วนคนอื่นก็เล่นดีไม่ตกขอรับ แม้กระนั้นสี่สาวที่ว่ามาเป็นเด่นจริงไรจริง

ในด้านของเพลงประกอบ เลิศนะครับ เริ่ดโคตร แต่ละเพลงเป็นกับบริบทของฉากสุดๆอย่างฉากโรงงานเคมีระเบิดนั้น เพลง Joke’s On You ก็ช่วยสนับสนุนอารมณ์ของฉากนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีก หรือฉากในบาร์ที่มีเพลง Boss B**ch ก็สร้างอารมณ์บ้าดีเดือดส์ให้กับฉากได้ดิบได้ดีที่พีคมากมายก็คือเพลง Experiment On Me ในฉากแอคชั่นในตารางใจกลางเรื่องที่ทั้งยังการตัดต่อ มุมกล้องถ่ายภาพ คิวบู๊ บวกกับเพลงประกอบทำให้ฉากนี้มันออกมาเท่ห์รวมทั้งสนุกสุดๆ

Malignant เลวร้าย

ผู้กำกับหนังสยดสยองคนมีชื่อเสียง “เจมส์ วาน” ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อหนังสยองขวัญยุคสมัยใหม่ ก็เป็นปกติที่ผลงานใหม่ของเขาชอบโดนจับตามองรวมทั้งคาดหมายเอาไว้ก่อน และก็นี่เป็นดูหนังผ่านเน็ต “Malignant” (ชั่วช้าร้าย) งานชิ้นใหม่ของเขาที่กลับมาจับจับแนวถนัดอีกคราว ภายหลังที่หลีกตัวไปทำหนังซูเปอร์วีรบุรุษมา หนังยังคงมากับคอนเซ็ปต์ความหลอนระทึกและก็สร้างมิติเชิงชั้นในบทได้อย่างตรงจังหวะ หากว่าบางทีก็อาจจะยังไม่ใช่งานระดับมาสเตอร์พีชเรื่องใหม่ของเขาก็ตาม

Malignant เล่าราวของ แมดิสัน หญิงสาวที่สะดุ้งไม่ไหวติงเช่นเดียวกันกับเป็นอัมพาตจากภาพเรื่องราวการฆ่าสุดน่ากลัวอยู่ข้างหน้า แล้วก็ความเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่ศึกษาค้นพบว่าภาพฝันพวกนั้นเป็นข้อเท็จจริงอันน่าตกใจ doomovie จะต้องสารภาพว่าประเด็นนี้มีหน้าหนังที่ออกจะทำให้ผู้ชมเข้าใจยาก ด้วยการที่ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแกนหลักของหนังออกมาได้ตรงๆ(เนื่องจากจะเป็นการสปอยล์โดยทันที) ก็เลยเป็นปัญหาหลักที่สร้างความสับสนให้กับผู้ชมว่าจะได้มองเห็นอะไรกันแน่…ในหนังประเด็นนี้

แน่ๆว่างานของ เจมส์ วาน ก็ยังคงเอกลักษณ์ความหรรษาส่วนตัวของเขาเอาไว้ก้าวหน้า หลายๆส่วนประกอบของหนังได้ประยุกต์ใช้ได้ถูกจังหวะและก็เหมาะสมกับพล็อตเรื่องดี การเล่าเรื่องของ Malignant ค่อนข้างจะน่าดึงดูดตั้งแต่ฉากเปิดตัว ทำให้ผู้ชมเบาๆซึบซึมซับลำดับไล่เรียงตามได้อย่างเป็นจะโคน โดยใช้เวลาเพียงแต่ไม่นานนัก ผู้ชมก็คงจะรู้ถึงแก่นแท้ของหนัง รวมทั้งเพียงพอจะเริ่มนึกได้ได้แล้วว่ากำลังดูหนังเกี่ยวกับอะไรอยู่

เจมส์ วาน ร่วมประดิษฐ์แต่งไอเดียนี้ขึ้นมากับกลุ่มเขียนบท ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะมองเห็นถึงความละเอียดรวมทั้งความเอาใจใส่ในแต่ละทรีทเมนท์ของบทหนัง ที่เบาๆแย้มเงื่อนออกมาครั้งละนิดอย่างมีเชิงชั้น ทั้งยังสร้างมิติให้กับนักแสดงต่างๆออกจะทำออกมาได้บันเทิงใจรวมทั้งชักชวนติดตาม แม้ว่าจะปนเปไปด้วยความซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่บ้างก็ตาม แต่ว่าเมื่อมองดูโดยรวมก็จัดว่า Malignant เป็นหนังเขย่าขวัญที่เชิญชวนทำให้มีความรู้สึกรังเกียจทางอารมณ์ได้พอใช้ และก็รายละเอียดก็มีเหตุรวมทั้งข้อสรุปเอาไว้ได้กระจ่างแจ้งอยู่

การได้ ดูหนังผ่านอินเตอร์เน็ต Malignant ประเด็นนี้ก็เลยเพียงพอจะนึกออกถึงต้นสายปลายเหตุที่ เจมส์ วาน ไม่กลับมาทำหนังเชื้อสาย The Conjuring ต่อ เนื่องจากว่ากลิ่นของหนังหัวข้อนี้โชยไอเดียคล้ายกับ “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” อยู่เบาๆดังขอยืมเอามาโดยมิได้นัด การสอดแทรกหัวข้อต่างๆอีกทั้งเชิงลึกและก็เชิงตื้นของหนังอีกทั้ง 2 หัวข้อนี้ มีส่วนประกอบที่แอบเช่นกันอยู่ไม่น้อย

อีกหนึ่งสิ่งที่ถูกใจใน ดูหนังผ่านเน็ต Malignant เป็นส่วนประกอบศิลปแล้วก็การจัดโทนแสงสว่างที่สื่อให้มองเห็นถึงความบรรจงสำหรับเพื่อการเล่าอย่างดีเยี่ยม มีมุมกล้องถ่ายภาพบางฉากที่ทำให้เกิดความรู้สึกว้าวอยู่บ้าง ในตอนที่การจัดแสงสว่างแล้วก็ใส่สีเข้ามาในหนังก็ยกฐานะตัวหนังได้อย่างดีเยี่ยม นี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นหนังที่มิได้ย่ำอยู่กับคอนเซ็ปต์ความสยองขวัญ แม้กระนั้นยังรวมป้ายความผิดเป็นหนังอาชญากรรมและก็มีกลิ่นแฟนตาซีเหนือธรรมชาติเข้าไปเบาๆที่ออกจะพอดีกับผู้ชมก้าวหน้า

มาถึงฝั่งของการแสดงที่จำเป็นต้องสารภาพว่ากลุ่มดาราบางทีอาจจะมิได้เด่นเท่าไร เนื่องจากว่า “แอนท้องนาเบลล์ วอลลิส” เป็นยืนหนึ่งหามหนังเอาไว้เกือบจะอีกทั้งเรื่อง การแสดงของคุณนับว่าทำเป็นดี การถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆกับบรรยากาศของหนังได้ แล้วก็ทำให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อตาม ทั้งยังยังสร้างมิติให้กับผู้แสดงนี้ได้ออกจะน่าพึงพอใจ

โดยภาพรวมแล้ว Malignant บางทีอาจจะยังไม่ใช่ผลงานที่เหมาะสมที่สุดของ เจมส์ วาน รวมทั้งหนังก็มิได้บันเทิงใจน่ากลัวได้พอๆกับเครือญาติหนังผีเรื่องก่อนๆของเขา แต่ว่านี่เป็นความเพียรพยายามแปลกมาอีกทาง และก็เห็นได้ชัดว่าหวังจะสร้างออกมาเป็นอีกจักรวาลใหม่ที่ทำภาคต่อได้อีก แม้กระนั้นหนังก็ยังมีความคลีเช่อยู่ในตัวสูงระดับหนึ่ง ไม่ใช่หนังแนวใหม่ที่รู้สึกละลานตา และก็ผู้ชมก็คงจะทายใจแนวทางของหนังได้ตั้งแต่กลางเรื่อง แต่ว่าเมื่อมาอยู่ในมือคนทำหนังที่ทำเป็นสนุกสนาน หนังก็เลยออกมาได้สนุกสนานดี ทั้งๆที่คาดหมายเอาไว้ระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ตาม

โดยเหตุนั้น หนังหัวข้อนี้ก็เลยดูได้ว่าเป็นหนังที่บียอนด์ความเป็นหนังผี แต่ว่ากล่าวร้ายคิดและก็ความรู้สึกเข้าไปเสริม มีพลังความเหี้ยมโหดอำมหิต ความเหี้ยมโหดอำมหิต และก็ความน่ากลัวได้อย่างหนำใจผู้ชม ไม่ถึงกับเป็นหนังที่สุดยอดอะไร แม้กระนั้นก็พอได้รับอรรถรสเพลิดเพลินๆเพียงพอตกใจกับบางฉากได้บางส่วน ผู้ใดกันที่คาดหวังเอาไว้…ก็ไม่น่าจะผิดหวังนะ ดูหนังผ่านอินเตอร์เน็ต

May the Devil Take You บ้านเฮี้ยน วิญญาณชั่วร้าย

เรื่องราวของชายคนหนึ่งชิ่อ Lesmana ทำความตกลงกับแม่มด ให้มารช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานรวมทั้งการคลัง เขาได้ประกอบพิธีในห้องใต้ดินที่บ้านของเขา แล้วต่อจากนั้นเขาก็รวยไม่ดีเหมือนปกติ ภายในช่วงเวลาไม่กี่ปีเขาก็จำต้องสูญเสียเมียคนแรก และก็ทิ้งให้บุตรสาวอยู่ตามลำพังคนเดียวเขาไปสมรสกับ ศิลปินคนหนึ่งขื่อ Leksmi แล้วแต่งงานใหม่ แล้วต่อจากนั้นอีกไม่นานเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจต่างๆแล้วก็ป่วยถึงขั้นเข้าห้อง icu

Aifie หญิงสาวลูกเมียคนแรกได้รับการติดต่อให้มาดูดวงใจ Lesmana คุณจะต้องมาเจอกับครอบครัวเมียใหม่ของบิดา ระหว่างที่คุณอยู่กับบิดา คุณได้มองเห็นภูติผีตน แล้วบิดาของคุณก็มีลักษณะอาการแปลกสามารถลุกจากเตียงได้ดูหนังผ่านเน็ต หัวข้อนี้เป็นหนังจากประเทศอินโดนีเซียมีชื่อต้นฉบับว่าSebelum Iblis Menjemput

ครอบครัวของเมียใหม่นั้นย่ำแย่อย่างมากขาดเงินทองคำเหลือก็เลยตกลงใจกลับไปที่บ้านเก่าของ Lesmana เพื่อหาทรัพย์สินทั้งหมดทุกอย่างเอาไปขายรวมทั้งขายบ้านข้างหลังเก่าด้วย ส่วน Aifieได้ไปที่บ้านข้างหลังเก่าเช่นเดียวกัน doomovie แม้กระนั้นแล้วพวกเขาก็ได้มองเห็น ข้าวของบางสิ่งบางอย่างวางอยู่ข้างในห้องห้องหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมนต์ดำ รวมทั้งสิ่งที่พวกเขาพลาดที่สุดเป็นไปเปิดห้องใต้บันได

ซึ่งถูกล็อคเอาไว้อย่างแน่นหนาและก็ติดไปด้วยผ้ายันต์ เขาไปเผลอปล่อยบางอย่างออกมา ที่จะสร้างความสยองขวัญ ไปตลอดเรื่องอย่างที่พวกเขาไม่เคยคาดหวังมาก่อน ข้างในห้องใต้ดินนั้นหลบซ่อนอะไรไว้ จำต้องรอติดตามมองเอาเองนะครับดูหนังผ่านอินเตอร์เน็ต Sebelum Iblis Menjemput บ้านเฮี้ยน วิญญาณโหดเหี้ยม พูดได้ว่าเป็นบ้านที่เฮี้ยนที่สุดในโลกภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ ผีในเรื่องเฮี้ยนมากมาย หลอกแบบ non Stop การคุกคามของผีระดับ 10/10 หลอกทั้งยังในโลกที่เรื่องจริงแล้วก็โลกที่จินตนาการ

สามารถสิงผู้ใดก็ได้แล้วเปลี่ยนคนๆนั้นให้แปลงเป็นผีที่มีความน่าสะพรึงกลัว ไล่ฆ่าคนทุกคน ความน่าสยองนี้จำกัดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการแต่งหน้าทาปาก จังหวะการออกแต่ละครั้งถือว่าทำเป็นดียอด พูดได้ว่าเป็นการหลอกแบบไม่มีการหยุดให้ผู้ชมหายใจอย่างยิ่งจริงๆ ทั้งยังเลือดสาด ทั้งคนคุ้มคลั่ง ถ้าใครกันแน่ไม่ชำนาญด้านหนังผีสยองขวัญ ดูแล้วก็น่าจะปิดตาตลอดเรื่อง แต่ว่าถ้าหากคนไหนถูกใจดูหนังแนวนี้แล้วผมมั่นใจว่าตอบปัญหาได้ดิบได้ดีแบบสุดๆ

บรรยากาศสยดสยองมากมาย และก็หลอกอย่างใหญ่โต ดนตรีประกอบก็ทำเป็นอย่างยอดเยี่ยม ดึงอารมณ์ผู้ชมได้อย่างสุดๆสร้างความไม่วางใจให้กับผู้แสดงตัวใดรวมทั้งฉากฉากใดเลยดูๆไปแล้วผู้กำกับก็ราวกับจะได้ไอเดียหรือแรงจูงใจมาจาก ดูหนังผ่านอินเตอร์เน็ต The Conjuring หรือ Insidious ไม่ว่าจะคือเรื่องของภูตผีปีศาจ เรื่องของผี ที่มีความเฮี้ยนระดับขั้นเทวดา ฉากหลายๆฉาก รวมทั้งจังหวะจะโคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหลอก จังหวะดึงอารมณ์ผู้ชม แม้กระนั้นสำหรับผมแล้วผมให้หัวข้อนี้มีความน่าสยองกว่าหนังของฝรั่งหลายเท่าตัว ดังนี้ความบางทีอาจเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเอเซียอาคเนย์ที่พวกเรารู้จักด้วยก็เป็นไปได้

หนังใช้เครื่องหมายแล้วก็คติความเชื่อถือที่เป็นสากล ได้แก่ มารในร่างของแพะสีดํา การใช้เครื่องหมายดาวห้าแฉกเกี่ยวกับลัทธินอกรีตนอกรอยบูชาภูต การใช้มนต์ดำแบบวูมองสำหรับในการทำตุ๊กตาอาถรรพณ์ รวมทั้งข้าวของอาถรรพณ์ต่างๆที่เอามาประกอบในพิธีการ โดยเหตุนั้นผีในที่นี้ก็เลยมีแนวความคิดเป็นสากลสามารถขายให้กับผู้ชมที่เป็นฝรั่งให้ดูแล้วรู้เรื่องได้ง่าย ทั้งยังชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเชื่อเรื่องอาถรรพณ์ต่างๆกลุ่มนี้อยู่และทำให้ดูแล้วรู้เรื่องได้ง่ายเหมือนกัน

อย่างที่กล่าวเอาไว้ภายในตอนแรก หนังผีประเด็นนี้มิได้หลอกแบบตรงๆ doomovie ต่อหน้าสิ่งเดียว แต่ว่ามีการหลอกในระดับจิตไร้สำนึกระดับความฝัน ซึ่งทำให้พวกเรามีความคิดว่าถูกหลอกอยู่เสมอเวลา และก็ทำให้มองมีมิติไม่มีเบื่อ ฉากผีแต่ละฉากก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลาสสิกของหนัง ดังเช่นว่าผีอยู่ใต้เตียง ผีออกมาจากห้องใต้ดิน ผีคลานขึ้นเพดานได้ ผีที่สิงในตัวคนรวมทั้งทำให้คนเปลี่ยนแปลงท่าทางเปลี่ยนหน้าตา พวกนี้เป็นไม้ตายของหนังอย่างยิ่งจริงๆ

ดาราทุกคนที่เล่นปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างยอดเยี่ยมมากมาย ทุกตัวทำให้พวกเราน่าเชื่อว่าเขาเหล่านั้นเป็นตัวละครพวกนั้นจริงๆพบเหตุการณ์พวกนั้นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางเอกของเรื่อง เชลซี อิสลัน ที่รับบทบาทเป็น ดูหนังผ่านอินเตอร์เน็ต Alfie คุณทำเป็นดีอย่างมากมายถ้าหากจะมีข้อตำหนิอยู่บ้างก็คือจังหวะของผู้แสดงบางตัวที่พวกเราดูแล้วรู้สึกอารมณ์เสีย

ยกตัวอย่างเช่นบางจังหวะหนีได้กับไม่หนีบางจังหวะสามารถช่วยคนได้กับไม่ช่วย บางจังหวะที่ไม่สมควรเดินเข้าพบกับเดินเข้าไปหา ซึ่งมันฝ่าฝืนธรรมชาติของคนทั่วๆไป แต่ว่าก็ไม่เป็นผลต่อความสนุกสนานร่าเริงของหนังอะไรเท่าไรนักสามารถดูแล้วทำหัวใจปลดปล่อยผ่านไปได้ ส่วนตอนสุดท้ายคงจะขยี้หรือทำให้เป็นปลายเปิดได้มากกว่านี้

ผู้ใดกันแน่มาสายหนังผีสยองขวัญไม่สมควรพลาด Sebelum Iblis Menjemput (2018) บ้านเฮี้ยน วิญญาณโหดเหี้ยม โดยเด็ดขาด ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบของหนังผีอย่าง The Conjuring Insidious รวมทั้งสิ่งสู่ แม้กระนั้นความน่าสยองนั้นเล่นพวกเราได้อย่างมากถ่วงมากยิ่งกว่า เป็นหนังผีที่ดูแล้ว ตอบปัญหาคอหนังผีเป็นอย่างมาก สำหรับผมแล้วขอชูให้ Sebelum Iblis Menjemput เป็นหนังผีมีการหลอกที่อารมณ์ที่สุด

Wer คนสุนัขป่า หนังผีตื่นเต้น กระตุกจิตดึงหัวใจ

หนังสยองขวัญฟอร์มเล็กที่เล่นกับตำนานโบราณที่ถูกเล่าซ้ำๆซากๆขยี้กันได้ตลอดการอย่าง Werewolf หรือมนุษย์สุนัขป่า เปิดเรื่องได้อย่างน่าดึงดูดด้วยฉากที่เพศหญิงซึ่งบาดเจ็บอย่างรุนแรงให้สัมภาษณ์กับตำรวจถึงเรื่องราวที่คุณ ผัว ลูกชาย ครอบครัวคนประเทศอเมริกาได้ไปตั้งแคมป์ในป่าแถบปริมณฑลประเทศฝรั่งเศส เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆครอบครัวคุณก็ถูกโจมตีจากสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ ผัวแล้วก็ลูกชายคุณถูกฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหด แล้วก็คุณก็รอดมาได้ด้วยโคม่าและก็ขวัญผวา คุณจำสิ่งมีชีวิตนั้นได้ไม่ถนัดนัก ตำรวจคาดหมายกันว่ามันคงจะเป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ แม้กระนั้นคุณเรียกสิ่งมีชีวิตนั้นว่า “เขา”

แบบอย่างการเล่าของหนังมีการใช้ความเป็นหนังข่าวสาร ภาพฟุตเตจโฮมวิดีโอ หนังสอบสวน เดินเรื่องตัดสลับฉับไว ถ่ายด้วยแนวทาง Handheld เป็นหลัก แต่ว่าก็มีจังหวะบาดใจช้าๆขับย้ำความน่าสยองของบรรยากาศเรื่องราวสยองขวัญได้อย่างยอดเยี่ยม โดยยิ่งไปกว่านั้นฉากเปิดตัวผู้แสดงสำคัญตัวหนึ่งที่หนังถ่ายทอดบรรยากาศของความลี้ลับไม่กระจ่าง น่ากลัว ได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยแนวทางกลุ่มนี้หนังพาพวกเราเข้าไปอยู่ในโลกเดียวกันกับนักแสดงแกนหลักของเรื่องอย่างกรุ๊ปทนายความสาวไฟแรง เฉลี่ยวฉลาด

ผู้ไม่เชื่อว่าเชลยผู้ต้องสงสัยที่ถูกกักบริเวณไว้นั้นจะเป็นผู้กระทำการสังหารอันเหี้ยมโหด ถึงแม้เชลยจะเป็นชายแถบปริมณฑลชาวประเทศฝรั่งเศสร่างยักษ์ ขนดกเต็มกำลัง และก็ท่าทางแปลกแปร่งไม่น่าวางใจ doomovie คุณแล้วก็กลุ่มสวยงามความเห็นชอบดไปจนถึงเจอแม่ของเชลย เข้าใจปัญหาระหว่างครอบครัวของคุณกับรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส ทำให้เกิดปัญหาไม่กระจ่างที่มีใครบางคนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความระส่ำระสายวุ่นวาย เรื่องของผลตอบแทน การฆ่าสังหาร อำนาจที่ไม่ชอบธรรม แล้วก็การกลับมาทวงคืนอย่างใจร้ายของตัวประหลาดเขตแดนผู้หายไปจากตำนานยาวนานหลายปีดีดัก

โปรดักชั่นในส่วนของเมคอัพเหวอะทั้งหลายแหล่ก็ทำให้แหวะและก็น่าสยองมากมายทีเดียว ราวกับกำลังมองรูปผู้ได้รับอุบัติเหตุของมูลนิธิป่อเต็กตึงเพียงมันเป็นภาพเคลื่อนไหวอยู่บนหน้าจอที่ใหญ่มากยิ่งกว่าฝาผนังมีเนื้อหาให้เห็นกระจ่าง แล้วก็มันมีสาเหตุจากความสามารถของผู้คนสุนัขป่า ถ้าหากคนขี้กลัวคงจะเป็นภาพติดตาไปยาวนานหลายวัน

เป็นที่โชคร้ายเนื่องจากว่าหนังเป็นหนังฟอร์มเล็ก ไม่มีศิลปินระดับแม่เหล็กสักผู้เดียวมาประคับประคองหนัง แคสติ้งที่หนังเลือกใช้ก็มิได้มีความสะดุดตาน่าดึงดูดพอเพียง รวมทั้งประสิทธิภาพโปรดักชั่นที่ทำเป็นไม่ค่อยถึงนัก ในทางนี้หนังมิได้เลือกที่จะเล่าตามขนบตนเองไปจนกระทั่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคล แต่ดำเนินตามขนบของจังหวะหนังแบบฮอลลีวู้ดทั่วๆไปซึ่งเนื่องจากว่าส่วนประกอบส่งเสริมยังน้อยเกินไปเลยทำให้หนังยังมองขาดๆเกินๆทำให้หนังหนีไม่พ้นการเช็ดกนำไปเทียบตามหลัก แล้วก็ถูกตีตราว่าไม่ถึงขนาดได้อย่างไม่ยากเย็น

รีวิวหนัง Wer ความเห็นจากนักเขียน บทที่ตั้งแต่แรกเริ่มมันมีความลี้ลับของเรื่องความศรัทธามนุษย์สุนัขป่ามีพล็อตย่อยที่เชื่อมโยงกันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสิทธิมนุษย์(ที่ยังไม่รู้จักว่าเป็นสุนัขป่า)เป็นแพะที่บางทีอาจถูกป้ายสีเพราะเหตุว่าผลตอบแทนเกี่ยวพันด้านการเมืองการคลัง คนภายในกระบวนการยุติธรรมขาวสะอาดก็จำต้องออกโรงป้องกัน แต่ไม่เป็นเหมือนอย่างที่คิด

จนกระทั่งเรื่องราวแย่ลงกว่าเดิม ส่วนพวกนี้สนุกสนานแล้วก็น่าติดตามดีนะ แม้ว่าพวกเรารู้อยู่แล้วว่าคนใดเป็นคนทำ มีปริศนาเกิดขึ้นในใจตลอดว่านี่มันคนร้ายหรือเป็นเพียงแค่คนดีๆที่สติไม่ดีเวลาพระจันทร์เต็มดวงคนหนึ่ง แม้กระนั้นเพียงพอมันเริ่มร้ายแรงขึ้นฆ่าไม่เลือกหน้าจนกระทั่งชัดว่าเป็นคนร้ายอันตรายที่ควรจะกำจัด ใจความสำคัญมีความขัดแย้งที่นักหนามากมายๆเรื่องผลตอบแทนที่ถ้าเกิดมนุษย์สุนัขป่าตาย

ผู้ได้รับผลตอบแทนอย่างมากมายจากที่ดินบ้านก็จะเหลือด่านให้ผ่านง่ายมากยิ่งขึ้น เป็นเหลือเพียงแค่แม่ของผู้คนสุนัขป่าซึ่งเป็นมนุษย์แม่ปกติที่คุ้มครองลูก ซึ่งพวกเราพร้อมจะเห็นอกเห็นใจรวมทั้งเห็นอกเห็นใจสำหรับการต่อสู้ได้เต็มกำลัง แต่ว่าหนังกลับกำจัดแม่ออกไปซะก่อน คุณความดีทั้งผองที่เกิดขึ้นได้เพื่อสะท้อนจุดสำคัญของเรื่องให้กระเทือนมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยหายวับไปกับตา

แม้ว่าพวกเราจะสนุกสนานกับหนังไปเรื่อยได้ตั้งแต่ต้นไปจนถึงด้านหลังเรื่อง doomovie แม้กระนั้นท้ายที่สุดมันใช้ทุกๆอย่างไม่คุ้มสำหรับการดึงอารมณ์เชื่อฟังในตอนสุดท้ายที่สำคัญ เป็นเลือกจบด้วยการพล่ามผ่านภาพข่าวสารสรุปเหตุทั้งหมดทั้งปวงที่แม้มันจะครบสาระสำคัญแม้กระนั้นมันกลับบางเบาไร้อารมณ์ได้เพียงแค่เอ้อๆออๆจนกระทั่งจบลงแบบตบท้ายว่าอ่าจจะมีภาคถึงแม้ว่าจะผู้ชมอย่างพวกเราๆลุ้นกันเอาเอง

แต่ว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะคือปัญหาสำหรับ Wer สูงที่สุดน่าจะเป็นผลสรุป espndeportesmiami การคลี่คลายข้อความสำคัญที่กำกวมหรือเปล่าเฉียบคมพอเพียงจะตอบปัญหาที่วางเอาไว้กลางทาง แรงกระตุ้นของนักแสดงที่สู้อุตส่าห์ดิ้นรนกันมาทั้งยังเรื่องถูกตัดทอนให้บางเบาลงไป เนื่องจากว่าในความเป็นจริงแล้วส่วนประกอบทางผู้แสดงที่หนังวางไว้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังทางเครื่องหมาย แต่ว่าด้วยแนวทางเล่าที่ยุ่งยากใจ

ผลสรุปที่ไม่คมพอใช้ได้ทำลายเรื่องดีงามพวกนั้นไปอย่างโชคร้าย แต่ว่าของออกสตาร์ทในขณะนี้เลยจ๊ะครับผมว่ามิได้อวยอะไรว่าหนังประเด็นนี้เป็นหนังสุนัขป่าที่ดูแล้วถูกใจที่สุดด้วยเหตุว่ามันอ้างอิงวิทยาศาตร์ และก็การแพทย์ทั้งผอง เป็นหนังสุนัขป่าที่ไม่ราวกับเรื่องอื่น เพราะเหตุว่ามิได้เน้นย้ำการเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ร้ายที่มองน่าขยะแขยง มันเป็นหนังสอบสวน ผสมกับแนว Thriller เขย่าขวัญ ในแบบที่มองสนุกสนาน

มันๆในช่วงท้าย แต่ว่าตอนต้นมันเป็นการปูเรื่องที่ค่อนข้างจะเนิบๆเนื่องจากมีบทสำหรับพูดเเละการไต่สวน พินิจพิจารณาพอควร ถ้าเกิดถูกใจแนวสืบสาวจะไม่เบื่อเลย แม้กระนั้นถ้าหากผู้ที่ถูกใจหนังที่ย้ำบู๊ร้ายแรงมาถึงก็ฝ่ากัดกับเปรี้ยงปร๊างอาจจะก่อให้รู้สึกเบื่อขั้นแรกของหนังกันสักนิดสักหน่อยแต่ว่าเพียงพอจะทดแทนในส่วนนี้ด้วยตอนกึ่งกลางแล้วก็บทเรื่องของหนังครับผม ติดตามรีวิวเรื่องอื่นๆที่ รีวิวหนัง