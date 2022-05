หนังออนไลน์ฟรี netflix

หนังออนไลน์ฟรี netflix ดูหนังออนไลน์ฟรีหนัง 2021 หนังดีๆในตอนนับเป็นเวลาหลายปีนี้นั้น มีนานาประการเรื่องมาก รวมไปถึงหนังน่าดู Netflix ที่ควรจะดูและมีลิขสิทธิ์แท้ พวกเราก็เลยได้เก็บรวบรวมหนังดีที่ไม่สมควรพลาด มาให้ลองเลือกรับดูกัน หลังจากที่ผ่านมาแทบจะสองเดือนแล้ว แม้กระนั้นทีท่าของ Covid-19 ก็ยังทรงตัวอยู่ ทำให้มีบางบริษัท ของแต่ละพื้นที่ ที่มีการเฝ้าระวังสูง ก็ยังคงควรมีการทำงานที่บ้านกันอยู่ รวมทั้งมั่นใจว่าหลายๆคนก็ควรมีเบื่อที่จะจำต้องอยู่บ้าน และไม่ทราบว่าจะดูหนังอะไรดี หรือดูที่ใดดี เราชี้แนะว่าให้ทดลองเปิด Netflix มองว่ามีเรื่องไหนน่าสนใจบ้าง และก็เดี๋ยวนี้ซีรีส์ก็กำลังดังมากๆแม้กระนั้นถ้าคนใดกันแน่ยังไม่รู้เรื่องว่าจะดูหนัง

Netflix เรื่องไหนดี ก็ลองมาดูหนัง 50 เรื่องที่เราจะมาเสนอแนะกันในวันนี้ได้เลยผ่านพ้นการหยุดยาวกันไปแล้ว จนขึ้นปีใหม่มาได้เกือบจะสองเดือน ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยบางครั้งอาจจะคิดแผนไปเที่ยวชนบท ในวันหยุดหลายวันหลายๆวัน หรือบางบุคคลก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อ แม้กระนั้นถ้าคนใดกันไม่มีแพลนทำอะไร

คิดว่าจะนอนอยู่บ้านเฉยๆเราเสนอแนะว่าทดลองหาหนังดีดี ดูหนังออนไลน์ฟรี 2021 หนังออนไลน์ฟรี ไม่สะดุด ของกินอร่อยๆมานั่งดูหนัง Netflix กันยาวๆไปเลยดีมากกว่า ไหนๆก็มิได้มีแพลนจะไปทำอะไรแล้ว ถึงทาง Netflix เองได้ทำฟีพบร์ Shuffle ออกมาให้ได้ทดลองกันบ้างแล้ว สำหรับคนที่ไม่รู้จักจะดูอะไรบ้างที่อยู่ในเว็บไซต์ แม้กระนั้นบางโอกาสก็มิได้ถูกอกถูกใจเราเสมอไป รวมทั้งไม่รู้ว่าหนังมันดีจริงหรือไม่ วันนี้ทาง Specphone ก็เลยจะมาเสนอแนะ หนังดีที่ไม่ควรพลาด 50 เรื่องและหนังน่าดู Netflix ว่ามีเรื่องมีราวอะไรน่าดูบ้าง จะได้ไม่ต้องไปนั่งหาให้เสียเวล่ำเวลา เพราะเหตุว่าพวกเรารวมมาให้เลือกแล้ว! ส่วนผู้ใดกันที่มีความรู้สึกว่า 50 เรื่องมันมากไป กว่าจะเลื่อนหาครบหมดก็หมดเวลามองกันพอดิบพอดี ลองมาดู Top 10 หนัง Netflix หนังออนไลน์ฟรีไม่มีโฆษณา ดูหนังออนไลน์ หนังผี ที่เยี่ยมที่สุด ในตอนต้นปีนี้กันได้เลย

หนังน่าดู NETFLIX 50 เรื่อง

The Wolf of Wall Street : คนจะมั่งมีช่วยไม่ได้

The Theory of Everything : แนวความคิดรักนิรันดร

Princess Mononoke : เจ้าฟ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงพี

Roma : โรม่า

The Godfather : เดอะ ก็อดฟาเธอร์ ภาค 1

American Psycho : อเมริกัน ไซโค

Parasite : ชนชั้นปรสิต

Moneyball : เกมล้มยักษ์

Life of Pi : ชีวิตแปลกประหลาดของพาย

La La Land : นครดารา

Into The Wild : เข้าป่าหาชีวิต

The White Tiger : พยัคฆินขาวรำพัน ดูหนังออนไลน์ ซีรี่ย์

Top Gun : ท็อปกัน ฟ้าเหนือฟ้า

The Naked Gun : From the files of Police Squad : ปืนเปลือย

Django Unchained : จังโก้เก๋ โคตรคนแดนรุนแรง

The Taking of Pelham 123 : ปล้นเมืองนรก รถด่วนขบวน 123

Alive : คนเป็นฝ่าเมืองนรกซอมบี้

XXX (Triple X) : ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ พยัคฆินร้ายประเภทดุ

365 DNI : 365 วัน

The Old Guard : ดิ โอลด์ การ์ด

The Martian : เดอะ มาร์เชี่ยนหมาก กู้ตาย 140 ล้านไมล์

Red Dot : เป้าตาย

Don’t Breathe : ลมหายใจสั่งตาย

Train to Busan : ด่วนนรกซอมบี้คลั่ง

The Platform : เดอะ แพลทฟอร์ม

The Irishman : คนใหญ่ไอริช

The X-Files: Fight the Future : ดิเอ็กซ์ไฟล์ส มูฟวี่: ฝ่าวิกฤตสู้กับอนาคต

Along With The Gods: The Two Worlds : ฝ่า 7 แดนนรกไปกับพระผู้เป็นเจ้า

Project Power : โปรเจคท์ พาวเวอร์ พลังลับพลังวีรบุรุษ

Spenser Confidential : ประเทศสเปนเซอร์ ลุย ล่า ปราบทรชน

Extraction : คนระห่ำภารกิจเดือด

The Trial of the Chicago 7 : ชิคาโก 7

Polar : ล่าใจยักษ์

12 Strong : 12 ตายไม่เป็น

Cast Away : คนหลุดโลก

Small Soldiers : ทหารจิ๋วไฮเทคโตคับโลก

Shaft : เเชฟท์ เลือด​ตำรวจพันธุ์​ดิบ​

Up in the Air : หนุ่มโสดหัวใจสันโดษ

Bad Boys for Life : คู่ซี้ขวางเมืองนรก ตลอดไป

The Green Mile : ปาฏิหาริย์แดนประหารอุโมงค์ผาเมือง

The Untouchables : เจ้าพ่ออัลติดอยู่โปน

6 Underground : 6 ลับ ดับ ชั่วร้าย

Catch Me If You Can : จับให้ได้ ถ้าเกิดนายเจ๋ง

The Truman Show : ชีวิตมหัศจรรย์

Paycheck : ติดตามอดีต ล่าเงื่อนปัญหา

Saving Private Ryan : ฝ่าสมรภูมินรก

Braveheart : เบรฟฮาร์ท วีรบุรุษหัวใจมหารอยแดง

Spirited Away : มิติวิญญาณอัศจรรย์

Howl’s Moving Castle : พระราชวังเวทมนตร์ของฮาวล์

THE WOLF OF WALL STREET : คนจะร่ำรวยช่วยไม่ได้

ปิดกันที่เรื่องแรกที่เป็นหนังน่าดู Netflix ด้วยหนังมุ่งมั่น ดูหนังออนไลน์ ฟรีหนัง กึ่งคอมเมดี้หน่อยๆด้วยการแสดงของ Leonardo DriCaprio และก็ผู้กำกับ Martin Scorsese ซึ่งสร้างมาจากความเป็นจริงของ Jordan Belfort ที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับโบรคเกอร์หนุ่ม ที่ขายหุ้นอย่างชาญฉลาด แต่ว่าพี่เอ็งมิได้ขายธรรมดานะ เอ็งหลอกขาย! ด้วยการหว่านล้อมจากคำกล่าวอันแสนหวาน และก็ขายจนถึงมั่งคั่งเละมากมาย แล้วก็ใช้เงินเสมือนเป็นแค่เศษกระดาษ ทั้งยังเล่นยา งานเลี้ยง รวมทั้งหญิง จากสามัญชนสู่จุดสูงสุดจนได้ฉายาว่า “สุนัขป่าที่วอลล์สตรีท” ก่อนที่จะลงมาสู่จุดต่ำสุดอีกรอบ

THE THEORY OF EVERYTHING : แนวคิดรักนิรันดร์

หนังน่าดู Netflix เรื่องที่บอกเรื่องราวอัตประวัติ ของนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มีชื่อก้องโลกอย่าง Stephen Hawking ในช่วงอายุวัย 21 ปี อีกทั้งเรื่องความรัก และการต่อสู้กับโรคร้ายที่ชื่อว่า Motor neuron disease หรือกล้ามเนื้อเมื่อยล้านั่นเอง แต่เรื่องราวจะย้ำไปทางด้านความรัก ของตัวสตีเฟ่นมากกว่า แล้วก็การต่อสู้กับโรคต่างๆที่สามารถทำให้ตัวเค้าเองอยู่รอดมาได้ จากการได้พลังใจที่ดี และก็เมียข้างๆกาย ประเด็นนี้แสดงนำโดย Eddie Redmayne ผู้คว้ารางวัล นักแสดงนำชายดีที่สุดจากออสการ์อีกด้วย

PRINCESS MONONOKE : เจ้าฟ้าหญิงจิตวิญญาณ

ที่ป่าเขาลำเนาไพรยอดเยี่ยมหนังในดวงใจคนอีกจำนวนไม่น้อย สำหรับสาวกหนังจากค่าย Ghibli ที่ต่างก็ยอมรับหนังประเด็นนี้ว่าทำออกมาเจริญมากมายๆอีกทั้งภาพ รวมทั้งเนื้อเรื่อง เลยกลายมาเป็นหนังน่าดู Netflix อีกหัวข้อ โดยหนังหัวข้อนี้ก็เคยทำรายได้สูงสุดในญี่ปุ่นมาแล้วด้วย เนื้อเรื่องได้เอ๋ยถึงพระราชโอรสคนหนึ่ง ที่มีชื่อว่าพระราชโอรสอะชิตะกะ ซึ่งเป็นเจ้าชายองค์ท้ายที่สุด แล้วก็ได้ถูกหมูป่าเข้าจู่โจม แล้วก็ได้ต่อสู้กันจนถึงขั้นที่พระราชโอรสได้รับบาดเจ็บที่แขน ซึ่งรอยแผลนั้นไม่ใช่แผลที่ธรรมดา ด้วยเหตุว่ามีการทายว่าจำเป็นต้องคำสาป กระทั่งทำให้พระราชโอรสจะต้องเริ่มเดินทาง ไปยังแหล่งต้นที่มาของหมูป่าพวกนั้น จนได้พบความเป็นจริงบางสิ่ง ที่ทำให้ธรรมชาตินั้น จำเป็นต้องลุกขึ้นมาสู้กับมนุษย์ จนได้เจอกับเทวดาหมาป่า ที่เป็นตัวคอยนำทัพจากธรรมชาติ ศึกนี้จะจบลงแบบไหน ก็จำเป็นต้องไปติดตามมองกันได้เลย ขอบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ดีจังๆไม่ใช่แค่เป็นการ์ตูนปกติ แม้กระนั้นคนไม่ใช่น้อยกล่าวว่าเนื้อเรื่องนั้นได้สะท้อนอะไรหลายอย่าง เกี่ยวกับตัวเราและก็ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

ROMA : โรม่า

หนังน่าดู Netflix ที่อิงมาจากชีวิตส่วนตัวในวัยเด็ก ของผู้กำกับ Alfonso Cuaron ที่เล่าถึง เรื่องราวในสมัยสมัย 1970 ของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่า ลิโบ (Liboria ‘Libo’ Rodríguez) โดยถูกเล่าผ่านเกลโอ สถานที่ทำงานเป็นแม่บ้าน และก็พี่เลี้ยงให้กับ ครอบครัวของชนชั้นกลางในประเทศ Mexico หนังเรื่องนี้อีกทั้งเรื่องจะเป็นภาพขาว – ดำหมด รวมทั้งเล่าราวเป็นภาษาสเปนและก็มิกซ์เทก ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองใน Mexico ด้วย หนังไม่ได้ทำมาแบบเสียดสีชนชั้น หรือทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นหนังน่าอึดอัดอะไร แต่เป็นหนังดราม่า ที่เล่าการดำนงชีพไปเรื่อยๆได้อย่างลึกซึ้งน่าประทับใจ ผู้ใดที่ชอบหนังเกี่ยวกับชีวิต และก็ดราม่า จำเป็นต้องดูหัวข้อนี้เลย การันตีว่าซึ้งซาบซึ้งใจแน่นอน

