ดูหนังฟรีออนไลน์ 2021 เรื่อง The Walking Dead นั้นเป็นซีรีส์แนวดรามาสยองขวัญข้างหลังพยากรณ์ ควบคุมถ่ายทำโดย แฟรงก์ ซุปตาบอนต์ รับรองคุณภาพด้วยสิ่งตอบแทนเป็นจำนวนมากหลากหลายสาขา โดยเนื้อเรื่องเอ่ยถึง ริค ไกรมส์ นายอำเภอประจำเมืองคิง เคาตี้ในจอร์เจีย ในระหว่างทำหน้าที่นั้น ริค โดนคนร้ายยิงบาดเจ็บสาหัสก็เลยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่สามารถรู้สึกตัวนานถึง 2 เดือน และแล้ว ริค ก็ได้เช่นกันฟื้นขึ้นมาจากอาการโคม่า แต่ที่น่าตกอกตกใจกว่านั้นคือสิ่งแวดล้อมรอบตัวริคนั้นกลายเป็นเมืองร้างไปเสียแล้วและที่ห่วยกว่านั้น ริค ควรต้องเอาตัวรอดจากเหล่าซอมบี้ที่เดินอยู่ทั่วเมือง

ด้วยความวุ่นวายและความความนึกคิดถึงครอบครัวอันเป็นที่รัก ริค

ก็เลยจำเป็นต้องออกเดินทางเพื่อตามหาครอบครัวของตัวเองให้เหน้าจอ ดูหนังฟรีออนไลน์ ซึ่งช่วงการเดินทางนั้น ริค ก็ได้เหมือนกันพบเจอผู้คนเยอะมากๆทั้งมิตรและศัตรู รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้าเข้ามาไม่สิ้นสุดไม่หย่อน ซีรีส์หัวข้อนี้มีฉากที่จำเป็นจะต้องฆ่าฟันกันหลายๆฉากซึ่งไม่เหมาะกับคนที่กลัว เลือด ศพ การฆ่าคน ดังนี้แล้วเพื่อผู้ดูที่เป็นเด็กควรได้รับคำเสนอแนะจากผู้ปกครองด้วยนะครับ

Defiance 2008

Defiance เป็นหนังสงครามเวลาการยึดครองเบลารุสโดยนาซีเยอรมนี ดูหนังฟรีออนไลน์ 2021 ซึ่งมีชื่อเรื่องศัพท์แสงไทย วีรบุรุษชาติพยัคฆ์ โดยเป็นเรื่องอย่างกับเกี่ยวกับ ชาวยิวที่หนีเข้าป่าแล้วรวมตัวกันต่อต้านนกองทัพนาซี ผลิตมาจากเรื่องจริงในณ เวลาสงครามโลกครั้ง 2 ที่เกิดขึ้นในปี 1941 เล่าเรื่องของ 3 พี่น้องตระกูล Bielski ได้หนีเข้าป่าทึบและผลักดันผู้คนซ่อนตัวจากากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ดูหนังฟรีออนไลน์ใหม่ 2022 จนตั้งเป็นกลุ่มต่อสู้กับกองทัพนาซีสำหรับคอหนังประวัติศาสตร์สงครามนาซีคงถูกใจ หนัง Defiance เป็นอีกเรื่องที่เล่าอีกด้านของเหยื่อในสงครามของคนที่ซ่อนหนีเข้าป่า และการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด ทั้งอดยาก เหนื่อยยาก และจำเป็นต้องหลบหนี

Tunnel

จุดโดดเด่นคือความแฟนตาซีข้ามมิติระหว่างและ Crime Scene สุดเรียล ซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่เอาความแฟนตาซีของมิติกาลตอนมาเป็นจุดขาย เมื่อพระเอกของเรา พัคกวางโฮ (ชเวจินฮยอก) ตำรวจสายสืบที่ไล่ล่าผู้จึงควรสงสัยในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่หลบหนีเข้าไปในอุโมงค์ แต่แล้วเขาก็พลาดท่าถูกสร้างร้าย และเมื่อตื่นมาอีกสักรอบเขาก็เผชิญว่า ดูหนังฟรีออนไลน์ 2021 ตัวเองทะลุอุโมงค์ข้ามผ่านเวลามา 30 ปีในอนาคต ซึ่งแม้จะผ่านมาตั้ง 30 ปีแล้วแต่ผู้ร้ายในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องคนที่เขาเคยตามไล่ล่านั้นก็ยังผิดจับ และเริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นก่อคดีฆาตกรรมอีกสักรอบ เขาจึงต้องร่วมมือกับนักสืบคู่หูเพื่อสืบหาคนร้ายตัวจริงให้ได้

เพื่อประเด็นนี้จำเป็นที่จะต้องกล่าวว่า ไม่ได้เน้นขายความน่าตื่นเต้น หรือเรื่องราวชวนระทึกขวัญแบบเรื่องอื่น ๆ แต่จุดขายในหัวข้อนี้คือการทำ Crime Scene ให้ออกมาได้สมจริง และใส่ใจเนื้อหาสุด ๆ เกิดการเผยให้เห็นถึงซีนการคิดพิจารณาเพื่อจะเชื่อเรื่องมโยงเบาะแสต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แถมเส้นเรื่องก็ลึกลับมากจนคนชมไม่สามารถที่จะคาดการณ์ทางได้ทันทีค่ะ ว่าฆาตกรเป็นคนใดกัน

The last summer (2019)

เรื่องย่อ : เมื่อฤชมร้อนท้ายสุดซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กนักเรียนมัธยมปลายมาถึง ผู้คนจำนวนมากจะต้องหาทางรับมือกับความฝัน เรื่องราวความเกี่ยวพันของคู่รักที่คงจะจำเป็นที่จะต้องจบลงเนื่องด้วยคัดสรรค์เรียนมหาลัยคนละที่ ดูหนังฟรีออนไลน์ 2021 หรือบางคู่ที่กำลังเริ่มความเกี่ยวเนื่องแต่ก็ยังมีอุปสรรคเยอะแยะที่กำลังพยายามหมู่เขา หรือว่าจะเป็นคู่เพื่อนซี้เด็กเนิร์ดที่ยังไม่เคยควงสาวที่ไหน หนุ่มหล่อที่สร้างลิสต์สาวๆที่เขาต้องการมีความเชื่อมโยงด้วย รวมถึงเด็กสาวมีความต้องการโปรไฟล์ดีๆเพื่อเข้ามหาลัย แต่กลับกลายจำเป็นที่จะต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเด็ก

Before We Go

หนังเรียกน้ำตา Netflix เรื่องสุดท้าย เป็นหนังที่สะท้อนให้แสดงตัวได้อย่างเห็นได้ชัดว่า บางครั้งบางคราวความรักก่อตัวขึ้นได้จากการเผชิญกันแค่ไม่กี่วินาที แต่มันจะติดอยู่ด้านในใจนั้นตลอดชีวิต ไม่เฉพาะแต่นั้นหนังหัวข้อนี้ เป็นหนังที่นำมาซึ่งการทำให้เรารับรู้ได้ว่า รักกันมากเท่าไร ท้ายที่สุดจริงๆแล้วเป็นยังไงต่างคนต่างทราบดี Before We Go เอ่ยถึงเรื่องราวของ นิค ชายหนุ่มปกติคนหนึ่ง เธอพบเห็นกับผู้หญิงสาวปกติอีกคนที่มีชื่อว่า บลู๊ค ณ สถานีรถไฟใต้ดิน ยามกลางคืนที่กรุงนิวยอร์ค

บลู๊คหญิงสาวแสนโชคร้ายเธอโดนขโมยกระเป๋าสตางค์ ตกรถไฟ ดูหนังฟรีออนไลน์ 2021 โทรศัพท์เสีย เรียกได้ว่าหมดหนทางสำหรับการจะเอาชีวิตให้รอดในคืนนี้ เมื่อนิคเห็นได้ชัดแบบนี้แล้ว เลยเสนอตัวเพื่อสนับสนุนเธอ ในขั้นต้นบลู๊คเองก็มิได้เชื่อมั่นนิคซะเยอะแค่ไหน แต่เมื่อได้สนทนาและรู้จักดีกันแล้วนั้น เพราะอะไรเธอและเขาเข้าใจซึ่งกันและกันเลยว่า “รักแรกเจอ” เป็นอย่างไร

หนังเรียกน้ำตา Netflix ประเด็นนี้เป็นหนังที่เรียกได้ว่า ส่งผลให้เราสัมผัสอบอุ่นได้แม้ฉากในหนังจะเป็นช่วงเวลาช่วงกลางคืนทั้งหมดเลยก็ตาม อีกทั้งหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องเช่นเดียวกับของคนสองคนที่คุ้นเคยกันเพียงคืนเดียว สิ่งที่เราจะได้เห็นเลยนั้นคือความรักที่ทั้งคู่ให้กันโดยไม่เขอะเขิน และมันทำให้ทราบออกผ่านอารมณ์ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ที่ทั้งคู่ทำให้รู้ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ถึงถึงแม้ว่าอันที่จริงที่เขาจำเป็นจะต้องเจอ จะมาพร้อมแสงอาทิตย์ในเช้าวันหม่ก็ตาม แต่ในคืนนี้ขอมีแค่เพียงพวกเราก็เกินพอแล้ว

7 Days Out

สารคดี Netflix เรื่องนี้ไม่มีคำว่า One Night Miracle แต่มีคำว่า 7 Days Miracle! ภายหลังจากการจัดแจงงานอีเวนท์ต่าง ๆ มาเป็นณ เวลาช้านาน ก็ถึงสัปดาห์ท้ายที่สุดที่จึงควรรวมตัวกันรวมร่างทุกส่วนประกอบให้ออกมาเป้นผลงานที่เลิศ เพอร์เฟค และยอดดีที่สุด “7 Days Out” พาพวกเราเข้าเข้าสู่โลกของแฟชั่น, กีฬา, อวกาศ, การประลองสุนัข อีสปอร์ตและอีกมากมาย ตามติดแนวทางการทำงานและการเตรียมตัว 7 วันก่อนที่อีเวนท์จะเกิดขึ้นจริง ๆ บางระหว่างก็นำมาซึ่งการทำให้พวกเรารู้สึกตื้นตัน บางณ เวลาก็เปิดโลกให้เราได้ปรากฏอะไรที่ไม่เคยปรากฏ บางระหว่างก็ส่งผลให้เราเข้าใจสิ่งใกล้ ๆ ตัวขึ้นมาก พูดได้เลยว่าคุ้มค่าทุกวินาที

Duel (2017)

ซีรี่ย์แนวแอคชั่นสืบสวนลุ้นระทึก เกี่ยวกับเทคโนโลยีการโคลนนิ่งมนุษย์ ฝาแฝดมนุษย์โคลนนิ่งที่แอบหลบลี้ออกจากห้องทดพยายาม แต่ถูกหยิบได้คนนึง มีแค่พระเอกหนีรอดมาได้ ช่วงผ่านไปหลากหลายปีเขาโตขึ้นเป็นมาแบบคนทั่วไปทั่วไป แต่ดันถูกไล่ล่าเพราะเหตุว่ากลายเป็นคนร้ายในคดีลักพาตัวเด็กแบบไม่ทราบตัว พระเอกจึงเริ่มตามหาคนร้ายตัวจริงที่คงอาจจะเป็นโคลนนิ่งของตัวเขาเอง ประเด็นนี้บ่งชี้ดีทุกท่านเลยค่ะ คุณภาพคับแก้ว ชมแล้วลุ้นจนนั่งไม่ติด

Leverage (2019)

ซีรี่ย์แนวสืบสวน อาชญากรรม สถานะการณ์ของพระเอกเป็นเจ้าบทบาทบริษัทประกันภัย คอยตรวจดูการฉ้อโกง กำลังหาเงินไปรักษาลูกที่กำลังป่วย ด้วยความที่จำเป็นต้องใช้เงินในการรักษาปริมาณมาก พระเอกก็เลยต้องไปร่วมมือกับแก๊งขโมยเพื่อลักขโมยข้อมูลในบริษัทยา แต่สถานะการณ์นี้เองส่งผลให้พระเอกควรต้องติดคุกเพราะเหตุว่ามันคือการจัดฉากของผู้กุมอำนาจ ข้างหลังออกจากคุกพระเอกก็เลยได้สะสมทีมอาชญากรรมมากความสามารถเพื่อตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง คนใดที่ถูกใจแนวสืบสวนมันส์ ๆ ปนโปกฮาห้ามพลาดประเด็นนี้ สนุกเกินคาด

Detective Chinatown 3

Detective Chinatown 3 ชื่อเรื่องไทย “แก๊งม่วนป่วนโตเกียว 3” เป็น หนังตลกโปกฮา 2021 อีกเรื่องที่พล็อตเรื่องนี้ไร้อะไรสลับซับซ้อน แต่จะมีความเข้มข้นในเรื่องการสอบปากคำที่ชวนติดตามอยู่ และที่ทำให้เย้ายวนใจคนไทยให้ดู เนื่องจากว่าได้ “จม พนม” มาเล่นหัวข้อนี้ด้วย แต่แทนที่จะบู๊อย่างเดียวกลับพลิกเป็นตลกฮาๆ ถือเป็นการรับบทตลกโปกฮาครั้งแรกของเจ้าพ่อบทบู๊ด้วย

เกิดเรื่องราวกับของคู่หูนักสืบลุงหลาน “ถังเหริน” (หวัง เป่าเชียง)กับ “ฉินเฟิง” (หลิว ห่าวหราน) ที่จำเป็นต้องมาสืบไขคดีฆาตกรรมในห้องปิดตาย เข้าร่วมด้วยนักสืบตัวท็อปของญี่ปุ่นอย่าง “โนดะ ฮิโรชิ” (ซาโตชิ ซึมาบุกิ) และนักสืบชาวไทย (จา พนม) ช่วยกันสำหรับในการไขคดีในครั้งนี้ ก็เลยนำมาซึ่งการทำให้การสืบคดีในครั้งนี้มีความไม่เป็นระเบียบขึ้นมากยิ่งกว่าเดิม เรียกว่าป่วนทั้งเมืองเลยก็ไม่ผิด

Game of Throne

เรื่อง Game of Throne นั้นเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีย้อนสมัย สั่งงานถ่ายทำโดย เดวิด เบนิออฟฟ์ เนื้อเรื่องดัดเปลี่ยนจากนิยายเกมล่าบัลลังก์ของหน้าจอร์จ เรย์มอนด์ ริชาร์ด มาร์ติน ซึ่งฉากหลักของเรื่องนั้นได้กล่าวถึงอาณาจักรทั้งเจ็ดแห่งทวีปเวสเทรอส โดยแต่ละตระกูลหลักของแต่ละอาณาจักรนั้นล้วนตามแต่ต้องการครอบครองบัลลังก์เหล็กด้วยกันทั้งปวง นอกจากนั้นนี้ยังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานมังกร เหมันต์ภูติซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับและชนเผ่าอันตรายนอกเขตเหนือของทวีปเวสเทรอสที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดช่วงเวลา

การดำเนินเรื่องนั้นมีความยากง่ายเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ละสถานะการณ์ของแต่ละอาณาจักรนั้นล้วนตามแต่เป็นเหมือนฟันเฟืองเล็ก ๆ ของเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนักแสดงทุกตัวก็จะค่อย ๆ ไขปมที่ถูกทิ้งไว้ภายในณ เวลาซีซั่นแรก ๆ ให้พวกเราได้ขาดหายสงสัยกันอีกต่างหาก นอกเหนือจากนี้เนื้อเรื่องและการเดินเรื่องที่ดีแล้วซีรีส์หัวข้อนี้ยังมีจุดโดดเด่นและจุดด้อยในตัวมันเองคือฉากที่มีความร้อนแรงและฉากที่สื่อทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง ดังนั้นแล้วซีรีส์เรื่องนี้จึงไม่เหมาะกับเด็ก แต่สำหรับผู้ใหญ่แล้วซีรีส์หัวข้อนี้จะช่วยเปิดช่วงเวลาในการเรียนรู้การดูซีรีส์ที่คุณอาจจะไม่เคยดูมาก่อน

