ซีรี่ย์ ผี น่าดู สนุกครบรส ทุกแนว ดูง่าย ไม่มีโฆษณากวนใจ

ซีรี่ย์ ผี The Woman in Black ชุดสีดำ สัญญาณสยดสยอง เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่บางทีอาจไม่สะดุดตา แต่ว่าก็น่าพอใจในทางความเป็นหนังบ้านผีสิงที่ใช้วิธีการหลอกแบบหนังสมัยเก่า ย้ำการผลิตบรรยากาศให้เชิญขนลุก และก็มีฉากที่ทำให้ท่านผวาตกอกตกใจได้หลายฉาก ทั้งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่แดเนียล แรดคลิฟฟ์ มารับบทนำทีแรกภายหลังพ้นออกมาจากโลกคาถาของหนังชุด ดูหนังผ่านเน็ต Harry Potter ซึ่งแรดคลิฟฟ์ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เข้าขั้นดี

ภาพยนตร์หัวข้อนี้ผลิตขึ้นมาจากนิยายผีอันคลาสสิคของซูซาน ฮิลล์ ที่เขียนเอาไว้ภายในปี 1983 ถูกทำเป็นละครเวทีอันลือลั่นมาก่อน ซึ่งเคยมีฉบับดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขเป็นภาษาไทยด้วย ในชื่อ "ผีชุดสีดำ" สร้างโดยค่ายละครเวทีดรีมบ็อกซ์ มีแสงสว่างอำนาจ วัฒนสุชาติ เล่นบทเดียวกับที่แรดคลิฟฟ์แสดง ฉบับปัจจุบันที่สร้างเป็นหนังนี้ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์โดยเจน โกลด์แมน จาก Kick-Ass แล้วก็ X-Men: First Class ดูแลโดยเจมส์ วัตรับประทานส์ ผู้กำกับจากหนังสยองขวัญ Eden Lake

แล้วก็ยังได้ผลงานแรกที่ถ่ายทำในอังกฤษในรอบนับเป็นเวลาหลายปีของแฮมเมอร์ ฟิล์มถ่ายรูป โปรดักชั่นส์ ค่ายภาพยนตร์ดั้งเดิมของอังกฤษที่เคยดังในกึ่งกลางสมัย 50 -70 และก็สร้างภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิคอย่าง The Curse of Frankenstein, Dracula และก็ The Mummyหนังเปิดด้วยฉากเรื่องเศร้าสยองขวัญพิศดารที่หลอนพอสมควรในหมู่บ้านขอบริมตลิ่งด้านเหนือของอังกฤษอันไกลห่างชื่อครายธิน กิฟฟอร์ด ก่อนจะตัดกลับไปยังลอนดอนที่อาร์เธอร์ กิปป์ (แรดคลิฟฟ์) เด็กหนุ่มผู้ยังคงอาวรณ์ต่อการจากไปของเมีย

จำใจทิ้งลูกชายวัย 4 ขวบ ไว้กับคนดูแล เพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เหตุเพราะจำต้องพิสูจน์ตนเองแก่ที่ทำการทนายที่ว่าจ้างเขาสำหรับการสะสางเอกสารพินัยกรรมของคุณผู้หญิงดราโบว์ที่คฤหาสน์เอช มาร์ช ซึ่งเป็นจุดเริ่มแรกของเรื่องราวสะเทือนใจทั้งผองเมื่อกิปป์ไปถึงหมู่บ้าน เขาพบว่าแทบไม่มีผู้ใดตรงนั้นต้อนรับเขาเลยแล้วก็อุตสาหะบอกเป็นนัยให้เขาจากไปเสีย แล้วกลับไปอยู่ดูแลลูกที่บ้าน ซึ่งกิปป์ก็ให้คำตอบว่า เพราะเหตุว่าเขาคิดถึงลูก ก็เลยจำต้องเดินทางมาตรงนี้ มีเพียงแต่สองผัวเมียเชื้อสายเดลี่ (เซียแรน ไฮนด์ส และก็ เจเน็ต แม็คเทียร์)

ที่ดูเหมือนเป็นมิตรต่อเขาและก็ให้การต้อนรับอย่างยอดเยี่ยม แม้กระนั้นเครือญาติเดลี่เองก็ดูเหมือนแปลกไม่ต่างอะไรจากชาวหมู่บ้านคนอื่นๆ ซึ่งถัดมา หนังก็เปิดเผยว่าความรวดร้าวจากการสูญเสียลูกไปของคนหมู่บ้านนี้เป็นสาเหตุของนิสัยแปลกพวกนั้นเรื่องราวส่วนมากของหนังเกิดขึ้นในคฤหาสน์เอล มาร์ช ซึ่งกิปป์ใช้เป็นที่พำนักพักพิงในตอน 3-4 วันที่เขามาอยู่ในหมู่บ้าน ทำให้เขาเจอสิ่งที่ทำให้เกิดความสยองขวัญว่ามีต้นเหตุมาจากวิญญาณหญิงสาวชุดสีดำที่สิงอยู่ในคฤหาสน์ที่นี้ ผู้ที่มีจิตฟั่นเฟือนและก็ถูกพรากลูกชายไปจากการเลี้ยงของคุณ

เมื่อคุณมองเห็นสถานะการณ์อุบัติเหตุที่ลูกชายจมหายลงไปในโคลน ทำให้คุณโกรธแค้นจนกระทั่งคลุ้มคลั่งและก็ปลิดชีพตนเอง เปลี่ยนเป็นวิญญาณอาฆาต โดยใครก็ช่างที่ได้พบเจอวิญญาณของคุณ ต้องเจอกับการพลัดพลาดด้วยเหมือนกัน เมื่อกิปป์รู้เรื่องรู้ราวจริง เขาก็เลยเพียรพยายามที่จะล้างคำสาปแช่งนั้นหนังใช้เวลาครึ่งเรื่องแรกสำหรับในการปูสาเหตุของกิปป์กับเรื่องหลอกต่างๆในคฤหาสน์เอล มาร์ช จากเดิมที่มีเพียงแค่ผู้ชมที่มองเห็นผีมาอยู่ใกล้ตัวกิปป์ให้ได้ลุ้นกันเล่นว่ากิปป์จะโดนหลอกไหม แล้วเมื่อกิปป์ได้พบกับตัว

Sinister มองเห็นแล้วถูกตาย เกิดเรื่องราวของนักประพันธ์นวนิยายอาชญากรรม ที่กำลังอยู่ในตอนขาลงเพราะว่าเริ่มที่แต่งหนังสือไม่ออกมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี เขาก็เลยได้พาครอบครัวย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านที่เคยเกิดเหตุการฆ่าสุดสยดสยอง โดยหวังว่าบรรยากาศชักชวนขนลุกที่เคยมีคนเสียชีวิตจะช่วยสร้างแรงจูงใจสำหรับการแต่งหนังสือให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกว่าเดิม แม้กระนั้น.. จากนั้นไม่นาน เขาก็ได้เจอกับโฮมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการตายอย่างเป็นปัญหาของครอบครัวก่อนหน้า

เขาก็เลยได้พากเพียรหาคำตอบว่าอะไรที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องราวอันทรามนี้ ก่อนที่จะมันจะหันมาทำร้ายครอบครัวสุดที่รักของตนหนังเล่าถึงเอลลิสัน (Ethan Hawk)เค้ามีอาชีพเป็นนักเขียนนวนิยายการฆาตกรรม เริ่มเดินทางไปทั่วเพื่อหาการฆาตกรรมรวมทั้งนำเรื่องราวมาแต่งหนังสือ แล้วสิ่งที่จะแปลงชีวิตเขาไปนิรันดรเป็นเขาเข้าไปอยู่ในบ้านซึ่งก่อนหน้าที่ผ่านมา เคยมีเหตุการฆ่าตายชูห้องครัว เค้าบังเอิญพบฟิล์มถ่ายรูปบันทึกภาพ ที่เปิดเผยให้มองเห็นการฆาตกรรมสยองขวัญคราวนี้แล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญ ทำให้ครอบครัวของเขาจะต้องพบเจอความสยองขวัญเพราะเหตุว่ามีภูติผีปีศาจกำลังรุกรามชีวิต

อีกหนึ่งแนวที่ฮอลลีวูดนิยมสร้างกันมากมายเป็นหนังสยองขวัญธรรมดาทั่วๆไปที่หาดูที่แห่งไหนก็ได้แต่ว่ามูลเหตุที่รู้ว่าว่าหนังออกจะมีกระแสเชิงบวกสูงเลย แต่ว่าเมื่อมาดูจริงๆหนังทำออกมาได้หลอนจิตผู้ชมมากมาย กล่าวได้ว่าหนังเรื่องให้คนดีสร้างอารมณ์ร่วมไปกับการเดินเรื่องอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ชมจำเป็นต้องลุ้นตลอดระยะเวลาว่าจะเกิดเหตุร้ายหรือเหตุไม่ได้นึกฝันอะไรอีกเมื่อไร รวมทั้งเจ้าฟิล์มถ่ายรูปเจ้าปัญหาตัวสนัฟที่ใส่ค่อนข้างจะหลอนมาจริงๆหากรู้สึกว่าจะได้มองเห็นฉากเฮฮา

เพื่อผู้ชมได้ผ่อนคลายอารมณ์บ้าง อาจจะต้องผิดหวัง เนื่องจากข้างหลังไม่มีฉากบรรเทาหรืออะไรขำขันเลย นี่เป็นหนังผีที่เป็นผีจริงๆหนังแทรกสอดความลี้ลับของสิ่งที่ไม่เห็น รวมทั้งดำเนินเรื่องหลอกผู้ชมแบบไม่ลดละ พูดได้ว่าไม่สามารถที่จะทายใจตอนสุดท้ายได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงว่าหนังนี้จะมองเห็นผีโผล่แบบตระหนกตกใจ หรือฉากตุ้งแช่ แบบที่จะมองเห็นในหนังผีที่ผ่านๆมา หนังด้วยการเล่าเรื่องแบบธรรมชาติมากมายๆแล้วก็ออกจะขวานผ่าซากสอทของกับเรื่องราวเรื่องจริงมิได้โอเว่อร์เสมือนผีเรื่องอื่นๆแล้วก็บอกได้เลยว่าฉากน่าสะพรึง

กลัวของภาพยนตร์ประเด็นนี้อาจจะเป็นผลให้ผู้ชมถึงกับตกเก้าอี้เลยก็ได้ แล้วก็สิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะทำให้หนังมีความน่าสยองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นดนตรีประกอบ บางทีอาจไว้ก่อนว่าคนไหนกันแน่ที่รังเกียจเสียงสวดมนตร์มนต์บางครั้งอาจจะต้องระมัดระวังสำหรับในการดูภาพยนตร์ประเด็นนี้หากว่าดารานำชายจะเป็นผู้เขียนแม้กระนั้นดุจว่าข้างหลังๆเขาเริ่มสวมบทสายลับมากยิ่งกว่า แต่ว่ามันก็ราวกับสัญชาตญาณมนุษย์ที่สอดรู้สอดเห็นยิ่งพบเค้าเงื่อนก็ยิ่งสืบต่อเรื่อยมานะสืบทุกวิธีการจนถึงทำให้จำเป็นต้องเจอแต่ว่าสถานะการณ์น่าสยองขวัญ ก็ไม่หยุดสืบสักครั้ง ส่วนผู้ชมก็ลุ้นตามและก็เพลิดเพลินใจไปกับการช่วยดารานำชายค้นหาเรื่องจริงแม้ว่าจะเอาใจช่วยไปแล้วก็เอื้อเฟื้อไปด้วยก็ตาม

หนังหัวข้อนี้อีธานหามหนังไว้ผู้เดียวอีกทั้งเรื่องใดอย่างมือโปร เป็นหนังที่มีรายละเอียด "เรียบง่าย" ผู้ชมจะได้เฝ้าสังเกตการณ์ศึกษาค้นพบเรื่องจริงของตนไปกับมองเห็นการโต้ตอบของเขาว่าจะจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นไร!? กลุ่มดาราหนังเองก็สามารถแสดงบทบาทให้กับเรื่องราวได้อย่างดีเยี่ยม และก็หนังหัวข้อนี้ยังมีฉากซึ่งสามารถทำให้คนขี้กลัวบางทีอาจจำเป็นต้องเผลอกรีดด้วยความกลัวออกมา 2-3 ครั้ง ได้อย่างยิ่งจริงๆ

The Closet – ตู้แดนนรกมิได้ผุดมิได้กำเนิด

เกิดอุบัติเหตุเอาชีวิตเมียของ Sang-Won ทำให้ความเกี่ยวข้องระหว่างเขากับลูก

ทั้งยังการเสวนากับเพื่อนฝูงในจินตนาการรวมทั้งยังมีตุ๊กตาผ้าเก่าๆที่ไม่เคยทราบอินาเอามาจากไหน แม้กระนั้นแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆอินาก็ล่องหนไปร่วมเดือน จนกว่า คยองฮุน (คิม นัมกิล) หมอปราบผีชายหนุ่มที่ตามสืบเรื่องราวของเด็กที่ล่องหนไปในบ้านได้เข้ามาร่วมมือกับ ซังวอน เพื่อตามหาความเป็นจริงและก็พา อินา กลับมาก่อนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะสายเกินความจำเป็น

พูดได้ว่าจากกระแส Parasite ครอบครองออสการ์คงจะทำให้ปีนี้พวกเรา ซีรี่ย์ ผี ได้ดูหนังประเทศเกาหลีในโรงกันเยอะขึ้นเรื่อยๆแน่นอนรวมทั้งที่ไม่คอยช้าเลยก็คือสตูดิโอผู้ครอบครองเดียวกันอย่าง Cj Entertainment ที่ขอเสิร์ฟหนังสยองขวัญบล็อกบัสเตอร์ทำเงินจากประเทศเกาหลีอย่าง The Closet มาให้คนประเทศไทยได้ลองกันต่อ ยิ่งตลาดหนังประเทศไทยที่หนังผีเป็นแนวหนังชูโรงด้วยแล้ว ก็มิได้ยากเกินคาดทายใจเลยว่างานนี้กะมาทำเงินเอาตังค์จากนักดูหนังคนประเทศไทยแน่นอนแม้กระนั้นจะทำหนังผีตามกระแสหนังผีเอเซียเสมือนช่วงต้นปี 2000 ก็กะไรอยู่

ครั้งนี้หนังอย่าง The Closet เลยแต่งรสเพิ่มอีกทั้งข้อความสำคัญชนชั้นตลอดมาจาก Parasite รวมทั้งแถมด้วยวัฒนธรรมเชมัน หรือ การไล่ผีอันเป็นวัฒนธรรมแคว้นของประเทศเกาหลี แล้วมาแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยสูตรหนังสยองขวัญครบรสแบบหนังผีของผู้กำกับ เจมส์ วาน คำตอบเป็นหนังสยองขวัญสุดสนุกสนานรวมทั้งช่างคิดหัวข้อนี้นั่นเองข้างหลังดูหนังจบสิ่งที่ดูได้แจ้งชัดมากมายเป็นร่องรอยแรงผลักดันของหนังผีแบบเจมส์ วาน ที่อยู่ในแต่ละส่วนประกอบของหนัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใจความสำคัญความข้องเกี่ยวในครอบครัว ดูหนังผ่านอินเตอร์เน็ต การเล่นกับพื้นที่แล้วก็สิ่งของที่อยู่ในบ้านที่แทบเสมือน The Conjuring หรือหนังในเครือญาติใกล้เคียงกัน ตลอดกาลจนกระทั่งการสอดแทรกอารมณ์ขันเมื่อนักแสดงอย่าง คยองฮุน ปรากฎตัวขึ้น แต่ว่าก็มิได้เป็นการเอาอย่างอย่างไร้ยางอายตรงกันข้าม มันยังเปี่ยมไปด้วยความสร้างสรรค์ที่บากบั่นหนีไม่ให้หน้าหนังไปเปรียบเทียบกับงานหนังฮอลลีวูดเรื่องดัง แถมยังมีเกียรติที่เพียงพอแข่งขันกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีอีกด้วยสำหรับฉากสยองขวัญที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสะพรึงกลัวที่สุดหนีไม่พ้นการปรากฎตัวของผีหมอปราบผี รวมทั้งการหลบจากการจู่โจมของเหล่าผีเด็กที่ทำให้ ซังวอน ไม่บางทีอาจลืมตาได้

ซึ่งที่ตรงนี้นี่เองที่นับว่าหนังสามารถทำเป็นอย่างเชื้อเชิญลุ้นระทึก น่าสยอง ซีรี่ย์ ผี แล้วก็สยองขวัญสมปรารถนาคนต้องการดูหนังผียิ่งนัก ถึงกระนั้นก็ตามอย่างที่บอกไปในย่อหน้าที่แล้วว่ามันเหมือนหนังผีของเจมส์ วานตรงที่มันจะต้องมีครบรสซึ่งก็ทำให้พักหลังของหนังทอนความน่าสยดสยองออกแล้วไปเน้นย้ำให้ลุ้นระทึกไปกับการสอบปากคำกล่าวโทษจริง ที่ก็ดันไปกล่าวเรื่องชนชั้นชนิดเดียวกันกับ Parasite อีก ซึ่งก็นับว่าเป็นหัวข้อร่วมที่คนทั่วทั้งโลกสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ทำให้บทหนังของ The Closet มีประโยชน์ที่ทำให้ผู้ชมได้ออกมาคัดค้านกันต่อเจริญ แม้ว่าจะไม่เข้มข้นเท่าของหนังออสการ์เรื่องดังก็ตาม

The Nun – เดอะ นัน

เรื่องที่ 5 ในจักรวาล the conjuring ภายหลังดึงตุ๊กตาผีแอนที่นาเบลล์ มาเป็นภาคแยกไป 2 เรื่อง ก็ถึงเวลาของ ผีแม่ชี ที่ไปสร้างความน่าขนลุกจนถึงเป็นที่จำใน The Conjuring 2 (2016) ผีแม่ชี ก็เลยได้เป็นผีตัวที่ 2 ที่ได้มีเรื่องมีราวราวภาคแยก ที่พาผู้ชมย้อนอดีตไปดูภูมิหลังของผีแม่ชีตัวนี้ แล้วก็ตัวต่อไปที่จะมีเรื่องมีราวราวภาคแยกของตนก็คือ The Crooked Man ผีชุดแดงถือร่มที่โผล่มา 2 ฉากใน The Conjuring 2 ด้วยเหมือนกัน ถึงแม้ เจมส์ วาน ผู้ให้กำเนิดจักรวาล The Conjuring มิได้มากำกับ แต่ว่าก็ยังเป็นผู้เขียนเรื่องร่วมกับ มึงปรี่

ทายใจเบอร์แมน ที่เพิ่งจะส่งผลงานสุดได้รับความนิยมอย่าง “IT” และก็เจมส์ ก็ยังนั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการผลิต แล้วก็มาช่วยในขั้นตอนถ่ายทำซ่อมแซมด้วยเรื่องราวของ ดูหนังผ่านอินเตอร์เน็ต The Nun พาพวกเราย้อนไปในปี 1952 ในทรานสิลวาเนีย ,โรมาเนีย ที่วิหารโบราณในป่าลึก มีแม่ชีสาวแขวนคอตาย ซึ่งเกิดเรื่องไม่ถูกบาปมากมายในคริสตจักร เรื่องราวทราบไปถึงสำนักวาว่ากล่าวกัน ก็เลยส่งนักบวชเบิร์ค พระสายสืบไปลงพื้นที่เพื่อหาเค้าเงื่อนการเสียชีวิตของแม่ชี พร้อมด้วย สิสเตอร์ไอรีน แม่ชีฝึกให้ไปเป็นผู้ติดตามแล้วก็รอช่วยเหลือ

ทั้งสองยังได้แฟรนชี่ ชายหนุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพื้นที่ไปรอส่งแล้วก็รับบรรพชิตทั้งคู่ ซีรี่ย์ ผี แต่ว่าก็จะต้องตกกระไดพลอยโจนอยู่พบเจอความน่าสยดสยองในวิหารร้างนั้นไปด้วย อีกทั้ง 3 ยิ่งตามสืบก็ยิ่งพบเรื่องราวขนหัวลุกมากมายก่ายกอง ก่อนจะได้ประจันหน้ากับ “วาลัก” ที่ปรากฏกายในร่างผีแม่ชี ผู้อยู่เบื้องหลังการฆ่าตัวตายของแม่ชีสาว และก็อีกทั้ง 3 ก็จะต้องร่วมมือกันยั้งกลยุทธ์ร้ายของมัน

บทหนังความสามารถของ มึงปรี่ ทายใจเบอร์แมน ทำเป็นดีในหัวข้อการเพิ่มเติมอีกความเร้นลับสลับซับซ้อนเข้าไปในเรื่องราวสยองขวัญ ช่วยเสริมให้ The Nun มองมีไม่เหมือนกันจากหนังในครอบครัว The Conjuring ที่มิได้ขายความสยดสยองกันสิ่งเดียว แม้กระนั้นมีการคลี่คลายปัญหาการฆ่าตัวตาย แสวงหาเป้าประสงค์ของวาลักที่มุ่งจู่โจมเหล่าแม่ชีในวิหารที่นี้ แล้วก็ถอดปัญหาหาอาวุธมากำราบผีแม่ชี แม้กระนั้นแม้ว่าจะมีเรื่องมีราวราวการเสี่ยงอันตรายแล้วก็ปัญหามาแทรกสอด แต่ว่าเรื่องความสยดสยองก็มิได้ลดลงไป 90 นาทีของหนังอัดความสยดสยองมาแบบเต็มๆ

เพราะเหตุว่าหนังมิได้มีเพียงแค่ผีแม่ชีตามชื่อแค่นั้น ยังมีผีเด็ก ผีแม่ชีสาว ที่น่ากลัวไม่แพ้กัน และจากนั้นก็ออกมาถี่ๆเสียด้วย เป็นหนังผีที่ผีดุ ผีออกถี่ เกือบจะไม่ให้ได้พักหายใจส่วนที่ส่งผลต่อความสยดสยองของ ดูหนังผ่านเน็ต The Nun เป็นอย่างมากเป็นการเลือกโลเคชั่น ที่ชูกองถ่ายกันไปถึงโรมาเนียที่จริงแล้วที่่น่ากล่าวชมเชยมากมายเป็นการไปค้นหาพบวิหารร้างที่นี้ เพียงแค่มองเห็นด้านนอกก็มองน่าสยดสยองแล้ว และก็เป็นวิหารที่มองน่าสยดสยองจริง เปลี่ยนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่เพิ่มความน่าสยองให้กับ The Nun

ด้วยความเก่าแก่ รวมทั้งทางเท้ามืดๆหลายซอกหลายหลืบ มีที่ให้ผีแอบเยอะไปหมด ผีใน The Nun เลือกจะมาในสไตล์ผีโป้งแปะมากยิ่งกว่าผีตุ้งแช่ ซึ่งฉากตุ้งแช่ก็มีแม้กระนั้นไม่เน้นย้ำ แม้กระนั้นชอบมาแบบโผล่ที่ตรงนั้น ที่ตรงนี้ แม้กระนั้นเพียงพอหันก็หายไป เล่นกับฉากให้ลุ้นกลัวสะดุ้งเสียมากกว่า แต่งานเมคอัปผสมกับงานซีจี ก็ประดิษฐ์ภาพลักษณ์ของผีแต่ละตัวออกมาได้น่าขนลุกดี

Malicious – ไม่ไปผุด ไม่ไปกำเนิด

กำเนิดเป็นแม่เป็นลูกกันแล้ว แม้กระทั้งความตายยังพลัดพรากมิได้ เจอประสบการณ์เฮี้ยนแรงของบิดามารดาคู่หนึ่งที่จำเป็นต้องพบเจอวิญญาณลี้ลับ ภายหลังที่ผู้เป็นแม่แท้งลูกไปเฉียบพลัน หรือบางครั้งบางคราวความสัมพันธ์ยังรั้ง “มัน” ไว้ ไม่ให้ไปผุดไปกำเนิดอดัม (รับบทบาทโดย หน้าจอช สจ๊วต) ศ.จ.ชายหนุ่มและก็ ลิซ่า (สวมบทโดย โบยาน่า โนวาวัววิช) เมียครรภ์แก่ของเขา ผ่านเรื่องราวเรื่องโศกเศร้าเปลี่ยนแปลงชีวิตมาได้ สองผัวเมียรวมทั้งครอบครัว พบว่าพวกเขาทั้งผองถูกหลอกโดยสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติ

กระทั่งเขาวิงวอนจาก ดร. คลาร์ก (สวมบทโดย เดลรอย ลินโด) ศ.จ.สาขาปรจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง คนเดียวที่บางทีอาจสามารถค้นหาความลับเบื้องหน้าเบื้องหลังการเกิดนี้ได้หนังเล่าถึงครอบครัวเพียซ์เดินทางไปชานเมืองเพื่ออาศัยในบ้านข้างหลังใหม่ บ้านที่เคยเกิดเหตุฆาตเกลื่อนกลาดรรมผัวฆ่าเมีย เพราะว่าเพียชหัวหน้าของบ้านได้ถูกเลือกเข้ามาสอนวิชาเลขในมหาวิทยาลัยที่นี้ คุณผู้หญิงเพียซท้องได้ยาวนานหลายเดือน แต่ว่าวันหนึ่งคุณก็แท้งลูก สืบไปพบว่าคงจะเกิดขึ้นจากกล่องอาถรรพณ์ใบหนึ่งที่พวกเขาได้เป็นของขวัญจากน้องสาว

กล่องใบนั้นที่ไม่อาจจะมัคนไหนเปิดได้แม้กระนั้นคุณผู้หญิงเพียซเปิดได้ ทั้งคู่คนเห็นภาพบุคคลในบ้านทั้งยังเด็ก หญิงสาว ผู้สูงวัย เขาก็เลยติดต่อศ.จ.ตาบอดท่านหนึ่งที่ชำนาญเส้นด้ายไสยเวทมห้มาช่วยเหลือ ศ.จ.พูดว่าทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากบางสิ่งที่อยู่ในกล่อง ชาวแอสแทกซ์เรียกว่ากล่องเจริญพันธุ์ ด้วยเหตุว่ามีแต่ว่าหญิงท้องแค่นั้นที่เปิดออกได้

แล้วหลังจากนั้นก็ประกอบพิธีบาปไล่วิญญาณตามหลักวิทยาศาสตร์ ซีรี่ย์ ผี ศายี่ห้อจารย์มีความเห็นว่ามีวิญญาณร้ายถึง 5 ตนMalicious ไม่ไปผุดไม่ไปกำเนิด เป็นหนังผีที่คงจะลอกสไตล์หนังผียุคสมัยใหม่มาทุกกระแบะมือ อีกทั้งรายละเอียดที่คลาสสิกเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องระหว่างแม่ลูก เมื่อการมีลูกแปลงเป็นสิ่งอันตรายที่นำความวินาศฉิบหายมาสู่ครอบครัวเนื่องจากว่าจำต้องผจญกับวิญญาณร้ายตามหลอกอีกทั้งเรื่องจริงทั้งยังภาพลวงตา ซึ่งเพศผู้ดูแลและก็คนเขียนบทอย่าง ไมเคิล วินนิค

ที่เคยทำหนัง สตีเวน ซีกัล อย่าง Code of Honor (2016) จะไม่ใช่ชื่อที่ชินหูผ่านตานักดูหนังให้การันตีความสามารถเลยก็ตามแต่ แม้กระนั้นเมื่อไล่มองคณะทำงานที่มาเกี่ยวเนื่องก็ถือได้ว่าเป็นโปรเจ็กต์ที่น่าดึงดูดอยู่เช่นกัน อีกทั้ง เฟลิกซ์ เครเมอร์ ผู้กำกับภาพมือล่ารางวัลที่มาถ่ายทำหนังอเมริกันคราวแรก และก็ดาราอย่าง โบโจน่า โนวาวัววิค ที่เคยร่วมงานกับ แซม ไรมี่ ในหนัง Drag Me to Hell (2009) มาแล้ว ซึ่งก็มีมุมงามไม่หายถึงแม้อายุอานามจะเล่นบทม่าม้าแล้วหลังจากนั้นก็ตาม ยิ่งในประเด็นนี้คุณยิ่งได้โชว์ความสามารถเต็มกำลังขึ้นในฐานะดารานำมากยิ่งกว่าเคยๆและก็ว่ากันตามจริงเป็นสิ่งที่น่าดูสุดในหน้าจอแล้วล่ะ

Annabelle Comes Home – ตุ๊กตาผีกลับไปอยู่ที่บ้าน

ตุ๊กตาผีกลับไปอยู่ที่บ้าน หนังเริ่มเรื่องที่นักภูติผีวิทยา “เอ็ด วอร์เรน” รวมทั้ง “ลอว์เรน วอร์เรน” ตกลงใจขังแอนทุ่งนาเบลตุ๊กตาผีเอาไว้ภายในห้องเก็บของอาถรรพณ์ที่พวกเราเคยได้เห็นกันมาในภาคก่อนๆโดยใส่เอาไว้ข้างในตู้ที่เป็นกระจกที่สะกดไว้ด้วยมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของศริสตจักร แต่ว่าแล้วตุ๊กตาผีแอนท้องนาเบลล์ก็หลุดออกมาได้ ซึ่งในบ้านเวลานั้นมีเพียงแค่ “จูดี้ วอร์เรน” บุตรสาววัย 10 ขวบ ของเอ็ดอยู่กับเหล่าคนดูแลวัยรุ่นแค่นั้น… อีกหนึ่งของภาคแยกของจักรวาลคอนพบริ่ง ที่เริ่มแตกกิ่งก้านสาขามาเรื่อยภายหลังมองภาคหลักสองภาคแรก คนเขียนก็รู้สึกว่าเรื่องมันจะเริ่มออกบ่อยๆเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ผีตัวใหม่ สถลาที่ที่ใหม่ หลังจากนั้น The Nun

ผีแม่ชีก็เลยไม่ตามดูแล้ว รวมทั้ง Annabelle 2 ก็ผ่านไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่คนทำเดียวกับภาคแรก ซีรี่ย์ ผี ซึ่งเอาจริงเอาจังๆก่อนมองก็มิได้ตั้งความหวังว่าจะมีอะไรแปลกใหม่มากมาย แม้กระนั้นต้องการทราบว่าการสร้าง Annabelle ออกมาเป็นชุดตลอดแบบงี้จะไปได้มากแค่ไหน คำตอบที่ได้เป็น หนังขยายอณาเขตของจักรวาลคอนพบริ่งกับตุ๊กตาแอนทุ่งนาเบลให้ไปไกลมากขึ้นไปอีก แอนทุ่งนาเบลในภาคนี้ได้เปลี่ยนเป็นเสมือนบอสของเหล่าผีร้ายในจักรวาลนี้ไปแล้ว ซึ่งโน่นก็เป็นทั้งยังข้อดีขอเสียในตัวจุดแข็งก็คือหนังมองมีขอบเขตที่ขายได้มากขึ้น

มีจุดเชื่อมโยงเข้าพบแอนท้องนาเบลเป็นหลักราวกับศูนย์กลางของจักรวาล โดยไม่ต้องพึ่งเอ็ดกับลอว์เรนเป็นตัวหลัก ก็ยังสามารถขยายถัดไปยังผีร้ายตัวอื่นๆในห้องเก็บของได้อยู่ ซึ่งภาคนี้ได้ปลดปล่อยให้ข้าวของหลายแบบในห้องได้แสดงอาถรรพณ์แล้วก็ต้นเหตุของมันแบบเรียกน้ำย่อยได้อย่างเข้าท่าเข้าทาง หนังโชว์สกิลผีหลอกของแต่ละตัวได้อย่างน่าติดตามลุ้นระทึกว่าจะแงะมุกแบบไหนทำร้าย ซึ่งในเรื่องจะมี ผีนักบวช ผีซามูไร ผีโทรทัศน์ ผีหุ่นลิง ผีเกมกล่อง ผีชุดแต่งงาน ผีเหรียญปิดตา

หรือแม้กระทั้งอมุษย์อย่างมนุษย์สุนัขป่าก็มาพร้อมกับเขาด้วย ซีรี่ย์ ผี เรียกว่าเป็นภาคแยกของคอนพบริ่งที่สำราญใจมากมายๆซึ่งทั้งสิ้นนี้มีต้นเหตุที่เกิดจากแอนทุ่งนาเบลที่เป็นศูนย์กลางเรียกผีร้ายทั้งผองมารวมกัน โดยที่เรื่องราวมิได้เน้นย้ำแนวผีสิง ไล่ผีแบบมีพิธีการที่ควรจะมีนักบวชแบบเดิมๆเข้ามาเกี่ยวอะไร แม้กระนั้นก็ยังสู้ผีได้อยู่ดังเดิม หนังดำเนินเรื่องอย่างง่ายๆด้วยการให้วัยรุ่นมารวมตัวกันในบ้านรวมข้าวของอาถรรพณ์กรุแตกเสมือนฮัลโลวีนเพียงแต่คืนเดียวจบ แล้วใส่ฉากผีหลอกโหมกันโดยตลอด แม้ว่าจะยังมีแนวผู้แสดงทึ่มๆเดินเข้าไปหาผีอยู่บ้าง

แม้กระนั้นก็เพียงพอละเลยไปได้อยู่ จากความสนุกสนานของเรื่องราวที่ลื่นไหล กำเนิดสม่ำเสมอสลับตัวละครกันโดนถ้วนหน้า ไม่เว้นแม้กระทั้งในบ้านหรือนอกบ้านก็พบหมด (มีพักกั้นเวลาเป็นตอนให้พอเพียงหายใจหายเป็นระยะๆ) จะต้องดูว่าหนังทำเป็นดีจังๆหากแม้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีผีบางตัวที่บารมีความน่าสยดสยองยังน้อยเกินไป แม้กระนั้นก็ช่วยมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กับความสยดสยองโดยรวมใช้ได้อยู่ขอรับในภาคนี้ Annabelle มาอยู่ที่บ้านของ Warrens แล้ว โดยถูกเก็บล็อคอย่างแน่นหนาอยู่

ในตู้รวมทั้งอยู่ภายในห้องศูนย์รวมสิ่งอาถรรพณ์น่าขนลุกๆจากเคสต่างๆของ Warrens เอาไว้ อย่างไรก็ตาม Ed กับ Lorraine มิได้มีหน้าที่เท่าไรนักในหนัง จะโผล่มาเพียงแค่ตอนแรกเรื่องที่พวกเขาพาเอาตุ๊กตาผีเข้าบ้านกับตอนสุดท้ายของหนังแค่นั้นนักแสดงหลักจะเป็นเด็กๆเนื่องจากว่า Ed กับ Lorraine ออกไปทำธุระภายนอกและไม่กลับไปอยู่ที่บ้านคืนนึง ปลดปล่อยให้ Judy บุตรสาว (Mckenna Grace จาก The Haunting of Hill House) จำเป็นต้องอยู่บ้านกับคนดูแล Mary Ellen (Madison Iseman จาก Jumanji: Welcome to the Jungle) เพียงลำพัง

The Room – ห้องขอหลอน

เกิดเรื่องราวของคู่ครอง ที่ย้ายมาอยู่บ้านข้างหลังใหม่ไกลห่างผู้คน ซีรี่ย์ ผี แม้กระนั้นบ้านข้างหลังนั้นกลับมีประวัติถูกฆ่าตายชูห้องครัว แล้วก็ทั้งสองกลับได้บังเอิญเจอห้องลึกลับ ซึ่งสามารถบันดลได้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตามใจต้องการ แม้กระนั้นมีเงื่อนไขเดียว ทั้งผองจะสลายแปลงเป็นขี้เถ้าผงถ้านำของที่ขอออกมาจากตัวบ้าน แล้วก็เนื่องมาจากทั้งสองเคยอุตสาหะมีลูกกันแม้กระนั้นก็ล้มเหลวรวมทั้งเด็กตายในท้องทั้งคู่รอบ ก็เลยทำให้ผู้เป็นแม่ขอเด็กมาจากห้องนั้น ก็เลยกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความไม่ลงรอยกันและก็กำเนิดเป็นฝันร้ายของทั้งสอง

อีกหนึ่งแนวที่ฮอลลีวูดนิยมสร้างกันมากมายเป็นหนังสยองขวัญที่วางให้ตัวร้ายของเรื่องเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กสาวที่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลมายากลใดก็ตามที แล้วเด็กพวกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเด็กเปรตที่มีจิตใจเลวทรามฆ่าสัตว์ ดูหนังผ่านอินเตอร์เน็ต ฆ่าคนแล้วท้ายที่สุดก็ต้องหาทางฆ่าบิดามารดาของตน ถ้าหากนับแล้วมีหนังที่ว่าด้วยพลอตแนวๆนี้เกินสิบเรื่องไปแล้ว Orphan, Children of the Corn, Joshua, The Omen, The Good Son, Pet Sematary, Trick ‘r Treat และก็อีกเพียบเลยหลายเรื่อง ก็เลยถือว่าเป็นความท้าสำหรับผู้กำกับ คริสเตียน วอล์กแมน ที่เหมารวมเป็นคนคิดเรื่อง ร่วมเขียนบท แล้วก็ควบคุมเอง

หนังใช้คนแสดงน้อยมาก สำคัญๆก็แค่โอลกา คูรีเอนโก ผู้แสดงมีชื่อผู้เดียวที่ถูกใช้เป็นจุดขายหลักของหนัง espndeportesmiami โอลกา รับบทบาทเป็นเคต คุณแล้วก็แมตต์ คู่สมรสที่กำลังหวานชื่น พึ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านข้างหลังใหญ่ระเบียงกรุงนิวยอร์ก ระหว่างจัดของใช้ในบ้าน แมตต์ก็บังเอิญพบห้องลึกลับที่มีวอลล์เปเปอร์ปิดทับประตูไว้ ด้วยความบังเอิญแมตต์ก็พบว่านี่เป็นห้องยอดเยี่ยมที่แค่เพียงพูดอยากได้สิ่งใด ดูหนังผ่านเน็ต กระแสไฟในบ้านจะกะพริบอยู่ 2-3 วินาที แล้วของสิ่งนั้นก็จะโดยพลันโผล่ขึ้่นมาในห้องอย่างไร้ซึ่งคำชี้แจง แรกทีเดียวทั้งสองก็รู้สึกกลัว

แม้กระนั้นเพียงพอขอแก้วแหวนทรัพย์สิน ทั้งสองก็เริ่มสนุกสนานก็ห้องดีเลิศนี้ หลังจากนั้นไม่นานเคตก็ขอสิ่งที่คุณคาดหมายโดยตลอด ข้างหลังมานะมีลูกกับแมตต์แล้วแท้งมา 2 ครั้ง เคตเลยใช้แนวทางลัดด้วยการขอเด็กแรกเกิดผู้ชายโดยไม่ขอความเห็นความเห็นชอบจากแมตต์ จากชีวิตของการการเป็นสามีภรรยาที่หวานชื่น เปลี่ยนเป็นความเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังระหว่างเคตกับแมตต์ ทำให้แมตต์เริ่มแสวงหาเบื้องหน้าเบื้องหลังของบ้านลึกลับนี้ แล้วเขาก็พบอดีตกาลที่น่าสะพรึงกลัวที่อาจมีภัยต่อเขาแล้วก็เคตว่ากันที่จุดเด่นของหนังเลย

อย่างที่กล่าวไปแล้วตามข้างต้น ผู้กำกับคริสเตียนเลือกปัญหาที่ยาก ซีรี่ย์ ผี กับหนังที่ว่าด้วยธีม “เด็กเปรต” ที่สร้างกันมาจนกระทั่งเฝือและจากนั้นก็ว่าได้ แล้วคริสเตียนก็สามารถหาวิถีทางที่ต่างจากกองทัพหนังเด็กเปรตก่อนหน้าได้ ทั้งๆที่มาของเด็กผู้ชายในหัวข้อนี้ รวมทั้งวิถีทางที่ต่างกันอย่างชัดเจนเป็น“ศาสนาเชน” เด็กผู้ชายที่เกิดมาจากห้องยอดเยี่ยมไม่มีท่าทางที่จะเป็นเด็กอันธพาล หรือมีท่าทางจะเป็นภัยต่อบิดามารดา ยิ่งทำให้ชักชวนติดตามว่าถ้าเกิดมาอย่างนี้ แล้วแนวทางหนังจะไปเช่นไรต่อ

อีกอย่างที่ ดูหนังผ่านเน็ต The Room เป็นหนังสยองขวัญที่มีแนวทางแตกต่างกันอย่างชัดเจน เป็นหนังไม่ย้ำฉากตุ้งแช่ มีบ้างล่ะเพียงแค่ครั้งสองครั้ง และไม่มีฉากเขยื้อนกล้องถ่ายรูปช้าให้ลุ้นผวา แต่ว่าเล่นกับเหตุการณ์แวดล้อมที่พาให้บรรยากาศของหนังเคร่งเคลียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับจากศาสนาเชนแสดงตัวขึ้น ส่วนประกอบหลายๆอย่างทำให้บรรยากาศหนังเอาจริงเอาจังอีกทั้งความเคร่งเครียดต่อกันอีกทั้งเคตแล้วก็แมตต์

การค้นพบสมัยก่อนที่น่าขนลุกของบ้านข้างหลังนี้ ข้อกำหนดของของใช้ของสอยที่ห้องยอดเยี่ยมผลิตขึ้น ศาสนาเชนที่เติบโตขึ้นแล้วก็มีปริศนาถึงที่มาของตัวเขามากเพิ่มขึ้น ส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นต้องกล่าวสรรเสริญเป็น โอลกา คูรีเอนโก และก็ เควิน แจนเซนส์ สองดาราหลักของเรื่อง ที่แบกภาระยิ่งนักในประเด็นนี้เพราะว่าอยู่บนหน้าจอเกือบจะทุกนาทีของหนัง ซึ่งก็นับว่าเอาอยู่ ตัวเควินนี่มีความคล้ายกับคริส อีแวนส์ อยู่มากมาย หลายๆมุมนี่ราวกับเลย