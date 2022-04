หนังชนโรง 2021เต็มเรื่อง

หนังชนโรง 2021เต็มเรื่อง เรื่อง A Business Proposal ซีรีย์เกาหลี 2022 ทาง Netflix เรื่อง A Business Proposal เล่าสถานะการณ์ของสาวออฟฟิศ ชินฮาริ (รับบทโดย คิมเซหน้าจอง) ที่ไปนัดบอดแทนเพื่อนของเธอ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องตกอกตกใจเมื่อคนที่เธอมาเดตด้วยคือ ซีอีโอหนุ่มสุดหล่อ คังแทมุน (รับบทโดย อันฮโยซอบ) ของบริษัทที่เธอดำเนินงานอยู่ ที่แย่ก็คือ เขาชอบเธอมากและตกลงใจจะแต่งงานกับเธอ โดยที่ไม่ทราบดีว่าเธอเป็นลูกว่าจ้างของเขา และสิ่งที่เขาไม่ชอบที่สุดก็คือ คนโกหก

Vikings

มาต่อกันด้วยซีรี่ย์ แร่ำรวยมั่งคั่ง้อนยุคที่ย้อนไปถึงยุคของชาวไวกิ้ง หนังชนโรง 2021เต็มเรื่อง สำหรับซีรี่ย์หัวข้อนี้นั้นเป็นซีรี่ย์สัญชาติแคนาดา ที่นำเสนอเหตุการณ์ความกล้าหาญของชาวไวกิ้งอย่าง Ragnar Lothbrok ไวกิ้งหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยานที่จะเดินทางไปยังแผ่นดินดวงตะวันตก แผ่นดินอีกฝั่งฟากของมหาสมุทร เขามีความนึกคิดว่า หนังชนโรง 2022 พากย์ไทย หากได้ออกไปเสาะเสาะแสวงหาดินแดนอื่นๆ เขาก็จะสามารถช่วยอาณาจักรเอาไว้ได้ แถมยังสามารถเอาชนะใจคนในเผ่าและยังขณะชิงอำนาจมาได้อีกด้วย อำนาจที่ว่านี้ก็คือจากอังกฤษและชาวต่างชาติเศสนั่นเอง

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับ ชนเผ่าอย่าง Vikings ว่าเป็นชนเผ่าหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องในเรื่องของความหนักแน่น เติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นนักรบ มักมีรูปร่างที่ใหญ่โตแข็งแรง ทั้งที่มืออาชีพในแง่การเดินทะเลด้วย ชาวไวกิ้งถนัดในเรื่องของการใช้ขวานและโล่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คำว่า ไวกิ้ง นั้น แท้จริงแล้วเป็นคำที่ใช้เรียกรวมๆ ถึงหมู่นักรบ นักเดินทาง หรือพ่อค้า ที่เดินทางมาจากทางหมู่ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ตัวอย่างเช่น เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน เป็นต้นในส่วนของซีรี่ย์นั้น ก็ได้เช่นกันบอกเล่าถึงเรื่องราวส่วนหนึ่งส่วนใดของชนกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเกิดเรื่องของอำนาจ การปกครอง การแก่งห่วยแตกงชิงดินแดนระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น ก็สามารถติดตามในซีรี่ย์อย่าง Vikings ได้เลย

PENNYWORTH

ในเรื่องแบทแมนมิได้มีบรูซ เวย์นเป็นคนที่กู้คืนกลับมาเมืองคนเดียวหรอกนะ แต่ว่ายังมีผู้แสดงหลักผู้เป็นเบื้องหลังในภารกิจอย่าง อัลเฟรด พ่อบ้านประจำตระกูลอยู่นั่นเอง ซึ่ง Pennyworth นั้นจะบอกเล่าเรื่องราวอาชีพเดิมของคุณอัลเฟรด หนังชนโรง 2021เต็มเรื่อง ที่เคยเป็นถึงทหารรับว่าจ้างฝีมือชำนาญ ฉลาดมากรอบด้าน บอกเลยว่าคุณพ่อบ้านคนนี้ไม่ปกติจริง ๆ ค่ะ

Tall Girl รักยุ่งของสาวโย่ง

เรื่องราวของ “โจดี้” สาวตัวสูงใหญ่เกินเกณฑ์ เธอโดยส่วนมากจะถูกบูลลี่จากเพื่อที่จะนๆ จนขาดความมั่นใจ เก็บตัว ไม่ชอบเข้าสังคม จนวันนึงเธอดันไปตกหลุมรัก “สติ๊ก” พ่อหนุ่มผมยาวนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลง นั่นคือจุดที่นำมาซึ่งการทำให้เธอต้องเอาชนะความกลัว เพื่อที่จะพิชิตความรักครั้งนี้ให้จงได้

Move to Heaven

มาต่อกันที่ Move to Heaven ซีรีส์ที่ดูได้ไม่เบื่อ ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินความจำเป็น หนังใหม่ 2022 ชนโรง มีทั้งหมดทั้งมวล 10 ขณะแค่นั้น เกิดเรื่องอย่างกับของ บริษัท Move to Heaven รับเก็บกวาดหลังที่กำเนิดปัจจัย (ภายหลังที่มีคนเสียชีวิต) โดยมี ฮันกือรู เด็กอัจฉริยะ ที่ถึงแม้ว่าเขาจะดูอย่างกับว่าเข้าสังคม หรือเข้ากันกับผู้คนไม่ค่อยได้ ด้วยความใสซื่อ และตั้งใจปฏิบัติภารกิจของตัวเอง ให้ผู้ที่เสียชีวิต หนังชนโรง 2021เต็มเรื่อง ในแต่ละเคส ได้บอกเล่าเหตุการณ์ ส่งผ่านวิชาความรู้สึกของผู้ตาย ไปยังญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิดเป็นผู้ตาย นั่นแหละที่จับใจ ตราตรึงอยู่ภายในจิตใจของผู้ดู จนจำเป็นที่จะต้องน้ำตาซึม ไปกับสถานะการณ์ของพวกเขากันเลยทีเดียว

The Youngest Son of Chaebol Family

ติ่งเกาหลีทั้งหลากหลาย คงจะเคยชินกับซงจุงกิ พระเอกราวกับจาก ซีรี่ย์เกาหลี แนะนํา 2021 เรื่อง Vincenzo เขากลับมาอีกครั้ง กับบทบาทใหม่ ที่จะทำให้คุณคลั่ง ในตัวเขาอีกครั้งกับ The Youngest Son of Chaebol Family

สถานะการณ์ความรื้นเริง ของชายที่ถูกฆ่าตาย กลับชาติมากำเนิด ในตระกูลราวกับ ที่เมื่อยุคเก่า เขาถูกพูดหาว่า เป็นคนยักยอกเงินของตระกูล ความรื้นเริงก็เลยเกิดขึ้น เมื่อเขาคิดแผน ที่จะห่วยแตกงชิง กิจการทั้งหมด ของตระกูลเศรษฐีหยิบเป็นอีกหนึ่งซีรีย์ ที่มีกระแส ตั้งแต่ยังไม่ลงจอ กล่าวได้ว่าคนใดที่ถูกใจ ซีรีย์แนวดราม่าแฟนตาซี ห้ามพลาด

Twenty-Five, Twenty-One

การเผชิญกันครั้งแรกตอนคิมแทรีและนัมจูฮยอก ใน ซีรีย์เกาหลี 2022 ที่จะฉายทาง Netflix เรื่อง Twenty-Five, Twenty-One สถานะการณ์ความรักของ นาฮีโด (รับบทโดย คิมแทรี) และ แบคอีจิน (รับบทโดย นัมจูฮยอก) ที่เผชิญกันครั้งแรกเมื่ออายุ 22 และ 18 ปี แต่ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ในเกาหลีเมื่อปี 1988 ทำให้ต่างคนจำเป็นที่จะต้องแยกย้ายไปฟันฝ่าข้อขัดข้องที่กำเนิดขึ้นในชีวิต และได้มาตกหลุมรักกันอีกครั้ง เมื่อหมู่เขาอายุ 25 และ 21 ปี

Delhi Crime

หัวข้อนี้ผลิตมาจากเรื่องที่กำเนิดขึ้นจริงในปี 2012 เกี่ยวกับคดีอาชญากรรม Nirbhaya ซึ่งคดีนี้นับเป็นคดีที่สะเทือนจิตใจของคนเราในประเทศอินเดียเป็นอย่างยิ่ง ในบันทึกเรื่องราวถึงเรื่องราวการตามล่าหยิบกุมคนร้ายทั้ง 6 คน หนังชนโรง 2021เต็มเรื่อง ที่ก่อสาเหตุทำการชำพวกเรานักศึกษาสาวคนนึงอย่างโหดร้าย (โหดร้ายมากจนพวกเราไม่กล้าเขียนเล่าในนี้จริงๆ )ในเมืองเดลี จนเกิดเป็นคดีที่ทั่วทั้งโลกมีความสนใจ และสอดส่องมองว่าเจ้าบทบาทตำรวจจะสามารถจับคนร้ายมาลงโทษได้บ้างมั๊ย

คำเตือนก่อนจะไปชม ขอมุ่งเน้นย้ำที่นี่ว่า ซีรีส์หัวข้อนี้ดาร์กสูงถึงเยอะที่สุด แค่ชมเทรลเลอร์ก็สัมผัสได้ถึงความตึงเครียดเหมือนหัวจะระเบิด หากใจไม่แข็งจริงไม่บอกต่อให้ชมนะ แต่หากคนใดไหวไปก่อนได้เลยจ้า มีเพียงแค่ 8 ช่วงเท่านั้น ถ้าไม่กลัวอารมณ์ตรงตามซีรีส์ไปซะก่อน วันเดียวก็ดูจบแน่ๆ!

Kingdom

มาในส่วนของซีรี่ย์ความเป็นมาศาสตร์ Netflix ฝั่งเอเชียกันบ้าง กับเรื่อง Kingdoms ที่เป็นซีรี่ย์แนวแอคชั่น ระทึกขวัญ ต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้สมัยโบราณ ตัวเนื้อเรื่องยังสะท้อนเกร็ดประวัติศาสตร์ ให้ผู้ชมอย่างเราๆ ได้รับชมกันด้วย โดยเนื้อเรื่องนั้นเอ๋ยถึง อาณาจักรโชซอนที่ได้มีข้อขัดแย้งขัดคัดค้านกับท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบ หนึ่งในนั้นที่ทำให้เหตุการณ์ค่อนข้างตึงเครียด ก็คือเขตแดนจากทางเหนือ จากนั้นก็มีเรื่องเล่าของสิ่งที่เป็นสมุนไพรคืนชีพ สถานะการณ์ความวุ่นวายก็ได้เหมือนกันเกิดขึ้นเมื่อมีใครซักคนได้นำสมุนไพรนี้ หนังชนโรง 2021เต็มเรื่อง ไปใช้เพื่อสำหรับในการคืนชีพคนตาย นำไปสู่เป็นซอมบี้ขึ้น เรื่องราวยุ่งเหยิงทั้งสิ้นก็ได้เหมือนกันเริ่มขึ้น

ซีรี่ย์ Kingdoms นั้น ถูกผลิตขึ้นมาจากการ์ตูนคอมมิคที่ชื่อว่า The Kingdom of the Gods เขียนโดยคิมอึนฮีและเขียนภาพโดยยางคยองอิล โดยในซีซั่นแรกที่ได้เปิดตัวไปใน เดือนม.ค. 2019 นั้น สร้างความถูกใจให้กับแฟนซีรี่ย์เป็นอย่างยิ่ง ทำให้ต้องมีภาคต่อออกมาปี 2020 และคาดว่าจะมีต่อๆ ไปด้วย

และถึงถึงแม้ว่าตัวซีรี่ย์ถึงแม้องค์ประกอบจำนวนมาก จะเป็นการเขียนขึ้นจากจินตนาการ แต่ข้อมูลจากบันทึกเรื่องราวจาก ศิลปวัฒนธรรม หรือ Silpa-Mag ได้กล่าวว่า ตัวเรื่อง ซึ่งเท้าความกับสมัยของราชวงศ์โชซอน มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งส่วนใด ที่อิงมาจากสถานะการณ์ทางความเป็นมาศาสตร์ โดยตัวเรื่องนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถัดจากนั้นสงครามครั้งใหญ่ในเกาหลีที่ตั้งรับการรุกรานของญี่ปุ่น ตั้งแต่ในเหมือนกับปี ค.ศ. 1592 (พ.ศ. 2135) ไปกระทั่งปี ค.ศ. 1598 (พุทธศักราช 2141) นั่นเอง

Little Things

ชี้แนะโหมดดาร์กไป 2 เรื่องแล้ว ขอแปลงโหมดมาเป็นซีรีส์แนวโรแมนติก-คอมเมดี้ให้ชุ่มฉ่ำหัวใจหน่อยดีกว่า หัวข้อนี้เกิดเรื่องเกี่ยวกับคู่รักคู่หนึ่งวัย 20 กว่าๆ ที่ใช้ชีวิตแบบอยู่ก่อนแต่งด้วยกันในเมืองมุมไบ ทั้งสองจำเป็นต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคจำนวนไม่ใช่น้อย โดยเฉพาะกับเรื่องเล็กๆ เล็กน้อยๆ ที่เข้ามาสั่นคลอนความเกี่ยวพันครั้งนี้ของหมวดเขา

เราว่าประเด็นนี้น่าจะมีผลให้หลากหลาย คนที่มีแฟนหรือมีคนรักแล้วอินตามได้ง่ายๆ เนื่องจากว่าตัวบทความถึงข้อขัดข้องเล็กๆ ที่หลายๆคู่เคยละเลย จนกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตรักได้ และที่สำคัญประเด็นนี้ภาพสวยมากตามสไตล์ Netflix เลย มีทั้งหมด 5 ซีซันด้วยกัน แต่ละณ เวลามิได้ยาวมากด้วย เอาไว้ชมเพลินๆ ได้เลย

