หนังออนไลน์ hd หนังสร้างแรงบันดาลใจ ที่ต้องหามาดู

ยังจำหนังญี่ปุ่นซาบซึ้งเรื่อง Be with you เมื่อ 10 ปีก่อนได้ไหม ? เรื่องของเมียที่เสียชีวิตไป แล้ววันหนึ่งคุณก็กลับมาในช่วงฤดูฝน แต่ทว่าคุณจำไม่ได้เลยว่าผัวแล้วก็ลูกชายของคุณเป็นผู้ใดกัน เขาทั้งสองคนก็เลยต้องทำทุกแนวทางให้ภรรยาและแม่จำความรักของครอบครัวให้ได้ แม้กระนั้นเมื่อเธอเริ่มคิดออก หน้าฝนก็กำลังจะจากไป รวมทั้งเธอก็ต้องจากไปพร้อมฤดูฝนเช่นเดียวกัน หนังหัวข้อนี้กำลังจะถูกประเทศเกาหลีรีเมกอีกครั้ง ความน่าสนใจอยู่ที่ได้ดื้อเยจิน มาตามติดคู่กับ โซจีซอบ ซึ่งมีฐานแฟนคลับอันแน่นแฟ้นทั้งคู่ เหลือก็แค่มาลุ้นกันว่าจะยังสนุกและก็ซึ้งดังเดิมไหม แต่มีความคิดว่าความสามารถประเทศเกาหลีจำต้องเรียกน้ำตาได้ดีแน่นอน

เมื่อความรักช่วยพังทลายกำแพงแห่งทิฐิแล้วก็ความไม่แยแสลง นิยายมีชื่อเสียงอย่าง Pride & Prejudice ได้ถูกเอามาผลิตเป็นหนังอีกรอบ เรื่องราวของ Elizabeth บุตรสาวหัวก้าวหน้าที่ไม่ยอมทำตามอย่างประเพณีของสังคมเวลานี้และก็ Mr.Darcy ชายหนุ่มเย็นชามากความทระนงแม้กระนั้นมอบความรักให้คุณจนกระทั่งหมดหัวใจ ผู้แสดงนำชายหนุ่มที่เปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์ในดวงใจของสาวๆทั่วทั้งโลก ในหนังนั้นก็ยังคงเล่าเรื่องตามแบบฉบับของหนังสือ แต่ด้วยมุมกล้องถ่ายรูป สถานที่แล้วก็ส่วนประกอบการถ่ายทำ ช่วยทำให้ประเด็นนี้ออกมามองละมุนไปหมด ที่สำคัญเพลงประกอบในเรื่องก็เนื่องจากว่าทุกเพลงเลยค่ะ

มาที่เรื่องของอลัน ทัวร์ริ่ง นักคณิตและนักตรรกศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ที่จำต้องนำทีมไขรหัสเครื่องอีนิกม่าซึ่งใช้เพื่อสำหรับในการส่งข้อความของกองกองทัพนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยงานของพวกเขานั้นพูดได้ว่าเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและความกดดันอย่างมากของเหตุการณ์การสู้รบ ยิ่งกว่านั้นหนังยังสะท้อนชีวิตของอลัน ที่พบว่าตนเองไม่อาจจะถูกใจผู้หญิงได้ แต่ว่าก็ต้องพบเจอกฎหมายสมัยนั้น ซึ่งมีข้อบัญญัติโทษสำหรับคนที่ถูกใจเพศเดียวกันที่ค่อนข้างรุนแรง โดยเจตนาของหนังประเด็นนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นแง่คิดสำคัญที่ส่งหนังไปครอบครองรางวัลออสการ์ปี ค.ศ. 2015 สาขาบทภาพยนตร์ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงเหมาะสมที่สุดมาได้สำเร็จค่ะ

คุณลุงไซบอร์กสุดมันกลับมาแล้ว อีกหนึ่งหนังญี่ปุ่นที่สร้างมาจากมังงะที่เราต้องการมอง นอกเหนือจากการมีตัวเอกเป็นคุณคุณลุงแก่ๆคนหนึ่งแล้ว ความสนุกสนานร่าเริงก็อยู่ที่เนื้องรเื่องสุดดีเยี่ยมนี่แหละ เรื่องราวของ อินุยาชิกิ อิจิโร่ ชายวัยแก่ที่กำลังมีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งและถูกมองว่าเป็นผู้ที่กำลังจะหมดคุณประโยชน์ของชีวิตลงไปเรื่อยตราบจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่มีบางอย่างตกลงมาจากฟ้าในช่วงเวลากลางคืน เขาได้รับบาดเจ็บแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเขาไปตลอดกาล การ์ตูนเล่มนี้มี 10 เล่มจบแค่นั้น แสดงว่าหนังก็จะไม่ตัดทอนเรื่องราวมากแน่นอนด้วยเหตุผลดังกล่าวขอบอกเลยว่าเราคาดหวัง !

Better Days

หนังรักจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เยี่ยมที่สุดในโลกยุคใหม่ หนังรักที่สอดแทรกปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมรวมทั้งประดังอารมณ์ใส่มาไม่ยั้ง ไม่ฉงนใจที่จะกลายเป็นหนึ่งในนั้นที่ทำเงินสูงสุดของปีให้หลัง ดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขจากนิยายวัยรุ่นชื่อดัง เรื่องราวของเด็กนักเรียนผู้หญิงที่คร่ำเคร่งกับการสอบเกาหัวเข่า (เอ็นทรานซ์จีน) แต่ว่าจำต้องเจอกับปัญญาสังคมจากการถูกบูลลี่ในรั้วโรงเรียน ทำให้เธอออกปากขอความช่วยเหลือให้อันธพาลหนุ่มมาช่วยคุ้มครองป้องกันคุณ เปลี่ยนเป็นความรักเข้มข้นในต้นแบบ ‘สตรีเราคนไหนกันอย่าแตะต้อง’ สมัยใหม่ ถ้าหากได้ดัดแปลงเป็นหนังไทยขึ้นมา มั่นใจว่าน่าจะเป็นหนังแห่งปีได้อย่างง่ายๆ เพราะเหตุว่าสอดแทรกปมดราม่าต่างๆเอาไว้ได้อย่างกัดรับประทานหัวใจ

หนังรักไทยที่มิได้ขึ้นหิ้งเพียงแค่ในประเทศไทย แต่ยังสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วทั้งยังเอเชีย เรื่องราวรักใสๆหนแรก ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยสัมผัสกันสักหนึ่งครั้งในชีวิต ผ่านผู้แสดงอย่างน้องน้ำและก็พี่โชน เด็กหญิงแล้วก็เด็กวัยหนุ่มที่เพิ่งรู้จักกับความรัก ความรักนั้นทำให้น้องน้ำยอมเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ให้พี่โชนพึงพอใจ ในตอนที่ความรักก็ทำให้พี่โชนคอยเพื่อขอโอกาสจากน้องน้ำอีกรอบ นอกจากความรักในเรื่องแล้ว มิตรภาพของน้องน้ำรวมทั้งผองเพื่อนฝูงก็ยังมีผลให้หลายๆคนชอบใจไม่เคยรู้ลืมค่ะ

หนังเอาชีวิตรอด ที่ดัดแปลงมาจากหนังสือที่อารอน ราลสตัน เขียนบันทึกระยะเวลาแห่งความเป็นความตายในระยะเวลา 127 ชั่่วโมง ที่เขาจำต้องตกลงใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะต้องเลือกที่จะจำต้องสละแขนด้านขวาเพื่อเอาชีวิตรอด ประเด็นนี้เจ้าตัว อารอน ราลสตัน ตัวเอกของเรื่องสุดสะพรึงนี้ มายืนกระทั่งถึงเองเลยว่า เรื่องราวในหนังถ่ายทอดเรื่องออกมาได้ใกล้เคียงเรื่องจริงที่เขาเผชิญมาอย่างมาก มีบางจุดนิดๆหน่อยๆที่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพียงแค่นั้น ที่จะต่างออกไปจากความจริง ได้แก่ฉากแรกในช่วงเวลาที่อารอนได้เจอกับ 2 นักกีฬาปีนเขา อารอนได้สอนวิธีการปีนเขาให้กับ 2 คนนั้น แต่ในหนังนั้นอารอนพาพวกเขาไปดูทะเลสาบที่แอบซ่อนอยู่ในช่องเขา

ซีรีส์ประเทศเกาหลีที่ได้รับการช่วยส่งเสริมจาก Netflix เรื่องราวของผู้ถูกเลือกจำนวน 456 คน ให้ร่วมเล่นเกมแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัล 45,600 ล้านวอน โดยแต่ละเกมจะมีที่มาจากการละเล่นของเด็กประเทศเกาหลีใต้ แต่มีกฎกติกาง่ายๆคือผู้เล่นจำต้องดำรงชีวิตของตนเป็นเดิมพันในเกมนี้ ถ้าหากแพ้พอๆกับตายแค่นั้น ส่วนคนไหนที่ชนะผ่านเข้ารอบต่อไป และถ้าหากเล่นได้ครบอีกทั้ง 6 เกม ก็จะเป็นผู้ชนะไป คนไหนกันที่จะสามารถรักษาชีวิตของตัวเองไว้ได้ก็รับเงินรางวัลกลับไปอยู่บ้าน แต่ถ้าหากคนไหนแกร่งไม่เพียงพอก็ต้องตาย

เรื่องราวของยุยงนจีอู ที่จะต้องสูญเสียบิดาอย่างกะทันหันเพราะเหตุว่าใครสักคน คุณจึงพากเพียรตามหาเรื่องจริงแล้วก็แก้เผ็ดใครก็ช่างที่เป็นสาเหตุให้พ่อคุณต้องตาย ทำให้คุณตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มค้ายาเสพติดของเจ้าพ่ออิทธิพลมืด แล้วก็ด้วยการช่วยเหลือจากเจ้าพ่อที่ช่วยค้นหาต้นสายปลายเหตุการเสียชีวิตของบิดา คุณก็เลยยอมซ่อนตัวเข้าไปดำเนินการในหน่วยสอบสวนสารเสพติดของกรมตำรวจ โดยมีเจ้าพ่อกลุ่มค้ายาเสพติดเป็นคนที่รอชักใยเธออยู่เบื้องหลัง

ในทีแรก จี้อวิ๋นเหอ (ตี๋ลี่เร่อปา) ก็แค่เพียงจะหาวิธีกำราบปีศาจร้ายเงือก ฉางอี้ (เหรินเจียหลุน) แม้กระนั้นความใสซื่อของเจ้าปลาหางใหญ่ ก็ทำให้จี้อวิ๋นเหอเปลี่ยนภารกิจไปเป็นการช่วยเหลือนางเงือกหนุ่ม แล้วก็เกิดเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ ทางด้าน ลั่วจิ่นซาง (หูอี้เสวียน) ซาตานผีเสื้อแสนซุกซนก็รุกหนักไม่แพ้จี้อวิ๋นเหอ ยามที่ได้ศึกษาและทำการค้นพบว่าพลังวิญญาณของอาจารย์คงหมิง (หวังจื่อเถิง) ทำให้บริเวณใบหน้าของนางสวยขึ้น ลั่วลั่วก็รอไปกวนโอ๊ยคุณครูคงจะหมิงจนได้ครองรักกัน

Chungking Express

หากแม้ชื่อไทยจะมองแปลกๆไปสักนิดสักหน่อย แต่ว่าเป็นหนังขึ้นหิ้งของหว่อง ค้างไวที่เราดูแล้วจำเป็นต้องยกนิ้วให้เลย เป็นเรื่องราวของคน 4 คนกับสองเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงเวลาและสถานที่ แต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเรื่องแรกเป็นเรื่องของตำรวจชายหนุ่ม 622 (ทาเคชิ ติดอยู่เนชิโร่) ที่เลิกกับแฟนก่อนวันเกิดตัวเองครางครวญในความรัก จนถึงมาพบกับมือสังหารเพศหญิงผมทอง (หลิน ชิงเสีย) เรื่องราวความอ้างว้างๆอารมณ์รักแบบแปลกก็เกิดขึ้น

ส่วนอีกคู่เป็นตำรวจชายหนุ่ม 623 (เหลียง เฉาเหว่ย) ถูกแฟนทิ้งแอร์โฮสเตส ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาต้องซื้อสลัดให้แฟนสาวแต่ละวัน ซึ่งร้านค้านี้เองเขาจึงได้เจอกับอาเฟย (วัย หวังเฟย) น้องสาวเถ้าแก่ฟาสต์ฟู้ด ซึ่งอาเฟยหลงเสน่ห์เขา เรื่องราวต่างๆมากมายก่ายกองก็เกินขึ้น แต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่หลงเสน่ห์ก็ไม่ได้รักตอบพระเอกแบบที่ควรจะเป็นเรื่องราวจบลงแบบโก้เก๋ๆให้ผู้ชมได้คิดแบบโรแมนติก

ปาร์คมูจิน เล่นบทโดย จี จิน-ฮี (จากเรื่อง แดจังกึม จอมนางที่วังหลวง) นักวิทยาศาสตร์ที่ผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองจะต้องพบเจอกับความยากลำบากสำหรับเพื่อการพากเพียรประพฤติตนเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในแวดวงการเมือง ปาร์คต้องรับหน้าที่รักษาการประธานาธิบดีตรงเวลา 60 วัน ซึ่งในระหว่างที่ปาร์ครับตำแหน่งนี้ เขาไม่มีแม้แต่ประสบการณ์และไม่เต็มอกเต็มใจที่จะทำ แต่ต้องอุตสาหะคลายเงื่อนเบื้องหลังการโจมตีให้ได้ นอกจากนั้นยังมี ลีจุนฮยอค (จากซีรีส์เรื่อง Stranger) มารับบทเป็น โอยองซอค ผู้บัญญัติกฎหมายอิสระ ที่ไม่ได้มีดีแค่ความหล่อ แต่ยังมีความเชื่อมั่นและมั่นใจแล้วก็ไฟแรง ซึ่งตรงข้ามกับปาร์คอย่างสิ้นเชิง

สำหรับคอหนังรวมทั้งซีรีส์ทั้งหลายแหล่ที่ชอบในการดูหนังต่างแดนผ่าน Netflix แต่ว่าไม่ได้อยากต้องการอ่านดูดซึมไตเติลสลับกับการดูหนัง ก็สามารถเลือกหนัง Netflix พากย์ไทยมองได้ เพราะเหตุว่ามีหนังใหม่หลายๆเรื่องที่รองรับเสียงภาษาไทยแล้ว ไทยเมืองออนไลน์ได้เก็บรวบรวม 10 หนังและซีรีส์บรรยายไทยใน Netflix มาแนะนำกัน ดังต่อไปนี้

หนังดราม่าน้อยเรื่องที่ วิล สมิธ รับแสดง แล้วก็เป็นหนังที่คนจำนวนไม่น้อยหลงใหลแล้วก็อยู่ในหลายชื่อหนังโปรด ที่นอกเหนือจากการที่จะฉากเรียกน้ำตามากมายก่ายกองแล้วยังเป็นหนังที่ให้กำลังใจผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย วิล สมิธ ฝากบทบาทการแสดงที่น่าจะเรียกได้ว่าดีเยี่ยมที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ ทำให้เขาได้เข้าชิงออสการ์สาขาผู้แสดงนำฝ่ายชายเป็นครั้งที่ 2 ในชีวิต ต่อจาก Ali (2001) แล้วภายหลังเรื่องนี้เขาก็ยังไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงอีกเลย

ภาพยนตร์ของเน็ตฟลิกซ์เองที่ในขณะนี้ติดอันดับความนิยมอยู่ใน Top 10 เป็นเรื่องราวของสมัยก่อนนายทหารบังคับโดรนฆ่า แต่เขากลับไม่ทำตามคำสั่ง ทำให้เขาถูกสั่งย้ายไปปฏิบัติงานร่วมกับทหารสุดแปลกคนหนึ่ง ซึ่งตอนหลังกล่าวมาว่าเขาเป็นแอนดรอยด์

หนังรักเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกผสมดราม่าบางส่วน ที่มีจังหวะการเดินเรื่องแบบละเมียดและก็น่าติดตาม พูดถึงความรักของคนหนุ่มคนสาวคู่หนึ่งที่เจอะกันหนแรกในปี ค.ศ. 1994 โดยมีรายการเพลง Music Album เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความเกี่ยวเนื่อง แม้กระนั้นความรักที่ค่อยๆเจริญงอกงามของคนทั้งคู่กลับจะต้องเผชิญอุปสรรคมากไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างไม่บางทีอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายที่จำต้องไปเข้ากรม หรือข้างหญิงที่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่ อีกทั้งพวกเขายังเป็นห่วงถึงความรู้สึกที่บางทีอาจจะเดินหน้าเร็วเกินไป แม้กระนั้นก็ไม่บางทีอาจต้านทานความหวั่นไหวในใจได้ ไปตามเอาใจช่วยพวกเขาด้วยกันนะคะ