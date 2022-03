ดูหนังออนไลน์ฟรีไม่กระตุก 037

เรื่อง หงส์เริงระบำ (30 เวลา) มาต่อกันที่เรื่องที่ 2 มาชมซีรี่ย์จีนแนวพีเรียดกันบ้าง แนวนี้คงจะได้รับความนิยมของผู้ใดหลายๆ คน โดยเกิดเรื่องดังของฟิ่งอู่ สาวนิดหน่อยฉลาดแห่งอาณาจักรจวินอู่ถูกโจมตีจากศัตรู นำมาซึ่งการทำให้เธอสูญเสียเลือดนกเฟิ่งหวงและเปลี่ยนเป็นมนุษย์ทั่วไป มู่จิ่วโจวเพื่อที่สามารถจะช่วยชีวิตเฟิ่งอู่ไว้ เขาได้ใช้พลังไปเยอะเกินขนาด จนทำให้เขากลับกลายเป็นเจ้าชายนิทราช่วงเดียวกันอีกโลก ๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นโลกในยุคตอนนี้ เมิ่งหยวน สาวคณะแพทย์ศาสตร์

กำเนิดหลุดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งและได้กลายเป็นเฟิ่งอู่ เมิ่งหยวนได้ใช้ทักษะวิชาความรู้สมรรถภาพทางการแพทย์ของเธอที่ทำความเข้าใจจากโลกศตวรรษที่ 20 มาประยุกต์ใช้คุ้มครองปกป้องดูแลรักษาผู้คนในอีกมิติหนึ่ง เธอเปลี่ยนเป็นคู่หูของจวินหลินหยวน จนค่อย ๆ กำเนิดความรู้สึกดี ๆ ต่อกัน จนกลายเป็นความรัก เหตุการณ์ของเมิ่งหยวนในร่างเฟิ่งอู่จะเป็นอย่างไรต่อจากนี้เป็นต้นไป เธอกับจวินหลินหยวนจะได้สมหวังกันไหม รับดูทั้งซับไทยและพากย์ไทยได้ที่ WeTV

The Red Sleeve

The Red Sleeve เป็นซีรีส์ที่กล่าวอ้างที่มาที่ไปศาสตร์ค่ะ หากคุณได้ชม อีซาน หน้าจอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน มาและรวมทั้งต้องดูประเด็นนี้ต่อค่ะ โดยตัวเรื่องจะบอกเล่าเหตุการณ์ของซองด็อกอิม (อีเซยอง) นางในที่ได้ก้าวขึ้นไปสู้ตำแหน่งสนมเอกของพระราชาจ้ะ ซองด็อกอิมเป็นนางในมาตั้งแต่เด็ก เธอเป็นคนฉลาดทั้งศาสตร์และศิลป์ทำให้เมื่อโตขึ้นเธอได้กลายมาเป็นนางในขององค์รัชทายาทรุ่นลูกรุ่นหลานอีซาน (อีจุนโฮ) องค์รัชทายาทอีซานนั้นตกหลุมรักซองด็อกอิม ส่วนซองด็อกอิมก็หลงรักองค์รัชทายาทรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะเกิดเรื่องราวมากยิ่งขึ้นมายทั้งสองก็ไม่เคยแยกจากกัน

ภายหลังองค์รัชทายาทอีซานก็ทำทุกอย่างจนเขาได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าหน้าจองโจผู้ครองอำนาจ เมื่อเขาต้องการที่จะได้อะไรเขาก็ต้องได้แต่เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าเขาจะไม่ได้ซองด็อกอิมมาครอบครอง องค์รัชรุ่นลูกอีซานได้นำเสนอให้ซองด็อกอิมมาเป็นสนม ถึงแม้ว่าเธอจะรักเขามากแต่เธอก็ไม่ปรารถนาที่จะเป็นสนมของเขา เธอเลยปฏิเสธองค์รัชทายาทที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขไปนำมาซึ่งการทำให้เขาเสียใจเป็นเป็นอย่างมาก ซองด็อกอิมมีความคิดที่แน่แน่ว เธออยากเป็นอิสระได้ครองรักกับชายหนุ่มผู้เป็นเพศชายเพียงคนเดียวของเธอแค่นั้นและไม่ต้องการโดนขังเอาไว้ในวังหลวงแสนวุ่นวาย แต่องค์รัชรุ่นลูกอีซานทำเช่นนั้นไม่ได้ เขาจำเป็นจะต้องมีสนมเยอะมากเพื่อจะทำให้วังหลวงมีความสมดุล สุดท้ายแล้วเหตุการณ์ความรักขององค์รัชทายาทที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขอีซานและซองด็อกอิมจะเป็นยังไงต้องไปรอดู

The Banker

เรื่องราวของผู้ตรวจสอบบัญชีสถานที่ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวกับเงินที่มองหาความยุติธรรม และจัดแจงแนวทางเพื่อจะความเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะเวลาของสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ที่กำลังล่มสลาย โนแดโฮ ชายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์และจริงใจ เขาดำเนินการงานเป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารแดฮันซึ่งตั้งอยู่ด้านในเมืองเล็กๆหนแห่งึ่ง สาขาของเขายอดเยี่ยมในลิสต์ที่กำลังจะถูกปิดตัวลง แต่น่าฉงนใจเมื่อจู่ๆโนแดโฮกลับได้แต่งก่อตั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบขอองธนาคารแห่งนี้โดยได้ไปประจำที่สำนักงานใหญ่ในกรุงโซล และโนแดโฮจะต้องพบกับการคอร์รัปชั่นที่กำเนิดขึ้นในธนาคารที่เขากำลังดำเนินการงานให้อยู่

Deep Water ชู้ร้อนซ่อนลึก

ได้ขณะมารับชมความเข้มข้นสุดร้อนเร้าในชีวิตคู่ของผัวเมียคู่นี้ กับหนังดราม่าลึกลับสุดหวาบหวิวผสมแนวอีโรติก “Deep Water” (ชู้ร้อนซ่อนลึก) หนังที่ดัดเปลี่ยนแปลงผลิตมาจากนวนิยายทริลเลอร์ชื่อเรื่องราวกับ หนังออนไลน์ฟรีไม่สะดุด และยังเป็นการคัมแบ็กในรอบเกือบ 20 ปีของผู้กำกับที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อหนังอีโรติก แต่ดูเหมือนกับว่าว่าสิ่งที่เขาเคยทำแล้วมันเวิร์กเมื่อวันวาน ดูราวกับว่าจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าใดในปัจจุบันวันนี้สักเท่าไรแล้ว

รีวิวหนัง Deep Water ชู้ร้อนซ่อนลึก

Deep Water ชู้ร้อนซ่อนลึก เกิดเรื่องอย่างกับของคู่รักในเมืองเล็กๆ หนึ่งในอเมริกา วิค กับ เมลินดา หมวดหมู่เขาครองชีวิตคู่ที่ดูเหมือนกับว่าจะปกติ แต่แท้ในความเป็นจริงแล้ว หมวดหมู่เขาต่างเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอคอยการปะทุจากแรงยั่วยุและกำลังมีปลายทางเข้าสู่เส้นทางการหย่าร้างกัน ก่อนที่ทั้งคู่ได้อนุญาตให้สร้างเกมประหลาดขึ้นมา ต่างฝ่ายต่างยินยอมที่จะให้เปิดใจรับเพื่อนแบบที่ไม่เหมือนเดิม เข้ามาในชีวิต และมันเป็นจุดเริ่มของการปั่นเลินเล่อด้วยความเย้ายั่วและกำลังนำพวกเขาไปสู่เรื่องลับที่ดำหมองหม่นที่จึงควรคอยปกปิดเอาไว้

รีวิวหนัง Deep Water ชู้ร้อนซ่อนลึก

ตามที่เกริ่นไปว่าหนังประเด็นนี้ได้ผลงานการกำกับทำหนังอีกครั้งของผู้กำกับรุ่นใหญ่ “เอเดรียน ลิน” ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อหนังอีโรติกในยุคก่อน เพราะเหตุว่าเขาคือผู้ผลิตหนังปังๆ อย่าง Fatal Attraction หรือ Unfaithful แต่ภายหลังที่เขาทิ้งหายไม่มีผลงานหนังเรื่องใหมองหม่นานถึง 20 ปี ก็กลับมาอีกรอบในหนังเรื่องนี้ ที่เป็นการจับเอานิยายขายดีของ “แพทริเซีย ไฮจ์สมิธ” มาดัดเปลี่ยนแปลงสร้าง แต่น่าเสียดายที่โอกาสและโทนต่างๆ ของหนังหัวข้อนี้ ออกจะเชยและดูล้ายุคไปสักหน่อย ทำให้หนังเกือบจะ 2 ชั่วโมงแทบจะหาอะไรที่เป็นแง่มุมแบบที่ไม่เหมือนเดิม มิได้เลย

Deep Water ก็ถือว่าแทบจะไม่ต่างออกไปจากผลงานก่อนๆ ของ เอเดรียน ลิน เลย เขายังคงจับเอาวิธีและเทคนิคเก่าๆ ของตนเองมาใส่เอาเอาไว้ในหนังของตน โดยที่เผลอเพลินไปแล้วว่านี่มันปี 2022 แล้ว แต่หนังเรื่องนี้ยังคงวนเวียนไปกับการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างจะเพียรพยายามไปเสียทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นมุมความเกี่ยวข้องและอารมณ์เย้ายวน 18+ ที่สอดแทรกเข้ามา ที่อาจจำเป็นที่จะต้องกล่าวว่าแค่นี่ยังเด็กๆ เนื่องจากผู้กำกับรายนี้เคยทำได้แซ่บกว่านี้มาแล้ว

STRANGER THINGS 4

คนรักสเตรนเหน้าจอร์ ธิงส์ ซีรี่ย์ราวมว๊ากของ Netfilx คงจำเป็นที่จะต้องตั้งตารอแล้วล่ะกับ STRANGER THINGS 4 ซีรี่ย์สร้างโดยพี่น้องดัฟเฟอร์ สไตล์อเมริกันกับซีรี่ย์เหตุการณ์เหนือธรรมชาติ ในเมืองเล็ก ๆ เรื่องลึกลับที่ยังอาจดำเนินเรื่องต่อจากนี้ไปในซีซั่นใหม่ อ่ะ เชื่อว่า หากต้องการชมต่อแต่จำมิได้ เริ่มต้นเก็บซีซั่น 1-2 อีกสักรอบก็ยังทันจ้ะ

THE UMBRELLA ACADEMY Season 3

ปิดท้าย แนะนําซีรี่ย์ชาวต่างชาติ Netflix 2022 THE UMBRELLA ACADEMY Season 3 เป็นอีกซีรี่ย์ที่คนไม่ใช่น้อยรอเลยแหละ ด้วยเหตุว่าว่ากระแสดี และหลายๆคนก็ต้องการที่จะให้เหตุการณ์ดำเนินต่อ โดยซีซั่นนี้แว่ว ๆ ว่าจะสานต่อบอกเล่าสถานะการณ์ยอดมนุษย์ และหายนะของมวลมนุษย์ชาติ แต่ใด ๆ ทาง Netflix ไม่ได้ออกมาพูดรายละเอียดของซีซั่น 3 นะว่า จะเป็นไปในทิศทางไหนก็อาจจึงควรรอปี 2022 ล่ะจ้า จะเป็นเรื่องย้อนสมัยกลับไปตั้งแต่เริ่มเหมือนที่แฟน ๆ คาดหมายไว้หรือเปล่า ก็คงจำเป็นที่จะต้องรอดูต่อจากนี้ไป

Happiness

Happiness เป็นซีรีส์แนวแอคชันและแฟนตาซีที่พูดเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอพาร์ทเมนท์แห่งหนึ่ง อพาร์ทเมนท์แห่งนี้อยู่กลางเมืองใหญ่ซึ่งมีผู้คนต่างที่ต่างถิ่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่วันหนึ่งเป็นเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเหตุเพราะที่แห่งนี้ได้กำเนิดโรคระบาดขึ้นมาซึ่งโรคนั้นก็คือโรคซอมบี้นั่นเอง ทุกผู้คนที่อยู่ในอพาร์ทเมนท์จึงควรต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์อันเลวร้าย ยุนแซบม (ฮันฮโยจู) เธอเป็นตำรวจหน่วยสืบสวนพิเศษที่พึ่งย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ทเมนท์ แต่ชีวิตของเธอก็เหมือนดั่งพระวันศุกร์เข้า พระเสาร์แทรกเนื่องจากว่าเข้าไปอยู่ได้วันเดียวก็เกิดเรื่องขึ้นซะแล้ว แต่นอกเหนือจากนี้ยุนแซบมแล้วหน้าจองอีฮยอน (พัคฮยองชิก) ตำรวจสายสืบก็ได้เหมือนกันเข้าไปอยู่ที่ตรงนั้นเหมือนกันนั่นเป็นเนื่องจากว่าเขาแอบรักยุนแซบมมาเป็นณ เวลานานมากแล้วและคอยคุ้มครองป้องกันยุนแซบมมาตลอด ทั้งคู่เลยอุตสาหะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเอาตัวรอดและควรต้องตามหากุญแจสำคัญของการระบาดของโรคในครั้งนี้

ปรมาจารย์ลัทธิมาร (50 เวลา)

มาต่อกันที่เรื่องที่สาม ต้องบอกว่าหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่ที่ได้รับความนิยมมากๆ เชื่อว่าผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยจำเป็นต้องเคยดูประเด็นนี้อย่างแน่นอน จากนิยายออนไลน์สุดฮอตสู่ซีรีส์กำลังภายในสุดเข้มข้นที่บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ลูกผู้ชาย เมื่อ 16 ปีก่อน ยุทธภพถูกสั่งงานโดยห้าตระกูลใหญ่ ตัวอย่างเช่น ตระกูลหลานแห่งกูซู ตระกูลเจียงแห่งอวิ๋นเมิ่ง ตระกูลเนี่ยแห่งชิงเหอ ตระกูลเวินแห่งฉีซาน และตระกูลจินแห่งหลานหลิง ต่อมาตระกูลเวินกำเนิดอาละวาด สร้างความทุกข์แก่มวลชน เหล่าเซียนเทพผดุงคุณธรรมจากตระกูลอื่นๆ

ก็เลยจำเป็นที่จะต้องร่วมกันต่อต้านตระกูลเวิน 16 ปีภายหลัง เว่ยอู๋เซี่ยนเห็นตัวขึ้นอีกสักครั้งในคราบชายสวมหน้ากากนามโม่เสวียนอวี่(เซียวจ้าน) ทุกคนต่างจำเขาไม่ได้ เขาได้กลับมาพบกับคู่หูหลานวั่งจี(หวังอี้ป๋อ)จากตระกูลหลานแห่งกูซู เจียงเฉิง(วังจั๋วเฉิง)ศิษย์ผู้น้องจากตระกูลเจียงแห่งอวิ๋นเมิ่ง เหตุการณ์ความสัมพันธ์และความแค้นร่วม 16 ปีจะจบลงเช่นไร

Secret Royal Inspector & Joy

Secret Royal Inspector & Joy เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่พูดเล่าเรื่องราวของราอีอน (แทคยอน) เขาใฝ่ฝันว่าต้องการมีชีวิตที่เรียบง่ายและต้องการที่จะมีร้านเกี๊ยวเล็ก ๆ เป็นของตนเอง แต่ความฝันนั้นก็ไม่ได้เป็นจริงเพราะหลังจากที่เขาสอบราชการผ่าน ราอีอนก็จึงควรเข้าไปดำเนินการงานในสำนักผู้ชี้แนะพิเศษโดยเขาได้รับตำแหน่งให้เป็นสายลับ แน่ๆว่าชีวิตของราอีอนก็ดำเนินต่อจากนี้เป็นต้นไปเรื่อย ๆ เขาไม่ได้คิดอะไรมากเนื่องจากอย่างต่ำก็ยังมีชีวิตอยู่

แต่วันหนึ่งชีวิตของเขาก็แปรไปเมื่อได้เหน้าจอกับคิมโจอี (คิมฮเยยุน) ถึงแม้ว่าคิมโหน้าจอีจะเป็นหญิงแต่ความคิดของเธอไม่เคยจบสิ้นนิ่ง เธอมีความรู้สึกว่าผู้หญิงไม่ควรจะเพิ่งพาและฝากความหวังไว้กับผู้ชายและเธอก็มีความนึกคิดที่จะหย่ากับสามีที่แต่งงานกันได้ 3 ปี เพราะสามีของเธอไร้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันอีกทั้งยังได้ติดเดิมพันหนักมาก เมื่อเธอขอหย่าแต่สามีของเธอไม่อ่อนข้อหย่าเรื่องชุลมุน ๆ ก็กำเนิดขึ้นเนื่องจากเธอได้เหน้าจอกับราอีอนโดยบังเอิญ แต่การเจอกันในครั้งนี้ก็นำมาซึ่งการทำให้ชีวิตของทั้งคู่เปลี่ยนไปชั่วกัลปวสาน

Vagabon

ชา ดัลกอน (ลี ซึงกิ) หนุ่มสตันท์แมนได้เข้ามาพัวพันกับโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกที่มีหลานชายคนเดียวของเขานั่งไปด้วย และลงเอยด้วยการพบเห็นเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการคอรัปชันลำดับขั้นชาติ และมีเครือข่ายโยงใยไปยังหน่วยงานลำดับขั้นโลก โก แฮริ (ซูจีจากวง miss A) บังเอิญได้เจอชาดัลกอนก็เลยช่วยกันสืบสวนหาที่จริงของคดีนี้

The Light in Your Eyes

ซีรีส์แนวแฟนตาซีที่เล่าเรื่องราวของ คิมฮเยจา เพศหญิงสาวที่มีสมรรถภาพสำหรับในการเดินทางข้ามณ เวลาและในวันหนึ่งเธอกลับหลงทางอยู่ในห้วงเวลา เธอจึงยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตในระยะเวลาที่ต้องมีและเปลี่ยนเป็นสาวแก่ในวัย 70 กว่าปีโดยไม่ทันได้ตั้งตัว ในตอนที่ อีจุนฮา ชายหนุ่มผู้เสียเวลาวันๆโดยเปล่าผลดีจากการไม่ทำอะไรเลย ถึงแม้ว่าทั้งสองจะใช้ณ เวลาในณ เวลาเดียวกันแต่นั่นก็ชี้ให้เห็นสึกได้ว่าทั้งคู่ต่างใช้ตอนในโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

