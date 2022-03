ดูหนังออนไลน์ฟรีไม่กระตุกภาคไทย

ดูหนังออนไลน์ฟรีไม่กระตุกภาคไทย เรื่อง Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011) เรื่องราวใน Ghost Protocol เริ่มต้นขึ้นเมื่อหนึ่งในเจ้าหน้าที่หน่วย IMF ถูกสังหารโดย ซาบีน มอโร นักฆ่าสาว หลังจากที่เขาขโมยโค้ดลับจากรัสเซียมาได้ หลังต่อจากนั้น อีธาน ฮันท์ ก็ได้รับการช่วยเหลือจากคุกรัสเซียเพื่อที่จะไปค้นหาฟอร์มลับในพระราชวังเครมลิน แต่ภารกิจกลับลงเอยด้วยข้อผิดพลาดจนส่งผลให้ฮันท์ตกเป็นผู้จำเป็นจะต้องหา และได้รับคำบัญชาให้เริ่มต้น ‘ปฏิบัติการไม่มีเงา’

Die Hard ภาพยนตร์ Die Hard

เริ่มต้นด้วยหนังในตำนานที่ทำให้บรูซ วิลลีส เป็นที่ความจำในสถานะพระเอกแอ็คชันชั่วกับชั่วกัลป์ กับสถานะการณ์ของนายตำรวจหนุ่ม หน้าจอห์น แม็คเคลน ที่มาเยือนลอส แองเจลีส เพื่อที่จะขอคืนดีกับภรรยาเขาในงานเลี้ยงบริษัท ดูหนังออนไลน์ฟรีไม่กระตุกภาคไทย บนตึกนากาโตมิ พลาสซ่า

แต่กลับพบสาเหตุไม่คาดคิด ดูหนังออนไลน์ฟรีไม่กระตุก 037 เมื่อผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งบุกยึดตึกและจับคนในนั้นเป็นตัวประกัน หน้าจอห์น ซึ่งเป็นตำรวจคนเดียวในนั้น จึงจำเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ทุกทางที่เขาทราบเพื่อจะหลอกล่อผู้ร้าย และช่วยคนในนั้น รวมทั้งภรรยาเขาออกมา โดยได้รับความให้การช่วยเหลือจากอัล พาวเวล นายตำรวจลอสแองเจลลีสที่คุมสถานการณ์อยู่ภายนอก จุดโดดเด่นของหนังคือบทบู๊ที่เฉลียวฉลาดสำหรับการให้หน้าจอห์นใช้พื้นที่แคบและพื้นที่สูงในตึก รวมทั้งผังที่สลับซับซ้อนของตึกจัดแจงกับผู้ร้าย

GREEN ZONE

เรื่องราวของรอย มิลเลอร์ ทหารหน่วยตรวจทานอาวุธที่ได้รับภารกิจลับสำคัญให้ไปหาคลังอาวุธลับที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ทะเลทรายอันร้อนระอุที่อิรัก แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันกลับกลายเป็นสงครามใหญ่ที่ไม่คาดคิด แล้วรอย มิลเลอร์จะทำอย่างไรล่ะเนี่ย

มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเหากเช่นเดียวกับเกล็ดน้ำค้าง (63 ขณะ)

เรื่องที่ 4 นี้ก็ยังเป็นแนวพีเรียดอีกเหมือนดังเดิม ดูหนังออนไลน์ฟรีไม่กระตุกภาคไทย แต่ความสนุกสนานนั้นก็ไม่เหมือนเดิม ต้องพูดว่ามีแต่เพิ่มอีกเพิ่มขึ้น ซึ่งเรื่อง“มธุรสหวานล้ำ หนังออนไลน์ฟรีไม่สะดุด สลายเป็นเหากราวกับเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love)” ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีย้อนยุค ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกัน ซีรีส์เรื่องนี้เป็นที่ชื่นชอบเป็นอันดับต้น ๆ ที่ประเทศจีนในปี 2018 และยังเป็นผลงานสร้างชื่อให้กับนักบ่งบอกนำอย่าง

หยางจื่อ (Yang Zi) และ เติ้งหลุน (Deng Lun) เรื่องราวเริ่มตั้งแต่ต้นขึ้นจากการตายของเทพธิดาบุปผาซึ่งสังเกตเห็นอนาคตของ “จิ่นมี่” (หยางจื่อ) ลูกสาวของตนเองว่าจะประสบเคราะห์อันมีสาเหตุมาจากความรักในอีกหมื่นปีข้างหน้า จึงเสกยาไร้รักใส่ไว้ด้านในใจดวงใจของจิ่นมี่ ส่งผลให้จิ่นมี่ไม่คุ้นเคยความรัก จิ่นมี่(หยางจื่อ)และเฟิ่งหวง(เติ้งหลุน)จะฝ่าฝันเคราะห์รักครั้งนี้ไปได้บ้างมั๊ย

Now, We Are Breaking Up

Now, We Are Breaking Up กล่าวเล่าเรื่องราวของฮายองอึน (ซงฮเยคโย) แฟชั่นดีไซเนอร์และผู้นำทีมแผนกวางแบบของบริษัทแฟชั่นชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศ เธอเป็นผู้คนที่สวยมากแต่มิได้ใฝ่หาในเรื่องของความรัก สิ่งที่เธอทำทุกๆอย่างก็คืออุตสาหะสร้างความโด่งดังให้กับตัวของเราเองในวงการแฟชั่น แน่ๆว่าหากว่าเธอจะมีความสามารถสูงมากแต่ก็มีหลายๆ ๆ ดูหนังออนไลน์ฟรีไม่กระตุกภาคไทย คนที่เพียรพยายามขวางเส้นทางการทำงานของเธอ วันหนึ่งเธอเดินทางไปยังประเทศคนต่างประเทศเศสเพื่อคว้าสัญญากับยี่ห้อแฟชั่นชื่อเรื่องราวกับสำหรับงานฉจำลอง 30 ปีของห้าง The One สำหรับเพื่อการเดินทางในครั้งนี้ส่งผลให้เธอได้ประสบกับยุนแจกุก (จางกียง) ช่างภาพแฟชั่นอิสระชื่อดังที่ใช้นามแฝงว่ามิสเตอร์เจ

ยุนแจกุกเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบและมีเค้าหน้าหล่อเหลา การเหน้าจอกันของฮายองอึนและจางกียงในครั้งแรกจับเป็นวันไนท์สแตนด์ของกันและกัน ฮายองอึนมิได้คิดอะไรเกินเลยกับยุนแจกุกในขั้นแรกแต่ยุนแจกุกนั้นชอบความนึกคิดและบุคลิกภาพของฮายองอึนและเขาก็พากเพียรใกล้ชิดเธอเสมอไป ตอนอยู่ที่คนต่างประเทศเศสยุนแจกุกได้สนับสนุนฮายองอึนไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งถ่ายรูปแฟชั่นให้เธอและเกื้อหนุนเธอในยามยากลำบากนำมาซึ่งการทำให้ทั้งสองก็เริ่มต้นจับจิตจับใจในกันและกัน เมื่อฮายองอึนกลับมาถึงเกาหลียุนแจกุกก็ติดตามมาด้วย แต่ความรักของทั้งสองคนไม่ได้ง่ายดายด้วยเหตุว่ายุนแจกุกพบว่าฮายองอึนคือแฟนเก่าของพี่ชายตนเองที่ตายไปหลายๆปีแล้วและเขาก็คิดเสมอว่าฮายองอึนเป็นตัวการที่ส่งผลให้พี่ชายของเขาจึงควรตาย แต่ฮายองอึนไม่เคยรู้เลยว่าแฟนเก่าของเธอได้จากโลกนี้ไปนานแล้ว

W

แพทย์สตรีโอ ยอนจู ฮัน ฮโยจู) ลูกสาวของโอ ซองมูนักสร้างเว็บไซต์การ์ตูนชื่อเรื่องดัง ได้พบเจอกับเรื่องเหลือเชื่อเรื่องที่พระเอกการ์ตูนลี จงซอก (คัง ชอล) ที่พ่อได้วาดนั้น ได้หลุดออกจากการ์ตูน พร้อมกับตัวร้ายที่จะออกมาไล่ล่าพระเอกเช่นเดียวกับพลอตที่ผู้เป็นพ่อได้เขียนไว้ตั้งแต่ต้น

Twenty-Five, Twenty-One

ซีรี่ย์เกาหลีน่าชมที่จะพาเอาความฟินและกลิ่นอายแห่งความโรแมนติกมากล่าวเล่าสถานะการณ์ของชายผู้หญิงคู่หนึ่งที่เหน้าจอกันครั้งแรกเมื่อณ เวลาอายุยังน้อยทั้งสอง ก่อนจะมาได้รู้จักดีและสานความผูกพัน เพิ่มเติมอีกมิตรภาพความสัมพันธ์ณ เวลากันอีกสักทีใน 4 ปี ต่อจากนั้น ในวัย 25 ปี และ 21 ปี ท่ามกลางอุปสรรคส่วนบุคคลที่ทั้งคู่จะต้องพบเจอกลับค่อย ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจเวลากันและกลับกลายเป็นความรักอันบริบูรณ์แบบ

SICARIO

ถัดมาค่ะ มาชมสถานะการณ์ของ FBI สาวที่ถูกนำตัวมาเข้าร่วมกลุ่มพิเศษเจาะจงกิจ CIA นำกลุ่มโดยแม็ต เกรเวอร์และอเล ฮานโดร โดยภารกิจนี้หมวดเค้าควรต้องเดินข้ามแดนไปทลายแก๊งยาเสพติดที่แม็กซิโก ดูหนังออนไลน์ฟรีไม่กระตุกภาคไทย แต่ในเวลาที่ทำภารกิจนั้นกลับประสบว่าภารกิจดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมขององค์กรที่ถูกต้องแม่นยำตามกฏหมาย แล้ว FBI สาวก็กลายเป็นแค่หนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมือขององค์กรเพียงแค่นั้น

Kingsman: The Secret Service (2014)

Kingsman: The Secret Service คือ เหตุการณ์ของ เอ็กซี่ อันวิน เด็กหนุ่มที่พ่อของเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กและใช้ชีวิตเช่นไร้จุดหมาย จนในวันหนึ่งที่เขาถูกหยิบในข้อหาขโมยรถ หลังจากถูกหยิบ เอ็กซี่ได้ตัดสินใจโทรไปขอความช่วยเหลือเกื้อกูลจากเบอร์โทรศัพท์ซึ่งอยู่บนเหรียญกล้าหาญของพ่อที่เสียไป และนั่นก็นำมาซึ่งการทำให้เขาได้พบกับ แฮรี่ ฮาร์ท หรือ กาลาฮัด สุดยอดสายลับจากหน่วยงาน ‘คิงส์แมน’ ซึ่งพ่อของเขาเคยปฏิบัติงานอยู่

แฮรี่ได้หว่านล้อมให้เอ็กซี่เข้าร่วมการทดลองเพื่อหาสมาชิกคนใหม่ของ คิงส์แมน เข้าร่วมกับผู้เข้าแข่งอีกคนจำนวนไม่น้อยเพื่อที่จะตอบแทน ลานเซลอต สายลับที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา และในขณะเดียวกัน แฮรี่ก็ควรต้องรับมือกับมหาเศรษฐี วาเลนไทน์ ที่วางแผนร้ายบางสิ่งเอาไว้

Kingsman ถูกสร้างขึ้นจากผลงานคอมมิค The Secret Service ของ เดฟ กิบเบินส์ และ มาร์ก มิลลาร์ และมันก็เป็นหนังสายลับยุคใหม่ที่โดดเด่นมากอีกเรื่องกับฉากแอ็คชั่นที่เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซีเควนซ์การต่อสู้ในโบสถ์ที่ทั้งโหดและน่าทึ่งในขณะเดียวกัน

HANNA

เหตุการณ์ของ ฮันน่า สาวน้อยวัย 16 ปีที่มีชีวิตแตกต่างจากวัยรุ่นทั่วๆไป ซึ่งเธอมีสมรรถนะพิเศษคือแข็งแกร่ง อึด เข้มแข็งได้เสมือนทหาร เพราะเหตุว่าเธอถูกพ่อที่เป็นยุคเก่า CIA ฝึกหัดมาอย่างยอดเยี่ยมเพื่อที่จะที่ว่าฮันน่าจะเปลี่ยนเป็นนักฆ่าความสามารถดีในภายภาคหน้าและทำภารกิจลับของครอบครัวให้ได้ผล

The Bourne Ultimatum (2007)

The Bourne Ultimatum คือ หนังเรื่องที่สามในซีรีส์ Jason Bourne ซึ่งเล่าถึงเหตุการณ์บทต่อจากนี้เป็นต้นไปของบอร์นภายหลังจากการสูญเสียผู้คนที่เขารักไปในภาคที่แล้ว หนังในภาคนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อบอร์นพากเพียรติดต่อสื่อสารกับ ไซมอน รอส นักข้อมูลข่าวสารหนุ่มที่สืบหาที่แท้เกี่ยวกับ Operation Blackbriar ซึ่งเกี่ยวพันกับในอดีตของตัวบอร์นเอง และในขณะเดียวกัน เขาก็ยังอาจจะถูกตามล่าจาก ซีไอเอ ภายใต้การนำของ โนอาห์ โวเซ่น

ความน่าดึงดูดของหนังภาคนี้น่าจะอยู่ที่การหักเหลี่ยมเฉือนคมกันเวลาบอร์นและองค์กรที่สร้างเขาขึ้นมา ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่กดดันและพลิกผันไปมาอย่างคาดคาดคะเนได้ยากตลอดทั้งเรื่อง

The Bourne Ultimatum คือหนัง Jason Bourne ภาคที่บรรลุความสำเร็จสูงสุดทั้งด้านค่าแรงงานและคำติชม และมันยังสามารถคว้าออสการ์มาได้ถึง 3 สิ่งตอบแทนในสาขา ตัดต่อภาพยนตร์เยี่ยมที่สุด บันทึกเสียงเหมาะสมที่สุด และ ระดับเสียงดีเยี่ยมที่สุดอีกด้วย

One Ordinary Day

One Ordinary Day เป็นซีรีส์ขนาดสั้น 8 ณ เวลาซึ่งเป็นการคัมแบ็คของนักบ่งบอกค่าตัวมีราคาที่สูงที่สุดอย่างคิมซูฮยอนค่ะ โดยซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากซีรีส์ เรื่อง “Criminal Justice” ซึ่งเป็นซีรีส์ชื่อเรื่องอย่างกับของประเทศอังกฤษจ้ะ ตัวเรื่องได้พูดเล่าสถานะการณ์ของคิมฮยอนซู (คิมซูฮยอน) เขาเป็นนักทำความเข้าใจสถาบันระดับปริญญาธรรมดา ๆ คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเปื่อย แต่ถัดจากนั้นชีวิตเขาก็เรื่อยเปื่อยมิได้อีกต่อจากนี้เป็นต้นไปด้วยเหตุว่าเขาถูกบอกหาว่าฆาตกรรมเพศหญิงสาวคนหนึ่ง แต่คิมฮยอนซู ก็ปฏิเสธมาตลอดว่าเขามิได้เป็นคนทำ ชีวิตของเขากำลังจะสิ้นหวังแต่ถือได้ว่าเขายังโชคดีเนื่องจากว่าเขาได้เจอกับชินจุงฮัน (ชาซึงวอน) ชินจุงฮันเป็นทนายชั้นสามเขามั่นใจว่าคิมฮยอนซูไม่ได้ทำผิด เขาเลยยื่นมือเข้ามาเกื้อหนุนคิมฮยอนซู ผู้ใดที่กำลังติดตามซีรีส์ที่คิมซูฮยอนเล่นจำเป็นต้องเข้าไปชมเพียงแค่นั้นค่ะ ยืนยันเลยว่าแซ่บ !!!

What’s Wrong With Secretary Kim

ประธานหนุ่มผู้มีสมรรถภาพ ลี ยังจุน (พัค ซอจุน หรือเถ้าแก่พัค จากซีรีส์เรื่อง Itaewon Class สุดฮิต) เขาเป็นคนหลงตัวเราเองแถมยังความมีตัวตนอีกด้วย โดยเขามีหมายเลขาคิม มีโซ (พัค มินยอง) หมายเลขาคู่ใจที่ปฏิบัติงานกับเขามา 9 ปีแต่เธอควรจะเป็นที่จะลาไปจากการเป็นเลขลำดับา จากเหตุการณ์นี้เขาก็ได้เช่นกันทราบอะไรหลายอย่างรวมทั้งวิชาการสึกของตัวเองเองอีกต่างหาก

องครักษ์เสื้อแพร (55 ช่วง)

จบท้ายกันด้วยเรื่องที่ 5 เป็นอีกเรื่องที่ที่ได้รับความนิยมมากๆ เหมือนกันจึงควรว่าผู้ใดที่หาซีรี่ย์ดูก็ห้ามพลาดกับหัวข้อนี้ โดยมีเรื่องราวคือในปีท้ายสุดของฮ่องเต้เจียจิ้งแห่งราชวงศ์หมิง องครักษ์ลู่อี้ (เริ่นเจียหลุน) ได้รับมอบหมายให้เข้าไปสืบคดีความยักยอกเงินซ่อมแซมแม่น้ำที่เมืองหยางโจว เขาบังเอิญได้รับความให้การช่วยเหลือจากหยวนจินเซี่ย (ถานซงอวิ้น) มือปราบหญิงแห่งลิ่วซ่านเหมิน ทำให้ทั้งสองเข้าไปพัวพันกับคดีที่ไม่คาดคิด ถึงแม้ว่าสตรีมือโปรอย่างมือปราบหยวนเกลียดชังหน้าองครักษ์เลือดเย็นผู้นี้

แต่อุดมการณ์ที่ตรงกันส่งผลให้ทั้งสองเริ่มมีใจต่อกัน เสียดายที่โชคชะตาเล่นเฮฮา หยวนจินเซี่ยบังเอิญได้ทราบความจริงว่าบุรุษทุ่งนางรักมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของครอบครัว รักจึงกลายเป็นความแค้นหา บ้านเมืองต้องปกป้อง บุญคุณความแสืบค้นก็ไม่คงเพิกเฉย ข้อสรุปท้ายสุดจะลงเอยอย่างไร

espndeportesmiami