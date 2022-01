หนังใหม่เข้าโรง

หนังใหม่เข้าโรง คนใดจับจิตจับใจดูหนังในโรง ปีนี้จัดเตรียมค่าตั๋วไว้หนักๆ และจะต้องขออย่าให้โรงหนังถูกปิดเหมือนปีที่ผ่านมาเลย เนื่องด้วยสาเหตุว่าโปรแกรมหนังเข้าโรงเท่าที่มีอัปเดตมาบัดนี้ พูดเลยว่า น่าดูมาก ไม่ว่าจะเป็นหนังค่าทดแทน หนังเอกสารยักษ์ หนังภาคต่อที่ผู้คนจำนวนมากรอคอย หนังซูเปอร์ฮีโร่จากค่ายเช่นเดียวกับ และนี่ก็คือ 22 เรื่องที่พวกพวกเราว่าน่าดูที่สุดในปี 2022 นี้

ตื่นเต้นและรอคอยกับหนังใหม่ ที่กำลังออกฉายในปี ค.ศ. 2022 จัดการพร้อมที่จะรับดูกันหรือยัง ทางค่ายหนังก็ปล่อยภาพโปรทออกมาล่วงหน้าเรียกน้ำย่อย พวกเราก็มาเช็คลิสกันหน่อยว่าจะมีหนังเรื่องไหนที่พวกเราจะไดชม หนังใหม่ล่าสุด เนื่องจากว่าปัจจัยว่าหนังบางเรื่องถูกเลื่อนเฉพาะเฉพาะเจาะจงการเนื่องด้วยโรคโควิด-19 ระบาด จนนำมาซึ่งแนวทางการทำให้จึงควรกล้าอดทนรอกันช้านานอย่างยิ่งจริงๆ ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสนั่งดูในโรงหนังเมื่อไหร

ได้เวลาประเดิมเริ่มต้นปีใหม่กับหนังใหม่จุใจรับศักราชกันหนักๆ เดือนมกราคมก็ยังเนื่องแน่นไปด้วยคิวหนังแบบฟอร์มดีฟอร์มสะดุดตา รวมถึงกระแสหนังค่าตอบแทนก็เริ่มทะยอยๆ กันตีแผ่ออกมาให้คอหนังสายนี้ได้นำมาซึ่งการทำให้พบอันที่จริงกันด้วย Movie.TrueID ก็เลยได้คัดคัดคัดสรรค์โปรแกรมหนัง 10 เรื่องที่น่าดึงดูดมาชี้แนะกันเป็นพิเศษ เน้นยำว่าหนังหัวข้อต่างๆ หนังใหม่ชนโรง 2021 หนังใหม่เข้าโรง คงจะมีความเคลื่อนไหววันฉายได้ตามความสมควร และที่สำคัญ…เอาอย่างมาตรการป้องกันโควิด-19 เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในโรงหนังด้วยนะ

อีกทีกับการแสดงตัวตัวบนจอหนังของ Batman และครั้งนี้เป็นผลงานการกำกับของ Matt Reeves (Dawn of the planet of the apes, War of the planet of the ape Cloverfield,) ส่วนผู้คนที่มารับบท Bruce Wayne มหาเศรษฐีหนุ่มแห่งเมืองก็อตแธมที่มีชีวิตอีกด้านเป็นอัศวินรัตติกาล ก็คือ Robert Pattinson ซึ่งจะเป็น Batman ต้นแบบที่มืดหมองหม่นและสมจริงขึ้น

King Richard

ผลิตจากเรื่องจริงของครอบครัวนักเทนนิสหญิงอันดับโลก Venus Williams (Saniyya Sidney) และ Serena Williams (Demi Singleton) ที่มี Richard Williams (Will Smith) เป็นทั้งโค้ช อาจจะารย์อาจารย์ที่ปรึกษา และพ่อ

หนังคนต่างประเทศเศสแนวดรามาแฟนตาซี หนังใหม่ชนโรงพากย์ไทย โดยผู้กำกับ Céline Sciamma เล่าเหตุการณ์ของ Nelly (Joséphine Sanz) เด็กผู้หญิงที่พึ่งสูญเสียคุณยายไปและกำลังอยู่ภายในขณะที่ทำใจยอมรับความสูญเสียนั้น พ่อแม่พาเธอไปกลับไปที่บ้านคุณยายเพื่อจัดแจงกับข้าวของ แต่แม่ของเธอก็หนีขาดหายไป ก่อนที่จะจะ Nelly จะได้เจอกับ Marion (Gabrielle Sanz)

เด็กสตรีอีกผู้คนที่เพิ่งสูญเสียคุณยายไปด้วยเหมือนกัน ซึ่งคุณยายของ Marion ชื่อ Nelly หนังเปิดตัวครั้งแรกที่ Berlin International Film Festival ครั้งที่ 71 เมื่อมี.ค. 2021 ต่อด้วยการเข้าฉายในฝรั่งเศสเมื่อเดือนเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน

ร็อบ ชายผมเผ้ารุงรังที่อาศัยอยู่ภายในกระท่อมกลางป่าของรัฐโอเรกอนกับหมูแสนรักตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงดูใแขวนู่ภายในกระท่อมร่วมกัน และใช้มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหาเห็ดทรัฟเฟิลในป่า แต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนบุกเข้ามาทำร้ายเขาและเอาหมูของเขาไป นำมาซึ่งการทำให้เขาจำเป็นจะต้องสัญจรกับไปยังพอร์ตแลนด์ สู่คราวก่อนนี้ที่เขาจากมา เพื่อที่จะตามหาหมูแสนรัก

กลับมาพบกันอีกทีในณ ขณะวันสิ้นสุดยาวปีใหม่ เพื่อที่จะมิตรรักแฟนหนังบางผู้ผู้คนที่ไม่ได้ออกท่องเที่ยวไหน ชี้แนะให้แวะมาคัดสรรค์ชมหนังและซีรีส์ที่บันทึกเรื่องราวนี้กันก่อนจ้ะ ซึ่งวันนี้นักประพันธ์ก็ได้เช่นกันเหมือนกันสะสมหนังและซีรีส์แนวฟีลกู๊ด ขบขัน คอมเมดี้ในดวงใจของสายหนัง สายซีรีส์ มาให้ทุกท่านได้ชมกันจะได้อารมณ์ดีมีความสำราญสำราญข้ามปี ซึ่งจะมีเรื่องมีราวมีเช่นเดียวกับอะไรบ้างนั้น เข้าไปชมในขณะเดียวกันได้ทันทีค่า

ถ้าเอ่ยถึงซีรีส์ฟีลกู้ดแห่งปี 2021 นี้ Hometown Cha Cha Cha จะเป็นซีรีส์ลำดับขั้นต้น ๆ ในจิตใจของคนไหนหลายๆ ๆ คนแน่นอน เพราะเหตุว่าว่าชมแล้วมีความสุขมีจิตใจที่พร้อมเผชิญกับทุกอย่างสำหรับการใช้ชีวิตเลยล่ะจ้ะ เรื่องราวการมาเหน้าจอกันของทันตแพทย์สาวสุดสวยที่ห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาดจึงควรย้ายจากกรุงโซลมาอยู่ที่เมืองชนบทอย่างกงจินด้วยสาเหตุผลอะไรบางอย่าง กับผู้นำฮง ชายหนุ่มผู้ว่างงานที่ทำตัวยุ่งตลอดช่วงเวลา การมาป๊ะกันครั้งนี้จึงมีแต่เรื่องฮาๆ และความน่ารักของหมวดบ้านกงจินแห่งนี้

ตอนต้นปีของทุกๆ ปี สิ่งที่คอหนังจะพลาดมิได้ก็คือ การเช็กรายนามหนังใหม่น่าดู 2022 ที่จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าฉายในโรงรูปยนตร์ตลอดปี 2022 ไม่ว่าจะเป็นหนังแบบเอกสารยักษ์ แฟรนไชส์หนังซุปเปอร์ฮีโร่ หนังผี หนังรัก และหนังเกาหลี ฯลฯ ไทยรัฐออนไลน์ได้สะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 20 หนังใหม่จ่อชนโรงมาฝากกัน

รวม 15 หนังใหม่น่าดู รอคิวเข้าโรงปี 2022 คอหนังไม่เสนอแนะให้พลาด

การรับดูหนังใหม่น่าชม 2022 หนังใหม่เข้าโรง ในโรงรูปยนตร์คือต้นฉบับความบันเทิงที่คนรักหนังหลาย คนชอบใจ เพราะมอบอรรถรสสำหรับเพื่อการรับชมได้เยี่ยมที่สุด ถึงแม้ว่าพวกเราคงจะยังจำเป็นจำเป็นที่จะต้องดูหนังแบบ New Normal กันต่อจากนี้ฯลฯไป โดยการสวมหน้ากากอนามัย นั่งเว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อยู่บ่อยๆ

เพื่อปี 2022 มีโปรแกรมหนังใหมอง่า ชมหลากหลาย เรื่องที่ยกขบวนมาจ่อคิวฉาย ในโรงภาพยนตร์ เตรียมพร้อมกาปฏิทินรอไว้ให้พร้อม จะได้ไม่พลาดทุกความสุขใจตลอดทั้งปี มีเหตุการณ์ไหนน่าชมบ้าง ติดตามกันได้ในทันที

เรื่องย่อ : ต้อนรับปีใหม่กันด้วยหนังสุดหลอน จากเกาหลีใต้ เหตุการณ์ของ “จีอู” นักเขียนเว็บไซต์ตูน ที่เดินทางไปยังแฟลต “กวังลิม” ย่านที่ได้ชื่อว่าผีดุสุด เพื่อที่จะหาแรงจูงใจแบบที่ผิดแผกแตกต่างเดิม สำหรับเพื่อการเขียนการ์ตูนสยองขวัญ แต่เขากลับเจอกับชายลึกลับผู้ชมแลอาคาร ที่มาอาสาเล่าเรื่องสยองให้ยอมรับฟัง แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้จะเปลี่ยนเป็นฝันร้ายของเขาไปตลอดกาล

ตามมาติด ๆ ด้วย HOSPITAL PLAYLIST สุดยอดซีรีส์ ที่ดูแล้วเพลิดเพลินใจจิตมากอ ทำเอาคอซีรีส์ ติดกันงอมแงมเลย ล่ะค่ะ เรื่องราวชีวิตของแพทย์ 5 คน 5 แบบที่โตมาร่วมกันและสนิทกันสูงถึงขั้นที่ว่ามองตาก็ทราบไปถึงด้านในว่าเธอคิดอะไรอยู่ โดยในเป็นกิจวัตรผ่านไปชีวิตการเป็นแพทย์ของแต่ละคนก็ได้เหมือนกันด้วยเช่นกันปรากฏได้ชัดกำเนิด แก่ เจ็บปวด ตาย เวียนอยู่เช่นนี้…ซึ่งในเรื่องนอกนั้นจะได้เห็นเหตุการณ์ความเป็นเพื่อนของทั้ง 5 คนแล้วยังได้รู้ถึงแง่มุมและการใช้ชีวิตของแพทย์ ที่เค้าทำออกมาได้สมจริงมากอีกต่างหาก (มีให้ชมกันยาวๆ 2 ซีซั่นเลยค่ะ)

สถานะการณ์ของแม่เลี้ยงเดี่ยว คาลลี่ ที่จำเป็นต้องเลี้ยงดูลูกสองคน 1 บุตรสาวผู้หมกมุ่นกับวิทยาศาสตร์ และ 2 ลูกชายผู้ถูกใจเครื่องมือเทคโนโลยีเครื่องจักรกล ยิ่งไปกว่านั้นนี้นี้หนังยังได้ พอล รัดด์ นักทำให้ทราบชายชื่อเรื่องตามที่พวกพวกเราเคยชินกันดีในบทซูเปอร์ฮีโร่ Antman แห่ง MCU มาเข้าร่วมรับบทเป็นอาจจะารย์โรงทำความรู้ความเข้าใจรอบทราบอย่าง Mr.Grooberson อีกต่างหาก

ครอบครัวสามแม่ลูกได้สัญจรย้ายบ้านมาอยู่ภายในเมืองเล็กๆ ณ Oklahoma หลังจากที่ผู้เป็นแม่ได้รับมรดกตกทอดมาจากพ่อของเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าพ่อของเธอคือใครกันแน่. เมื่อหมวดเขาได้มาถึงหมวดเขาก็เริ่มต้นเรียนรู้และกระทำการศึกษาค้นพบความเกี่ยวเนื่องกับเหล่า Ghostbusters รุ่นเริ่มแรก Trevor และ Phoebe เริ่มต้นรู้ว่าคุณปู่ของหมู่เขาเคยเป็นคนไหนกันแน่และหมู่เขาก็พร้อมที่จะสานต่องานของคุณปู่ให้เป็นผล เมื่อเหล่าผีใต้เมืองกำลังจะตื่นขึ้นมาอาละวาดอีกสักครั้ง!

หนังใหมองหม่น่าดูกับเรื่องราวสุดน่ารัก ดูได้ทั้งครอบครัว เมื่อ “เอมิลี อลิซาเบธ” ได้เจอกับผู้ส่งเสริมสัตว์มหัศจรรย์ ซึ่งเขาได้มอบลูกสุนัขตัวน้อยสีแดงให้กับเธอ โดยไม่คาดรู้สึกว่าจะโตขึ้นเป็นสุนัขยักษ์สูง 10 ฟุต กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดเหตุการณ์บันเทิงใจๆ ชวนอมยิ้ม

หนังใหม่นหมอง่าชมถูกเฝ้าดูมองในปี 2022 โดยมีศิลปินมากความสามารถอย่าง “Lady Gaga” มาร่วมชี้ให้เห็น ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ได้รับแรงจูงใจจากเรื่องจริงของครอบครัว “กุชชี่” แบรนด์แฟชั่นชื่อเหมือนกับของโลก ทั้งความรัก ความแค้นหา และต้นสายปลายปัจจัยฆาตกรรมบันลือโลก

