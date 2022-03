หนังออนไลน์ฟรีไม่สะดุด

เรื่อง Skyfall (2012) เหตุการณ์ใน Skyfall เริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นขึ้นเมื่อ เจมส์ บอนด์ ได้รับภารกิจสำหรับการติดตามฮาร์ดไดรฟ์ที่ถูกคนร้ายขโมยไป แต่กำเนิดต้นเหตุผิดพลาดจนทำให้บอนด์ถูกยิงและตกลงไปในแม่น้ำ ซึ่งนำมาซึ่งการทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว

ข้างหลังแล้วหลังจากนั้น เหตุระเบิดที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นที่ศูนย์ MI6 พร้อมกับคำขู่จากคนร้ายว่าจะกระทำเปิดเผยรายชื่อสายลับนาโต้ซึ่งอยู่ภายในฮาร์ดไดรฟ์ และบอนด์ก็ได้เช่นกันเห็นตัวขึ้นอีกสักรอบเพื่อที่จะรับภารกิจใหม่จาก เอ็ม ในการเสาะหาจริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวในครั้งนี้

นอกจากนั้นฉากแอ็คชั่นมันส์ๆ แล้ว ความน่าสนใจของ James Bond ในภาคนี้ก็คือบทที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นโดยเฉพะอย่างยิ่งปมดราม่าของ บอนด์ และ เอ็ม และความน่ากลัวของวายร้ายอัจฉริยะอย่าง ราอูล ซิลวา ซึ่งรับบทโดย ฮาเวียร์ บาเด็ม นักบ่งชี้ลำดับออสการ์ Skyfall คือ หนัง James Bond ภาคที่ประสบความสำเร็จสูงสุดกับค่าแรงกว่า 1.1 พันล้านเหรียญ และมันยังได้เข้าชิงออสการ์ถึง 5 สาขาและคว้าค่าตอบแทน ลำดับขั้นเสียงยอดเยี่ยม และ เพลงประสมดีที่สุดจากเพลง Skyfall ของ อาเดล มาครองได้ได้ผล

John Wick

อีกหนึ่งเรื่องที่ส่งหนุ่มเซอร์ เคียนู รีฟ ให้ติดลมบนกับบทแอ็คชันต่อเนื่องสุดตระการตา เรื่องราวของนักฆ่าหนุ่ม หน้าจอห์น วิค ที่สูญเสียภรรยา และอาศัยอยู่กับสุนัขที่ภรรยามอบไว้ให้เขาก่อนตาย แต่แล้ววันหนึ่งแก๊งมาเฟียรัสเซียก็มาบุกบ้านเขาเพื่อที่จะขโมยรถ และฆ่าสุนัขของเขา

ด้วยความแสืบค้น จอห์นก็เลยออกตามล่าหมู่มาเฟียเหล่านี้ และนั่นนำมาซึ่งการทำให้เข้าเข้าไปพัวพันในวงจรการถูกตามล่าโดยแก๊งมาเฟียอื่นๆ จุดโดดเด่นของหนังคือฉากแอ็คชันที่รัวมาเป็นชุดอย่างลื่นไหล กับความชำนาญวิธีการใช้ปืนที่คล่องแคล่วของพระเอก ได้ข่าวสารว่าเคียนู รีฟ นักบ่งบอกนำ จำเป็นต้องศึกษาเล่าเรียนยิงปืนอยู่เป็นเดือนทีเดียวก่อนถ่ายทำหัวข้อนี้

BELOW ZERO

มาที่หนังฝั่งสเปนกันค่ะ พูดเลยว่าดุเดือดมากกก Below Zero เรื่องราวของตำรวจที่จำเป็นที่จะต้องขับรถนำตัวนักโทษไปส่งเรือนจำ แต่ดันเจอการโจมตีจากบุคคลปริศนาที่ไม่รู้ว่าเค้าควรจะเป็นอะไรกันแน่ แต่ที่รู้ๆ นายตำรวจคนนี้จำเป็นจะต้องเอาตัวรอดจากการถูกตามล่า ไล่ฆ่าท่ามกลางอากาศที่หนาวติดลบ อีกทั้งยังจำเป็นต้องรับผิดชอบนักโทษที่ตัวของเราเองขนส่งอีก

Mouse (2021)

ซีรี่ย์แนวสืบสวน แอ็กชัน และสยองขวัญ ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนี้ เนื้อเรื่องจะเล่าสลับณ เวลายุคเก่ากับเดี๋ยวนี้ ถอยกลับไปในในอดีตเมื่อวิทยาศาสตร์สามารถสำรวจ DNA ของเด็กในครรภ์ได้ว่ามีความไม่ถูกธรรมดาทางจิตหรือไม่ ถ้าเราทราบดีว่าลูกมีอาการผิดปกติทางจิต พวกเราจะยังให้กำเนิดเด็กคนนั้นบ้างมั๊ย และในเวลานั้นก็มีฆาตกรต่อเนื่องชื่อตามที่ถูกใจล่าหัวคน ได้ไปฆ่าล้างครอบครัวหนึ่งแต่มีเด็กผู้ชายที่รอดชีวิตมาได้ โกมูจิ (รับบทโดย อีจีฮุน) และเป็นพยานสำคัญนำมาซึ่งการทำให้ฆาตกรถูกหยิบกุม และเวลานั้นภรรยาของฆาตรกรก็กำลังตั้งครรภ์อยู่ ซึ่งลูกในครรภ์ได้มี DNA ความผิดธรรมดาทางจิต

ผ่านไปช้านานหลายๆปีเด็กชายผู้รอดชีวิตจากฆาตกรก็ได้เช่นกันเติบโตมาเป็นตำรวจที่โกรธแค้นแค้นพวกฆาตกรมาก ๆ และได้เจอกับตำรวจหน้าหล่อ จองบารึม (รับบทโดย อีซึงกิ) นิสัยซื่อดิ่ง หัวใจดีชอบผลักดันคนอื่น หนังออนไลน์ฟรีไม่สะดุด และเขาเองก็มีเพื่อที่จะนที่เกือบโดนฆาตกรฆ่า เลยจำเป็นต้องร่วมมือกันสืบสวนหาอันที่จริง ฆาตกรต่อเนื่องจะเป็นคนใด เหตุการณ์จะเป็นยังไงจำเป็นต้องติดตาม เรื่องนี้เรท19+เพราะเหตุว่ารายละเอียดค่อนข้างเร่าร้อนและมีรูปที่สะเทือนใจ เนื้อเรื่องเข้มข้นและพีคขึ้นทุกณ เวลา เล่นกับความรู้สึกของคนดูหลากหลายฉากมาก นักทำให้ทราบเล่นดี คนใดชอบแนวสืบสวนแอ็กชันมันส์ ๆ จำเป็นต้องหัวข้อนี้

Moonshine

Moonshine เป็นซีรีส์ย้อนยุคแนวโรแมนติกคอมเมดี้อีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องไม่พลาดจ้ะ เหตุเพราะซีรีส์หัวข้อนี้เบิกบานมาก ๆ ทางเรื่องจะพูดเล่าสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคโชซอนซึ่งในสมัยนี้สุราจับเป็นของจำเป็นจะต้องห้ามและได้เกิดระเบียบหมายห้ามดื่มสุรา คนไหนที่ดื่มสุราจำเป็นจะต้องโดนหยิบซึ่งคนจับก็คือนัมยอง (ยูซึงโฮ) เขาเป็นผู้ตรวจการของซาฮอนบู ซึ่งแน่ๆว่าหน้าที่ของเขาคือเป็นผู้ปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎข้อปฏิบัติหมายห้ามดื่มสุรา นัมยองเป็นคนที่ต้องการก้าวหน้าในชีวิตเขาเลยใส่ใจปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะให้ชีวิตตัวเองและครอบครัวดียิ่งขึ้น

แต่วันหนึ่งชีวิตของเขาก็ได้แปรไปเพราะเหตุว่าเขาได้เหน้าจอกับคังโรซอ (อีฮเยริ) เธอเป็นเพศหญิงสาวที่กำเนิดมาในตระกูลขุนนางแต่มีฐานะยากจนมาก ส่งผลให้เธอจะต้องดำเนินการงานหนักเพื่อจะหาเลี้ยงครอบครัวกว้างขวางหาเงินใช้หนี้ก้อนโตด้วย คังโรซอเลยหาทางออกให้กับตนเองด้วยการต้มเหล้าขายในสมัยที่ห้ามขายสุรา ตามไปดูกันว่านัมยองจะทำยังไงกับสาวพิลึกพิลั่นคนนี้ ขอบอกว่าซีรีส์ประเด็นนี้เฮฮามากแค่ภาพโปสเตอร์ก็ฮาแล้ว

ROGUE CITY

นอกจากหนังสเปนแล้ว หนังชาวต่างชาติเศสก็มันไม่แพ้กันจ้ะ สถานะการณ์ของตำรวจ (อีกแล้ว) ที่ได้ทำการคอรัปชั่นกับแก๊งมาเฟียชั้นบิ๊ก ริชาร์ดผู้บังคับบัญชาทีมสืบสวนได้ไปมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ในหน่วยงาน อีกทั้งสมาชิกในกลุ่มก็เริ่มต้นเสียชีวิตอย่างปัญหาครั้งละคนๆ ส่งผลให้เค้าเองได้ใส่ใจว่าคนรอบข้างรวมถึงครอบครัวเค้าไม่ไม่มีอันตรายอีกต่อไป

Fast Five (2011)

สถานะการณ์ใน Fast Five เริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นขึ้นเมื่อ ไบรอัน และ มีอา ได้ช่วย ดอม จากการถูกหยิบกุม และทั้งสามก็ได้เหมือนกันหลีกลี้ไปซ่อนตัวอยู่ด้านในเมือง รีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิลที่รีโอเดจาเนโร หมวดเขาได้ถูกหลอกให้รับงานลักขโมยรถสามคันก่อนที่จะจะศึกษาค้นพบอันที่จริงว่ารถคันหนึ่งในนั้นเป็นที่เก็บชิปComputerซึ่งมีข้อมูลธุรกิจของ เรย์เอส เจ้าพ่อยาเสพย์ติดรวมทั้งที่เก็บรวบรวมเงิน 100 ล้านเหรียญของเขา

ทั้งสามวางแผนที่จะขโมยเงินของเรย์เอสเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และได้สะสมยอดความสามารถอย่าง ฮาน, โรมัน เพียร์ซ, เทจ, จีเซล, เลโอ และ ซานโตส เข้าร่วมทีม แต่ในขณะเดียวกัน หมู่เขาก็จึงควรรับมือกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลุค ฮ็อบส์ และ หมู่ของเรย์เอสความน่าสนใจของ Fast Five คือการรวมผู้แสดงเด่นๆ ในภาคเก่าๆ นำมาไว้ด้วยกัน ครอบคลุมการเปิดตัวผู้แสดงใหม่ซึ่งนำทำให้รู้โดย เดอะ ร็อค อย่าง ลุค ฮ็อบส์ ซึ่งกลายมาเป็นผู้แสดงสำคัญของซีรีส์นี้ในภาคต่อๆ มา

Fast Five คือ จุดแปลงสำคัญของแฟรนไชส์ The Fast and the Furious ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้กำกับ จัสติน ลิน ที่เปลี่ยนแปลงแนวทางหนังให้กลายมาเป็น หนังแอ็คชั่นเต็มรูปแบบ และพลิกรู้สึกตัวแฟรนไชส์ที่เกือบหมดไฟให้กลับมาผงาดอีกทีด้วยฟอร์มที่เร่าร้อนยิ่งกว่าเดิม

Love Alarm

ซีรีส์หัวข้อนี้เล่าถึงยุคที่มีแอปพลิเคชั่นชื่อเรื่อง Joalarm ซึ่งแจ่มแจ้งเตือนคนซื้อเมื่อไรก็ดังที่มีคนกดดวงใจภายในรัศมีใกล้ ๆ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมมาดี้ที่เล่าเรื่องของคิม โจโจที่ได้รู้จักดีหนุ่มตระกูลร่ำมั่งคั่งสองผู้คนที่เล่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับเธอ

Forecasting Love and Weather

มากันที่ ซีรี่ย์เกาหลี Netflix 2022 จากฝั่ง Netflix กันบ้าง ด้วยพล็อตเรื่องแปลกใหม่กับอาชีพของเจ้าบทบาทในกรมอุตุนิยมวิทยาที่ฉากหลังมีแต่เรื่องเจ็บเศียรเวียนเกล้าให้ได้แก้ไขปัญหาไม่เว้นประจำวัน เหตุเพราะคนเกาหลีจะวางใจเพื่อที่จะการดำเนินชีวิตในทุกวันอย่างมาก มาผูกกับสถานะการณ์ของความรักขณะ “จินฮากยอง” ผู้นำกลุ่มการพยากรณ์อากาศผู้ความหวังพังทลายเรื่องความรักกับ “อีซีอู” นักพยากรณ์อากาศมือใหม่ไฟแรง แถมไอคิวสูงสุด ๆ สถานะการณ์ความรักชุลมุน ๆ ที่ไม่ได้อยากให้คนไหนทราบก็เลยเริ่มต้นขึ้น

ภาพสะท้อนของคุณ Reflection of You

ฮีจู (โกฮยอนจอง) เคยมีชีวิตวัยอนุบาลที่ยากจน และเหนื่อยยาก ตอนนี้เธอเป็นจิตรกร และนักประพันธ์ที่บรรลุความสำเร็จ ฮีจูแต่งงานกับสามีที่เป็นทายาทที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเจ้าของโรงพยาบาลราวกับ ทั้งสองมีลูกด้วยกันสองคน ฮีจูมีชีวิตและครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่เธอกลับคิดว่าชีวิตตนเองไร้คำจำกัดความ จนวันหนึ่งเธอได้มาเจอกับโกแฮวอน (ชินฮยอนบิน) สตรีสาวที่เหมือนฮีจูในวัยอนุบาล

Taxi Driver (2021)

ซีรี่ย์แนวแอ็กชัน สืบสวน เนื้อเรื่องเล่าถึงหมู่คนที่สูญเสียคนในครอบครัวไปเนื่องจากว่าเรื่องราวฆาตกรรม แต่หลักเกณฑ์หมายเอาไม่ถูกมิได้ พระเอกที่เป็นทหารหน่วยรบพิเศษก็ผันตัวมาเป็นคนขับเคลื่อนรถแท็กซี่ vip เพื่อแก้แสืบค้นเหยื่อของอาชญากรรม โดยมีลูกกลุ่มเป็นวิศวะกรที่ดัดเปลี่ยนรถแท็กซี่และแฮกเกอร์สาวฝีมือดี โดยสถานะการณ์อาชญากรรมบางเคสพาดพิงมาจากเรื่องจริง และเสริมเติมเกรดการแก้แค้นหาโหดขึ้นเรื่อย ความบันเทิงใจของประเด็นนี้ทำให้เรตติ้งสูงถึง 15% คนใดที่ถูกใจซีรี่ย์แก้แสืบค้นมันส์ๆห้ามพลาดหัวข้อนี้

Extraction

มาที่หนังแนวแอ็คชัน ทริลเลอร์กันบ้าง กับชีวิตของทหารรับจ้าง ไทเลอร์ เรค ที่ถูกจ้างให้ไปช่วย โอวี มหาจันทร์ ลูกชายของพ่อค้ายาอินเดียที่ถูกลักพาตัวไป ออกจากรังของพ่อค้ายาบังคลาเทศ ด้วยความที่โอวีถูกลักพาตัวไปที่ดาคา เมืองที่ล้อมด้วยคทดสอบทุกด้าน เขาจึงต้องคิดแผนอย่างรัดกุม แต่ท้ายสุดกลับถูกซ้อนแผนและยกเลิกภารกิจ ส่งผลให้ไทเลอร์จึงควรต่อสู้กับหัวใจของตนเอง ว่าจะทิ้งโอวีไว้ให้ตาย และกลับไปใช้ชีวิตธรรมดา หรือจะช่วยโอวีโดยเอาชีวืตตนเองเป็นพนัน หนังหัวข้อนี้มีจุดน่าดึงดูดตรงที่ฉากถ่ายทำแบบพยายามเทคต่อเนื่องช้านาน ที่ไม่มีการตัดเลย นำมาซึ่งการทำให้ได้ซีนแอ็คชันที่บู๊ระห่ำ ส่งผลให้คนดูเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ด้านในหนังจริงๆ

