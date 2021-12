ดูหนังบู๊

ดูหนังบู๊ ภาพยนตร์แอ๊กชั่นไซไฟผู้ครอบครอง 4 รางวัลออสการ์ปี 2000 เรื่องราวหนุ่มธรรมดาที่ดำรงชีวิตง่ายๆสบายๆไปวันๆจนตราบเท่าเขาได้พบบุรุษลึกลับที่บอกว่า เขาเป็นคนเดียวที่จะคุ้มครองโลกจากการรบจักรกล ดู หนังบู๊ ผลผลิตจาก มันสมองมนุษย์ที่ย้อนกลับมาทำลายผู้เป็นนาย ชายลึกลับฝึกให้นีโอเป็นทหารไซเบอร์ ป้อนข้อมูลไปสู่สมองให้เขา ทั้งความรู้วิทยาการและก็ศิลป์การต่อสู้ เพื่อจะได้ต่อกรกับ The Matrix ศูนย์รวมพลังงานที่โลกใหม่ โลกทั่วทั้งโลกก็เลยฝากไว้กับนีโอแต่เพียงผู้เดียว

THE EQUALIZER (2014) : พญายมไร้เงา

โรเบิร์ต แม็คคอล ชายคนหนึ่งที่พยายามล้างความผิดของตนเองในสมัยก่อน โดยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือราษฎรที่ตกระกำลำบาก และก็ได้ช่วยเหลือผู้เป็นโสเภณีวัยรุ่นที่กำลังเจอปัญหาใหญ่ จนถึงส่งผลให้เขาเข้าไปพัวพันกับแก๊งมาเฟียสุดโหดเหี้ยม

THE EQUALIZER 2 (2018): พญายมไร้เงา 2

ถ้าเกิดคุณมีปัญหาและไม่ทราบดีว่าจะหันไปทางไหน โรเบิร์ต แม็คคอล จะช่วยคุณ เขาเป็นมัจจุราชไร้เงา แม็คคอลคอยช่วยเหลือพวกที่ถูกทำร้าย อำมหิตรวมทั้งกดขี่ด้วยการจัดความชอบธรรมแบบไม่ไว้หน้าอินทร์หน้าพระพรหม แต่เวลาที่อดีตกาลอันตรายของเขาเข้ามาส่งผลต่อเขา เขาก็จำต้องอาศัยความสามารถทุกสิ่งที่มีเพื่อจัดแจงทั้งหมดทุกอย่างให้เรียบร้อย ครั้งนี้ เขาจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับมือสังหารที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชกโชน ผู้ขมักเขม้นจะทำลายเขาโดยไม่ยอมให้อะไรมาหยุดยั้ง

1. Avengers: Infinity War/อเวนเจอร์ส: มหาการศึกล้างจักรวาล

การเดินทางกว่า 10 ปี ดูหนังAction สำหรับเพื่อการสร้างและก็ขยายจักรวาลภาพยนตร์ของมาร์เวลในแบบที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน “อเวนเจอร์ส: อินฟินิตี้ วอร์ – มหาการศึกล้างจักรวาล” จากมาร์เวล สตูดิโอส์ คือการเผชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดชั่วกับชั่วกัลป์บนจอภาพยนตร์ เมื่อเหล่าอเวนพบร์สและก็ผู้สนับสนุนซูเปอร์วีรบุรุษ จะต้องทุ่มเททุกสิ่งที่พวกเขามีและพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงแม้ว่าจะชีวิต เพื่อที่จะเอาชนะธานอสผู้ทรงประสิทธิภาพ ก่อนที่จะความวายวอดและก็หายนะจากการจู่โจมของเขาจะทำให้จักรวาลถึงจุดสิ้นสุด

2. Thor: Ragnarok/ศึกอวสานเทพเทวดา

ภาพยนตร์ ดูหนังบู๊แอคชั่น ภาคที่ 3 ของ Thor ทวยเทพสายฟ้า ในภาคนี้ธอร์ (สวมบทโดย คริส เฮมส์เวิร์ธ) ถูกเนรเทศไปยังสุดขอบจักรวาล เปลี่ยนเป็นนักโทษโดยปราศจากค้อนคู่ใจ เขาจะต้องหาทางกลับไปยังแอสการ์ดเพื่อสกัดมหาสงครามที่จะทำลายล้างดินแดนแห่งเทวดา และสิ้นสุดอารยธรรมแห่งแอสการ์ด ภายใต้เงื้อมมือของคนร้ายคนใหม่ที่ทรงอำนาจรวมทั้งโหดร้ายที่สุด เฮล่า (สวมบทบาทโดย เคท กางลนลานเชตต์) แต่ก่อนอื่นเขาจะต้องเอาชีวิตรอดจากการต่อสู้แบบฉบับกลาดิเอเตอร์ให้ได้เสียก่อน ซึ่งคู่ต่อสู้ในตอนนี้เป็นถึงหนึ่งในทีมอเวนเจอร์ที่เขาคุ้นเคย…เดอะ ฮัลค์!

3. Black Panther/กางล็ค แพนเธอร์

ภายหลังเหตุใน Captain America: Civil War สิ้นสุดลง ครั้ง’ชัลล่า เดินทางกลับไปรับตำแหน่งกษัตริย์ที่ วากานดา ชาติอันสันโดษในแอฟริกาซึ่งเต็มไปด้วยวิทยาการทันสมัย อย่างไรก็ดีเมื่อศัตรูคนเก่ากลับมากวนโอ๊ยอีกครั้ง คราว’ชัลล่า ในฐานะกษัตริย์ รวมทั้งแบล็คแพนเธอร์ ต้องเจอกับบททดลองครั้งสำคัญ เมื่อเขาแปลงเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของความไม่ลงรอยกัน ที่ทำให้เคราะห์กรรมของวากานดาและก็คนทั่วโลกตกอยู่ในการเสี่ยง

4. Ant-Man and the Wasp/แอนท์-แมน และก็ เดอะ วอสพ์

จากจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวลสู่ แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์ การเสี่ยงอันตรายบทใหม่ของวีรบุรุษที่มีความสามารถพิเศษอันน่าทึ่งสำหรับเพื่อการย่อขนาด ผลพวงภายหลังเรื่องราวใน กัปตัน อเมริกา: ซิวิล วอร์ สก็อตต์ แลงก์ จำต้องต่อกรกับผลพวงจากการหนทางที่เขาเลือกที่จะเป็นทั้งวีรบุรุษและความเป็นบิดา ที่เขาจำต้องดิ้นรนเพื่อสร้างสมดุลของชีวิตครอบครัวแล้วก็ความรับผิดชอบในฐานะ แอนท์-แมน ที่เขาได้รับภารกิจเร่งด่วนจาก โฮป แวน ไดน์ และ ดร.แฮงค์ พิม สก็อตต์ต้องสวมชุดอีกรอบพร้อมด้วยทำความเข้าใจที่จะต่อสู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ เดอะ วอสพ์ เพื่อไขความลับจากสมัยก่อนไปด้วยกันเป็นกลุ่ม

5. Star Wars: The Last Jedi/สตาร์ วอร์ส: ปัจฉิมบทแห่งเจได

Star Wars: The Last Jedi ปัจฉิมบทที่เจได เกี่ยวกับเรื่องราวของเผชิญภัยต่อเนื่องจาก Star Wars: The Force Awakens (2015) เรย์ ออกเสี่ยงอันตรายกันต่อพร้อมทั้ง ฟินน์, โพ แล้วก็ ลุก สกายวอล์กเกอร์ เพื่อไปสู่เรื่องราวบทใหม่ที่ตำนาน ซึ่งในภาคนี้ เรย์ ได้เดินทางไปเจอกับ ลุก สกายวอล์กเกอร์ เพื่อฝึกซ้อมวิถีการเป็นเจได และได้มานะเกลี่ยกล่อมให้เขากลับไปสู้อีกที

6. Solo: A Star Wars Story/ฮาน โซโล ตำนานสตาร์ วอร์ส

ด้วยยานไม่ลเลเนียมฟัลคอน และการผจญภัยในกาแล็กซี่อันแสนไกลโพ้น ใน Solo: A Star Wars Story นี่คือการผจญภัยครั้งใหม่ของตัวโกงที่ผู้คนตกหลุมรักสูงที่สุดในจักรวาล ผ่านเรื่องราวความเด็ดเดี่ยวในการเข้าไปผจญในโลกใต้ดินของเหล่าผู้ร้ายอันแสนอันตราย ฮาน โซโลได้เจอกับสุดยอดนักบินคู่หูของเขา ชิวเบคก้า และจำเป็นต้องประจันหน้ากับนักเสี่ยงโชคสุดร้ายกาจ Lando Calrissian สำหรับในการผจญภัยครั้งนี้จะเป็นเยี่ยมในเรื่องราวของสตาร์วอร์สที่ห่างไกลจากคำว่าวีรบุรุษสูงที่สุด!

7. Mission: Impossible – Fallout/ มิชชั่น : อิมเพียงพอสซิเบิ้ล ฟอลล์เอาท์

เมื่อปฏิบัติงานที่เบอร์ลินทำให้ พลูโตเนียม หลุดรอดจนเกิดเหตุก่อการร้ายสถานที่สำคัญทางศาสนา ทำให้ อีธานฮันต์ (ทอม อาจารย์ซ) จำต้องร่วมงานกับ ออกัส วอล์คเกอร์ (เฮนรี คาวิลล์) ซีไอเอชายหนุ่มที่เหม็นหน้าเขาตั้งแต่แรกพบ แม้กระนั้นราคาที่จ่ายเพื่อให้ได้พลูโตเนียม อาจทำให้ โซโลมอน เลน (ณอน แฮริส) ผู้ก่อเหตุร้ายแรงสุดโฉด หลุดรอดการจับกุมไปได้ ทำให้ทาง หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง ไอเอ็มเอฟ เริ่มสงสัยในความภักดีของ อีธานฮันต์ (ทอม คุณครูซ) จนถึงเขาจำต้องพิสูจน์ตนเองด้วยการตามจับคนร้ายสมองเพชรและก็หยุดหายนะครั้งใหม่ก่อนโลกจะลุกเป็นไฟให้จงได้หนังบู๊แอ็คชั่นแห่งยุค!! เว็บนอกสรุป

แนะนำ หนังไทย เรื่องไหนน่าดู

มีครบทุกรสเวลานี้ ดูหนังบู๊ พากย์ไทย ช่วงที่เปลี่ยนไปก็มอบความสบายสบายให้พวกเรามากขึ้น จากที่ก่อนหน้าในตอนที่คุณต้องการดูหนังสักเรื่อง ก็จำต้องไปดูที่โรงภาพยนต์หรือบางครั้งก็อาจจะต้องไปเช่า/ซื้อแผ่นดีวีดีมาดู รวมถึงบางบุคคลบางทีอาจจะจำต้องรอดูหนังที่ฉายในช่องฟรีทีวีต่างๆที่บางคราวพวกเราก็ไม่สามารถเลือกชนิดหนังได้ แต่เดี๋ยวนี้แค่คุณหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้นมาก็มีแอปฯ สตรีมหนังมากไม่น้อยเลยทีเดียวไว้รอบริการคุณ หน้าที่ของคุณก็เพียงสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ดูหนังมากมายนานาประการเรื่องแล้วค่ะ ยิ่งถ้าคุณมีสมาร์ทโทรทัศน์ ที่สามารถส่งต่อ ภาพจากโทรศัพท์มือถือ เข้าจอทีวีก็ยิ่งสะดวกเพิ่มมากขึ้น

รวมทั้งชุดโฮมเธียเตอร์ที่จะสามารถช่วยสร้างคุณภาพของเสียงให้ท่านเพลิดเพลินไม่รู้จักจบสิ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวปัจจุบันนี้ค่ายหนังอีกทั้งในและต่างชาติจึงพากเพียรอย่างมากเพื่อผลิตหนังออกมาให้ตรงดวงใจผู้ชมมากที่สุดจ้ะในวงการหนังยังมีการจำแนก ประเภทของหนัง ออกเป็นหมวดหมู่ จำนวนมาก ตามสมัยนิยม ของคนดูและ เนื้อหาของหนังประเภท ที่คนนิยมมากที่สุด

10 หนังภาพยนตร์แนวแอ็คชั่น

นับเป็นเยี่ยมใน รูปภาพยนตร์ยอดนิยมสูง มาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่ภาพยนตร์ในแนวนี้มักจะทำรายได้สูง และมีคนรักๆรอติดตามมายาวนาน ซึ่งในตอนปี 2010 – 2019 ช่วงทศวรรษสมัย 2010 ดูหนังบู๊ ก็นับเป็นยุคที่ภาพยนตร์แนวแอ็คชั่นได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น อีกทั้งในทางของบทภาพยนตร์, การผูกโยงเนื้อเรื่องให้แปลงเป็นจักรวาล มีโลก มีเรื่องราวเป็นของตนเอง หรือการใช้ข้อความสำคัญทางสังคมเข้าไปใส่ให้มีความน่าดึงดูดใจเยอะขึ้นเรื่อยๆ แถมหลายเรื่องก็ได้ครีเอทฉากแอ็คชั่นที่แปลกใหม่ออกมาจนถึงกลายเป็นเอกลักษณ์

ก็จะเป็นหนังแนวแฟนตาซีไซไฟ, หนังรักโรแมนติก, สารคดีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ, หนังบู๊แอคชั่นมันส์ๆ, ดูหนังบู๊พากย์ไทย หนังเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ, หนังคอมเมดี้จรรโลงใจ, หนังสร้างแรงบันดาลใจ, หนังสยองขวัญสั่นประสาท, หนังเกี่ยวกับภูตผีปีศาจสิ่งลึกลับ, หนังดราม่า และหนังแนวชายรักชายที่กำลังมาแรงในยุคนี้เป็นต้นค่ะ แล้วก็ด้วยความนิยมชมชอบที่เปลี่ยนไปพร้อมทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่ปรับปรุงขึ้นทำให้หนังในสมัยนี้สนุกแล้วก็เหมือนจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

โดยเฉพาะหนังแนวแฟนตาซี นี่แต่ละเรื่องใส่ซีจีมาเนียนจนถึงเกือบจะดูไม่ออก รวมถึงบริษัทผลิตภาพยนตร์ของไทยหลายๆค่ายก็มีการพัฒนาในด้านนี้ ด้วยเหตุนั้นวันนี้เราจึงเก็บรวบรวมภาพยนตร์ไทยสนุกสนานๆมาป้ายยาให้เพื่อนๆตามเก็บในวันหยุดกัน ขอบอกเลยว่ามีให้ท่านคัดเลือกมากมายแนวเลยจ้ะ

https://espndeportesmiami.com/