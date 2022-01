ดู ซีรีย์ฝรั่ง พากย์ไทย ฟรี

ดู ซีรีย์ฝรั่ง พากย์ไทย ฟรี ช่วงนี้กระแสซีรีส์แนวย้อนสมัย หรือแนวพีเรียด กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่เพียงซีรีส์เกาหลีแนวย้อนยุค หรือซีรีส์จีนย้อนยุค เพียงแค่นั้นที่รื้นเริงและน่าดึงดูด ยังมีของทางชาวต่างชาติที่ได้รับความนิยมและถูกเอ่ยถึงไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะว่านอกเหนือจากนั้นรายละเอียดที่เข้มข้นแล้วยังรวมไปถึงคอสตูมอลังการที่ส่งผลให้ผู้ดูเพลินใจไปพร้อมกับเรื่องราวได้อย่างดีเยี่ยม วันนี้กระปุกดอทคอมได้สะสมซีรีส์แนวย้อนยุคเด็ด ๆ ที่มีรายละเอียดเข้มข้น มาให้แฟน ๆ ได้จำลองคัดสรรค์ชมกัน ขอพูดก่อนว่างานนี้รวมไว้ทั้งอดีตสมัยตั้งแต่สมัยไวกิ้งไปจนกระทั่งเหตุการณ์อิงที่มาที่ไปศาสตร์ของราชวงศ์วินด์เซอร์อย่างยิ่งจริงๆ … รับรองว่าเด็ดโดนใจคอซีรีส์กันอย่างแน่นอน ส่วนจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลย

จากซีรีส์สาวน้อยน่ารัก สู่สาวน้อยจำเป็นต้องสาปในเวอร์ชันสุดดาร์ก ถ้าพูดถึงซีรีส์สมัย 90s ซีรีย์ฝรั่ง พากย์ไทย สนุก ๆ หลายท่านน่าจะเคยชินกับเรื่อง “ซาบริน่า” สถานะการณ์ของสาวเล็กน้อยครึ่งแม่มดที่ต้องเข้าผู้ดำเนินรายการรมสาบานตนเพื่อก้าวเข้าสู่โลกแม่มดเต็มตัว ซึ่งการจะก้าวสู่โลกแม่มดนั้น เธอจำเป็นต้องตัดขาดกับโลกมนุษย์อย่างถาวร แต่ถ้าเธอเฟ้นโลกมนุษย์ก็ควรต้องสูญเสียพลังไปด้วยเช่นกัน ซาบริน่าก็เลยควรต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ว่า เธอจะคัดเลือกเส้นทางชีวิตแบบไหน ซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จัดเต็มความดาร์ก เลือดสาด ต่างจากเวอร์ชันก่อน ๆ ที่ดูและรวมทั้งแอบหวาดเสียวไม่นิดหน่อยเลยค่ะ

แต่ด้วยเคมีที่เข้ากันณ เวลา Emily กับ Gabriel ส่งผลให้ทั้งสองนั้นแอบมีใจให้กันลึกๆ แต่นี่มันเหมือนจะเป็นรักสามเศร้านรวงี่นา แล้วหมวดหมู่เขาทั้งคู่จะทำเช่นไร จะจบสิ้นหรือไปต่อ จึงควรไปดูกันจ้ะ ข้อคิดเห็นส่วนบุคคลจากการชมซีรีย์ : เรื่องนี้จำเป็นต้องพูดว่ามีความสาวสุดๆ สมกับเป็นผลงานผู้ผลิตอย่าง Darren Star ที่ผลิตซีรีส์ที่ทำเอาสาวๆทั้งโลก ชื่นชอบกันอย่างผลงาน Sex and the City (ดูมินิรีวิวเบาๆจากบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Sex and the City)

Narcos: Mexico

เรื่อง Narcos: Mexico นั้นเป็นซีรีส์แนวอาชญากรรม ดราม่า และอัตชีวความเป็นมา ดู ซีรีย์ฝรั่ง พากย์ไทย ฟรี โดยหัวข้อนี้จับเอาเรื่องราวของเจ้าพ่อค้ายาที่โด่งตามที่สุดในสมัย 80 อย่าง พาโบล เอสโคบาร์ ซึ่งค้ายาเสพติดจนมีฐานะขนาดติด 1 ใน 10 ผู้ที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายที่สุดในโลกจากนิตยสาร Forbes ในส่วนของการเดินเรื่องในซีรีส์หัวข้อนี้ได้นำเสนอสองประเด็นช่วง กิกิ กามาเรนา เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดที่ย้ายมาประจำเม็กซิโกและ เฟลิกซ์ กาญาร์โด ซึ่งเป็นเมื่อก่อนนี้เจ้าบทบาทตำรวจที่กลายมาเป็นหัวหน้าแก๊งยาเสพติดรายใหญ่มีชื่อว่า กวาดาลาฮารา และในต่อจากนั้นเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำแก๊งยาเสพติดจะมาบรรจบกัน

เรื่องราวซีรีส์ในประเด็นนี้นอกเหนือจากนั้นจะมีรายละเอียดที่เข้มข้น มีรายละเอียดเยอะมากและมีฉากวาบหวิวหลายฉาก ยังสะท้อนปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมจากสถานะการณ์ในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้ชมได้เห็นประเด็นใหม่ ๆ ของความรุนแรงในเวลาสมัยสงครามยาเสพติดและอาชญากรรมในอดีต

ซีรีย์คนต่างประเทศแนะนำเรื่องภายหลัง มีที่มาจากช่วงเวลาในการเรียนรู้ชีวิตจริงในเรือนจำชองนักประพันธ์หนังสือ ประสบการณ์ 1 ปีด้านในเรือนจำ สู่การดัดเปลี่ยนแปลงลงหน้าจอ เล่าเหตุการณ์ผ่านผู้แสดงของ Piper Chapman ที่ควรต้องถูกจองจำในเรือนจำ Litchfield เป็นช่วง 13 เดือน เธอจะต้องพบเห็นกับอะไร ชีวิตแต่ล่ะวันของเธอ มันได้เปลี่ยนเธอเช่นไรบ้าง ราวกับผลุแตกมากๆกระแสก็ยังแรงขึ้นดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ จัดเป็นหนังน่าชม ครบรส มุ่งเน้นบันเทิงใจ ขำ ไม่เครียด ดูไม่ยากทำให้มันเหมือนกับสุดๆไปเลย

อีกหนึ่งพล็อตซีรีย์ที่ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยชอบ เปลี่ยนเป็นลิสต์โปรดที่จำเป็นที่จะต้องเก็บเสมอไปนั่นก็คือ ซีรีย์ที่เกี่ยวกับหมอ การแพทย์ต่าง ๆ ด้วยเหตุว่าเราจะได้แสดงตัววิธีการดำเนินงานจริง ๆ ของสายงานนี้ นอกจากนี้นี้ยังเหมือนได้ศึกษาสิ่ง ๆ ผ่านตัวละครในเรื่องได้ หลายๆคนอาจจะกล่าวว่าซีรีย์หมอไกลตัวจะตาย แต่หากมองอย่างละเอียดแล้ว ทั้งเคสผู้ป่วย โรคทั่วไปหรือโรคที่เหน้าจอได้ยาก ถึงแม้จนกระทั่งอาการต่าง ๆ ที่หลายๆคนมองข้าม ทุกๆอย่างนี้ล้วนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราที่สุด นอกเหนือจากนี้ซีรีย์เกาหลีหมอแล้ว วันนี้เลยขอเอาใจสายแพทย์ เสนอแนะตำช้านาน ‘ซีรีย์ฝรั่งหมอ’ ที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นซีรีย์เบิกวงการนี้อย่างยิ่งจริงๆ จะมีเรื่องราวไหนบ้างไปชมกัน!

เหตุการณ์ของโลกที่ถูกแยกประเภทแยกออกเป็นสองส่วนด้วยเส้นกั้นมืดมิดขนาดมหึมา ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายที่กัดกินเนื้อมนุษย์ ทหารผู้หญิงคนหนึ่งเผยว่าเธอมีพลังพิเศษที่คงจะช่วยทำให้บ้านเมืองของเธอกลับมาสงบสุขได้ แต่ถูกขัดขวางจากอำนาจที่เลวร้ายก็บากบั่นทุกวิถีทางที่จะยับยั้งเธอ และคงต้องพึ่งสิ่งที่เหนือเวทมนตร์อภินิหารจึงจะเอาชีวิตรอดไปได้

“จอร์เจีย มิลเลอร์” สตรีม่ายลูกสองที่สูญเสียสามีไปอย่างกะทันหันจากอุบัติเหตุ เธอจึงต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกสักที ด้วยการออกสัญจรไปยังที่อีกเมืองหนึ่งเพื่อที่จะให้ทำเป็นนึกไม่ออกความทุกข์พร้อมกับลูกของเธอทั้งคู่ “จินนี่” และ “ออสติน” “หน้าจอร์เจีย มิลเลอร์” ได้เริ่มต้นจัดการงานใหม่อีกครั้งถึงแม้ว่าแรก ๆ จะเหน้าจอกับข้อขัดข้องทั้งสำหรับเพื่อการดำเนินงานและเพื่อนร่วมงานแต่เธอนั้นก็แข็งแกร่งต่อสู้กับข้อขัดข้องเหล่านั้นมาได้

จนวันหนึ่งเธอได้พบกับชายคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาในชีวิตพร้อมที่จะให้เธอได้เริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นความรักใหม่อีกสักรอบ “จินนี่” เองก็ควรต้องย้ายเข้าโรงเรียนรู้ใหม่ ในตอนแรก ๆ เธอนั้นก็ยังจำเป็นจะต้องปรับตัวกว่าจะเข้ากันกับโรงศึกษาและเพื่อจะน ๆ ใหม่ได้ ซึ่งเธอเองก็เริ่มตั้งแต่ต้นมีความรักด้วยเช่นกัน วันหนึ่งเธอนั้นได้บังเอิญไปรู้ความลับของแม่เข้า ซึ่งมันเป็นเรื่องเช่นเดียวกับในในอดีตที่ถึงแม้ปิดบังไว้ และนั่นก็เริ่มต้นส่งผลให้ตัวของเธอนั้นมีข้อขัดข้องกับแม่ขึ้นมา แล้วทั้งสองจะทำอย่างไรกับข้อขัดแย้งในครั้งนี้จึงควรไปรับชมกัน

Young Royals เจ้าชาย ซีรีย์แนวดราม่า โรแมนติก ออนแอร์ในปี 2021

ซีรีย์ที่ตีแผ่สถานะการณ์แสบ ๆ อันแสนชุลมุนที่กำเนิดในโรงเล่าเรียน ทั้งความรัก ความลับ เซ็กส์ ยา และผลตอบแทน สถานะการณ์ของชายคนหนึ่งตำแหน่งที่เขามีก็คือเจ้าชาย แต่เขานั้นดันไปก่อเรื่องจนเป็นข่าวสารข้อมูลฉาวและเกือบจะมีผลให้ราชวงศ์เสื่อมเสียความโด่งดัง เขานั้นก็เลยถูกย้ายไปศึกษาที่โรงศึกษาประจำเพื่อดัดนิสัย ที่นั่นเขาได้ประสบกับเพื่อที่จะนใหม่มากมาย ที่วิ่งเข้าหาเขาเพื่อผลคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากตนเองล้วน ๆ

และที่แห่งนี้ก็เหมือนจะมีผลให้เขานั้นเริ่มเคยชินกับความรัก เมื่อเขาได้เผชิญเพื่อจะนคนหนึ่งที่สถานภาพทางบ้านถือได้ว่าต่ำต้อย ด้อยจังหวะมาก แต่ทั้งคู่กลับมีความรู้และความเข้าใจสึกที่ดีต่อกัน จนค่อย ๆ กลายเป็นความรัก แต่แล้ววันหนึ่งก็มีเรื่องราวที่ทำให้เขานั้นจำเป็นต้องเลือกสรรระหว่างหน้าที่ ที่จำเป็นที่จะต้องกู้ศักดิ์ศรีและป้องกันราชวงศ์ หรือความรักที่เขาคิดว่าเป็นรักแท้ของเขา เขานั้นจะเลือกทางไหน จึงควรไปติดตามชมกัน

ผมเป็นคนๆหนึ่งที่ชอบชม “ซีรีย์ชาวต่างชาติ” มาก และชอบชมหลากหลายแนวด้วย ทั้ง Action, ครอบครัว หรือสืบสวนสอบสวน แต่ที่ถูกใจและดูบ่อยมากที่สุดอาจจะเป็นแนว “ซิทคอม” หรือ “ตลกขบขัน” เนื่องด้วยชมไม่ยาก ไม่ควรต้องคิดอะไรมาก มุ่งเน้นเอาฮาไว้ก่อน และระหว่างดูแล้วรับรู้บรรเทาดี จากที่ปฏิบัติการมาเหนื่อย ๆ ชมซีรีย์คนต่างประเทศแนวซิทคอมสักขณะ ก็นำมาซึ่งการทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้นะครับผม แต่หากไม่เก็ตมุกชาวต่างชาติเท่าไร อาจจะจะไม่เข้าใจ แล้วมันจะไม่ค่อยโปกฮา แต่ถ้าเข้าใจนี้ มันจะตลกโปกฮามาก ๆ ไม่แพ้มุกของคนไทยเลยทีเดียว

นอกจากนั้นซีรีย์คนต่างประเทศแนวซิทคอมยังเหมาะสำหรับไว้ฝึกหัดศัพท์แสงอังกฤษด้วย เหตุเพราะใช้ศัพท์แสงอังกฤษที่ง่ายๆ และเป็นศัพท์แสงที่หมวดเขาใช้ในชีวิตทุกวันจริง ๆ วันนี้จึงต้องการมาเสนอแนะให้หลายๆ ๆ คนที่อยากชมซีรีย์ชาวต่างชาติแนวซิทคอม แต่ไม่รู้จะดูเรื่องอะไรดี ผมก็มีถึง 10 เรื่อง ในดวงใจ มาฝากกันครับผม

Bates Motel

เรื่อง Bates Motel นั้นเป็นซีรีส์แนวดราม่า อาชญากรรมและสยองขวัญทางจิตวิทยา โดยพล็อตเรื่องจะเอ๋ยถึงสตรีวัยกลางคน นอร์ม่า เบทส์ และ นอร์แมน เบทส์ ลูกชายของเธอ หมวดเขาได้ย้ายบ้านมาเพื่อที่จะเริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นชีวิตใหม่โดยการเปิดกิจการโรงแรมภายหลังที่สามีของนอร์ม่าได้เสียชีวิตลง ทุกอย่างดูเหมือนเริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นใหม่ไปด้วยดีและราบรื่น โดยอุปสรรคเริ่มจากข้อขัดแย้งความผิดธรรมดาทางจิตของนอร์แมน

ซึ่งรูปพรรณอาการจะสอดประสานกับผู้คนที่มีสองบุคลิกภาพและในช่วงที่เขาเป็นอีกตัวตนเขาจะจำเหตุการณ์อะไรมิได้ แน่ๆว่านอร์ม่าผู้เป็นแม่ย่อมมองเห็นความผิดปกติของลูกชายตัวเราเองแต่ก็คัดสรรค์ที่จะปลดปล่อยผ่านไป จนที่สุดเรื่องราวต่าง ๆ เริ่มต้นไม่ดีมากขึ้น นอร์ม่าและนอร์แมนสองแม่ลูกจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างทั่วไปสุขอย่างที่ใส่ใจไว้ตั้งแต่แรกได้บ้างมั๊ยนั้นก็จำเป็นจะต้องติดตามชมกันนะครับ

เนื้อหาดาร์กแฟนตาซีกับการตามหากุญแจวิเศษของ 3 พี่น้อง เป็นเรื่องราวแฟนตาซีเหนือจินตนาการ เมื่อ 3 พี่น้องได้ย้ายเข้ามายังคฤหาสเก่าแก่ของตระกูลที่เต็มไปด้วยความลับ กระทั่งวันหนึ่งน้องชายคนเล็กของบ้านได้บังเอิญไปเจอ “กุญแจวิเศษ” ทำให้ชีวิตของ 3 พี่น้องจำเป็นต้องแปรไปตลอดไป เป็นพล็อตแฟนตาซีน่าบันเทิงใจ และมี CG น่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียวจ้ะ สำหรับซีรีส์ประเด็นนี้ โดยยิ่งไปกว่านั้นกุญแจวิเศษที่มีพลังเสมือนของวิเศษในกระเป๋าโดเรม่อน ทำเอาคนดูถึงกับอยากได้มาครองครองไว้สักอัน นอกจากนี้นี้ ยังลุ้นระทึกไปกับเหตุการณ์ประหลาดมากไม่น้อยเลยทีเดียวที่รอให้ไขคำถามอีกด้วย

Twenty four เป็นซีรีย์ฝรั่งบันเทิงใจๆ ที่ควรติดตามอีกเรื่อง ดู ซีรีย์ฝรั่ง พากย์ไทย ฟรี เนื้อเรื่องหลักคือ รูปแบบการทำงานของหน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้าย องค์กรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองปกป้องประเทศจากภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้าย สถานะการณ์เกิดขึ้นและจบภายใน 24 ชั่วโมง ลุ้นระทึกมาก ดูแล้วติดมาก กระอักกระอ่วนขาดหายใจไม่ทั่วท้อง แล้วจะมีเบาะแสโผล่ขึ้นมาให้คิดตามเรื่อยๆ มันมากนำเสนอให้ชมแล้วจะติดใจ

“เจ้าชายวิลเฮล์ม” รัชรุ่นลูกแห่งราชวงศ์สูงส่ง เขานั้นดันไปก่อวีรกรรมจนเกิดเป็นข้อมูลข่าวสารฉาวขึ้นมา เขานั้นจึงถูกส่งตัวไปดัดนิสัยที่โรงเรียนรู้ประจำฮิลเลอร์สก้าร์ ซึ่งเป็นโรงศึกษาเล่าเรียนที่มีแต่ผู้คนที่มีหน้ามีตา ลูกคุณหนูดูดีเป็นพิเศษมาศึกษากัน โรงศึกษาเล่าเรียนแห่งนี้ภายนอกจากนั้นดูดี สวยหรู ควรค่า แต่คนใดจะทราบดีว่าเบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วย ความรักในวัยศึกษาเล่าเรียนที่น่าอาย ความลับ เซ็กส์ ยา และผลตอบแทน ซึ่งตัวเจ้าชายเองเมื่อก้าวเท้าเข้ามาที่แห่งนี้ ก็มีแต่ผู้คนที่จะวิ่งเข้าหา

ต้องการที่จะได้ผลตอบแทนจากเขาเสียมากกว่า และเขานั้นก็ได้ประสบ ” ซีมอน” เด็กหนุ่มผู้ยากไม่มี แต่เขานั้นควรต้องบากบั่นทำตัวให้ทั่วไปไร้ข้อขัดแย้งกับผู้ใดเพื่อจะได้อยู่ในโรงศึกษาอย่างสงบสุข เมื่อทั้งสองได้เจอกันก็แสดงตัวอกแสดงตัวใจกัน และรู้เรื่องในโชคชะตาที่ต้องเหน้าจอร่วมกัน ช้านานวันเข้าความเกี่ยวพันของทั้งคู่ก็ดีมากขึ้นจนก้าวเลยเส้นคำว่าเพื่อที่จะนไปแล้ว แต่แล้ววันหนึ่ง “เจ้าชายวิลเฮล์ม” กลับเจอสถานการณ์ที่นำมาซึ่งการทำให้เขาจะต้องเลือกเฟ้นระหว่างหน้าที่ในราชวงศ์อันสูงส่ง กับความรักที่เหมือนจะเป็นรักแท้ของเขา เขาจะทำยังไงกับข้อขัดแย้งที่พบเห็นนี้ จะต้องไปติดตามดูกัน

https://espndeportesmiami.com/