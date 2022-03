ดูหนังฟรีออนไลน์

ดูหนังฟรีออนไลน์ เรื่อง To all the boys PS. I still love you แด่ชายทุกคนที่ฉันเคยรัก (บัดนี้ก็ยังรัก) (2020) เรื่องย่อ : ลาร่า จีนกับปีเตอร์ เป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการ แต่ตัว ลาร่า จีน ยังเกือบไม่มั่นใจว่าเธอนั้นจะได้เป็นแฟนกับหนุ่มฮอตที่สุดในโรงเล่าเรียนได้ สถานะการณ์ที่ดูราวกับว่าจะสวยงามกลับวุ่นวายขึ้น เมื่อจดหมายรักฉบับท้ายที่สุดที่ส่งไปดันถูกตอบกลับ นำมาซึ่งการทำให้เธอควรต้องหวั่นไหวกับหนุ่มในจดหมายที่เธอเคยแอบปิ๊งอีกสักรอบ และยังเรื่องของปีเตอร์กับแฟนเก่าที่เธอเริ่มจะระแคะระคายอีก รักครั้งนี้ของลาร่า จีนจะคืออะไรกันนะ

เด็กสาวแสนดีที่ใช้ชีวิตตามแบบตลอดมาอย่าง “เทสซ่า” กำลังจะเข้าเรียนมหาลัยปีแรก ดูหนังฟรีออนไลน์ เธอต้องย้ายมาอยู่หอที่มหาลัยเพียงคนเดียว ส่งผลให้จึงควรห่างจากพ่อ แม่ และแฟนหนุ่มของเธอ เมื่อจำเป็นต้องมาใช้ชีวิตคนเดียวในรั้วมหาลัยชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้มาประสบกับ “ฮาร์ดิน สก๊อตต์” หนุ่มที่ใครๆก็มองว่าแบดบอยและยังเข้าถึงยาก

Marriage Story

ถ้าให้ยกหนังเรียกน้ำตา Netflix เรื่องดีมา 1 เรื่อง เราอาจจะยกหนังหัวข้อนี้ให้ติดดีกรี 1 ในใจ ณ บัดนี้ กับ Marriage Story หนังโรแมนติก ดราม่า สะท้อนปัญญาครอบครัวในแบบผู้ใหญ่ ที่จับจำเป็นต้องได้ จุก หน่วง น้ำตาร่วง แถมบางเวลาแอบแฝงไปด้วยความอบอุ่นอมเทา Marriage Story เป็นรูปยนตร์โรแมนติก ดราม่า ที่รังสรรค์การผลิตจาก Netflix รับรองความเจ๋งกับการถูกพรีเซ็นท์ชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์เยอะมากมากมายสาขา

โดยหนังเอ่ยถึงเรื่องราวของ นิโคล ดูหนังฟรีออนไลน์ 2021 ก่อนหน้านี้นักส่อให้เห็นละครเวทีชื่อเรื่องเหมือนกับ กำลังทำงานฟ้องหย่าสามีของเธอ ชาลี ซึ่งทั้งสองคนนี้มีลูกชายที่น่ารักด้วยกัน 1 คน เรื่องราวความรักและชีวิตของทั้งคู่เป็นทั่วไปเหมือนตามเคยเช่นนี้ทุกครั้ง ดูหนังฟรีออนไลน์ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่ทว่านิโคลเธอกลับมีความสามารถสึกที่แตกต่างเดิมกับสามีของเธอ นอกจากนั้นเธอยังระแคะระคายว่าสามีเธอนั้น อาจจะกำลังมีอะไรกับเลขาคนสนิทของเขาอยู่ก็ได้เหมือนกัน

Marriage Story เป็นหนังเรียกน้ำตา Netflix ที่ถ่ายทอดชีวิต ความคิด จุดเริ่มต้นและจุดจบของความรักฉันผัวเมียได้เป็นอย่างดี หลายๆต่อหลากหลายกล่าวว่าในยามที่รักกันนั้นให้แจกแจงวิชาความรู้สึกรักหรือเหตุผลที่จะรักมักไร้ แต่หากณ เวลาจะตัดความเชื่อมโยงนั้น ไม่เพียงกี่ต้นสายปลายเหตุผลก็สามารถส่งผลให้เลิกกันได้

กับหัวข้อนี้ก็เช่นกัน Marriage Story ส่งผลให้เรารู้สึกถึงความรักที่เปลี่ยนไปตามการขณะของสามีและภรรยา ดูหนังฟรีออนไลน์ใหม่ 2022 พร้อมด้วยความฝันของตัวเองที่ยอมเสียสละเพื่อจะคนในครอบครัว ในเมื่อพวกเรามานะมากันมากพอแล้ว ดูหนังฟรีออนไลน์ และฝืนต่อไปไม่ไว้ สิ่งที่ทำแล้วได้คือ ปลดปล่อยและยอมรับมัน ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตนเอง เหลือเอาไว้เพียงความรู้สึกที่ดีต่อกันก็พอ

ปูลู หนังประเด็นนี้เป็นหนังที่เราคิดว่าเล่นกับอารมณ์และวิชาความรู้สึกของคนดูได้ดิบได้ดี ยิ่งฉากการทะเลาะกันในห้องอพาทเม้นต์ วิธีและเทคนิค Long Take แพรวพเหมือนกับสุด ดึงอารมณ์คนดูได้อย่างเฉียบขาด

Tokyo Idols

เหล่าโอตะหรือติ่งเกาหลีหลายๆ ๆ คนถ้าได้ชมสารคดี Netflix หัวข้อนี้แล้วคงจะอินมาก ๆ เลยก็ได้เช่นกันนะ “Tokyo Idols” เอ๋ยถึงชีวิตของไอดอลสาวญี่ปุ่นอย่าง “ริโอะ” ว่าในแต่ละวันเธอทำอะไร ก่อนขึ้นทำให้ทราบเธอจัดเตรียมแบบอย่างไร และเธอมีความคิดอย่างไรกับอาชีพของเธอ และยังพาไปตามติดชีวิตของเหล่าโอตะอีกด้วย ว่าเพราะเหตุใดถึงผลักดันไอดอลคนนี้ เพราะเหตุใดก็เลยทุ่มเทเงินทองและใจให้กับไอดอลต่าง ๆ นี่คือสารคดี Netflix สั้น ๆ แต่รับรองว่ากินใจเหล่าแฟนคลับอย่างแน่ๆ

The Toys That Made Us

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าของเล่นที่พวกเราเล่นกันขณะเด็ก ๆ ดูหนังฟรีออนไลน์ จนกระทั่งของเล่นที่เรารวบรวมกันเป็นตู้ ๆ มันมีที่มาจากไหนบ้าง? สารคดี Netflix เรื่องนี้จะช่วยพวกเราไขปริศนาพวกนี้ด้วยการพาเราไปพบกับเหล่าผู้ริเริ่มของเล่นต่าง ๆ และเสวนาเกี่ยวกับจุดกำเนิด จุดเกือบจะล้มละลาย และความสำเร็จ คนไหนที่เป็นแฟนของสตาร์วอร์สจึงต้องควรถูกใจตอนแรกที่กล่าวถึงบริษัทเล็ก ๆ ที่ทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์สตาร์วอร์สมาทำเป็นของเล่น หรือผู้ใดที่ชอบเฮลโหลคิตตี้ก็น่าจะตื่นเต้นไปกับตำนานของตัวการ์ตูนชื่อดังที่สร้างผลกำไรและมีแฟนคลับทั่วโลก เอาเป็นว่านี่เป็นอีกสารคดีหนึ่งที่น่าเก็บไว้ดูวันว่าง ๆ สบายความคิดในหัว น่ารักสุด ๆ

White Chicks

White Chicks ชื่อไทย “หยิบคู่ป่วนมาแต่งอึ๋ม” เป็นอีกเรื่องที่สร้างเสียงหัวพวกเราะให้ได้หายเครียด ฉีกกฏหนังตำรวจที่จำเป็นจะต้องบู๊แอ็คชั่น หรือออกแนวสืบสวนสอบสวน ยิงกันกระสุนกระจาย แต่กับหัวข้อนี้คนดูจะได้ปรากฏการแปลงโฉมเป็นผู้หญิงของ 2 ตำรวจมาดแมน ที่จึงควรมาใส่จริตสาวจนคนดู ดูแล้วอดอมยิ้มไปด้วยมิได้จริงๆ แม้บางระหว่างคงจะจะมุกฝืดไปบ้างแต่ก็ให้อภัยได้

เกิดเรื่องดังของสองตำรวจหนุ่มคู่ซี้ “มาร์คัส”(มาร์ลอน เวย์นส์) กับ “เควิน” (ชอว์น เวย์นส์) ที่ใกล้จะตกอับในอาชีพของตน เพราะว่าทำภารกิจล้มเหลวบ่อยมากจนส่งผลให้ผู้นำระอาใจ จนหมู่เขาได้รับหน้าที่ให้ไปชมแลความไม่เป็นอันตรายให้ “บริตตานี่” (เมตแลนด์ วอร์ด) และ “ทิฟฟานี่” พี่น้องสุดงามสะดุดตา แต่เนื่องจากว่าสุนัขของหมวดเธอเป็นต้นเหตุส่งผลให้รถที่นั่งมากำเนิดอุบัติต้นเหตุ นำมาซึ่งการทำให้สองสาวเสียโฉม “เควิน” จึงวางแผนปลอมตัวเป็นสองหรูหราสาว จนเป็นเรื่องวุ่นตามมา

Voice (2017)

อีกหนึ่งซีรี่ย์เกาหลีแนวสืบสวน ฆาตกรรมโหด ๆ นางเอกเข้ามาดำเนินงานในหน่วยรับแจ้งต้นสายปลายเหตุฉุกเฉิน ในณ เวลานั้นก็มีสายโทรเข้ามา พูดว่ากำลังถูกคนร้ายตามฆ่า แต่นางเอกดันช่วยไว้ไม่ได้ ซึ่งเพศหญิงคนนั้นคือภรรยาของพระเอก นางเอกถูกนำตัวไปสอบสวน แต่คำให้การไม่ตรงกับคลิปเสียงที่ถูกบันทึกไว้ คนร้ายเลยถูกปลดปล่อยตัวไป นำมาซึ่งการทำให้พระเอกรู้สึกว่านางเอกรับสินบนจากฆาตกร แต่จริง ๆ แล้วนางเอกมีสมรรถภาพพิเศษคือการแยกเสียงคนได้

หลังแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ไปอเมริกาแล้วกลับมาตั้งทีมฉุกเฉินผลักดันเหยื่อ และร่วมมือกับพระเอกช่วยกันสืบหาฆาตกร จับใจสายโหดมากก ถ่ายทำด้วยระบบเสียง 3D เหมือนอยู่ในเรื่องราวจริงเลย ลุ้นระทึกตลอดระยะเวลา ตื่นเต้น แทบยุติหายใจตอนฆาตกรออกมา และบันเทิงใจตรงการหาฆาตกร ควรต้องหยิบไม่ถูกทุกผู้คนที่โผล่มา ทุกท่านดูน่าสงสัยหมด เรื่องนี้เรตติ้งดีมาก

When the Camellia Blooms (2019)

เป็นซีรี่ย์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แต่แทรกความระทึกขวัญด้วย เป็นเรื่องเช่นเดียวกับของนางเอกที่มีนิสัยซื่อ ๆ สดใส หัวใจดี คนไหนปรากฏเป็นควรต้องตกหลุมรัก แต่จะต้องได้กลายมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เปิดร้านเหล้าเพื่อจะหาเลี้ยงชีพในชนบท ด้วยเสน่ห์ของนางเอกทำให้ต้องได้มาพัวพันกับ 3 หนุ่ม 3 สไตล์ จนส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุน ๆ และน่าประทำใจตามมาอีกหลายๆ อย่าง ซีรี่ย์หัวข้อนี้ได้ค่าตอบแทนแดซังสาขาซีรีย์แห่งปี 2020 จากเวที Baeksang อีกด้วย

Flower of Evil

ภายใต้รอยยิ้มแสนอบอุ่นของพระเอกกลับมีสมัยเก่าบางอย่างซุกซ่อนอยู่ เป็นซีรีส์ที่มีกระแสมาแรงในโลกโซเชียลอยู่พักผ่อนหนึ่งเลยจ้ะ กับเหตุการณ์ของชาจีวอน (มุนแชวอน) ตำรวจสายสืบแผนกสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่เริ่มกำเนิดความสงสัยในตัว แพคฮีซอง (อีจุนกิ) สามีของเธอว่าเขาคงอาจจะเป็นลูกชายของผู้จึงควรหาในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเมื่อหลากหลายสิบปีที่แล้ว ที่เดี๋ยวนี้กำลังปลอมเปลี่ยนแปลงชื่อและตัวตนเดิมของตัวเองหลีกหนียุคเก่าที่เลวร้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในคราบของชายหนุ่มผู้แสนอบอุ่น ซึ่งชาจีวอนจะรับมือกับสถานการณ์พวกนี้เช่นไร เมื่อคนรักของเธอมีสมัยเก่าที่น่ากลัวซ่อนอยู่

เป็นพล็อตที่เข้มข้นสุด ๆ และนับว่าชวนให้คนดูลุ้นตามไปทุกระหว่างจริง ๆ จ้ะ ว่าสรุปแล้วพระเอกของพวกเราเป็นคนดีหรือคนร้ายกันแน่ ในส่วนของคดีต่าง ๆ นั้นไม่ได้ซับซ้อนมากจนเจ็บปวดหัว อยู่ด้านในสเกลที่กำลังพอดีให้ทุกคนเข้าร่วมสนุกกับการลุ้นอันที่จริงไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ความนึกคิดมากจนเครียดเกินไปค่ะ

The Book Thief (2013)

หนังสงคราม The Book Thief ได้เล่าเรื่องราวอีกด้านหนึ่งในเวลา สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตัวหนังไม่ได้มุ่งเน้นการยิงปืน ฆ่าล้างกัน แต่เป็นการเล่าสถานะการณ์ระหว่างท้องนาซีได้ยึดและทำร้ายคุณค่าของสิ่งต่างๆ อย่างเรื่องหนังสือ Book เพราะเหตุว่าทหารเยอรมันควรจะเป็นควบคุมความคิดของราษฎร ก็เลยเกิดการสั่งให้เผาและทำลายหนังสือ คนใดมีหนังสือถือได้ว่ามีความไม่ถูก

หนังได้เล่าเรื่อง เด็กสาวกำพร้า “ลีเซล” อ่านไม่ออก บิดามารดาอุปถัมภ์จึงสอนหนังสือนำมาซึ่งการทำให้เธอรักการอ่าน จุดโดดเด่นของหนังให้เห็นภาพสงครามผ่านสายตะของเด็กๆ ที่บริสุทธิ์

