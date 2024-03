ดูหนังอินเดียน่าโจนส์ ดูหนังผ่านเน็ตฟรี กับเว็บ KUBHD มีคณะทำงานสุดที่รักแล้วก็ถูกใจสำหรับในการดูหนังรอเลือกเฟ้นหนังแล้วก็อัพเดตหนังใหม่ตลอดระยะเวลาให้แก่ท่านได้รับดูกันแบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่าย พวกเรามีอีกทั้งหนังจากโรงหนัง แล้วก็ หนัง Netflix ที่อัพเดทหนังใหม่ปัจจุบันก่อนผู้ใด เว็บของพวกเรามีการปรับปรุงแก้ไขตลอดระยะเวลาทำให้รองรับการใช้แรงงานจากผู้ชมเยอะแยะ พวกเรามีตัวเล่นที่ล้ำสมัยรองรับความแหลมคมชัด HD รวมทั้งสูงสุดถึง 4K ทำให้คุณมั่นอกมั่นใจได้ว่าดูหนังกับพวกเราชัด ไม่กระตุก แน่ๆ นอกจากนั้นพวกเรายังมีตัวอปิ้งหนังใหม่แล้วก็เรื่องย่อให้แด่ท่านได้เลือกดูก่อนที่จะทำการตัดสินใจดูหนังเรื่องโปรด เว็บดูหนังผ่านเน็ตของพวกเรามีหนังแล้วก็ซีรีย์ให้แด่คุณเลือกดูมากยิ่งกว่า 10,000 เรื่อง และยังมีระบบระเบียบแจ้งปัญหาหนังเสีย แม้ท่านใดปรารถนาขอหนังเสริมเติมท่านสามารถเข้าหน้าติดต่อเพื่อกรอกขอแบบฟอร์มขอหนังได้ในทันที ดูหนังฟรีออนไลน์ กับเว็บของพวกเราท่านเชื่อมั่นได้เลยว่าจะได้รับความสนุกสนานร่าเริงแล้วก็เพลิดเพลินใจแน่ๆ พวกเรามีหนังทุกแบบอย่างรองรับผู้ชมทุกคน พวกเรามีคณะทำงานรออัพเดทหนังแล้วก็ดูแลเว็บตลอด 1 วัน

ดูหนังผ่านอินเตอร์เน็ต ดูหนังฟรี หนังใหม่ 2024 เต็มเรื่อง HD ดูหนังผ่านเน็ต เว็บไซต์KUBHD ดูหนังใหม่ 2024 เต็มเรื่อง มองฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก ไม่มีประชาสัมพันธ์ สบายไปกับเว็บของพวกเรา ท่านสามารถเลือกดูหนังได้นานัปการต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็น แอคชั่น โรแมนติก คอมเมดี้ ดราม่า เสี่ยงอันตราย แฟนตาซี ไซไฟ อาชญากรรม ตื่นเต้น สยองขวัญ และก็อีกเพียบเลย พวกเรามีคณะทำงานรออัพเดทหนังปัจจุบันก่อนคนใด ดูละครซีรี่ย์ประเทศเกาหลี Marry My Husband บรรยายไทย มีให้คุณเลือกมองครบ ด้วยความชัดระดับ Full HD แล้วก็ 4K หนังเต็มเรื่อง หนังใหม่ 2024 บรรยายไทย ซับไทย รวมหนังใหม่ทุกต้นแบบ มากมายไปกว่านั้นยังมี ซีรีย์ออนไลน์ ซีรีย์ฟรี การ์ตูน อนิเมชั่น อนิเมะ มองอนิเมะฟรี มองอนิเมะซับไทย มองอนิเมะบรรยายไทย มองฟรี

ดูหนังฟรี กับเว็บของพวกเรานอกเหนือจากหนังจากโรงหนังแล้ว พวกเรายังมีหนังรวมทั้งซีรีย์จากสตรีมมิ่งเจ้าใหญ่ทั้งโลก เช่น Netflix, Disney+ Hotstar, HBO, Prime Video, iQiYi, VIU แล้วก็อื่นๆท่านสามารถรับดูคอนเทนต์บนเว็บของพวกเราได้ทุกเรื่อง KUBHD ดูหนังอินเดียน่าโจนส์ เปิดบริการให้รับดูได้ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก สัมผัสประสบการณ์การดูหนังที่ยอดเยี่ยม หนังออนไลน์บรรยายไทยเต็มเรื่อง รองรับการใช้แรงงานทุกวัสดุอุปกรณ์ทุกระบบสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์รวมทั้งดูหนังผ่านมือถือ Android, iOS, iPad หรือ สมาร์ท TV สะดวกไปกับการใช้แรงงานสามารถมองได้ตลอด 1 วัน มากมายไปกว่านั้นเว็บของพวกเราได้ปรับปรุงตัวเล่นให้ล้ำยุค โหลดไว ไม่มีสะดุด รองรับเสียงมากมายภาษาทั้งยัง บรรยายไทย ซับไทย Soundtrack จบครบทุกต้นแบบตรงนี้ที่เดียว

ดูหนังใหม่ 2023 ดูหนังใหม่ 2023 กับ KUBHD ในการดูหนังใหม่ของพวกเรานับว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เยี่ยมที่สุดอัพเดทปัจจุบันทุกวี่ทุกวันมองฟรีไม่กระตุก นอกเหนือจากนี้ยังสามารถดูหนังฟรี 2023 ด้วยความแหลมคมชัดระดับ HD ตั้งแต่ 360px, 480px, 720px แล้วก็ 1080px ไปจนกระทั่งความแหลมคมชัด 4K ความละเอียดของจอ ในขณะนี้พวกเราอาจรู้จักกันแต่ว่าจอ HD เป็นมาตรฐานกันแล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นหน้าจอของโทรศัพท์มือถือจะมีความละเอียดมาตรฐานอยู่ที่ 800 x 480 พิกเซล เรียกว่าแทบรุ่นปกติทุกรุ่นที่ออกมาในตอน 3-4 ปีที่ผ่านมาเป็นจอ 800 x 480 กันทั้งผอง แต่ว่าด้วยความรุ่งโรจน์ของเทคโนโลยีกระทั่งทำให้จอแพงถูกมากมายกระทั่งทุกๆวันนี้พวกเราหาซื้อโทรศัพท์มือถือจอ HD ได้ในราคาพันกว่าบาทก็เลยทำให้พวกเราได้โอกาสได้ใช้จอดีๆในราคาถูกมากเท่าไรนัก ซึ่งผู้คนจำนวนมากก็สงสัยกันว่า HD ที่ว่าเป็นอย่างไร มันเป็นชื่อเรียกย่อของความละเอียดหน้าจอที่นับเม็ดรูปภาพที่นำมาจาก แนวดิ่ง x แนวยาว มีหน่วยเป็นพิกเซล

เว็บไซต์ดูหนังผ่านอินเตอร์เน็ต ดูหนังฟรี หนังใหม่ 2022 2023 หนังใหม่ชนโรงอัพเดทปัจจุบัน ดูหนังอินเดียน่าโจนส์ Master HD KUBHD การดูแบบออนไลน์แบบทุกเดือนที่ให้บริการเฉพาะในกรุ๊ปสมาชิก เหมาะสมกับผู้รับบริการที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือสมาร์ทโฟนที่ซื้อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้แล้ว จำพวกของสมาชิกดูหนังผ่านอินเตอร์เน็ตมีหลายแบบ เช่น หนึ่งบัญชีสมาชิกมองได้หลายเครื่อง มองได้เพียงแค่เครื่องเดียว มองแบบความละเอียดสูงสุด หรือมองความละเอียดแบบมาตรฐาน ผู้ให้บริการในขณะนี้ก็มีหลายค่าย แต่ว่าที่นิยมหมายถึงNetFlix, Primetime และก็ IFlix ภาพยนตร์ที่เอามาให้สมาชิกได้ดูมีทั้งยังหนังได้รับความนิยม เว็บไซต์ดูหนังผ่านเน็ต โดยเพิ่มพากษ์ไทย แล้วก็ซึมซับไตเติ้ลภาษาไทยเข้าไป ทำให้ภาพยนตร์เยอะแยะในเว็บไซต์ KUBHD มีระบบระเบียบ2ภาษาให้เลือกแบบนานัปการ

ดูหนังอินเดียน่าโจนส์ Indiana Jones 2 and the Temple of Doom (1984) ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 2 ตอน ถล่มวิหารเจ้าแม่กาลี

ในปี 1935 นักโบราณคดีคนประเทศอเมริกา อินเดียนา โจนส์ รอดตายจากการพยายามการฆ่าสังหารจากหัวหน้าผู้ร้ายในเซี่ยงไฮ้ เหลา เขอ ซึ่งว่าจ้างเขาให้ไปเก็บศพของนูร์ฮาซี อินดี้หนีออกมาจากเมืองร่วมกับกำพร้าชอร์ตราวด์รวมทั้งนักร้องไนท์คลับวิลลี่ สก็อตต์ โดยไม่รู้จักว่าเรือบินที่เขาเดินทางนั้นเป็นของเช นักบินทิ้งเชื้อเพลิงรวมทั้งกระโดดร่มออกไป แต่ว่าอินดี้ วิลลี่ รวมทั้งชอร์ตราวด์หลบซ่อนโดยใช้แพยางก่อนที่จะเรือบินจะตก อีกทั้งสามคนขี่ไปตามทางลาดของแนวเขาหิมาลัยรวมทั้งตกลงไปในแม่น้ำก่อนที่จะถึงหมู่บ้าน

Mayapore ของประเทศอินเดีย ตรงนั้น ราษฎรขอให้อินดี้ช่วยนำหินองคชาติศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกโจรกรรมไปพร้อมด้วยเด็กๆในหมู่บ้านโดยกองกำลังทารุณโหดร้ายจากราชสำนัก Pankot ที่อยู่ใกล้เคียง อินดี้ตกลงที่จะทำแบบนั้น โดยตั้งข้อสมมติฐานว่าหินดังที่กล่าวถึงมาแล้วยอดเยี่ยมในหินสังการะทั้งยังห้าที่ทวยเทพในศาสนาฮินดูมอบให้เพื่อช่วยมนุษยชาติต่อสู้กับความขาดความกรุณาปรานี การเดินทางไปยังราชสำนัก อีกทั้งสามคนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ได้รับอนุญาตให้พักค้างในฐานะแขก โดยร่วมงานกินเลี้ยงที่จัดโดยมหาราชาชายหนุ่มในวัง

ภาพยนตร์แอ็คชั่นผจญภัย ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 2 ตอน ถล่มวิหารเจ้าแม่กาลี ในเวลากลางคืน อินดี้ถูกจู่โจมโดยมือสังหาร แม้กระนั้นก็สามารถฆ่าเขาได้ เขาศึกษาและทำการค้นพบอุโมงค์ใต้ราชสำนักรวมทั้งตรวจร่วมกับวิลลี่แล้วก็ชอร์ตราวด์ สุดท้ายทั้งยังสามก็มาถึงวิหารขนาดใหญ่ที่พวกเขาศึกษาค้นพบผู้เชื่อถือลัทธิ Thuggee กำลังทำสังเวยมนุษย์ ลัทธิซึ่งมีหินสังการาสามก้อน ได้รับการเปิดเผยว่าได้ลักพาตัวเด็กๆของ Mayapore

โดยใช้พวกเขาเพื่อค้นหาหินที่เหลืออยู่ ดูหนังอินเดียน่าโจนส์ ในระหว่างความอุตสาหะที่จะเอาหินกลับมา อินดี้โดนจับร่วมกับวิลลี่แล้วก็ชอร์ตราวด์ โมลา ราม มหาปุโรหิต Thuggee บังคับให้อินดี้ดื่มยาที่ทำให้เขาไปสู่สภาวะมึนหัวซึ่งทำให้เขาจัดแจงวิลลี่ในการบวงสรวง Short Round ถูกส่งไปดำเนินการในอุโมงค์ แต่ว่าเขาแอบหนีแล้วก็กัดกันการเสียสละโดยปล่อย Indy จากความคิดของเขาซึ่งให้ความช่วยเหลือ Willie ในทางตรงกันข้าม

ซึ่งกลับมารับบทเดิมของเขาในฐานะตัวละครชื่อเรื่อง Kate Capshaw, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone และ Ke Huy Quan ในภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา แสดงในบทบาทสมทบ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ หลังจากที่มาถึงบริติชอินเดีย อินเดียนา โจนส์ถูกชาวบ้านสิ้นหวังขอให้ค้นหาหินลึกลับและช่วยเหลือลูกๆ ของพวกเขาจากลัทธิอันธพาลที่ฝึกทาสเด็ก มนต์ดำ และการบูชายัญมนุษย์ในพิธีกรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพีกาลี

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 4 อาณาจักรกะโหลกแก้ว(2008)

เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งนำข้อความเข้ารหัสจากศาสตราจารย์แฮโรลด์ อ็อกซ์ลีย์ เพื่อนร่วมงานวัยชราและโรคจิตมาให้เขา นำโดย Irina Spalko ผู้เก่งกาจ พวกโซเวียตตามล่า Jones และชายหนุ่ม Mutt Williams ไปยังเปรู ด้วยรหัสของ Oxley พวกเขาพบหัวกะโหลกในตำนาน

ที่ทำจากควอตซ์ชิ้นเดียว หากโจนส์สามารถส่งหัวกะโหลกไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องได้ ทุกอย่างก็น่าจะดี แต่ถ้า Irina นำมันไปสู่ต้นกำเนิด เธอจะได้รับพลังที่อาจเป็นอันตรายต่อตะวันตก ศาสตราจารย์สูงวัยและเจ้าชู้หนุ่มร่วมมือกับผู้หญิงจากอดีตของโจนส์ แมเรียน เรเวนวูด เพื่อเผชิญหน้ากับอันตรายของป่า รัสเซีย

และสิ่งเหนือธรรมชาติในปี 1957 สายลับโซเวียตที่นำโดย Irina Spalko ได้ลักพาตัวนักโบราณคดีชาวอเมริกัน Indiana Jones และ George “Mac” McHale ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเขา พวกเขาแทรกซึมเข้าไปใน “Hangar 51” ในเนวาดา และใช้ Indy เพื่อค้นหาศพเอเลี่ยนจากเหตุการณ์รอสเวลล์

อินดี้พบศพก่อนที่แมคจะข้ามสองครั้ง ดูหนังอินเดียน่าโจนส์ Indiana Jones 4 and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) แต่หลบหนีไปยังเมืองจำลองใกล้เคียง

ที่สถานที่ทดสอบเนวาดา ไม่กี่นาทีก่อนการทดสอบระเบิดปรมาณู เขารอดชีวิตจากเหตุระเบิดในตู้เย็นที่เรียงรายไปด้วยสารตะกั่วจากบ้านจำลองแห่งหนึ่งของเมือง ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือและสอบปากคำโดยเอฟบีไอ

เมื่อกลับมาที่ Marshall College อินดี้ถูกพักงานโดยไม่มีกำหนด มัตต์ วิลเลียมส์ นักดนตรีหนุ่มเดินเข้ามาหาอินดี้และแจ้งให้เขาทราบว่าอดีตเพื่อนร่วมงานของเขา ดูหนัง ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 4 อาณาจักรกะโหลกแก้ว(2008) ฮาโรลด์ “อ็อกซ์” อ็อกซ์ลีย์ พบกะโหลกคริสตัลในเปรูก่อนจะถูกลักพาตัวไปพร้อมกับแม่ของมัตต์ สายลับโซเวียตพยายามจับกุมพวกเขา แต่ทั้งสองหลบหนีและเดินทางไปยังเปรู ที่นั่น พวกเขาพบงานแกะสลักที่ทำโดย Ox ซึ่งนำทั้งคู่ไปยังหลุมศพของ Francisco de Orellana ซึ่งมีกะโหลกคริสตัลแท้อยู่ ทั้งสองถูกจับโดยโซเวียตและพาไปที่ค่ายในอเมซอน

พวกเขากลับมารวมตัวกับ Marion Ravenwood แม่ของ Ox และ Mutt ที่ถูกเพิ่มเข้ามาอีกครั้ง ซึ่งแจ้ง Indy ว่า Mutt เป็นลูกชายของเขาIrina บอกกับ Indy ว่ากะโหลกเหล่านี้เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีต้นกำเนิดและมาจากเมือง Akator ในตำนาน อินดี้มีความเชื่อมโยงทางกระแสจิตสั้นๆ หนังประเภท Action บู๊ กับกะโหลกศีรษะ ซึ่งสั่งให้เขาส่งมันกลับไปให้ Akator อินดี้ตระหนักดีว่าอ็อกซ์พยายามสื่อสารผ่านการเขียนอัตโนมัติ เพื่อค้นหาเส้นทางสู่เมือง ขณะเดินทางไป Akator

Indiana Jones 1 and the Raiders of the Lost Ark (1981) ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 1

ในปี 1936 นักโบราณคดีคนประเทศอเมริกา Indiana Jones ได้กู้ Golden Idol จากวิหารประเทศเปรูที่ติดกับดัก นักโบราณคดีคู่ปรปักษ์ René Belloq ต้อนเขาแล้วก็ลักขโมยรูปยกย่องไป โจนส์หลบซ่อนไปในเรือบินลอยน้ำที่รออยู่ ภายหลังกลับมายังอเมริกา โจนส์ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากข้าราชการข่าวกรองของกองกองทัพบกสองคนว่ากองกำลังทุ่งนาซีเยอรมันกำลังค้นหาที่ทานิส ประเทศอียิปต์ และก็หนึ่งในโทรเลขของพวกเขาเอ๋ยถึงอับเนอร์ ราเวนวูด อดีตกาลที่ปรึกษาของโจนส์ โจนส์อนุมานได้ว่าพวกท้องนาซีกำลังมองหาหีบพันธสัญญา ซึ่งอดอล์ฟ ฮิตเลอร์มั่นใจว่าจะมีผลให้กองทัพของพวกเขาอยู่ยงยั่งยืน ข้าราชการรับสมัครโจนส์เพื่อกู้เรืออาร์คก่อน

ที่บาร์แห่งหนึ่งในเนปาล โจนส์กลับมาเจอกับแมเรียน บุตรสาวของเรเวนวูดอีกรอบ ดูหนังอินเดียน่าโจนส์ ซึ่งคราวหนึ่งโจนส์เคยมีความเกี่ยวพันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย แล้วก็ได้รับรู้ว่าเรเวนวูดเสียชีวิตแล้ว บาร์ที่นี้ตรงประเด็นไฟเผาระหว่างวิวาทกับข้าราชการเกสตาโป อาร์โนลด์ โทห์ท ซึ่งมาถึงเพื่อรับเหรียญจากแมเรียน Toht อุตสาหะที่จะกู้เหรียญจากเปลว แม้กระนั้นเผารูปของมันเอาไว้ภายในมือของเขาแค่นั้น โจนส์และก็แมเรียนรับเหรียญแล้วแอบหนี

ภาพยนตร์แอ็คชั่นผจญภัย ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 1 เดินทางไปไคโร ทั้งสองเจอกับซัลลาห์สหายของโจนส์ Sallah เปิดเผยว่า Belloq กำลังช่วยเหลือพวกท้องนาซี ซึ่งได้สร้างเหรียญเลียนแบบที่ไม่สมบูรณ์จากคราบจากการไหม้บนมือของ Toht ทหารทุ่งนาซีและก็ทหารรับจ้างจู่โจมโจนส์ รวมทั้งดูท่าแมเรียนจะถูกฆาตกรรม ทิ้งให้โจนส์ท้อใจ โต๊ะอิหม่ามถอดรหัสเหรียญของโจนส์ โดยเปิดเผยให้มีความเห็นว่าด้านหนึ่งมีการเตือนไม่ให้ก่อกวนเรืออาร์ค รวมทั้งอีกด้านมีการวัดขนาดที่บริบูรณ์ของ “ไม้เท้าของรา” ซึ่งเป็นข้าวของที่ใช้เพื่อการค้นหาอาร์ค โจนส์แล้วก็ซัลลาห์ใส่ใจว่าพวกที่นาซี

กำลังขุดไม่ถูกตำแหน่ง แทรกซึมเข้าไปในสถานที่ขุดของทุ่งนาซี แล้วก็ใช้เหรียญตรารวมทั้งไม้เท้าของ Ra ที่มีขนาดถูกเพื่อค้นหา Well of Souls ซึ่งเป็นที่พำนักพักพิงของ Ark พวกเขากู้หีบหีบทองที่ตกแต่งอย่างละเอียดลออกลับมาได้ แต่ว่าเบลลอกและก็พวกทุ่งนาซีศึกษาและทำการค้นพบรวมทั้งยึดมันไว้ โจนส์แล้วก็แมเรียนซึ่งเบลล็อกจับแบบเป็นๆนักโทษนั้นถูกปิดผนึกไว้ภายในแอ่งน้ำ

แม้กระนั้นทั้งสองแอบหนีได้ และก็โจนส์ก็จับรถบรรทุกที่บรรทุกเรืออาร์คได้ โจนส์จัดแจงการขนส่งเรือกลไฟไปลอนดอนพร้อมทั้งแมเรียน ดูหนังไทยออนไลน์ เรือดำน้ำของเยอรมันขัดขวางเรือกลไฟแล้วก็ยึดเรืออาร์ครวมทั้งแมเรียนได้ โจนส์แอบขึ้นเรือดำน้ำอย่างลับๆเรือลำดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเดินทางไปยังเกาะแห่งหนึ่งในสมุทรอีเจียน ซึ่งเบลล็อกตั้งมั่นจะทดลองพลังของเรืออาร์คก่อนจะพรีเซ็นท์ต่อฮิตเลอร์